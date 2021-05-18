Всё о Сантьяго-де-Компостеле

Полезная информация о Сантьяго-де-Компостеле

Что нужно знать о Сантьяго-де-Компостеле: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сантьяго-де-Компостела, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Сантьяго-де-Компостеле
21:3357
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСантьяго-де-Компостела
По-английскиSantiago de Compostela
Столица регионаСантьяго-де-Компостела является столицей региона
Население города95 092 чел.
АэропортСантьяго-де-Компостела SCQ
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота257 м. от уровня моря

Где находится Сантьяго-де-Компостела на карте

Сантьяго-де-Компостела фото города
Сантьяго-де-Компостела

Популярные экскурсии в Сантьяго-де-Компостеле

Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
Сантьяго-де-Компостела — Бом Жезуш
85
за чел.
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
Добро пожаловать в Сантьяго-де-Компостела!
4.7
3 отзыва
40
за чел.
Все самые интересные места колоритного испанского города на обзорной экскурсии

Когда лучше лететь в Сантьяго-де-Компостелу

Расписание авиа-рейсов