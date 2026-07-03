Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: В порту Ситжеса
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €350 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в романтическом Ситжесе
Погрузитесь в атмосферу Ситжеса, где каждый уголок - идеальный фон для фото. Ощутите лёгкость и комфорт, создавая уникальные кадры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Прогулка по Ситжесу: набережная, дома в стиле модерн и неоклассика, история Бакарди и местные традиции. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €189 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Радужный «Сен-Тропе» Ситжес, Римская Террако и бодеги Гуэль в Гаррафе
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и обзор Ситжеса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличный капитан, отличный катамаран! Если есть морская болезнь, капитан предлагает таблетки от укачивания (я в себя сильно поверила и прислушалась
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С
Отличная семейная прогулка, Михаил очень профессиональный, внимательный и заботливый капитан, все было супер, спасибо!
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Т
Супер-прогулка для всей семьи! Были с детьми — все в восторге. Катер уютный, море бирюзовое, атмосфера максимально расслабленная. А катание
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К
Мы приехали в Барселону, влюбились в этот прекрасный город, но очень хотелось окунуться в настоящее средиземноморское лето с морем и
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I
Прекрасная обзорная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
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A
Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
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Д
Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.
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V
Хотел бы выразить благодарность Юлии. Мы были довольно большой компанией на экскурсии по Ситжесу и всё прошло отлично. Юлия ненавязчивый
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Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не предполагали, сколько интересного было
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Ю
Отличная экскурсия! Прекрасный гид, Юлия. Очень интересно рассказывает. Все целая забота о клиентах и их время провождении. Всем очень рекомендую!!
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Всего 17 отзывов в Ситжесе
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Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу
Самые популярные экскурсии в Ситжесе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Ситжесу в августе 2026
Сейчас в Ситжесе можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 95 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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