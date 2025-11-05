Это экскурсия по одному из самых волшебных и самобытных уголков Тенерифе — горному массиву Анага. Мы отправимся в путешествие по туманному лавровому лесу, где кажется, что время остановилось. Увидим отвесные скалы, древние тропы, деревушки, в которых живёт всего несколько человек, и, если повезёт, океан, выглядывающий из облаков.

Описание экскурсии

Прогулка по древнему лавровому лесу — природному музею с мхами, лишайниками и таинственной атмосферой.

Виды со смотровых площадок, откуда открывается захватывающая дух панорама гор, ущелий и Атлантического океана.

Путешествие по древним каменным тропам и террасам, которыми пользовались местные жители много веков назад.

Остановка в уединённой рыбацкой деревушке с аутентичной атмосферой.

Обед с видом на океан — местные блюда из свежей рыбы и тапас.

Знакомство с природой и геологией массива Анага — одного из самых древних уголков Тенерифе.

Вы узнаете:

Как и когда сформировался древний горный массив, который считается одним из старейших на Тенерифе

Почему здесь сохранился лавровый лес, несмотря на исчезновение в других регионах мира

Какие уникальные растения и животные обитают в этом природном заповеднике

Как местное население адаптировалось к жизни в горной местности, используя террасы и тропы

Как современная культура и традиции переплелись с древней историей этого края

Примерный тайминг

09:00 — выезд

10:00 — Santa Cruz de Tenerife (столица острова)

10:30 — пляж Las Teresita

10:45 — San Andre

11:45 — остановка в рыбацкой деревне Taganana, фотопауза

12:30 — выезд к океану, пляж Playa de Benijo или Almáciga

13:00 — обед с видом на океан в местном ресторанчике (рыба/тапас)

14:30 — Mirador Pico de Ingles, туннель влюблённых, Cruz del Carmen прогулка по лаврово-вересковому лесу

16:00 — Mirador Jandia

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали