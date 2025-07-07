Романтическая морская прогулка на катере в Ситжесе - это идеальный способ провести время вдали от суеты. Путешествие начинается в порту, где вас ждет краткий инструктаж по безопасности.
Затем катер отправляется вдоль
Затем катер отправляется вдоль
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Великолепный закат
- 🍷 Вино и закуски включены
- 🚤 Уютный катер
- 🏖 Живописные виды
- 🎶 Музыка и релакс
Что можно увидеть
- Пляжи Ситжеса
- Утесы Гаррафа
Описание водной прогулки
Встреча в порту Ситжеса. На катере проведём короткий инструктаж по безопасности. Наполним вином ваши бокалы — и выйдем в море.
Прогулка вдоль побережья Ситжеса: пройдём вдоль живописных пляжей, бухт, скалистых утесов Гаррафа. Насладимся панорамами города с воды.
Купание в бухте. Можем стать на якорь и искупаться в бирюзовой воде. Напитки, лёгкие закуски, музыка — полный релакс и свобода.
Вечерний бонус — встреча заката в открытом море. Идеальный момент для фото!
Возвращение в порт Cитжеса с красивыми воспоминаниями и отличным настроением.
Обратите внимание: это не экскурсия, а атмосферная морская прогулка. Хотите — поговорим, а хотите — просто наслаждайтесь моментом под музыку, шум волн и бокал вина.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере Beneteau Antares 8, рассчитанном на группу до 7 чел. На борту: крытая каюта, музыка, напитки, WC, все средства безопасности и спасательные жилеты разных размеров, включая детские
- Вино и лёгкий испанский тапас (оливки, фрукты) входят в стоимость. Холодильник с прохладительными напитками в вашем распоряжении
- При необходимости можем организовать трансфер — детали в переписке
- С детьми можно — под ответственность родителей
- Рекомендуем взять с собой: солнцезащитные очки, крем, головной убор, а также кофту или ветровку — вечером может быть свежо. Обувь удобная, без каблуков
- На прогулке вас буду сопровождать я — капитан и ненавязчивый собеседник
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Ситжеса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Ситжесе
Привет! Мы — Михаил и Надежда, организаторы морских прогулок от лица наше компании. Живём в Ситжесе и любим море. Несколько лет встречаем друзей и гостей и просто хороших людей, проводим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 июл 2025
Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание на плюшке стало хитом дня — визги, смех, восторг у всех, и у взрослых тоже 😄
Михаил и Надежда — очень тёплые и внимательные. Идеальный способ сбежать от жары Барселоны. Рекомендуем от души!
Михаил и Надежда — очень тёплые и внимательные. Идеальный способ сбежать от жары Барселоны. Рекомендуем от души!
К
Козаченко
4 июл 2025
Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и солнцем. 40 минут на машине и мы в чудесном Ситжесе,
Входит в следующие категории Ситжеса
Похожие экскурсии из Ситжеса
Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Прогулка на катере и рыбалка в Ситжесе
Индивидуальная прогулка на катере BARRACUDA 585 DC 2018 года. Рыбалка, купание в бухте и обзор достопримечательностей Ситжеса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€95 за всё до 4 чел.