Прогулка по историческому центру Сан-Себастьяна обещает множество открытий.
В ходе экскурсии можно увидеть Кафедральный собор, пройтись по Центральной набережной, подняться на смотровые площадки с великолепными видами.
В дополнение к этому, экскурсовод расскажет интересные истории о городе, его знаменитых гостях и местных кулинарных традициях. Особое внимание уделяется баскским пинчос и знаменитому испанскому чизкейку. Возможность посетить базилику Санта-Мария-дель-Коро за дополнительную плату
В ходе экскурсии можно увидеть Кафедральный собор, пройтись по Центральной набережной, подняться на смотровые площадки с великолепными видами.
В дополнение к этому, экскурсовод расскажет интересные истории о городе, его знаменитых гостях и местных кулинарных традициях. Особое внимание уделяется баскским пинчос и знаменитому испанскому чизкейку. Возможность посетить базилику Санта-Мария-дель-Коро за дополнительную плату
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера исторического центра
- 🏰 Величественные архитектурные памятники
- 🍴 Вкуснейшие баскские пинчос
- 📸 Захватывающие виды со смотровых площадок
- 🎭 Истории о знаменитых гостях города
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Центральная набережная
- Базилика Санта-Мария-дель-Коро
- Готическая церковь Сан-Висенте
- Площадь Конституции
- Рынок Ла-Бреча
- Мост Сурриола
- Театр Виктории-Евгении
- Отель Мария-Кристина
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Кафедральный собор.
- Центральную набережную, бывшее казино и порт.
- Базилику Санта-Мария-дель-Коро и готическую церковь Сан-Висенте.
- Площадь Конституции с нумерованными балконами.
- Рынок Ла-Бреча и мост Сурриола.
- Театр Виктории-Евгении и отель Мария-Кристина.
Вы узнаете:
- Как Сан-Себастьян превратился в фешенебельный курорт.
- Какие известные писатели, режиссёры и исторические персонажи здесь бывали.
- Кому посвящён самый красивый мост города.
- Откуда взялись баскские пинчос и в чём их отличие от испанских тапасов.
- Где можно попробовать самый знаменитый чизкейк Испании.
Организационные детали
- По желанию можно посетить базилику Санта-Мария-дель-Коро — 3 евро/чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сан-Себастьяне
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Екатерина, я живу в Памплоне и провожу экскурсии более 10 лет. По первому образованию филолог, по второму — историк (окончила магистратуру местного университета). С удовольствием познакомлю вас с самыми интересными уголками Наварры, Страны Басков и Риохи. Расскажу о местных традициях и легендах, истории и современности, гастрономии и винах.Задать вопрос
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