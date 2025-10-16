Ронда - это не просто город, а настоящий музей под открытым небом. Мощёные улицы, древние церкви и мавританская архитектура создают уникальную атмосферу. Гигантские скалы и ущелье Эль-Тахо открывают захватывающие виды
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Арену для боя быков.
- Парк Аламеда-дель-Тахо.
- Старый и Новый мосты.
- Доминиканский монастырь.
- Дом мавританского короля.
- Церковь Санта-Мария-ла-Майор.
- Ворота Альмокабар и арабские бани.
- Церковь Святого Духа.
Вы узнаете:
- Почему Ронда является родиной корриды.
- Как «водяное колесо» помогло испанским войскам захватить город.
- Почему испанские церкви так похожи на мечети.
- Кто такие «бандолерос».
- Какое важное событие произошло в Ронде в 1918 году.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия доступна для детей старше 5 лет.
- По желанию можно добавить в маршрут платную прогулочную тропу к подножию Нового моста — €5 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арены для боя быков
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Ронде
Провёл экскурсии для 153 туристов
Я живу в Малаге с 2017 года и очень люблю этот город. Являюсь официальным (лицензированным) гидом. Более 5 лет занимаюсь организацией индивидуальных путешествий по Андалусии. Имею высшее образование по специальности «Гид, информация и сопровождение туристов», полученное в Испании. Мне нравится рассказывать путешественникам об истории Малаги и Испании, о жизни андалусцев и их традициях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
16 окт 2025
Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и рассказчик, чувствуется глубокое знание истории и искренняя любовь к Испании.
G
Georgy
16 окт 2025
Огромное Спасибо за прекрасно проведенный день в красивом Городе!
Дмитрий
25 авг 2025
Шикарная экскурсия с живописными видами, отдельная благодарность за то что учли все пожелания, учитывая что у нас была коляска с полугодовалым ребенком и двое детей, которым сложно передвигаться по жаре. Огромное спасибо!
Н
Николай
28 июн 2025
Спасибо Геннадию за отличный тур - было очень интересно и насыщенно
О
Ольга
24 апр 2025
Хочу выразить огромную благодарность Геннадию, за то что быстро откликнулся на наш запрос и организовал нам прекрасную пешеходную экскурсию по городу Ронда в день обращения. Я и представить себе не
