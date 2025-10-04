12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Сан-Себастьяну позволит вам увидеть главные достопримечательности города и узнать, как из рыбацкого поселка он превратился в аристократический курорт.



Прогулка по набережной Ла Конча, посещение Старого города, дегустация баскских пинчос и вин, а также подъем на гору Игельдо на старинном фуникулере оставят незабываемые впечатления. Вас ждут роскошные особняки, дворцы и скульптуры Эдуардо Чильида. Закуски и напитки оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Сан-Себастьяне - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что идеально подходит для прогулок по набережной и посещения достопримечательностей. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, однако погода может быть менее предсказуемой, с возможными дождями. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и частым осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.