Ронда — это синтез ландшафтного дизайна, многовековой истории, гангстерских похождений, прекрасной поэзии и винных искушений. Я помогу вам познакомиться с ней изнутри, попробовать её на вкус и даже ненадолго стать паломниками. Вы увидите все символы города, расшифруете особенности его рельефной архитектуры и продегустируете шедевры местной гастрономии.

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Описание

Что вас ожидает

Главные и тайные места Ронды

Мы начнём с монастыря Босых кармелиток: попробуем местные сладости и попросим у монашек ключ от таинственной двери. Что за ней находится — узнаете на экскурсии! Также вы увидите старинную арену для корриды, где любил проводить вечера Хемингуэй за созданием новеллы «Смерть после полудня». Погуляете по уютному парку, оцените знаменитый Новый мост и постоите на балкончике с провокационным названием.

Ронда сквозь эпохи

Перейдя по мосту на другую сторону ущелья, мы раскроем более древние пласты истории города: римский, мавританский и христианский. Осмотрим руины античной крепости Лаурель, потрогаем крепостную стену, посидим в арабских банях и спустимся в шахту мавританского короля. Кроме всего прочего, Ронда — эксперт в вопросах тапаса и вина. Если вы не будете возражать, я покажу вам самое вкусное место в городе.

Организационные детали