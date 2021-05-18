Всё о Санта-Крус-де-ла-Пальме

Полезная информация о Санта-Крус-де-ла-Пальме

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Местное время в Санта-Крус-де-ла-Пальме
21:3619
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСанта-Крус-де-ла-Пальма
По-английскиSanta Cruz de la Palma
Население города17 084 чел.
АэропортЛа-Пальма SPC
Часовой поясAtlantic/Canary
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус-де-ла-Пальма на карте

Санта-Крус-де-ла-Пальма фото города
Санта-Крус-де-ла-Пальма

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