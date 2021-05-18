Полезная информация о Сантьяго-де-Компостеле

Что нужно знать о Сантьяго-де-Компостеле: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сантьяго-де-Компостела, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии