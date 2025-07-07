Романтическая морская прогулка на катере в Ситжесе - это идеальный способ провести время вдали от суеты. Путешествие начинается в порту, где вас ждет краткий инструктаж по безопасности.Затем катер отправляется вдоль

живописного побережья, предлагая насладиться видами пляжей и утесов Гаррафа. Возможность купания в бухте добавит свежести, а бокал вина и лёгкие закуски создадут атмосферу релакса. Вечерний закат станет кульминацией путешествия, оставляя незабываемые впечатления

за 1–4 человек или €65 за человека, если вас больше

Описание водной прогулки

Встреча в порту Ситжеса. На катере проведём короткий инструктаж по безопасности. Наполним вином ваши бокалы — и выйдем в море.

Прогулка вдоль побережья Ситжеса: пройдём вдоль живописных пляжей, бухт, скалистых утесов Гаррафа. Насладимся панорамами города с воды.

Купание в бухте. Можем стать на якорь и искупаться в бирюзовой воде. Напитки, лёгкие закуски, музыка — полный релакс и свобода.

Вечерний бонус — встреча заката в открытом море. Идеальный момент для фото!

Возвращение в порт Cитжеса с красивыми воспоминаниями и отличным настроением.

Обратите внимание: это не экскурсия, а атмосферная морская прогулка. Хотите — поговорим, а хотите — просто наслаждайтесь моментом под музыку, шум волн и бокал вина.

