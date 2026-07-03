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рассказчик, но информация преподносится ненавязчиво и с особой легкостью. Было довольно много фактов, заглядывали в некоторые особняки, в которых сохранился изначальный облик (сами бы никогда туда не заглянули). Юлия показывала архивные фото мест, на которых видно прежний и настоящий облик мест.

Юлия никуда нас не торопила, а подстраивалась под темп нашей компании.

Единственное - попросил бы акцентировать внимание на датах строительства больших и значимых зданиях города: когда проложили ЖД, когда строили те или иные особняки, если это известно (возможно, я сам упустил эти моменты во время экскурсии).

Ситжес - это место, где за 2 часа экскурсии можно обойти самые интересные места. Рекомендую для посещения на пол дня с учетом дороги из Барселоны. Также советую брать экскурсию, которая закончится закатом, ведь он здесь умопомрачительный!

После экскурсии можете поужинать в одном из рестораном на набережной.



Экскурсию рекомендую, Юлию как экскурсовода рекомендую - к рассказу она явно готовится и преподносит от души) Смело рассматривайте и другие экскурсии, а в диалоге лучше запросите ее инстаграм, где вы сможете увидеть живые фото и Сторис с местами, которые посетите.