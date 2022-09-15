8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ситжес, расположенный недалеко от Барселоны, славится своими карнавалами и модернистскими виллами. На этой экскурсии вы пройдете по узким улочкам, увидите архивные фотографии и узнаете, как город стал столицей гламура. Вы попробуете местные вина и получите электронную книгу рецептов каталонской кухни. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего Ситжеса

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в атмосферу Ситжеса

Мы пройдем по узким улочкам с модернистскими особняками, сделаем замечательные фотографии, заглянем на Улицу греха и посмотрим, что сейчас находится в замке марокканского короля. В местном погребке вы попробуете каталонскую каву и мальвазию – сорт вина, который делают только в Ситжесе из винограда с морского берега. А рецепт мальвазии местные виноделы хранят уже шесть веков!

От рыбацкой деревушки до столицы гламура

На прогулке я покажу архивные фотографии и материалы, которые раскроют перед вами все облики Ситжеса и перенесут в другие эпохи. Как рыбацкая деревушка стала сначала средневековым городком, затем городом искусств, а после – столицей гламура и виноделия. Вы увидите, как выглядели раньше улицы Ситжеса, узнаете, почему рыбацкие домики стали приютом для любителей искусства, и познакомитесь с яркими местными традициями. Ведь Ситжес известен на всю Каталонию своими карнавалами и праздниками цветов.

А после экскурсии вы сможете вкусно пообедать в ресторанчике или остаться на одном из знаменитых золотых пляжей Ситжеса!

Организационные детали