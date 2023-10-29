Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Вы увидите все символы города, расшифруете особенности его рельефной архитектуры и продегустируете шедевры местной гастрономии.
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Описание
Что вас ожидает
Главные и тайные места Ронды
Мы начнём с монастыря Босых кармелиток: попробуем местные сладости и попросим у монашек ключ от таинственной двери. Что за ней находится — узнаете на экскурсии! Также вы увидите старинную арену для корриды, где любил проводить вечера Хемингуэй за созданием новеллы «Смерть после полудня». Погуляете по уютному парку, оцените знаменитый Новый мост и постоите на балкончике с провокационным названием.
Ронда сквозь эпохи
Перейдя по мосту на другую сторону ущелья, мы раскроем более древние пласты истории города: римский, мавританский и христианский. Осмотрим руины античной крепости Лаурель, потрогаем крепостную стену, посидим в арабских банях и спустимся в шахту мавританского короля. Кроме всего прочего, Ронда — эксперт в вопросах тапаса и вина. Если вы не будете возражать, я покажу вам самое вкусное место в городе.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): суммарно до 10 евро с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Duquesa de Parcent
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.