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Полезная информация о Сарагосе

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Местное время в Сарагосе
20:0136
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСарагоса
По-английскиZaragoza
Столица регионаСарагоса является столицей региона
Население города674 317 чел.
АэропортСарагоса ZAZ
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота214 м. от уровня моря

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