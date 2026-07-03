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Экскурсии в Ситжесе

Найдено 6 экскурсий в Ситжесе на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В Ситжес на машине времени
Пешая
На машине
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками
На катере
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: В порту Ситжеса
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €350 за всё до 7 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €95 за всё до 4 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Прогулка по Ситжесу: набережная, дома в стиле модерн и неоклассика, история Бакарди и местные традиции. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €189 за всё до 3 чел.
Радужный «Сен-Тропе» Ситжес, Римская Террако и бодеги Гуэль в Гаррафе
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Радужный «Сен-Тропе» Ситжес, Римская Террако и бодеги Гуэль в Гаррафе
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€199 за всё до 6 чел.
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и обзор Ситжеса
На катере
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и обзор Ситжеса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Отличный капитан, отличный катамаран! Если есть морская болезнь, капитан предлагает таблетки от укачивания (я в себя сильно поверила и прислушалась
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к совету). Но все обошлось). Заходили в бухту, останавливались искупаться в море. Ребенка 12 лет еле вытащили. Отличный катамаран. Шикарная музыка, кава, фрукты. Приедем в Ситжес, возьмем еще не раз. Очень рекомендую

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С
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Отличная семейная прогулка, Михаил очень профессиональный, внимательный и заботливый капитан, все было супер, спасибо!
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Т
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание
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на плюшке стало хитом дня — визги, смех, восторг у всех, и у взрослых тоже 😄

Михаил и Надежда — очень тёплые и внимательные. Идеальный способ сбежать от жары Барселоны. Рекомендуем от души!

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К
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и
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солнцем. 40 минут на машине и мы в чудесном Ситжесе, с его незабываемой атмосферой и лучшими пляжами.
Наверное, это лучшее место, куда можно быстро сбежать из большого города к морю.
Прогулка на катере с Михаилом и Надеждой была прекрасным дополнением к нашему путешествию. Море, солнце, холодное игристое - просто идеальный день! Надя рассказала нам о Ситжесе и жизни в Испании - было ощущение, что мы встретились с друзьями, а не впервые видим друг друга. Отдельное спасибо за фото и видео! Это был настоящий кайф! Желаем вам успехов и процветания! И, до новых встреч! Мы обязательно вернемся!

Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское
Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское
Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское
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I
В Ситжес на машине времени
Прекрасная обзорная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
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A
В Ситжес на машине времени
Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
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Д
В Ситжес на машине времени
Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.
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V
В Ситжес на машине времени
Хотел бы выразить благодарность Юлии. Мы были довольно большой компанией на экскурсии по Ситжесу и всё прошло отлично. Юлия ненавязчивый
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рассказчик, но информация преподносится ненавязчиво и с особой легкостью. Было довольно много фактов, заглядывали в некоторые особняки, в которых сохранился изначальный облик (сами бы никогда туда не заглянули). Юлия показывала архивные фото мест, на которых видно прежний и настоящий облик мест.
Юлия никуда нас не торопила, а подстраивалась под темп нашей компании.
Единственное - попросил бы акцентировать внимание на датах строительства больших и значимых зданиях города: когда проложили ЖД, когда строили те или иные особняки, если это известно (возможно, я сам упустил эти моменты во время экскурсии).
Ситжес - это место, где за 2 часа экскурсии можно обойти самые интересные места. Рекомендую для посещения на пол дня с учетом дороги из Барселоны. Также советую брать экскурсию, которая закончится закатом, ведь он здесь умопомрачительный!
После экскурсии можете поужинать в одном из рестораном на набережной.

Экскурсию рекомендую, Юлию как экскурсовода рекомендую - к рассказу она явно готовится и преподносит от души) Смело рассматривайте и другие экскурсии, а в диалоге лучше запросите ее инстаграм, где вы сможете увидеть живые фото и Сторис с местами, которые посетите.

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Лариса
В Ситжес на машине времени
Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не предполагали, сколько интересного было
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скрыто от наших глаз! Юлия очень легка, приятна в общении, отлично образована грамотна, знает много деталей, ответы на все вопросы… Можем с уверенностью порекомендовать Юлию как замечательного гида! Нам повезло! Честно- честно!!!
Юля, спасибо!!!

Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не
Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не
Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не
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Ю
В Ситжес на машине времени
Отличная экскурсия! Прекрасный гид, Юлия. Очень интересно рассказывает. Все целая забота о клиентах и их время провождении. Всем очень рекомендую!!
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Всего 17 отзывов в Ситжесе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу

Самые популярные экскурсии в Ситжесе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. В Ситжес на машине времени;
  2. Морская прогулка на катере с вином и закусками;
  3. Фотосессия в романтическом Ситжесе;
  4. Знакомство с очаровательным Ситжесом;
  5. Радужный «Сен-Тропе» Ситжес, Римская Террако и бодеги Гуэль в Гаррафе.
Сколько стоит экскурсия по Ситжесу в августе 2026
Сейчас в Ситжесе можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 95 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Ситжес, жемчужина Каталонии, ждёт вас с разнообразием экскурсий, каждая из которых раскрывает уникальные аспекты этого удивительного города. Узнайте о ценах, специальных предложениях и возможности купить экскурсии прямо сейчас для вашего путешествия в 2026 году. Наши экскурсии в Ситжес – это шанс прикоснуться к истории, культуре и великолепным пейзажам, которые запомнятся на всю жизнь. Читайте отзывы, делайте выбор и бронируйте незабываемые впечатления уже сегодня!