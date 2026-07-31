Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €247 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
15 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от €260 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана
Ощутите магию Сан-Себастьяна на индивидуальной фотопрогулке. Океан, архитектура и волшебные моменты в каждом кадре
Начало: В Старом городе
Завтра в 17:30
12 авг в 17:30
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Элегантный Сан-Себастьян, или Тайны баскской души
Сан-Себастьян очарует с первой прогулки! Пройдитесь по набережной Ла Конча, исследуйте Старый город и насладитесь баскской кухней. Узнайте секреты региона
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне
Путешествие в пещеры Сугарамурди и Сар откроет вам мир древних верований и мифов. Удивительные природные чудеса ждут вас
Начало: От вашего отеля
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужина Испании: Сан-Себастьян
Сан-Себастьян - город, где рыбацкие традиции сочетаются с аристократической элегантностью. Пляжи, дворцы и гастрономия ждут вас
Начало: По договоренности
€225 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Мы очень благодарны Анне за познавательную и душевную экскурсию! Интересно было и нам с женой, и детям. Анна не перегружала
Вам был полезен этот отзыв?
В
Огромное спасибо Анне за замечательную экскурсию! Три часа пролетели совершенно незаметно. Анна — настоящий профессионал, который не просто прекрасно знает
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия с Анной очень понравилась. Мы узнали много нового и интересного о жемчужинах Сан-Себастьяна и о истории/культуре страны Басков в
Вам был полезен этот отзыв?
Анна прекрасный гид, очень мягкая и душевная. рассказала про историю и современную обстановку Сан Себастьяна. активные дети не смущали. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Анне за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию и интересные истории про Сан Себастьян! будем обязательно рекомендовать ее экскурсию друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
+5
Вам был полезен этот отзыв?
Очаровательная Анна провела нам замечательную экскурсию по городу, показала и рассказала основное потому что времени у нас было не так
Вам был полезен этот отзыв?
J
Очень милая, внимательная, с прекрасной речью! Получили ответы на все вопросы и поделилась прекрасными рекомендациями!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Большая благодарность гиду Наталье за интересную и познавательную экскурсию по Сан-Себастьяну!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 55 отзывов в Сан-Себастьяне
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну
Самые популярные экскурсии в Сан-Себастьяне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в августе 2026
Сейчас в Сан-Себастьяне можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 450. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя все тайны и красоты Сан-Себастьяна, выбрав одну из наших экскурсий. Вас ждут захватывающие истории, великолепные пейзажи и неповторимая атмосфера этого удивительного города. Мы предлагаем экскурсии для всех желающих по самым привлекательным ценам. Планируйте своё путешествие на 2026 год уже сегодня и купите экскурсии онлайн, чтобы гарантировать себе место. Вдохновляйтесь отзывами от наших клиентов и делайте свой выбор, чтобы каждый момент путешествия был особенным