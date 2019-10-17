Отзыв на: В Ситжес на машине времени

О Ольга 4

Ситжес - пожалуй лучший курортный городок недалеко от Барселоны, куда вы можете легко добраться на поезде или на автобусе потратив не более часа. Кажется, что такой чистоты, аккуратности и стремления сохранить самобытность больше не найти в Каталонии. Вы можете найти информацию о том, что это излюбленное место для отдыха геев. Это так. Но, это скорее добавляет некий шарм городку, чем вызывает какое-то неприятие. Тем более, что среди отдыхающих много традиционных пар и семей с детьми. Обязательно возьмите экскурсию по городу, которая позволит не только узнать многое о его истории и современности, но и поможет вам в дальнейшем самостоятельно ориентироваться как в лабиринтах узких улочек старого города так и на пляжной линии, протяженностью несколько километров. Рекомендуем Юлию! Она увлекательный и страстный рассказчик, заряжает энергией и хорошим настроением, с ней мы заглянули в старые особняки и в винные лавки, полюбовались дворцом Марисель и узнали множество историй о знаменитостях, посетивших Ситжес. Спасибо. А для путешественников совет: задержитесь в Ситжесе на несколько дней, его истории, архитектура, пляжи и рестораны заслуживают этого!