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Экскурсии в Ронде

Найдено 4 экскурсии в Ронде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €390 за всё до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Ронда - это уникальное сочетание природы и истории. Прогуляйтесь по древним улицам, узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: На площади Duquesa de Parcent
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Прогулка по Ронде
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Ронде
Начало: Колонны на въезде в порт города
€355 за всё до 7 чел.
Ронда: город страсти, стихов и головокружительных высот
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда: город страсти, стихов и головокружительных высот
Начало: Плз де Сокорро, Ронда, Испания
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Сабина
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Всё прошло супер! Эльмире большое спасибо — рассказывала так увлечённо, что мы даже не заметили, как пролетело время.
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А
Геннадий, большое спасибо за великолепную экскурсию по Ронде! Прогулка получилась очень насыщенной, интересной и по-настоящему запоминающейся. Благодаря вам Ронда открылась
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нам не только как невероятно красивый город с потрясающими видами, но и как место с богатой историей и особой атмосферой.

Во время экскурсии мы увидели главные достопримечательности Ронды: знаменитый Новый мост, ущелье Эль-Тахо, арену для корриды, старый город, дворец Мондрагон и живописные улочки с красивыми панорамами. Экскурсия была очень подробной, с большим количеством интересных фактов, исторических деталей и увлекательных рассказов. Особенно приятно было то, что даже дети слушали очень внимательно и с интересом — настолько рассказ Геннадия был живым, понятным и увлекательным.

Экскурсия оставила самое теплое впечатление. Геннадий — очень эрудированный, внимательный и приятный в общении гид, который умеет заинтересовать и взрослых, и детей. С большим удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Ронду глубже, ярче и по-настоящему почувствовать ее атмосферу.

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Н
Понравился маршрут, очень удобно была аудио аппаратура выданная Геннадием. Слышали отлично гида даже в толпе туристов и могли отходить в
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сторону для фотографирования. Выбор гидом смотровых площадок отличный. Однозначно рекомендуем всем!!! Всей семье запомнилась эта экскурсия и все рассказанное на ней.

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Алексей
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Получили истинное удовольствие от Испании со сверхоригинальной подачей Эльмиры, было очень познавательно и феерически смешно😀 Общее мнение группы - Эльмире
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точно нужно себя пробовать в разговорном жанре, образ гида ей явно маловат! В будущем надеемся увидеться снова и она для нас еще что-нибудь обязательно откроет. Огромное спасибо!

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Виктория
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Эльмира шикарный экскурсовод! Владеет огромным багажом знаний и радо им делится, информация
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подобрана очень интересно. Сбалансированная подача исторических фактов, живых историй и любопытных рассказов!
Отвечает на все вопросы, даёт много рекомендаций, что и где посмотреть лучше.

Очень советую! 🌏 Если экскурсии по Испании, то только с Эльмирой! ♥️ С огромным удовольствием буду ездить ещё. 🎒

Благодарю за прекрасное проведённое время!

Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.+2
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
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F
Не смотря на пасмурный, дождливый день, Геннадий провёл экскурсию на одном дыхании. Очень рекомендую, как профессионала своего дела.
Не смотря на пасмурный, дождливый день, Геннадий провёл экскурсию на одном дыхании. Очень рекомендую, как профессионала своего дела.
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а
Ронда - город, парящий над пропастью
Лучшая просто
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Н
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать наплыва туристов, угостила печеньками от монашек, приграли в лотерею, все было интересно.
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать
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D
Геннадий отличный гид! 3 часа пролетели как мгновение
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Ю
Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий — потрясающий гид и
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рассказчик, чувствуется глубокое знание истории и искренняя любовь к Испании. Он умеет подать материал так, что каждая улица оживает!

Очень понравился заезд в Сетениль — это просто чудо! Дома под скалами, уютные улочки, атмосферные кафе… В Ронде же нас ждала магия: захватывающий вид с моста, тайны старого города и множество историй, рассказанных с теплом и юмором.

Огромное спасибо Вам, Геннадий, за чудесный день!

Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий
Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий
Экскурсия в Ронду и Сетениль-де-лас-Бодегас стала одним из самых ярких впечатлений нашено отдыха в Андалусии! Геннадий
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Всего 29 отзывов в Ронде

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Ответы на вопросы от путешественников по Ронде

Самые популярные экскурсии в Ронде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью;
  2. Ронда - город, парящий над пропастью;
  3. Прогулка по Ронде;
  4. Ронда: город страсти, стихов и головокружительных высот.
Сколько стоит экскурсия по Ронде в августе 2026
Сейчас в Ронде можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 390. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Погрузитесь в атмосферу средневекового Ронда, выбрав одну из наших эксклюзивных экскурсий. Узнайте тайны древних улиц, ощутите дух прошлых эпох и насладитесь неповторимыми пейзажами. Предлагаем вам купить экскурсию прямо сейчас, чтобы гарантировать себе место в группе. Наши экскурсии по Ронда – это путеводитель в мир великолепия и культурного наследия