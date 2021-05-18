Полезная информация о Сарагосе
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Местное время в Сарагосе
20:0136
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Сарагоса
|По-английски
|Zaragoza
|Столица региона
|Сарагоса является столицей региона
|Население города
|674 317 чел.
|Аэропорт
|Сарагоса ZAZ
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|214 м. от уровня моря
Где находится Сарагоса на карте
Сарагоса