Екатерина — ваш гид в Сан-Себастьяне

Провела экскурсии для 39 туристов

Меня зовут Екатерина, я живу в Памплоне и провожу экскурсии более 10 лет. По первому образованию филолог, по второму — историк (окончила магистратуру местного университета). С удовольствием познакомлю вас с самыми интересными уголками Наварры, Страны Басков и Риохи. Расскажу о местных традициях и легендах, истории и современности, гастрономии и винах.