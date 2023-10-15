Главные и тайные места старинного приморского города с профессиональным гидом
Ситжес запомнится вам одной из самых красивых набережных в Каталонии, домами аристократов в стилях модерн и неоклассика, просторными аллеями и узкими улицами Старого города.
Я поделюсь историей расцвета Ситжеса, связанной с богатыми местными индейцами, и расскажу о повседневной жизни современных горожан. Всё это — в дружеском непринуждённом формате.
Я поделюсь историей расцвета Ситжеса, связанной с богатыми местными индейцами, и расскажу о повседневной жизни современных горожан. Всё это — в дружеском непринуждённом формате.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите визитные карточки Ситжеса: церковь Святого Варфоломея и Святой Фёклы, дворец Марисель и другие. Узнаете про «ароматную гордость» города и окажетесь в месте, где началась история предпринимателя Факундо Бакарди. А также:
- Побываете на 5-й авеню и увидите статую Свободы, не перемещаясь в Нью-Йорк
- Раскроете, что символизирует крест на фасаде виллы Хавемана
- Разгадаете, почему самое распространённое местное женское имя имеет виноградное происхождение
- Окажетесь в библиотеке с изумительным фонтаном и парчовыми карпами
- Сверите время с часовой башней в стиле испанского модерна
- Увидите музей-мастерскую художника, оказавшего большое влияние на Пикассо
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Эдуарда Маристани
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ситжесе
Провела экскурсии для 473 туристов
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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