8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. В Ситжес на машине времени

Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура

Julia
Задать вопрос
Julia – ваш гид
Приморский городок Ситжес недалеко от Барселоны широко известен своими карнавалами, праздниками цветов и модернистскими виллами.

Мы прогуляемся по пляжам и атмосферным улочкам Ситжеса, окунемся в прошлое и увидим, как город выглядел раньше.

При подготовке экскурсии я работала с местными архивами и общалась с жителями Ситжеса, чтобы вы смогли в полной мере понять и прочувствовать каталонскую столицу гламура, искусства и кинофестивалей!
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.75
В Ситжес на машине времени
В Ситжес на машине времени

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Ситжеса
Мы пройдем по узким улочкам с модернистскими особняками, сделаем замечательные фотографии, заглянем на Улицу греха и посмотрим, что сейчас находится в замке марокканского короля. В местном погребке вы попробуете каталонскую каву и мальвазию – сорт вина, который делают только в Ситжесе из винограда с морского берега. А рецепт мальвазии местные виноделы хранят уже шесть веков!

От рыбацкой деревушки до столицы гламура
На прогулке я покажу архивные фотографии и материалы, которые раскроют перед вами все облики Ситжеса и перенесут в другие эпохи. Как рыбацкая деревушка стала сначала средневековым городком, затем городом искусств, а после – столицей гламура и виноделия. Вы увидите, как выглядели раньше улицы Ситжеса, узнаете, почему рыбацкие домики стали приютом для любителей искусства, и познакомитесь с яркими местными традициями. Ведь Ситжес известен на всю Каталонию своими карнавалами и праздниками цветов.

А после экскурсии вы сможете вкусно пообедать в ресторанчике или остаться на одном из знаменитых золотых пляжей Ситжеса!

Организационные детали

  • Отдельно от экскурсии оплачиваются: дегустация кавы (15 евро) и дорога от Барселоны до Ситжеса. Добраться сюда очень просто – я дам вам подробные инструкции.
  • После прогулки вас ждет небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда их тех, что покорят вас в Испании!
В Ситжес на машине времени
В Ситжес на машине времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Julia
Julia
Я расскажу вам о городах и их истории..в историях. Мои экскурсии не просто обход достопримечательностей. Они населены реальными и вымышленными персонажами, каждый из которых живет своей интересной жизнью и будет сопровождать нас с вами по городу. Я не гид, а журналист и блогер, а потому...Будем раскрывать тайны каталонских городов вместе с вами!
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Отличная экскурсия!Прекрасный гид, Юлия. Очень интересно рассказывает. Все целая забота о клиентах и их время провождении. Всем очень рекомендую!!
Ольга
20 августа 2019
Ситжес - пожалуй лучший курортный городок недалеко от Барселоны, куда вы можете легко добраться на поезде или на автобусе потратив не более часа. Кажется, что такой чистоты, аккуратности и стремления сохранить самобытность больше не найти в Каталонии. Вы можете найти информацию о том, что это излюбленное место для отдыха геев. Это так. Но, это скорее добавляет некий шарм городку, чем вызывает какое-то неприятие. Тем более, что среди отдыхающих много традиционных пар и семей с детьми.
Обязательно возьмите экскурсию по городу, которая позволит не только узнать многое о его истории и современности, но и поможет вам в дальнейшем самостоятельно ориентироваться как в лабиринтах узких улочек старого города так и на пляжной линии, протяженностью несколько километров. Рекомендуем Юлию! Она увлекательный и страстный рассказчик, заряжает энергией и хорошим настроением, с ней мы заглянули в старые особняки и в винные лавки, полюбовались дворцом Марисель и узнали множество историй о знаменитостях, посетивших Ситжес. Спасибо!
А для путешественников совет: задержитесь в Ситжесе на несколько дней, его истории, архитектура, пляжи и рестораны заслуживают этого!
5 августа 2019
Легкая и интересная прогулка по прекрасному городу в компании Юлии оставила великолепнее впечатления и воспоминания.
С наилучшими рекомендациями!
18 июля 2019
Спасибо большое Юлии за интересное путешествие по Ситжес!
За небольшой период времени она смогла дать нам емкое представление о городе , его истории и архитектуре .
30 июня 2019
Сиджес маленький городок, чем-то напомнивший мне черногорский Котор. Конечно, по нему можно и просто побродить самому, но Юля рассказывает какие-то детали и заводит в какие-то дворики и подъезды, которых без неё вы не узнаете. Я очень рада, что мы взяли эту экскурсию и погуляли по этому красивому городку в дружеской атмосфере.
12 октября 2018
Добрый день! Спасибо за приятную прогулку по Сиджесу, если Вы отдыхаете неподалеку вполне можно заехать и побродить по его улочкам с Юлией, без которой Вы точно не узнаете много интересного об этом городке :)
10 октября 2018
Добрый день! Хочу выразить благодарность Юлии за проведенную для нас экскурсию. Наша компания из 4 человек проживала в Ситжесе, поэтому выбрала ознакомительную экскурсию, чтобы получше узнать город, а также традиции и особенности жизни местного населения. Каких-либо иных экскурсий, проводящихся в Ситжесе, я найти не смог. Юлия оказалась очень профессиональным гидом, хорошо разбирающимся в рассказываемом материале и, в целом, особенностях жизни каталонцев. Было весьма интересно узнать от нее какие-то нюансы, исторические факты, процесс формирования архитектурного облика Ситжеса как города. При этом чувствуется ее энтузиазм и живость в подаче материала, интерес к тому, чем она занимается. Кроме того, Юлия без проблем ответила на все интересующие нас, в том числе касающиеся быта и проживания вопросы. В целом, как мне показалось, касаемо малых, близлежащих к Барселоне городов, Юлия является действительно знатоком, может даже и уникальным специалистом. Так что экскурсией мы остались вполне довольны. Успели посмотреть большое количество мест, где самостоятельно бы точно не оказались. Спасибо за проведенный тур!
15 августа 2018
У нас было долгое и насыщенное путешествие по Испании, удивительная страна, которую еще изучать и изучать, мне кажется, туда всю жизнь можно приезжать и открывать что-то новое. Но из всех городов мне безумно понравился именно Ситжес, мы приезжали туда в медовый месяц с мужем. Очень атмосферный, легкий,солнечный город, который сразу к себе расположил и мы решили там остаться подольше и как здорово, что именно в этот момент нам посчастливилось попасть на экскурсию с Юлией!! Город заиграл еще новыми красками: мы окунулись в историю, местные праздники, прогулялись по красивейшим улочкам старого города, заходили в удивительные особняки, которые сейчас являются редкой красоты и атмосферности отелями! Получили хорошие рекомендации по выбору ресторанов и кафе. Послушали истории из жизни многих влиятельных людей, живущих ранее в этом чудесном месте, а сколько еще нам посоветовали посмотреть в окрестностях города- даже не перечислить, вокруг Ситжеса есть необычные пляжи, заброшенные замки со своими мистическими историями, но это все вам поведует уже Юлия…!
Мы крайне редко бываем довольны экскурсиями, что сильно расстраивает, но экскурсовод Юлия-этот тот редкий счастливый случай, который полностью совпал с нами и удовлетворил по всем параметрам: и по информативности и по ритму и по манере преподносить материал, а главное по огромной любви к своему делу, даже в процессе нашей прогулки Юлия с интересом обсуждала с местными жителями исторические факты и черпала для себя новую информацию! Этот экскурсовод не останавливается, любит развиваться, изучать новые материалы и отыскивать редкие истории в архивах!!
Искренне рекомендуем всем провести время так же интересно и очень Юлию благодарим!
P.S.: Во время нашей прогулки, посчастливилось попасть в чудеснейший отель «Romantic», мы рассматривали его с открытым ртом и ни за что бы сами такой не откопали, если бы не Юлия! И когда наше пребывание в другом месте заканчивалось мы решили, что этот отель -одно из лучших мест, где стоит остановиться, что мы к моему огромному счастью и сделали!!!!!! Юлия, еще раз вас благодарим за такую насыщенную часть нашей поездки!

Обзорные экскурсии в Ситжесе

Невероятный Ситжес, или испанский Сен-ТропеНевероятный Ситжес, или испанский Сен-ТропеНевероятный Ситжес, или испанский Сен-Тропе
150 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Всего полчаса от Барселоны — и вы в одном из самых престижных курортов Каталонии! На прогулке по Ситжесу вы познакомитесь с аутентичными домиками рыбаков и роскошными модернистскими виллами, белоснежными пляжами и уютными улочками, архитектурными памятниками и скульптурами выдающихся каталонских мастеров. Узнаете, как развивался будущий город искусств и услышите городские легенды, а еще прокатитесь на туристическом поезде и отведаете местный вермут (он выше всяких похвал!).

Выбирайте и другие экскурсии в Ситжесе

ВсеИндивидуальныеОбзорные