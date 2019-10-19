12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия с Натальей по Сан-Себастьяну была исключительно приятной и содержательной. Она дала нам очень много новой и интересной информации, которой я не нашла в интернете и книгах при подготовке к поездке. Кстати сказать, не так уж ее и много о стране басков на русском. Город Наталья знает как свои пять пальцев. Экскурсия очень грамотно спланирована, насыщена информативно и в то же время не перегружена, в общем, всего в меру. Мы оценили и ее знание истории, и профессиональные суждения об архитектурных объектах и их авторах. Возможно, кому-то эти сведения не интересны, но Наталья учла, что в ее маленькой группе из 2х человек один-историк, а другой-архитектор. И надо сказать, угодила обоим. И еще дала нам море полезной информации и советов, которыми мы пользовались все 10 дней пребывания в Сан-Себастьяне и не только там, но и в других местах страны басков. В общении Наталья очень приятна, доброжелательна и интеллигентна. Образцовый экскурсовод! Желаю Вам, Наталья, удачи, отзывчивых клиентов и большое спасибо еще раз!