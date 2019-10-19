12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О пути города от рыбацкого поселка к королевскому курорту на прогулке по самым красивым местам

Наталья
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Наталья – ваш гид
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности города и узнаете, как из простого рыбацкого поселка Сан-Себастьян превратился в один из крупнейших городов Страны Басков и аристократический курорт Испании на берегу Бискайского залива, с превосходной кухней, красивыми зданиями и бесконечными пляжами из чистого белого песка.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Возле Кафедрального Собора Доброго Пастыря
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия

Программа

  • Вы узнаете о славной и непростой истории этого морского порта, увидите Старый Город с его уникальной главной площадью, сможете попробовать знаменитые баскские пинчос и вина.
  • Прогуливаясь по набережной Ла Конча, которая считается самой красивой в Европе, вы проникнитесь духом прошедшей «Прекрасной Эпохи» времен королевы Марии Кристины, с легкой руки которой обычный рыбацкий поселок превратился в шикарный королевский курорт.
  • Вас не оставят равнодушными роскошные особняки и дворцы Сан-Себастьяна, еще хранящие гламурный блеск и удивительные истории прошлого.
  • На набережной Ондаретта я покажу вам знаменитые скульптуры «Гребень ветра» известного на весь мир баскского скульптора Эдуардо Чильида.
  • А в завершении нашей экскурсии мы поднимемся на старинном фуникулере на гору Игельдо, откуда открывается изумительная панорама на весь залив в форме морской раковины.

Организационные детали

  • Стоимость закусок и напитков, а также билетов на фуникулер (3,20 евро туда-обратно) оплачивается отдельно.
  • Ввиду того, что экскурсия пешеходная, наденьте удобную обувь и одежду, возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле Кафедрального Собора Доброго Пастыря.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лариса
19 октября 2019
Прекрасная поездка в красивый городок Сант-Себастьян в сопровождении хорошего рассказчика Натальи. Интересные факты, события Наталья рассказала нам во время путешествия по городу. Порекомендовала съездить в Ондаррибио ( мы воспользовались советом и нисколько не пожалели). Всем рекомендую
8 августа 2019
Очень подготовленный и ответственный гид. Рассказ о каждом интересном объекте дополнялся наглядными материалами.
2 августа 2019
Большое спасибо Наталье за интересную экскурсию - было очень интересно узнать историю города. Прекрасное владение материалом.
18 апреля 2019
Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию.
Всё было просто замечательно. Наталья прекрасный собеседник и в совершенстве владеет информацией по Сан Себастьяну. Я думаю, что это не последняя наша совместная экскурсия.
Ещё раз огромное спасибо и удачи.
9 ноября 2018
Наталья прекрасный гид, очень эрудированная, интересный собеседник, четкая и пунктуальная. Провела нам замечательную экскурсию по городу. Очень рекомендую!
3 октября 2018
Замечательная экскурсия!
Наш гид Наталья познакомила нас с чудесным городом Сан-Себастьян.
Наталья ответила на все наши вопросы и помогла нам сделать нашу поездку в Страну
Басков более осмысленной и содержательной. Спасибо большое! Всем рекомендуем!!
21 июня 2018
Огромное спасибо Наталье, я много раз бывала в Сан Себастьяне, но ее материал об этом чудном городе был очень содержательным и интересным. Она рассказывала так, что было ощущение того времени,времени рассвета города. Маршрут настолько точен и выверен, что мы не просто увидели всю эту красоту со всех ракурсов и даже с высоты птичьего полета, но и услышали не просто исторический текст, а рассказ человека, влюбленного в город и страну. Экскурсия подойдет даже пожилым людям, т.к. не смотря на почти 4 часа, время прошло незаметно и легко. Желаю всем интересной экскурсии с Натальей. До новых встреч, Анжела
9 апреля 2018
Если вы сели планировать поездку в Страну Басков и не боитесь раз и навсегда потерять голову и оставить свое сердце в этих краях - вам нужна только эта девушка - наша милая и обаятельная Наталья! Вам гарантированы увлекательные рассказы о местных достопримечательностях, байки и слухи, которые пересказывают друг другу местные жители, красивые ракурсы и головокружительные вью-поинты, тайные тропы и секретные пинчосные, лучшие рестораны и честные рекомендации на будущее (из которых можно сложить еще несколько дней самостоятельных походов).
А также бонусом - выбор наилучшего ракурса через объектив вашего фотоаппарата, когда вы решите побыть в кадре :)
Наталья, мы обязаны вам безоговорочной любовью к Баскам. Надеюсь, не последний раз в вашей компании. Вероника и Артем
25 марта 2018
Очень интересная экскурсия, хороший маршрут по городу. Было познавательно и весело. Информативно. Спасибо Наталье за рекомендации в выборе ресторанов.
Наталья
29 сентября 2017
Экскурсия с Натальей по Сан-Себастьяну была исключительно приятной и содержательной. Она дала нам очень много новой и интересной информации, которой я не нашла в интернете и книгах при подготовке к поездке. Кстати сказать, не так уж ее и много о стране басков на русском. Город Наталья знает как свои пять пальцев. Экскурсия очень грамотно спланирована, насыщена информативно и в то же время не перегружена, в общем, всего в меру. Мы оценили и ее знание истории, и профессиональные суждения об архитектурных объектах и их авторах. Возможно, кому-то эти сведения не интересны, но Наталья учла, что в ее маленькой группе из 2х человек один-историк, а другой-архитектор. И надо сказать, угодила обоим. И еще дала нам море полезной информации и советов, которыми мы пользовались все 10 дней пребывания в Сан-Себастьяне и не только там, но и в других местах страны басков. В общении Наталья очень приятна, доброжелательна и интеллигентна. Образцовый экскурсовод! Желаю Вам, Наталья, удачи, отзывчивых клиентов и большое спасибо еще раз!
Ещё 2 отзыва

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