Ронда – это древние улицы, захватывающие виды и дух Андалусии.
Мы прогуляемся по мосту Пуэнте-Нуэво, соединяющему отвесные скалы, заглянем в аристократические дворцы, пройдём по улочкам мавританского квартала и увидим первую арену для корриды в Испании.
С обзорных площадок откроются захватывающие виды на ущелье Эль-Тахо, а в конце маршрута мы почувствуем атмосферу старинных таверн, где творили писатели и поэты.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииРонда – это не просто город, это чувство. Это ветер, который гуляет по отвесным скалам. Это вдохновение, которым наполнялись поэты, художники и авантюристы. Это место, где встречаются величие природы, трагедия истории и дух Андалусии. Мы пройдёмся по старинным улицам где каждый камень помнит мавританских правителей и отчаянных бандолеров. Заглянем в аристократические особняки, спрятанные за простыми фасадами. Поднимемся на лучшие смотровые площадки, где дух захватывает не только от высоты, но и от красоты, раскинувшейся вокруг. Мы увидим легендарный Пуэнте-Нуэво – мост, который не просто соединяет два берега пропасти, а объединяет прошлое и настоящее Ронды. Узнаем, какие тайны хранят его камни и почему его строительство было связано с трагическими событиями. Прогулка по старому городу – это загадочные мавританские дворцы, монастыри, скрытые дворы и балконы над пропастью, откуда великие романтики наблюдали за закатами. Мы поговорим о страсти, о корриде и её легендарных тореро, об искусстве и великих писателях, о бандолерах, которые вдохновляли на создание кино и книг. А чтобы почувствовать город не только глазами, мы сделаем паузу в одном из ресторанов прямо на краю ущелья, где сможем выпить бокал вина и насладиться моментом (по желанию). В конце маршрута мы встретим закат над Рондой, когда мягкий свет делает её ещё более волшебной. Хотите почувствовать магию Ронды? Тогда отправляемся в путешествие!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Plz de Soccoro, Ronda, Spain
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
