Полезная информация о Сантьяго-де-Компостеле
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Местное время в Сантьяго-де-Компостеле
21:3357
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Сантьяго-де-Компостела
|По-английски
|Santiago de Compostela
|Столица региона
|Сантьяго-де-Компостела является столицей региона
|Население города
|95 092 чел.
|Аэропорт
|Сантьяго-де-Компостела SCQ
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|257 м. от уровня моря
Где находится Сантьяго-де-Компостела на карте
Сантьяго-де-Компостела
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