8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У нас было долгое и насыщенное путешествие по Испании, удивительная страна, которую еще изучать и изучать, мне кажется, туда всю жизнь можно приезжать и открывать что-то новое. Но из всех городов мне безумно понравился именно Ситжес, мы приезжали туда в медовый месяц с мужем. Очень атмосферный, легкий,солнечный город, который сразу к себе расположил и мы решили там остаться подольше и как здорово, что именно в этот момент нам посчастливилось попасть на экскурсию с Юлией!! Город заиграл еще новыми красками: мы окунулись в историю, местные праздники, прогулялись по красивейшим улочкам старого города, заходили в удивительные особняки, которые сейчас являются редкой красоты и атмосферности отелями! Получили хорошие рекомендации по выбору ресторанов и кафе. Послушали истории из жизни многих влиятельных людей, живущих ранее в этом чудесном месте, а сколько еще нам посоветовали посмотреть в окрестностях города- даже не перечислить, вокруг Ситжеса есть необычные пляжи, заброшенные замки со своими мистическими историями, но это все вам поведует уже Юлия…!

Мы крайне редко бываем довольны экскурсиями, что сильно расстраивает, но экскурсовод Юлия-этот тот редкий счастливый случай, который полностью совпал с нами и удовлетворил по всем параметрам: и по информативности и по ритму и по манере преподносить материал, а главное по огромной любви к своему делу, даже в процессе нашей прогулки Юлия с интересом обсуждала с местными жителями исторические факты и черпала для себя новую информацию! Этот экскурсовод не останавливается, любит развиваться, изучать новые материалы и отыскивать редкие истории в архивах!!

Искренне рекомендуем всем провести время так же интересно и очень Юлию благодарим!

P.S.: Во время нашей прогулки, посчастливилось попасть в чудеснейший отель «Romantic», мы рассматривали его с открытым ртом и ни за что бы сами такой не откопали, если бы не Юлия! И когда наше пребывание в другом месте заканчивалось мы решили, что этот отель -одно из лучших мест, где стоит остановиться, что мы к моему огромному счастью и сделали!!!!!! Юлия, еще раз вас благодарим за такую насыщенную часть нашей поездки!