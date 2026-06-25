Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: На площади Duquesa de Parcent
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Ронде
Начало: Колонны на въезде в порт города
€355 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда: город страсти, стихов и головокружительных высот
Начало: Плз де Сокорро, Ронда, Испания
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Всё прошло супер! Эльмире большое спасибо — рассказывала так увлечённо, что мы даже не заметили, как пролетело время.
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А
Геннадий, большое спасибо за великолепную экскурсию по Ронде! Прогулка получилась очень насыщенной, интересной и по-настоящему запоминающейся. Благодаря вам Ронда открылась
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Н
Понравился маршрут, очень удобно была аудио аппаратура выданная Геннадием. Слышали отлично гида даже в толпе туристов и могли отходить в
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Получили истинное удовольствие от Испании со сверхоригинальной подачей Эльмиры, было очень познавательно и феерически смешно😀 Общее мнение группы - Эльмире
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Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Эльмира шикарный экскурсовод! Владеет огромным багажом знаний и радо им делится, информация
Эльмира шикарный экскурсовод! Владеет огромным багажом знаний и радо им делится, информация
+2
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F
Не смотря на пасмурный, дождливый день, Геннадий провёл экскурсию на одном дыхании. Очень рекомендую, как профессионала своего дела.
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а
Лучшая просто
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Н
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать наплыва туристов, угостила печеньками от монашек, приграли в лотерею, все было интересно.
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D
Геннадий отличный гид! 3 часа пролетели как мгновение
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Ю
Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и
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Всего 29 отзывов в Ронде
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Ответы на вопросы от путешественников по Ронде
Самые популярные экскурсии в Ронде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Ронде в августе 2026
Сейчас в Ронде можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 390. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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