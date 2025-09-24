Насладитесь многогранностью элегантного Сан-Себастьяна, где история, искусство и гастрономия сливаются воедино.
Вас ждут великолепные пляжи, величественные дворцы, пинчос, а также скульптурные шедевры на фоне живописного побережья.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Великолепные пляжи
- 🏛 Исторический центр
- 🍴 Традиционные пинчос
- 🎨 Скульптуры Чильида
- 🏰 Роскошные дворцы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Сан-Себастьяна - с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а пляжи особенно привлекательны. В апреле и мае также комфортно, хотя может быть немного прохладнее. С октября по март погода более дождливая, но город все равно сохраняет свою привлекательность благодаря культурным мероприятиям и гастрономическим фестивалям.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Пляж Ла Конча
- Старый город
- Площадь Конституции
- Скульптуры «Гребень ветра»
Описание экскурсииОткройте для себя Сан-Себастьян Это город, где рыбацкие традиции переплетаются с аристократической элегантностью. На этой экскурсии вы прогуляетесь по его знаменитым пляжам, посетите исторический центр и насладитесь вкусами традиционных баскских закусок — пинчос. Во время тура вы узнаете, как небольшой рыбацкий поселок на берегу Бискайского залива превратился в роскошный курорт, любимый испанской аристократией. Мы пройдемся по набережной Ла Конча — одной из самых красивых в Европе, окунемся в атмосферу «Прекрасной эпохи» и увидим великолепные особняки и дворцы, сохранившие дух тех времен. Вы также посетите Старый город с его уникальной архитектурой, площадь Конституции и знаменитые пляжи, и узнаете, почему Сан-Себастьян считается гастрономической столицей региона. Вас не оставят равнодушными роскошные особняки и дворцы Сан Себастьяна, еще хранящие гламурный блеск и удивительные истории прошлого! Завершим прогулку у набережной Ондаретта, где вы увидите знаменитые скульптуры «Гребень ветра» — шедевры баскского скульптора Эдуардо Чильида, вписанные в мощный пейзаж побережья.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по программе
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля
- Подъем на фуникулере - 3, 20 евро туда-обратно
- Личные расходы
- Напитки и еда
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
