Знакомство с очаровательным Ситжесом

Главные и тайные места старинного приморского города с профессиональным гидом

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ситжес запомнится вам одной из самых красивых набережных в Каталонии, домами аристократов в стилях модерн и неоклассика, просторными аллеями и узкими улицами Старого города.

Я поделюсь историей расцвета Ситжеса, связанной с богатыми местными индейцами, и расскажу о повседневной жизни современных горожан. Всё это — в дружеском непринуждённом формате.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите визитные карточки Ситжеса: церковь Святого Варфоломея и Святой Фёклы, дворец Марисель и другие. Узнаете про «ароматную гордость» города и окажетесь в месте, где началась история предпринимателя Факундо Бакарди. А также:

  • Побываете на 5-й авеню и увидите статую Свободы, не перемещаясь в Нью-Йорк
  • Раскроете, что символизирует крест на фасаде виллы Хавемана
  • Разгадаете, почему самое распространённое местное женское имя имеет виноградное происхождение
  • Окажетесь в библиотеке с изумительным фонтаном и парчовыми карпами
  • Сверите время с часовой башней в стиле испанского модерна
  • Увидите музей-мастерскую художника, оказавшего большое влияние на Пикассо

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Эдуарда Маристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Ситжеса

Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Железнодорожная станция города Ситжес
20 окт
23 окт
24 окт
25 окт
150 за всё до 4 чел.
В Ситжес на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
17 окт
18 окт
23 окт
24 окт
125 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Ситжесе
Все экскурсии в Ситжесе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ