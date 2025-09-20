Сан‑Себастьян - баскский Париж на жемчужном берегу La Concha
Сан-Себастьян - это кусочек Франции в Испании. Гастрономия, архитектура и история создают уникальную атмосферу, которую стоит прочувствовать
Сан-Себастьян удивляет своей французской атмосферой.
Площадь Конституции в сердце Старого города, центральный рынок Ла-Бретча с изобилием морепродуктов и местных деликатесов, собор Доброго Пастыря и базилика Санта-Мария-дель-Коро - все это создает уникальную атмосферу.
атмосферу. Прогулка по заливу La Concha подарит незабываемые виды.
Узнайте, как французская оккупация повлияла на местные традиции и почему Коко Шанель выбрала это место. Сан-Себастьян - это гастрономическая столица с ресторанами Michelin и ежегодным кинофестивалем
6 причин купить эту экскурсию
🏛️ Площадь Конституции - сердце Старого города
🍤 Центральный рынок Ла-Бретча - свежие морепродукты
🎶 Живая органная музыка в храмах
🏨 Архитектура Belle Époque отеля María Cristina
🌊 Виды на залив La Concha
🎬 Город превращается в маленький Голливуд
Что можно увидеть
Площадь Конституции
Центральный рынок Ла-Бретча
Собор Доброго Пастыря
Базилика Санта-Мария-дель-Коро
Церковь Сан-Висенте
Отель María Cristina
Театр Victoria Eugenia
Залив La Concha
Описание экскурсии
Площадь Конституции — сердце Старого города. Что делает её уникальной среди похожих площадей старинных городков?
Центральный рынок Ла-Бретча, где говорят на языке свежих морепродуктов, сочных томатов и местных деликатесов.
Главные религиозные храмы — собор Доброго Пастыря, базилика Санта-Мария-дель-Коро, церковь Сан-Висенте. Если повезёт, услышим живую органную музыку.
Великолепные отель María Cristina и театр Victoria Eugenia — архитектурные шедевры в стиле Belle Époque с атмосферой роскоши начала 20 века.
Залив La Concha с прекрасными видами на море и город.
Я расскажу:
С чего начался путь региона к мировой гастрономической славе и появлению звёздной россыпи ресторанов Michelin
Как оккупация французов повлияла на город и местные традиции
Чем привлекло Коко Шанель это место и как изменилась карьера Кристобаля Баленсиаги после знакомства с мадемуазель Коко
Как Сан-Себастьян раз в год превращается в маленький Голливуд и кто появляется на красной дорожке
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 8 лет.
Дополнительные расходы (по желанию)
вход в базилику Санта-Мария-дель-Коро — €3 за чел.
проезд на фуникулёре на гору Игельдо: €4,75 — взрослые, дети до 7 лет — €2,5
По желанию можем насладиться баскским чизкейком именно в том ресторане, где он был придуман, или продегустировать местные закуски пинчос с баскским вином Txakoli DO — до €8.
Ответы на вопросы
Анна — ваш гид в Сан-Себастьяне
Провела экскурсии для 324 туристов
Мне очень повезло: я живу в Стране Басков (Бильбао) со своей семьёй и влюбилась в этот край с первого взгляда. Я получаю удовольствие от каждой прогулки с гостями и от возможности поделиться своим восхищением этой удивительной страной и её трудолюбивыми жителями.
возможности поделиться своим восхищением этой удивительной страной и её трудолюбивыми жителями.
Для меня экскурсия — это не список дат, а прогулка-рассказ о людях, обычаях и тех местах, которые по-настоящему любят местные.
Стараюсь сделать так, чтобы и взрослым, и детям было интересно, а у вас после тура остался список с лучшими местами региона.
Я прошла здесь курс по английскому в туризме, а ранее изучала историю стилей в Британской школе дизайна. У меня широкий круг общения среди местных, поэтому я могу рассказать о регионе «изнутри»: о традициях, современной жизни и тех мелочах, которые не попадают в путеводители.
С радостью помогу спланировать ваш отдых — так, как если бы вы были моими близкими друзьями, приехавшими в гости.
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
20 сен 2025
Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Сан-Себатьяну! Мы не первый раз в этом городе, но благодаря Анне, открыли его для себя заново, узнали очень много интересных фактов из истории читать дальше
Сан-Себастьяна и страны басков. К тому же Анна нам порекомендовала несколько мест для посещения в оставшиеся дни, а также ресторанчики с очень вкусной едой. Очень советую заказывать экскурсию в первый день приезда, чтобы потом была возможность посетить все рекомендуемые достопримечательности!
Т
Тамара
14 сен 2025
Побывали на двух экскурсиях с Анной, по Бильбао и по Сан Себастьяну. Получили прекрасные впечатления, интересный рассказ, много разных интересных мелочей, исторических подробностей. Анна очень приятный и отзывчивый человек, она очень помогла нам с информацией по самым разным вопросам. Однозначно рекомендую ее как экскурсовода.
М
Максим
5 сен 2025
Давно мечтали съездить в Сан Себастьян. Нас было 4 взрослых человек и маленькая собачка. Выбрали экскурсию по городу с гидом Анной. Все очень понравилось. Анна очень приятный и располагающий к себе человек. Экскурсия была интересной и занимательной! Спасибо Вам большое! Когда будем путешествовать по Бильбао, конечно, выберем экскурсию с Анной! Однозначно рекомендуем!!
D
Dr
1 сен 2025
We got a beautiful time with Anna! She is very polite, positive, well and soft spoken, intelligent and knowledgeable person. Anna got us in love with San Sebastián. Thanks for читать дальше
tons of information. Very well organized tour. Highly recommend! Dr Yury 👍🙏🏻 Мы прекрасно провели время с Анной! Она очень вежливая, позитивная, с приятным и мягким голосом, умная и знающая своё дело. Анна влюбила нас в Сан-Себастьян. Спасибо за массу информации. Очень хорошо организованная экскурсия. Настоятельно рекомендую! Доктор Юрий 👍🙏🏻
И
Иван
20 авг 2025
Анна, очень приятный человек. Скорректировала маршрут и экскурсию по нашему желанию и по погоде. Очень интересно рассказывает про басков. Помимо экскурсии помогла и в вопросах не касающихся экскурсии (такси, рестораны и другие достопримечательности, не входящие в экскурсию).
Н
Наталья
1 авг 2025
Мы замечательно провели время с нашим прекрасным гидом Анной, которая познакомила нас с историей, культурой и кулинарией Сан-Себастьяна. Пинчосы были просто бесподобные, а рекомендация подняться на фуникулере, чтобы увидеть панораму, стопроцентно правильной. Большое спасибо за прекрасное время и увлекательную экскурсию! 🙏
Анастасия
17 июл 2025
Сегодня посетили экскурсию по Сан-Себастьяну с Анной. Учитывая, что мы приехали в город меньше, чем на сутки, экскурсия была очень информативной. Познакомились как с историей города, так и с многими аспектами жизни ее жителей, еще и о жизни поговорили:) Остались приятные впечатления как о городе, так и от общения с нашим гидом! Рекомендую!
К
Ксения
12 июл 2025
Прекрасный экскурсовод! Мы располагали ограниченным количеством времени, Анна вошла в наше положение и экскурсия состоялась. Всем рекомендуем!