Все экскурсии в Сан-Себастьяне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Себастьяне – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 23 ⭐ отзыва, цены от €143. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сан-Себастьяне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€143
за 1-3 чел.
Сан Себастьян - первое знакомство
Индивидуальная пешеходная экскурсия
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
О пути города от рыбацкого поселка к королевскому курорту на прогулке по самым красивым местам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€168
за 1-10 чел.
Пинчо-прогулка по Сан-Себастьяну
Знакомство с культурой знаменитых закусок в дегустационном туре по самым интересным барам города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€155
за 1-10 чел.
Сан-Себастьян — аристократ среди городов
О городе, его культуре и традициях на обзорной прогулке по самым впечатляющим местам
Последние отзывы «Экскурсии Сан-Себастьяна»
- ССергей3 октября 2021Это просто настояшая архитектурная, гастраномическая и культурная жемчужина на берегу Бискайского залива. Благодаря нашему гиду Наталье мы смогли познакомиться с её скрытыми оттенками.
- ЛЛариса19 октября 2019Прекрасная поездка в красивый городок Сант-Себастьян в сопровождении хорошего рассказчика Натальи. Интересные факты, события Наталья рассказала нам во время путешествия по городу. Порекомендовала съездить в Ондаррибио (мы воспользовались советом и нисколько не пожалели). Всем рекомендую
- ВВалерия13 сентября 2019Все было просто прекрасно. Сан-Себастьян чудесный город, а пинчос-бары - важная часть его культуры и жизни. Благодаря Эмме, мы поняли, что это не просто еда - это искусство, и требует соответствующего подхода. После экскурсии мы каждый вечер делали свои открытия в этом городе, и это именно благодаря объяснениям и инструкциями Эммы. Знания у нее очень обширны и я уверена, что любая ее экскурсия в стране басков и окрестностях будет интересной. Обязательно закажем у нее другую экскурсию в следующий раз, и обязательно еще раз посетим Сан-Себастьян.
- ААндрей8 августа 2019Очень подготовленный и ответственный гид. Рассказ о каждом интересном объекте дополнялся наглядными материалами.
- ЖЖанна6 мая 2019Вчера посетили экскурсию Сан Себастьян аристократ среди городов с прекрасным гидом Эммой! Экскурсия понравилась. Очень интересный рассказ о городе и в целом о традициях этого региона. Эмма очень живая и настоящий профессионал своего дела. Однозначно рекомендуем!Кроме того, она скорректировала наше дальнейшее путешествие по северу Испании. Мы не пожалели и за это ей особая благодарность.
- ЮЮлия25 октября 2018Эмма —большая молодец. Мы гуляли с ней два дня и в каждый из дней, она не переставала нас удивлять глубиной своих познаний, разностороннем познанием и просто хорошим настроением. Узнав, что мы хотим попробовать мишленовскую кухню, Эмма тут же предложила колоритные места. Идите! Эмма атмосферная и с ней ОЧЕНЬ интересно. Короче, не соскучитесь)))
- ИИрина10 сентября 2018Отличная экскурсия! Было очень интересно, полезно, рекомендую такие экскурсии в начале ваших путешествий, помогает ориентироваться в местных условиях
- ООлег10 июля 2018Мы влюбились в Бильбао!!!
- ММарина8 декабря 2017У нас была замечательная обзорная пешеходная экскурсия (с заходом в пинчо-бары) с гидом Эммой. Этого гида хочется порекомендовать всем. Она умеет заинтересовать своим рассказом людей любого возраста. Нас было четверо человек. Мы все много путешествуем, всегда берём экскурсии. Это один из лучших гидов, которые нам попадались. Эмма, спасибо Вам большое!