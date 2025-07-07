Мои заказы

Романтические экскурсии по Ситжесу

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Ситжесе на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В Ситжес на машине времени
Пешая
На машине
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками
На катере
2 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином
Отправьтесь на романтическую прогулку по морю в Ситжесе! Вино, закуски и закат - всё для вашего удовольствия и незабываемых впечатлений
Начало: В порту Ситжеса
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €265 за всё до 7 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€95 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Морская прогулка на катере с вином и закусками
    Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание
    читать дальше

    на плюшке стало хитом дня — визги, смех, восторг у всех, и у взрослых тоже 😄

    Михаил и Надежда — очень тёплые и внимательные. Идеальный способ сбежать от жары Барселоны. Рекомендуем от души!

  • К
    Козаченко
    4 июля 2025
    Морская прогулка на катере с вином и закусками
    Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и
    читать дальше

    солнцем. 40 минут на машине и мы в чудесном Ситжесе, с его незабываемой атмосферой и лучшими пляжами.
    Наверное, это лучшее место, куда можно быстро сбежать из большого города к морю.
    Прогулка на катере с Михаилом и Надеждой была прекрасным дополнением к нашему путешествию. Море, солнце, холодное игристое - просто идеальный день! Надя рассказала нам о Ситжесе и жизни в Испании - было ощущение, что мы встретились с друзьями, а не впервые видим друг друга. Отдельное спасибо за фото и видео! Это был настоящий кайф! Желаем вам успехов и процветания! И, до новых встреч! Мы обязательно вернемся!

