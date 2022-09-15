8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В Ситжес на машине времени

Погрузитесь в историю Ситжеса, исследуя его улочки и наслаждаясь местной кухней. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала столицей гламура
Ситжес, расположенный недалеко от Барселоны, славится своими карнавалами и модернистскими виллами.

На этой экскурсии вы пройдете по узким улочкам, увидите архивные фотографии и узнаете, как город стал столицей гламура. Вы попробуете местные вина и получите электронную книгу рецептов каталонской кухни. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего Ситжеса
4.9
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Прогулка по золотым пляжам
  • 📸 Фотографии на фоне модернистских вилл
  • 🍷 Дегустация уникальных вин
  • 📚 Подарок - книга рецептов
  • 🎭 Знакомство с местными традициями
В Ситжес на машине времени
В Ситжес на машине времени
В Ситжес на машине времени

Что можно увидеть

  • Улица греха
  • Замок марокканского короля

Описание экскурсии

Погружение в атмосферу Ситжеса

Мы пройдем по узким улочкам с модернистскими особняками, сделаем замечательные фотографии, заглянем на Улицу греха и посмотрим, что сейчас находится в замке марокканского короля. В местном погребке вы попробуете каталонскую каву и мальвазию – сорт вина, который делают только в Ситжесе из винограда с морского берега. А рецепт мальвазии местные виноделы хранят уже шесть веков!

От рыбацкой деревушки до столицы гламура

На прогулке я покажу архивные фотографии и материалы, которые раскроют перед вами все облики Ситжеса и перенесут в другие эпохи. Как рыбацкая деревушка стала сначала средневековым городком, затем городом искусств, а после – столицей гламура и виноделия. Вы увидите, как выглядели раньше улицы Ситжеса, узнаете, почему рыбацкие домики стали приютом для любителей искусства, и познакомитесь с яркими местными традициями. Ведь Ситжес известен на всю Каталонию своими карнавалами и праздниками цветов.

А после экскурсии вы сможете вкусно пообедать в ресторанчике или остаться на одном из знаменитых золотых пляжей Ситжеса!

Организационные детали

  • Отдельно от экскурсии оплачиваются: дегустация кавы (15 евро) и дорога от Барселоны до Ситжеса. Добраться сюда очень просто – я дам вам подробные инструкции.
  • После прогулки вас ждет небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда их тех, что покорят вас в Испании!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Ситжесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом
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деле, а не так, как кажется при взгляде на какое-то из её зданий. А ещё я обожаю Каталонскую провинцию и приглашаю вас в городки, которые никак нельзя не посетить: в Таррагону и Ситжес. И, конечно, в пешие прогулки по каталонскому побережью.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не предполагали, сколько интересного было скрыто от наших глаз! Юлия очень легка, приятна в общении, отлично образована грамотна, знает много деталей, ответы на все вопросы… Можем с уверенностью порекомендовать Юлию как замечательного гида! Нам повезло! Честно- честно!!!
Юля, спасибо!!!
Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не
Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не
Хотим поблагодарить Юлию за экскурсию по Ситжесу! Не первый раз в этом городе, но даже не
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V
Хотел бы выразить благодарность Юлии. Мы были довольно большой компанией на экскурсии по Ситжесу и всё прошло отлично. Юлия ненавязчивый рассказчик, но информация преподносится ненавязчиво и с особой легкостью. Было
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довольно много фактов, заглядывали в некоторые особняки, в которых сохранился изначальный облик (сами бы никогда туда не заглянули). Юлия показывала архивные фото мест, на которых видно прежний и настоящий облик мест.
Юлия никуда нас не торопила, а подстраивалась под темп нашей компании.
Единственное - попросил бы акцентировать внимание на датах строительства больших и значимых зданиях города: когда проложили ЖД, когда строили те или иные особняки, если это известно (возможно, я сам упустил эти моменты во время экскурсии).
Ситжес - это место, где за 2 часа экскурсии можно обойти самые интересные места. Рекомендую для посещения на пол дня с учетом дороги из Барселоны. Также советую брать экскурсию, которая закончится закатом, ведь он здесь умопомрачительный!
После экскурсии можете поужинать в одном из рестораном на набережной.

Экскурсию рекомендую, Юлию как экскурсовода рекомендую - к рассказу она явно готовится и преподносит от души) Смело рассматривайте и другие экскурсии, а в диалоге лучше запросите ее инстаграм, где вы сможете увидеть живые фото и Сторис с местами, которые посетите.

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А
У нас было долгое и насыщенное путешествие по Испании, удивительная страна, которую еще изучать и изучать, мне кажется, туда всю жизнь можно приезжать и открывать что-то новое. Но из всех
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городов мне безумно понравился именно Ситжес, мы приезжали туда в медовый месяц с мужем. Очень атмосферный, легкий,солнечный город, который сразу к себе расположил и мы решили там остаться подольше и как здорово, что именно в этот момент нам посчастливилось попасть на экскурсию с Юлией!! Город заиграл еще новыми красками: мы окунулись в историю, местные праздники, прогулялись по красивейшим улочкам старого города, заходили в удивительные особняки, которые сейчас являются редкой красоты и атмосферности отелями! Получили хорошие рекомендации по выбору ресторанов и кафе. Послушали истории из жизни многих влиятельных людей, живущих ранее в этом чудесном месте, а сколько еще нам посоветовали посмотреть в окрестностях города- даже не перечислить, вокруг Ситжеса есть необычные пляжи, заброшенные замки со своими мистическими историями, но это все вам поведует уже Юлия…!
Мы крайне редко бываем довольны экскурсиями, что сильно расстраивает, но экскурсовод Юлия-этот тот редкий счастливый случай, который полностью совпал с нами и удовлетворил по всем параметрам: и по информативности и по ритму и по манере преподносить материал, а главное по огромной любви к своему делу, даже в процессе нашей прогулки Юлия с интересом обсуждала с местными жителями исторические факты и черпала для себя новую информацию! Этот экскурсовод не останавливается, любит развиваться, изучать новые материалы и отыскивать редкие истории в архивах!!
Искренне рекомендуем всем провести время так же интересно и очень Юлию благодарим!
P.S: Во время нашей прогулки, посчастливилось попасть в чудеснейший отель «Romantic», мы рассматривали его с открытым ртом и ни за что бы сами такой не откопали, если бы не Юлия! И когда наше пребывание в другом месте заканчивалось мы решили, что этот отель -одно из лучших мест, где стоит остановиться, что мы к моему огромному счастью и сделали!!!!!! Юлия, еще раз вас благодарим за такую насыщенную часть нашей поездки!

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Мария
Сиджес маленький городок, чем-то напомнивший мне черногорский Котор. Конечно, по нему можно и просто побродить самому, но Юля рассказывает какие-то детали и заводит в какие-то дворики и подъезды, которых без неё вы не узнаете. Я очень рада, что мы взяли эту экскурсию и погуляли по этому красивому городку в дружеской атмосфере.
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A
Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
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Ольга
Ситжес - пожалуй лучший курортный городок недалеко от Барселоны, куда вы можете легко добраться на поезде или на автобусе потратив не более часа. Кажется, что такой чистоты, аккуратности и стремления
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сохранить самобытность больше не найти в Каталонии. Вы можете найти информацию о том, что это излюбленное место для отдыха геев. Это так. Но, это скорее добавляет некий шарм городку, чем вызывает какое-то неприятие. Тем более, что среди отдыхающих много традиционных пар и семей с детьми.
Обязательно возьмите экскурсию по городу, которая позволит не только узнать многое о его истории и современности, но и поможет вам в дальнейшем самостоятельно ориентироваться как в лабиринтах узких улочек старого города так и на пляжной линии, протяженностью несколько километров. Рекомендуем Юлию! Она увлекательный и страстный рассказчик, заряжает энергией и хорошим настроением, с ней мы заглянули в старые особняки и в винные лавки, полюбовались дворцом Марисель и узнали множество историй о знаменитостях, посетивших Ситжес. Спасибо!
А для путешественников совет: задержитесь в Ситжесе на несколько дней, его истории, архитектура, пляжи и рестораны заслуживают этого!

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