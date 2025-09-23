Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас отправиться в Таррагону — город-музей под открытым небом, античное наследие, Второй Рим.



Древнеримские строения встроены в современный город, каменные улицы отшлифованы ногами в течение 2200 лет.



Римский амфитеатр, Римский форум, Римский акведук (Мост Дьявола), цирк, средневековый Кафедральный собор и Средиземноморский балкон. Вы же хотите оказаться там?

Описание экскурсии На обратном пути мы с вами заедем в радужный Ситжес — прелестный рыбацкий городок, со своим своеобразным шармом. Один из самых популярных молодежных курортов мира, стал испанским «Сан-Тропе», «тусовочным» местом, где круглый год проводятся всевозможные культурные события и фестивали. Здесь можно с комфортом полежать на лучшем в Европе пляже Сан-Себастьян, побывать на кинофестивале, протанцевать до утра на популярных дискотеках, посетить музей, заглянуть в церковь и, наконец попробовать лучшую, по всеобщему мнению, паэлью. В завершение маршрута посетим Гарраф, где сможете увидеть малоизвестную работу Антонио Гауди для своего друга и заказчика Эусеби Гуэля, в честь которого назван всемирно известный парк Guell в Барселоне. Поужинаем в ресторане с панорамным видом, на берегу моря. Важная информация: Экскурсия длится от 7 до 9 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.

