2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
25 окт в 10:30
27 окт в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Радужный «Сен-Тропе» Ситжес, Римская Террако и бодеги Гуэль в Гаррафе
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
€385 за всё до 6 чел.
скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Главные и тайные места старинного приморского города с профессиональным гидом
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Завтра в 10:30
24 окт в 10:30
200€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina13 октября 2024Прекрасная обзорная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
- AAlex2 августа 2024Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
- ДДмитрий30 апреля 2023Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Ситжесу в октябре 2024
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