солнцем. 40 минут на машине и мы в чудесном Ситжесе, с его незабываемой атмосферой и лучшими пляжами.

Наверное, это лучшее место, куда можно быстро сбежать из большого города к морю.

Прогулка на катере с Михаилом и Надеждой была прекрасным дополнением к нашему путешествию. Море, солнце, холодное игристое - просто идеальный день! Надя рассказала нам о Ситжесе и жизни в Испании - было ощущение, что мы встретились с друзьями, а не впервые видим друг друга. Отдельное спасибо за фото и видео! Это был настоящий кайф! Желаем вам успехов и процветания! И, до новых встреч! Мы обязательно вернемся!