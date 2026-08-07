Ситжес предлагает уникальную возможность познакомиться с одной из самых красивых набережных Каталонии.
Здесь вы увидите дома аристократов, выполненные в стилях модерн и неоклассика, и прогуляетесь по просторным аллеям и узким улочкам
Здесь вы увидите дома аристократов, выполненные в стилях модерн и неоклассика, и прогуляетесь по просторным аллеям и узким улочкам
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прекрасная набережная
- 🏛 Архитектура модерн и неоклассика
- 🎨 История Бакарди
- 📚 Уникальная библиотека
- ⏰ Часовая башня
- 🖼 Музей-мастерская
Что можно увидеть
- Церковь Святого Варфоломея и Святой Фёклы
- Дворец Марисель
- Вилла Хавемана
- Библиотека с фонтаном
- Часовая башня
- Музей-мастерская
Описание экскурсии
Вы увидите визитные карточки Ситжеса: церковь Святого Варфоломея и Святой Фёклы, дворец Марисель и другие. Узнаете про «ароматную гордость» города и окажетесь в месте, где началась история предпринимателя Факундо Бакарди. А также:
- Побываете на 5-й авеню и увидите статую Свободы, не перемещаясь в Нью-Йорк
- Раскроете, что символизирует крест на фасаде виллы Хавемана
- Разгадаете, почему самое распространённое местное женское имя имеет виноградное происхождение
- Окажетесь в библиотеке с изумительным фонтаном и парчовыми карпами
- Сверите время с часовой башней в стиле испанского модерна
- Увидите музей-мастерскую художника, оказавшего большое влияние на Пикассо
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Эдуарда Маристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ситжесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 730 туристов
Я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
Входит в следующие категории Ситжеса
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