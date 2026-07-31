читать дальше уменьшить

историю Сан-Себастьяна, но и умеет рассказывать так, что город буквально оживает.



Маршрут был отлично продуман: мы увидели все главные достопримечательности, узнали множество интересных исторических фактов, а также открыли для себя уютные места, которые сложно найти самостоятельно. Особенно понравилось, что экскурсия проходила в живом формате — можно было задавать любые вопросы и получать интересные, развернутые ответы.



Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам, местным специалитетам и местам, которые стоит посетить после экскурсии. Благодаря Анне наше знакомство с Сан-Себастьяном получилось по-настоящему ярким и запоминающимся.



Искренне рекомендую Анну всем, кто хочет не просто увидеть город, а почувствовать его атмосферу. Это одна из лучших экскурсий, на которых нам доводилось бывать!