Обзорные экскурсии в Ронде

Что вас ожидает

Мост между маврами и Средневековьем

Ронда — один из самых необычных городов мира. Она расположена на вершине горы, над глубоким ущельем Эль-Тахо. Вы пройдете по каменному мосту, соединяющему Старый и Новый город, и поймете, почему местные жители говорят, что в этом месте «дождь капает снизу вверх». Мы прогуляемся по самым интересным местам Ронды и зайдем в старинную церковь, где монахини пекут традиционное печенье по секретному рецепту. Я раскрою любопытные названия церковных сладостей и расскажу о писателях, вдохновленных Рондой, и особенностях жизни в маленьком испанском городе.

Секреты виноделия и балкон над пропастью

Вы увидите не только известные, но и скрытые уголки города, где чувствуется его истинная душа. Я покажу вам балкон Эль Тахо на краю обрыва, откуда открывается захватывающий дух вид на бескрайние долины и виноградники. Вы узнаете историю происхождения местных хмельных напитков и все тонкости винной культуры Ронды. Для закрепления материала мы завершим экскурсию в городской таверне за бокалом лучшего местного вина.