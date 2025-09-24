Насладитесь многогранностью элегантного Сан-Себастьяна, где история, искусство и гастрономия сливаются воедино.



Вас ждут великолепные пляжи, величественные дворцы, пинчос, а также скульптурные шедевры на фоне живописного побережья.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Сан-Себастьяна - с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а пляжи особенно привлекательны. В апреле и мае также комфортно, хотя может быть немного прохладнее. С октября по март погода более дождливая, но город все равно сохраняет свою привлекательность благодаря культурным мероприятиям и гастрономическим фестивалям.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.