Все экскурсии в Ронде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ронде – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €180. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ронде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
€180
за 1-4 чел.
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-4 чел.
Ронда — «между скалами и облаками»
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Ронды»
- MMihail1 июля 2021Всё было прекрасно