Полезная информация о Сантандере
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Местное время в Сантандере
20:0130
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Сантандер
|По-английски
|Santander
|Столица региона
|Сантандер является столицей региона
|Население города
|182 700 чел.
|Аэропорт
|Сантандер SDR
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Где находится Сантандер на карте
Сантандер
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€
60
за чел.
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