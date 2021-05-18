Полезная информация о Санта-Крус-де-ла-Пальме
Что нужно знать о Санта-Крус-де-ла-Пальме: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Ла-Пальма, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крус-де-ла-Пальме
21:3619
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Санта-Крус-де-ла-Пальма
|По-английски
|Santa Cruz de la Palma
|Население города
|17 084 чел.
|Аэропорт
|Ла-Пальма SPC
|Часовой пояс
|Atlantic/Canary
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря
Где находится Санта-Крус-де-ла-Пальма на карте
Санта-Крус-де-ла-Пальма