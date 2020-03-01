Обзорные экскурсии в Ронде

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  3. Ронда — «между скалами и облаками»

Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии

Юлия
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Юлия – ваш гид
Приглашаю на прогулку по волшебному городу Андалусии, который приводит в восторг путешественников со всего мира.

Здесь оставили частичку души Хемингуэй, Рильке, Мериме и другие известные творческие личности.

Я помогу вам понять, в чем заключается притягательность Ронды, и расскажу, как повлияли на ее историю и характер кельты, римляне и арабы.

Вы услышите интересные факты о знаменитых «бандольерос», рыцарях с большой дороги, и постигнете тонкости местного виноделия!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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Ронда — «между скалами и облаками»
Ронда — «между скалами и облаками»

Что вас ожидает

Мост между маврами и Средневековьем
Ронда — один из самых необычных городов мира. Она расположена на вершине горы, над глубоким ущельем Эль-Тахо. Вы пройдете по каменному мосту, соединяющему Старый и Новый город, и поймете, почему местные жители говорят, что в этом месте «дождь капает снизу вверх». Мы прогуляемся по самым интересным местам Ронды и зайдем в старинную церковь, где монахини пекут традиционное печенье по секретному рецепту. Я раскрою любопытные названия церковных сладостей и расскажу о писателях, вдохновленных Рондой, и особенностях жизни в маленьком испанском городе.

Секреты виноделия и балкон над пропастью
Вы увидите не только известные, но и скрытые уголки города, где чувствуется его истинная душа. Я покажу вам балкон Эль Тахо на краю обрыва, откуда открывается захватывающий дух вид на бескрайние долины и виноградники. Вы узнаете историю происхождения местных хмельных напитков и все тонкости винной культуры Ронды. Для закрепления материала мы завершим экскурсию в городской таверне за бокалом лучшего местного вина.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Ронда — «между скалами и облаками»
Ронда — «между скалами и облаками»
Ронда — «между скалами и облаками»
Ронда — «между скалами и облаками»
Ронда — «между скалами и облаками»
Ронда — «между скалами и облаками»
Ронда — «между скалами и облаками»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юля, мне 34 года. Я родилась в Севастополе, а выросла в Латинской Америке. Последние 5 лет живу в Малаге, работаю гидом и изучаю историю искусства. Мои экскурсии проходят в приятной, дружеской атмосфере, я умею рассказывать о истории и искусстве легко и интересно. Если вы хотите понять характер города, увидеть его историю в архитектурных деталях, узнать о его прошлом и настоящем — я буду рада вам на моих экскурсиях. До встречи в Малаге!
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Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастьюИз Малаги в Ронду — город, парящий над пропастьюИз Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
220 за экскурсию
7 часов
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Город на скалах. Колыбель корриды. Место, вдохновлявшее Хемингуэя и других писателей. Уловить атмосферу романтики на тесных живописных улочках или же поддаться философским настроениям, наблюдая за аистами на крышах домов, — решать вам. А я сделаю ваше знакомство с Рондой содержательным и запоминающимся!

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