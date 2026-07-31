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Экскурсии в Сан-Себастьяне

Найдено 6 экскурсий в Сан-Себастьяне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €247 за всё до 4 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
15 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от €260 за всё до 6 чел.
Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана
Ощутите магию Сан-Себастьяна на индивидуальной фотопрогулке. Океан, архитектура и волшебные моменты в каждом кадре
Начало: В Старом городе
Завтра в 17:30
12 авг в 17:30
от €160 за всё до 4 чел.
Элегантный Сан-Себастьян, или Тайны баскской души
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Элегантный Сан-Себастьян, или Тайны баскской души
Сан-Себастьян очарует с первой прогулки! Пройдитесь по набережной Ла Конча, исследуйте Старый город и насладитесь баскской кухней. Узнайте секреты региона
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от €280 за всё до 6 чел.
Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне
Путешествие в пещеры Сугарамурди и Сар откроет вам мир древних верований и мифов. Удивительные природные чудеса ждут вас
Начало: От вашего отеля
€450 за всё до 4 чел.
Жемчужина Испании: Сан-Себастьян
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужина Испании: Сан-Себастьян
Сан-Себастьян - город, где рыбацкие традиции сочетаются с аристократической элегантностью. Пляжи, дворцы и гастрономия ждут вас
Начало: По договоренности
€225 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Павел
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Мы очень благодарны Анне за познавательную и душевную экскурсию! Интересно было и нам с женой, и детям. Анна не перегружала
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сухой исторической информацией, рассказывала легко и живо. Три часа пролетели незаметно. Анна порекомендовала нам куда сходить на следующий день, где попробовать настоящий чизкейк и вкусно поужинать. А также помогла составить интересный маршрут на машине вдоль побережья. Наши лучшие рекомендации!

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В
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Огромное спасибо Анне за замечательную экскурсию! Три часа пролетели совершенно незаметно. Анна — настоящий профессионал, который не просто прекрасно знает
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историю Сан-Себастьяна, но и умеет рассказывать так, что город буквально оживает.

Маршрут был отлично продуман: мы увидели все главные достопримечательности, узнали множество интересных исторических фактов, а также открыли для себя уютные места, которые сложно найти самостоятельно. Особенно понравилось, что экскурсия проходила в живом формате — можно было задавать любые вопросы и получать интересные, развернутые ответы.

Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам, местным специалитетам и местам, которые стоит посетить после экскурсии. Благодаря Анне наше знакомство с Сан-Себастьяном получилось по-настоящему ярким и запоминающимся.

Искренне рекомендую Анну всем, кто хочет не просто увидеть город, а почувствовать его атмосферу. Это одна из лучших экскурсий, на которых нам доводилось бывать!

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Анна
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Экскурсия с Анной очень понравилась. Мы узнали много нового и интересного о жемчужинах Сан-Себастьяна и о истории/культуре страны Басков в
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целом. Маршрут построен не утомительно, поэтому 3 часа пролетели незаметно! Анна мастерски и виртуозно рассказывает, погружая вас в жизнь города. Видно, что Анна любит место, от чего и ты проникаешься любовью к нему. Очень советуем экскурсию с Анной в Сан-Себастьяне.

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Роман
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Анна прекрасный гид, очень мягкая и душевная. рассказала про историю и современную обстановку Сан Себастьяна. активные дети не смущали. рекомендую
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Елена
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Огромное спасибо Анне за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
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Р
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию и интересные истории про Сан Себастьян! будем обязательно рекомендовать ее экскурсию друзьям!
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M
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.+5
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
Спасибо Анне. Отличная экскурсия по предновогоднему Сан-Себастьяну! Очень понравилось 👍. Очень хорошо знает регион и интересно проводит экскурсию.
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Валентина
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Очаровательная Анна провела нам замечательную экскурсию по городу, показала и рассказала основное потому что времени у нас было не так
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много. Мы остались под приятным впечатлением и после по рекомендации Анны поехали на ужин в ресторан баскской кухни и это был интересный опыт и вкусная еда.

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J
Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Очень милая, внимательная, с прекрасной речью! Получили ответы на все вопросы и поделилась прекрасными рекомендациями!
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Н
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Большая благодарность гиду Наталье за интересную и познавательную экскурсию по Сан-Себастьяну!
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Всего 55 отзывов в Сан-Себастьяне

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Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну

Самые популярные экскурсии в Сан-Себастьяне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha;
  2. Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия;
  3. Влюблённые в волны: фотосессия на фоне океана;
  4. Элегантный Сан-Себастьян, или Тайны баскской души;
  5. Баскские пещеры: Сугарамурди и Сар в Сан-Себастьяне.
Сколько стоит экскурсия по Сан-Себастьяну в августе 2026
Сейчас в Сан-Себастьяне можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 450. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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