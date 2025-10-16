Мои заказы

Ронда - город, рассечённый ущельем

Ронда - это город, где история и природа переплетаются. Узнайте, как строился этот уникальный город и кто владел им на протяжении веков
Ронда - это не просто город, а настоящий музей под открытым небом. Мощёные улицы, древние церкви и мавританская архитектура создают уникальную атмосферу. Гигантские скалы и ущелье Эль-Тахо открывают захватывающие виды
со смотровых площадок.

Посетители узнают, почему Ронда считается родиной корриды и как испанские войска захватили город с помощью «водяного колеса». Это путешествие обещает стать незабываемым для каждого, кто интересуется историей и природой

5 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные мосты и архитектура
  • 🏛️ Древние церкви и монастыри
  • 🐂 История корриды и арены
  • 🏞️ Виды на ущелье Эль-Тахо
  • 🕌 Мавританское наследие
  • 📜 Исторические события
  • 🎭 Легенды о бандолерос
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Арена для боя быков
  • Парк Аламеда-дель-Тахо
  • Старый мост
  • Новый мост
  • Доминиканский монастырь
  • Дом мавританского короля
  • Церковь Санта-Мария-ла-Майор
  • Ворота Альмокабар
  • Арабские бани
  • Церковь Святого Духа

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Арену для боя быков.
  • Парк Аламеда-дель-Тахо.
  • Старый и Новый мосты.
  • Доминиканский монастырь.
  • Дом мавританского короля.
  • Церковь Санта-Мария-ла-Майор.
  • Ворота Альмокабар и арабские бани.
  • Церковь Святого Духа.

Вы узнаете:

  • Почему Ронда является родиной корриды.
  • Как «водяное колесо» помогло испанским войскам захватить город.
  • Почему испанские церкви так похожи на мечети.
  • Кто такие «бандолерос».
  • Какое важное событие произошло в Ронде в 1918 году.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия доступна для детей старше 5 лет.
  • По желанию можно добавить в маршрут платную прогулочную тропу к подножию Нового моста — €5 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У арены для боя быков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий
Геннадий — ваш гид в Ронде
Провёл экскурсии для 153 туристов
Я живу в Малаге с 2017 года и очень люблю этот город. Являюсь официальным (лицензированным) гидом. Более 5 лет занимаюсь организацией индивидуальных путешествий по Андалусии. Имею высшее образование по специальности «Гид, информация и сопровождение туристов», полученное в Испании. Мне нравится рассказывать путешественникам об истории Малаги и Испании, о жизни андалусцев и их традициях.
Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Ю
Юлия
16 окт 2025
Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и рассказчик, чувствуется глубокое знание истории и искренняя любовь к Испании.
Он умеет подать материал так, что каждая улица оживает!

Очень понравился заезд в Сетениль — это просто чудо! Дома под скалами, уютные улочки, атмосферные кафе…
В Ронде же нас ждала магия: захватывающий вид с моста, тайны старого города и множество историй, рассказанных с теплом и юмором.

Огромное спасибо Вам, Геннадий, за чудесный день!

G
Georgy
16 окт 2025
Огромное Спасибо за прекрасно проведенный день в красивом Городе!
Дмитрий
Дмитрий
25 авг 2025
Шикарная экскурсия с живописными видами, отдельная благодарность за то что учли все пожелания, учитывая что у нас была коляска с полугодовалым ребенком и двое детей, которым сложно передвигаться по жаре. Огромное спасибо!
Н
Николай
28 июн 2025
Спасибо Геннадию за отличный тур - было очень интересно и насыщенно
О
Ольга
24 апр 2025
Хочу выразить огромную благодарность Геннадию, за то что быстро откликнулся на наш запрос и организовал нам прекрасную пешеходную экскурсию по городу Ронда в день обращения. Я и представить себе не
могла и уже была уверена, что просто погуляем по городу с друзьями). Но в этот раз нам очень повезло и экскурсия, под захватывающие рассказы Геннадия, была насыщенной как по информации, так и по передвижению, и все это вверх-вниз по скользкой брусчатке (неожиданно пошел дождь, но этот нисколько не повлияло на наши планы обойти хотя бы центр Ронды и спустится к водопаду, чтобы снизу посмотреть на своды огромного моста). Очень рекомендую! И здорово, что в Ронде есть русскоговорящий гид! Еще раз спасибо!

