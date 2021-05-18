Всё о Сантандере

Полезная информация о Сантандере

Что нужно знать о Сантандере: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сантандер, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 1 экскурсия
Местное время в Сантандере
20:0130
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСантандер
По-английскиSantander
Столица регионаСантандер является столицей региона
Население города182 700 чел.
АэропортСантандер SDR
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота28 м. от уровня моря

Где находится Сантандер на карте

Сантандер фото города
Сантандер

Популярные экскурсии в Сантандере

Сантандер — романтичный город для гедонистов
Сантандер — романтичный город для гедонистов
60
за чел.
Влюбиться в недооцененный север Испании на любопытной и душевной прогулке

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Сантандер

Расписание авиа-рейсов