Ронда - город, парящий над пропастью

Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах

Описание
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Ответы на вопросы
Ронда — это синтез ландшафтного дизайна, многовековой истории, гангстерских похождений, прекрасной поэзии и винных искушений. Я помогу вам познакомиться с ней изнутри, попробовать её на вкус и даже ненадолго стать паломниками.

Вы увидите все символы города, расшифруете особенности его рельефной архитектуры и продегустируете шедевры местной гастрономии.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - город, парящий над пропастью
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
2
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные и тайные места Ронды

Мы начнём с монастыря Босых кармелиток: попробуем местные сладости и попросим у монашек ключ от таинственной двери. Что за ней находится — узнаете на экскурсии! Также вы увидите старинную арену для корриды, где любил проводить вечера Хемингуэй за созданием новеллы «Смерть после полудня». Погуляете по уютному парку, оцените знаменитый Новый мост и постоите на балкончике с провокационным названием.

Ронда сквозь эпохи

Перейдя по мосту на другую сторону ущелья, мы раскроем более древние пласты истории города: римский, мавританский и христианский. Осмотрим руины античной крепости Лаурель, потрогаем крепостную стену, посидим в арабских банях и спустимся в шахту мавританского короля. Кроме всего прочего, Ронда — эксперт в вопросах тапаса и вина. Если вы не будете возражать, я покажу вам самое вкусное место в городе.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): суммарно до 10 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Duquesa de Parcent
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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