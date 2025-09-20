Е Елена читать дальше Сан-Себастьяна и страны басков. К тому же Анна нам порекомендовала несколько мест для посещения в оставшиеся дни, а также ресторанчики с очень вкусной едой. Очень советую заказывать экскурсию в первый день приезда, чтобы потом была возможность посетить все рекомендуемые достопримечательности! Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Сан-Себатьяну! Мы не первый раз в этом городе, но благодаря Анне, открыли его для себя заново, узнали очень много интересных фактов из истории

Т Тамара Побывали на двух экскурсиях с Анной, по Бильбао и по Сан Себастьяну. Получили прекрасные впечатления, интересный рассказ, много разных интересных мелочей, исторических подробностей. Анна очень приятный и отзывчивый человек, она очень помогла нам с информацией по самым разным вопросам. Однозначно рекомендую ее как экскурсовода.

М Максим Давно мечтали съездить в Сан Себастьян. Нас было 4 взрослых человек и маленькая собачка. Выбрали экскурсию по городу с гидом Анной. Все очень понравилось. Анна очень приятный и располагающий к себе человек. Экскурсия была интересной и занимательной! Спасибо Вам большое! Когда будем путешествовать по Бильбао, конечно, выберем экскурсию с Анной! Однозначно рекомендуем!!

D Dr читать дальше tons of information. Very well organized tour. Highly recommend! Dr Yury 👍🙏🏻

Мы прекрасно провели время с Анной! Она очень вежливая, позитивная, с приятным и мягким голосом, умная и знающая своё дело. Анна влюбила нас в Сан-Себастьян. Спасибо за массу информации. Очень хорошо организованная экскурсия. Настоятельно рекомендую! Доктор Юрий 👍🙏🏻 We got a beautiful time with Anna! She is very polite, positive, well and soft spoken, intelligent and knowledgeable person. Anna got us in love with San Sebastián. Thanks for

И Иван Анна, очень приятный человек. Скорректировала маршрут и экскурсию по нашему желанию и по погоде. Очень интересно рассказывает про басков. Помимо экскурсии помогла и в вопросах не касающихся экскурсии (такси, рестораны и другие достопримечательности, не входящие в экскурсию).

Н Наталья Мы замечательно провели время с нашим прекрасным гидом Анной, которая познакомила нас с историей, культурой и кулинарией Сан-Себастьяна. Пинчосы были просто бесподобные, а рекомендация подняться на фуникулере, чтобы увидеть панораму, стопроцентно правильной. Большое спасибо за прекрасное время и увлекательную экскурсию! 🙏

Анастасия Сегодня посетили экскурсию по Сан-Себастьяну с Анной. Учитывая, что мы приехали в город меньше, чем на сутки, экскурсия была очень информативной. Познакомились как с историей города, так и с многими аспектами жизни ее жителей, еще и о жизни поговорили:) Остались приятные впечатления как о городе, так и от общения с нашим гидом! Рекомендую!