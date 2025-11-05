Мои заказы

Анага - остров в острове

Путешествие для тех, кто хочет увидеть другой Тенерифе: нетуристический, настоящий, нетронутый
Это экскурсия по одному из самых волшебных и самобытных уголков Тенерифе — горному массиву Анага. Мы отправимся в путешествие по туманному лавровому лесу, где кажется, что время остановилось.

Увидим отвесные скалы, древние тропы, деревушки, в которых живёт всего несколько человек, и, если повезёт, океан, выглядывающий из облаков.
Описание экскурсии

Прогулка по древнему лавровому лесу — природному музею с мхами, лишайниками и таинственной атмосферой.

Виды со смотровых площадок, откуда открывается захватывающая дух панорама гор, ущелий и Атлантического океана.

Путешествие по древним каменным тропам и террасам, которыми пользовались местные жители много веков назад.

Остановка в уединённой рыбацкой деревушке с аутентичной атмосферой.

Обед с видом на океан — местные блюда из свежей рыбы и тапас.

Знакомство с природой и геологией массива Анага — одного из самых древних уголков Тенерифе.

Вы узнаете:

  • Как и когда сформировался древний горный массив, который считается одним из старейших на Тенерифе
  • Почему здесь сохранился лавровый лес, несмотря на исчезновение в других регионах мира
  • Какие уникальные растения и животные обитают в этом природном заповеднике
  • Как местное население адаптировалось к жизни в горной местности, используя террасы и тропы
  • Как современная культура и традиции переплелись с древней историей этого края

Примерный тайминг

09:00 — выезд
10:00 — Santa Cruz de Tenerife (столица острова)
10:30 — пляж Las Teresita
10:45 — San Andre
11:45 — остановка в рыбацкой деревне Taganana, фотопауза
12:30 — выезд к океану, пляж Playa de Benijo или Almáciga
13:00 — обед с видом на океан в местном ресторанчике (рыба/тапас)
14:30 — Mirador Pico de Ingles, туннель влюблённых, Cruz del Carmen прогулка по лаврово-вересковому лесу
16:00 — Mirador Jandia
17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Nissan(2025 год) или Toyota Yaris
  • Отправление только из южной части острова. Доплата за трансфер из других районов — €20
  • Программа 18+
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центра XSur
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Тенерифе
Живу на Тенерифе с 2008 года и знаю этот остров во всех деталях — от популярных маршрутов до скрытых троп, куда не добираются туристы. Вместе с командой профессиональных гидов мы проводим душевные и насыщенные впечатлениями экскурсии, чтобы вы увидели Тенерифе настоящим — живым, природным и вдохновляющим.

Отзывы и рейтинг

N
Natalja
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового о Тенерифе, посетили интересные места, такие как лес лавровых деревьев, туннель влюбленных, со смотровых площадок любовались видами, от которых дух захватывало., фотографий сделали немерено.
Понравился обед в горной деревушке в крохотном ресторанчике с видом на горы и океан. Все грамотно спланировано, гид Александр рассказывал много и интересно. Лучшая экскурсия из всех, на которых мы были.

