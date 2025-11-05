Путешествие для тех, кто хочет увидеть другой Тенерифе: нетуристический, настоящий, нетронутый
Это экскурсия по одному из самых волшебных и самобытных уголков Тенерифе — горному массиву Анага. Мы отправимся в путешествие по туманному лавровому лесу, где кажется, что время остановилось.
Увидим отвесные скалы, древние тропы, деревушки, в которых живёт всего несколько человек, и, если повезёт, океан, выглядывающий из облаков.
Описание экскурсии
Прогулка по древнему лавровому лесу — природному музею с мхами, лишайниками и таинственной атмосферой.
Виды со смотровых площадок, откуда открывается захватывающая дух панорама гор, ущелий и Атлантического океана.
Путешествие по древним каменным тропам и террасам, которыми пользовались местные жители много веков назад.
Остановка в уединённой рыбацкой деревушке с аутентичной атмосферой.
Обед с видом на океан — местные блюда из свежей рыбы и тапас.
Знакомство с природой и геологией массива Анага — одного из самых древних уголков Тенерифе.
Вы узнаете:
Как и когда сформировался древний горный массив, который считается одним из старейших на Тенерифе
Почему здесь сохранился лавровый лес, несмотря на исчезновение в других регионах мира
Какие уникальные растения и животные обитают в этом природном заповеднике
Как местное население адаптировалось к жизни в горной местности, используя террасы и тропы
Как современная культура и традиции переплелись с древней историей этого края
Примерный тайминг
09:00 — выезд 10:00 — Santa Cruz de Tenerife (столица острова) 10:30 — пляж Las Teresita 10:45 — San Andre 11:45 — остановка в рыбацкой деревне Taganana, фотопауза 12:30 — выезд к океану, пляж Playa de Benijo или Almáciga 13:00 — обед с видом на океан в местном ресторанчике (рыба/тапас) 14:30 — Mirador Pico de Ingles, туннель влюблённых, Cruz del Carmen прогулка по лаврово-вересковому лесу 16:00 — Mirador Jandia 17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на минивэне Nissan(2025 год) или Toyota Yaris
Отправление только из южной части острова. Доплата за трансфер из других районов — €20
Программа 18+
Отдельно по желанию оплачивается обед
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центра XSur
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор на Тенерифе
Живу на Тенерифе с 2008 года и знаю этот остров во всех деталях — от популярных маршрутов до скрытых троп, куда не добираются туристы. Вместе с командой профессиональных гидов мы проводим душевные и насыщенные впечатлениями экскурсии, чтобы вы увидели Тенерифе настоящим — живым, природным и вдохновляющим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
N
Natalja
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового о Тенерифе, посетили интересные места, такие как лес лавровых деревьев, туннель влюбленных, со смотровых площадок любовались видами, от которых дух захватывало., фотографий сделали немерено. читать дальше
Понравился обед в горной деревушке в крохотном ресторанчике с видом на горы и океан. Все грамотно спланировано, гид Александр рассказывал много и интересно. Лучшая экскурсия из всех, на которых мы были.