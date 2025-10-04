12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Сан-Себастьяну позволит вам увидеть главные достопримечательности города и узнать, как из рыбацкого поселка он превратился в аристократический курорт.
Прогулка по набережной Ла Конча, посещение Старого города, дегустация баскских пинчос и вин, а также подъем на гору Игельдо на старинном фуникулере оставят незабываемые впечатления. Вас ждут роскошные особняки, дворцы и скульптуры Эдуардо Чильида. Закуски и напитки оплачиваются отдельно
Прогулка по набережной Ла Конча, посещение Старого города, дегустация баскских пинчос и вин, а также подъем на гору Игельдо на старинном фуникулере оставят незабываемые впечатления. Вас ждут роскошные особняки, дворцы и скульптуры Эдуардо Чильида. Закуски и напитки оплачиваются отдельно
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Сан-Себастьяна
- 🏰 Посетить Старый город
- 🍷 Попробовать баскские пинчос и вина
- 🌊 Прогуляться по набережной Ла Конча
- 🎨 Увидеть скульптуры Эдуардо Чильида
- 🚠 Подняться на гору Игельдо на фуникулере
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Сан-Себастьяне - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что идеально подходит для прогулок по набережной и посещения достопримечательностей. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, однако погода может быть менее предсказуемой, с возможными дождями. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и частым осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Набережная Ла Конча
- Набережная Ондаретта
- Скульптуры «Гребень ветра»
- Гора Игельдо
Описание экскурсии
- Вы узнаете о славной и непростой истории этого морского порта, увидите Старый город с его уникальной главной площадью, сможете попробовать знаменитые баскские пинчос и вина.
- Прогуливаясь по набережной Ла Конча, которая считается самой красивой в Европе, вы проникнетесь духом прошедшей «Прекрасной Эпохи» времен королевы Марии Кристины, с легкой руки которой обычный рыбацкий поселок превратился в шикарный королевский курорт.
- Вас не оставят равнодушными роскошные особняки и дворцы Сан-Себастьяна, еще хранящие гламурный блеск и удивительные истории прошлого.
- На набережной Ондаретта я покажу вам скульптуры «Гребень ветра» известного на весь мир баскского скульптора Эдуардо Чильида.
- А в завершение экскурсии мы поднимемся на старинном фуникулере на гору Игельдо, откуда открывается изумительная панорама на весь залив в форме морской раковины.
Организационные детали
Закуски и напитки, а также билеты на фуникулер (3,20 евро туда-обратно) оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Кафедрального собора доброго пастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сан-Себастьяне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как достопримечательности Бильбао и сам город мне очень понравились! Он не такой туристический как Сан-Себастьян и там можно почувствовать ритм жизни местных жителей. Наталья с удовольствием рассказала и об истории этого места и о традициях! Рекомендую! Одна из лучших экскурсий, которую я посещала.
+2
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Н
Большая благодарность гиду Наталье за интересную и познавательную экскурсию по Сан-Себастьяну!
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А
Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье за интересный маршрут и рассказ, в котором история перетекала в современность. Получили много практических советов по дальнейшему время проведению! Очень рекомендуем😊
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А
Были на этой замечательной экскурсии семьей из 4 человек, младшему 11 лет. Наталья - прекрасный гид, интересный, знающий рассказчик и очень приятный обаятельный человек, спасибо ей большое! 3 часа пролетели
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И
Наталья провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию. По нашему мнению, она очень хорошо знает Сан Себастьян, Страну Басков и Испанию в целом, их историю, культуру, современную жизнь и
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А
Огромное спасибо Наталье, я много раз бывала в Сан Себастьяне, но ее материал об этом чудном городе был очень содержательным и интересным. Она рассказывала так, что было ощущение того времени,времени
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