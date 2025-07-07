Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином
Отправьтесь на романтическую прогулку по морю в Ситжесе! Вино, закуски и закат - всё для вашего удовольствия и незабываемых впечатлений
Начало: В порту Ситжеса
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €265 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€95 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июля 2025Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание
- ККозаченко4 июля 2025Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и
