12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия

На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Экскурсия по Сан-Себастьяну позволит вам увидеть главные достопримечательности города и узнать, как из рыбацкого поселка он превратился в аристократический курорт.

Прогулка по набережной Ла Конча, посещение Старого города, дегустация баскских пинчос и вин, а также подъем на гору Игельдо на старинном фуникулере оставят незабываемые впечатления. Вас ждут роскошные особняки, дворцы и скульптуры Эдуардо Чильида. Закуски и напитки оплачиваются отдельно
5
36 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Сан-Себастьяна
  • 🏰 Посетить Старый город
  • 🍷 Попробовать баскские пинчос и вина
  • 🌊 Прогуляться по набережной Ла Конча
  • 🎨 Увидеть скульптуры Эдуардо Чильида
  • 🚠 Подняться на гору Игельдо на фуникулере

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Сан-Себастьяне - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что идеально подходит для прогулок по набережной и посещения достопримечательностей. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, однако погода может быть менее предсказуемой, с возможными дождями. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и частым осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Набережная Ла Конча
  • Набережная Ондаретта
  • Скульптуры «Гребень ветра»
  • Гора Игельдо

Описание экскурсии

  • Вы узнаете о славной и непростой истории этого морского порта, увидите Старый город с его уникальной главной площадью, сможете попробовать знаменитые баскские пинчос и вина.
  • Прогуливаясь по набережной Ла Конча, которая считается самой красивой в Европе, вы проникнетесь духом прошедшей «Прекрасной Эпохи» времен королевы Марии Кристины, с легкой руки которой обычный рыбацкий поселок превратился в шикарный королевский курорт.
  • Вас не оставят равнодушными роскошные особняки и дворцы Сан-Себастьяна, еще хранящие гламурный блеск и удивительные истории прошлого.
  • На набережной Ондаретта я покажу вам скульптуры «Гребень ветра» известного на весь мир баскского скульптора Эдуардо Чильида.
  • А в завершение экскурсии мы поднимемся на старинном фуникулере на гору Игельдо, откуда открывается изумительная панорама на весь залив в форме морской раковины.

Организационные детали

Закуски и напитки, а также билеты на фуникулер (3,20 евро туда-обратно) оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Кафедрального собора доброго пастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Сан-Себастьяне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
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Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
2
3
2
1
Анна
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как достопримечательности Бильбао и сам город мне очень понравились! Он не такой туристический как Сан-Себастьян и там можно почувствовать ритм жизни местных жителей. Наталья с удовольствием рассказала и об истории этого места и о традициях! Рекомендую! Одна из лучших экскурсий, которую я посещала.
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как+2
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
Экскурсия была в Бильбао вместо Сан-Себастьяна по стечению обстоятельств, но это было намного лучше, так как
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Н
Большая благодарность гиду Наталье за интересную и познавательную экскурсию по Сан-Себастьяну!
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А
Три часа пролетели незаметно. Спасибо Наталье за интересный маршрут и рассказ, в котором история перетекала в современность. Получили много практических советов по дальнейшему время проведению! Очень рекомендуем😊
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А
Были на этой замечательной экскурсии семьей из 4 человек, младшему 11 лет. Наталья - прекрасный гид, интересный, знающий рассказчик и очень приятный обаятельный человек, спасибо ей большое! 3 часа пролетели
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действительно незаметно, наш младший даже не успел устать, как обычно). Наталья увлекательно объединяет информацию об истории города, интересных местах, мероприятиях, знаменитой здешней кулинарии - все, что необходимо, чтобы легко в нем ориентироваться и интересно проводить в нем время. Также Наталья снабжает целой массой полезных ссылок на рестораны, концерты, выставки, другие интересные места в регионе, и с трансфером из-до аэропорта в Бильбао она нам также помогла. Очень рекомендуем Наталью и желаем ей удачи!

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И
Наталья провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию. По нашему мнению, она очень хорошо знает Сан Себастьян, Страну Басков и Испанию в целом, их историю, культуру, современную жизнь и
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увлекательно рассказывает об этом. Нам было очень интересно, мы задавали много вопросов о разных сторонах жизни, культуры и истории Испании и получали содержательные ответы.
Её экскурсия хорошо продумана и подготовлена, Наталья показывала нам копии старинных фотографий тех мест, по которым нас водила, в WhatsApp прислала нам много интересной информации о Сан Себастьяне и Испании, мы по вечерам в гостинице с интересом читали присланные ею материалы.
Наталья дала нам рекомендации, что посмотреть в Стране Басков, в результате мы съездили в несколько интересных мест, так что, общение с ней было гораздо шире чем трёхчасовая экскурсия.
Кроме того, с Натальей не только интересно, но и легко общаться.
Искренне и от чистого сердца благодарим Наталью за экскурсию и переписку с нами и рекомендуем её как ответственного и очень интересного экскурсовода.
Ирина и Юрий.

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А
Огромное спасибо Наталье, я много раз бывала в Сан Себастьяне, но ее материал об этом чудном городе был очень содержательным и интересным. Она рассказывала так, что было ощущение того времени,времени
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рассвета города. Маршрут настолько точен и выверен, что мы не просто увидели всю эту красоту со всех ракурсов и даже с высоты птичьего полета, но и услышали не просто исторический текст, а рассказ человека, влюбленного в город и страну. Экскурсия подойдет даже пожилым людям, т. к. не смотря на почти 4 часа, время прошло незаметно и легко. Желаю всем интересной экскурсии с Натальей. До новых встреч, Анжела

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