Сантьяго-де-Компостела — крупнейший мировой центр христианского паломничества, куда из разных стран ведет Путь Святого Иакова (есть и португальский маршрут), где находится величественный Сантьягский собор, древние монастыри, университет XV века и церкви.

Во второй части экскурсии 🧭 посещение удивительно уютного Бон-Жезуш-ду — Монти или «Святилищя Христа на Голгофе». Католический храм Бон-Жезуш занимает самую высшую точку холма, с которого спускается уникальная лестница высотой 116 метров с 581 ст