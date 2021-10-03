Отзыв на: Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия С Сергей 5 Это просто настояшая архитектурная, гастраномическая и культурная жемчужина на берегу Бискайского залива. Благодаря нашему гиду Наталье мы смогли познакомиться с её скрытыми оттенками.

Отзыв на: Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Л Лариса 5 Прекрасная поездка в красивый городок Сант-Себастьян в сопровождении хорошего рассказчика Натальи. Интересные факты, события Наталья рассказала нам во время путешествия по городу. Порекомендовала съездить в Ондаррибио (мы воспользовались советом и нисколько не пожалели). Всем рекомендую

Отзыв на: Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну В Валерия 5 Все было просто прекрасно. Сан-Себастьян чудесный город, а пинчос-бары - важная часть его культуры и жизни. Благодаря Эмме, мы поняли, что это не просто еда - это искусство, и требует соответствующего подхода. После экскурсии мы каждый вечер делали свои открытия в этом городе, и это именно благодаря объяснениям и инструкциями Эммы. Знания у нее очень обширны и я уверена, что любая ее экскурсия в стране басков и окрестностях будет интересной. Обязательно закажем у нее другую экскурсию в следующий раз, и обязательно еще раз посетим Сан-Себастьян.

Отзыв на: Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия А Андрей 5 Очень подготовленный и ответственный гид. Рассказ о каждом интересном объекте дополнялся наглядными материалами.

Отзыв на: Сан-Себастьян — аристократ среди городов Ж Жанна 5 Вчера посетили экскурсию Сан Себастьян аристократ среди городов с прекрасным гидом Эммой! Экскурсия понравилась. Очень интересный рассказ о городе и в целом о традициях этого региона. Эмма очень живая и настоящий профессионал своего дела. Однозначно рекомендуем!Кроме того, она скорректировала наше дальнейшее путешествие по северу Испании. Мы не пожалели и за это ей особая благодарность.

Отзыв на: Сан-Себастьян — аристократ среди городов Ю Юлия 5 Эмма —большая молодец. Мы гуляли с ней два дня и в каждый из дней, она не переставала нас удивлять глубиной своих познаний, разностороннем познанием и просто хорошим настроением. Узнав, что мы хотим попробовать мишленовскую кухню, Эмма тут же предложила колоритные места. Идите! Эмма атмосферная и с ней ОЧЕНЬ интересно. Короче, не соскучитесь)))

Отзыв на: Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну И Ирина 5 Отличная экскурсия! Было очень интересно, полезно, рекомендую такие экскурсии в начале ваших путешествий, помогает ориентироваться в местных условиях

Отзыв на: Сан-Себастьян — аристократ среди городов О Олег 5 Мы влюбились в Бильбао!!!