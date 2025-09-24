Путешествие в баскские пещеры Сугарамурди и Сар подарит уникальную возможность погрузиться в мир мифов и легенд. Эти места известны как центры древних ритуалов и инквизиции.В пещере Сугарамурди, известной как «пещера

ведьм», вы узнаете о мистических обрядах и событиях охоты на ведьм. Пещера Сар, расположенная в массиве Ла Рун, удивит вас геологическими образованиями и историей древних людей. Прогулка по французскому поселку Сар дополнит ваше путешествие средневековой архитектурой и уникальной культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения пещер - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года можно насладиться видами Пиренеев и исследовать пещеры без спешки. Весной и осенью также приятно посетить эти места, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой пещеры остаются открытыми, но стоит быть готовыми к более прохладным условиям.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.