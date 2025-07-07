Мои заказы

Морская прогулка на катере с вином и закусками

Отправьтесь на романтическую прогулку по морю в Ситжесе! Вино, закуски и закат - всё для вашего удовольствия и незабываемых впечатлений
Романтическая морская прогулка на катере в Ситжесе - это идеальный способ провести время вдали от суеты. Путешествие начинается в порту, где вас ждет краткий инструктаж по безопасности.

Затем катер отправляется вдоль
читать дальше

живописного побережья, предлагая насладиться видами пляжей и утесов Гаррафа.

Возможность купания в бухте добавит свежести, а бокал вина и лёгкие закуски создадут атмосферу релакса. Вечерний закат станет кульминацией путешествия, оставляя незабываемые впечатления

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌅 Великолепный закат
  • 🍷 Вино и закуски включены
  • 🚤 Уютный катер
  • 🏖 Живописные виды
  • 🎶 Музыка и релакс
Морская прогулка на катере с вином и закусками© Михаил

Что можно увидеть

  • Пляжи Ситжеса
  • Утесы Гаррафа

Описание водной прогулки

Встреча в порту Ситжеса. На катере проведём короткий инструктаж по безопасности. Наполним вином ваши бокалы — и выйдем в море.

Прогулка вдоль побережья Ситжеса: пройдём вдоль живописных пляжей, бухт, скалистых утесов Гаррафа. Насладимся панорамами города с воды.

Купание в бухте. Можем стать на якорь и искупаться в бирюзовой воде. Напитки, лёгкие закуски, музыка — полный релакс и свобода.

Вечерний бонус — встреча заката в открытом море. Идеальный момент для фото!

Возвращение в порт Cитжеса с красивыми воспоминаниями и отличным настроением.

Обратите внимание: это не экскурсия, а атмосферная морская прогулка. Хотите — поговорим, а хотите — просто наслаждайтесь моментом под музыку, шум волн и бокал вина.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере Beneteau Antares 8, рассчитанном на группу до 7 чел. На борту: крытая каюта, музыка, напитки, WC, все средства безопасности и спасательные жилеты разных размеров, включая детские
  • Вино и лёгкий испанский тапас (оливки, фрукты) входят в стоимость. Холодильник с прохладительными напитками в вашем распоряжении
  • При необходимости можем организовать трансфер — детали в переписке
  • С детьми можно — под ответственность родителей
  • Рекомендуем взять с собой: солнцезащитные очки, крем, головной убор, а также кофту или ветровку — вечером может быть свежо. Обувь удобная, без каблуков
  • На прогулке вас буду сопровождать я — капитан и ненавязчивый собеседник

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Ситжеса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Ситжесе
Привет! Мы — Михаил и Надежда, организаторы морских прогулок от лица наше компании. Живём в Ситжесе и любим море. Несколько лет встречаем друзей и гостей и просто хороших людей, проводим
читать дальше

морские прогулки по самым красивым уголкам нашего побережья. На борту у нас неформальная атмосфера: музыка, вино, закуски на любой вкус, закат и морской бриз. Без пафоса и скучных лекций — просто классный день или вечер в хорошей компании.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 июл 2025
Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание на плюшке стало хитом дня — визги, смех, восторг у всех, и у взрослых тоже 😄

Михаил и Надежда — очень тёплые и внимательные. Идеальный способ сбежать от жары Барселоны. Рекомендуем от души!
К
Козаченко
4 июл 2025
Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и солнцем. 40 минут на машине и мы в чудесном Ситжесе,
читать дальше

с его незабываемой атмосферой и лучшими пляжами.
Наверное, это лучшее место, куда можно быстро сбежать из большого города к морю.
Прогулка на катере с Михаилом и Надеждой была прекрасным дополнением к нашему путешествию. Море, солнце, холодное игристое - просто идеальный день! Надя рассказала нам о Ситжесе и жизни в Испании - было ощущение, что мы встретились с друзьями, а не впервые видим друг друга. Отдельное спасибо за фото и видео! Это был настоящий кайф! Желаем вам успехов и процветания! И, до новых встреч! Мы обязательно вернемся!

