Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ронда – это древние улицы, захватывающие виды и дух Андалусии.



Мы прогуляемся по мосту Пуэнте-Нуэво, соединяющему отвесные скалы, заглянем в аристократические дворцы, пройдём по улочкам мавританского квартала и увидим первую арену для корриды в Испании.



С обзорных площадок откроются захватывающие виды на ущелье Эль-Тахо, а в конце маршрута мы почувствуем атмосферу старинных таверн, где творили писатели и поэты.

Описание экскурсии Ронда – это не просто город, это чувство. Это ветер, который гуляет по отвесным скалам. Это вдохновение, которым наполнялись поэты, художники и авантюристы. Это место, где встречаются величие природы, трагедия истории и дух Андалусии. Мы пройдёмся по старинным улицам где каждый камень помнит мавританских правителей и отчаянных бандолеров. Заглянем в аристократические особняки, спрятанные за простыми фасадами. Поднимемся на лучшие смотровые площадки, где дух захватывает не только от высоты, но и от красоты, раскинувшейся вокруг. Мы увидим легендарный Пуэнте-Нуэво – мост, который не просто соединяет два берега пропасти, а объединяет прошлое и настоящее Ронды. Узнаем, какие тайны хранят его камни и почему его строительство было связано с трагическими событиями. Прогулка по старому городу – это загадочные мавританские дворцы, монастыри, скрытые дворы и балконы над пропастью, откуда великие романтики наблюдали за закатами. Мы поговорим о страсти, о корриде и её легендарных тореро, об искусстве и великих писателях, о бандолерах, которые вдохновляли на создание кино и книг. А чтобы почувствовать город не только глазами, мы сделаем паузу в одном из ресторанов прямо на краю ущелья, где сможем выпить бокал вина и насладиться моментом (по желанию). В конце маршрута мы встретим закат над Рондой, когда мягкий свет делает её ещё более волшебной. Хотите почувствовать магию Ронды? Тогда отправляемся в путешествие!

