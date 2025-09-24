Путешествие в баскские пещеры Сугарамурди и Сар подарит уникальную возможность погрузиться в мир мифов и легенд. Эти места известны как центры древних ритуалов и инквизиции.
5 причин купить эту экскурсию
- 🧙♀️ Легенды о ведьмах
- 🏞 Природные чудеса
- 🏰 Средневековая архитектура
- 🌄 Виды Пиренеев
- 🗿 История инквизиции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения пещер - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время года можно насладиться видами Пиренеев и исследовать пещеры без спешки. Весной и осенью также приятно посетить эти места, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой пещеры остаются открытыми, но стоит быть готовыми к более прохладным условиям.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Пещера Сугарамурди
- Пещера Сар
- Музей ведьм
- Галерея Лезеа
Описание экскурсииТайны баскских пещер: Сугарамурди и Сар Приглашаю вас в увлекательное путешествие по двум знаковым пещерам басков — Сугарамурди и Сар. Мы раскроем тайны природных чудес, побываем в местах, где мифы переплетаются с историей, и заглянем в мир древних верований этого уникального народа. Наш путь начнется с посещения легендарной пещеры Сугарамурди, известной как «пещера ведьм». Здесь, среди карстовых тоннелей и ручья, который местные жители называют «Рекой Ада», происходили мистические обряды и собрания. Именно здесь разворачивались события одного из самых известных процессов охоты на ведьм в истории Страны Басков. Мы прогуляемся по этим загадочным местам, узнаем о культовых ритуалах басков и заглянем в Музей ведьм, где представлены экспонаты инквизиции, мифологии и традиций древних народов. После пересечения границы с Францией нас ждёт не менее впечатляющая пещера Сар. Эта пещера расположена в 20 км. от Сан Жан де Лус и круглый год приветствует вас в самом сердце массива Ла Рун, мифической горы басков. В окружении величественной горы Ла Рун, первой из Пиренейского хребта, вы познакомитесь с уникальными геологическими образованиями и исследуете доисторическую среду обитания древних людей. Мы увидим галерею Лезеа, одно из крупнейших входных отверстий пещер Аквитании, и узнаем о знаменитом баскском антропологе Хосе Мигеле Барандиаране, чьи исследования пролили свет на древнюю культуру региона. Экскурсия продолжится знакомством с типичной средневековой архитектурой французского поселка Сар, который считается одним из самых красивых в стране. Мы также посетим местную ферму, где разводят редких свиней породы кинтоа, и зоопарк, где обитают дикие пони породы потток. Здесь мифы становятся реальностью, а природа и история объединяются в одном удивительном путешествии!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от вашего отеля
- Экскурсия по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеры - 4, 5 евро и 8, 5 евро
- Личные расходы
- Напитки и еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
