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нам не только как невероятно красивый город с потрясающими видами, но и как место с богатой историей и особой атмосферой.



Во время экскурсии мы увидели главные достопримечательности Ронды: знаменитый Новый мост, ущелье Эль-Тахо, арену для корриды, старый город, дворец Мондрагон и живописные улочки с красивыми панорамами. Экскурсия была очень подробной, с большим количеством интересных фактов, исторических деталей и увлекательных рассказов. Особенно приятно было то, что даже дети слушали очень внимательно и с интересом — настолько рассказ Геннадия был живым, понятным и увлекательным.



Экскурсия оставила самое теплое впечатление. Геннадий — очень эрудированный, внимательный и приятный в общении гид, который умеет заинтересовать и взрослых, и детей. С большим удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Ронду глубже, ярче и по-настоящему почувствовать ее атмосферу.