8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы пройдете по узким улочкам, увидите архивные фотографии и узнаете, как город стал столицей гламура. Вы попробуете местные вина и получите электронную книгу рецептов каталонской кухни. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего Ситжеса
5 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ Прогулка по золотым пляжам
- 📸 Фотографии на фоне модернистских вилл
- 🍷 Дегустация уникальных вин
- 📚 Подарок - книга рецептов
- 🎭 Знакомство с местными традициями
Что можно увидеть
- Улица греха
- Замок марокканского короля
Описание экскурсии
Погружение в атмосферу Ситжеса
Мы пройдем по узким улочкам с модернистскими особняками, сделаем замечательные фотографии, заглянем на Улицу греха и посмотрим, что сейчас находится в замке марокканского короля. В местном погребке вы попробуете каталонскую каву и мальвазию – сорт вина, который делают только в Ситжесе из винограда с морского берега. А рецепт мальвазии местные виноделы хранят уже шесть веков!
От рыбацкой деревушки до столицы гламура
На прогулке я покажу архивные фотографии и материалы, которые раскроют перед вами все облики Ситжеса и перенесут в другие эпохи. Как рыбацкая деревушка стала сначала средневековым городком, затем городом искусств, а после – столицей гламура и виноделия. Вы увидите, как выглядели раньше улицы Ситжеса, узнаете, почему рыбацкие домики стали приютом для любителей искусства, и познакомитесь с яркими местными традициями. Ведь Ситжес известен на всю Каталонию своими карнавалами и праздниками цветов.
А после экскурсии вы сможете вкусно пообедать в ресторанчике или остаться на одном из знаменитых золотых пляжей Ситжеса!
Организационные детали
- Отдельно от экскурсии оплачиваются: дегустация кавы (15 евро) и дорога от Барселоны до Ситжеса. Добраться сюда очень просто – я дам вам подробные инструкции.
- После прогулки вас ждет небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда их тех, что покорят вас в Испании!
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