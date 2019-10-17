Все экскурсии в Ситжесе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ситжесе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от €105. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ситжесе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
150€128
за 1-7 чел.
Невероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Индивидуальная экскурсия
2ч
€105
за 1-10 чел.
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
Последние отзывы «Экскурсии Ситжеса»
- ЮЮлия17 октября 2019Отличная экскурсия. Прекрасный гид, Юлия. Очень интересно рассказывает. Все целая забота о клиентах и их время провождении. Всем очень рекомендую!
- ООльга20 августа 2019Ситжес - пожалуй лучший курортный городок недалеко от Барселоны, куда вы можете легко добраться на поезде или на автобусе потратив не более часа. Кажется, что такой чистоты, аккуратности и стремления сохранить самобытность больше не найти в Каталонии. Вы можете найти информацию о том, что это излюбленное место для отдыха геев. Это так. Но, это скорее добавляет некий шарм городку, чем вызывает какое-то неприятие. Тем более, что среди отдыхающих много традиционных пар и семей с детьми. Обязательно возьмите экскурсию по городу, которая позволит не только узнать многое о его истории и современности, но и поможет вам в дальнейшем самостоятельно ориентироваться как в лабиринтах узких улочек старого города так и на пляжной линии, протяженностью несколько километров. Рекомендуем Юлию! Она увлекательный и страстный рассказчик, заряжает энергией и хорошим настроением, с ней мы заглянули в старые особняки и в винные лавки, полюбовались дворцом Марисель и узнали множество историй о знаменитостях, посетивших Ситжес. Спасибо. А для путешественников совет: задержитесь в Ситжесе на несколько дней, его истории, архитектура, пляжи и рестораны заслуживают этого!
- ЕЕвгений5 августа 2019Легкая и интересная прогулка по прекрасному городу в компании Юлии оставила великолепнее впечатления и воспоминания. С наилучшими рекомендациями!
- ФФедор30 июля 2019Экскурсия прошла в режиме встречи с давно уехавшим в Испанию другом. До экскурсии Елена всегда была на связи и решала все возникшие вопросы. Сама экскурсия открыла Ситжес с новой, домашней стороны. Невероятно интересный городок, как оказалось! Много новой информации по истории, архитектуре, советов по дальнейшему отдыху. Спасибо Елене за увлекательную встречу в Ситжесе!