  1. Испания
  2. Экскурсии

Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Сантьяго-де-Компостелы
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
Задать вопрос
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш

Что вы увидите

  • Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
Сантьяго-де-Компостела — крупнейший мировой центр христианского паломничества, куда из разных стран ведет Путь Святого Иакова (есть и португальский маршрут), где находится величественный Сантьягский собор, древние монастыри, университет XV века и церкви.
Во второй части экскурсии 🧭 посещение удивительно уютного Бон-Жезуш-ду — Монти или «Святилищя Христа на Голгофе». Католический храм Бон-Жезуш занимает самую высшую точку холма, с которого спускается уникальная лестница высотой 116 метров с 581 ст
Что входит
  • Экскурсионная программа
Начало
🚩 Отель
Место завершения
🏁 Центр Лиссабона
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Б.
Елена Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Сантьяго-де-Компостеле

Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
40
3 часа
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
3 отзыва
Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии