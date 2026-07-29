Чтобы проникнуться атмосферой самого крупного из семи Канарских островов, нужно объехать его вокруг. На неспешной автопрогулке мы проедем по горному серпантину и пересечем разные климатические зоны. Вы увидите городок, сохранившийся после извержения вулкана, символ острова — тысячелетнее дерево, побываете в центре паломничества. И, конечно, познакомитесь с кухней Тенерифе — пообедаете в некогда действующем монастыре.

Описание экскурсии

Посмотреть на Тенерифе с высоты

Начнем с небольшого поселения острова — Сантьяго-дель-Тейде. Именно этот городок стал свидетелем последнего извержения вулкана на Тенерифе и чудом сохранился. Я проведу вас на самую популярную смотровую площадку острова, где вы полюбуетесь видом на уникальное ущелье Маска. Дальше отправимся в Икод-де-лос-Винос, где вы встретите символ Тенерифе — тысячелетнюю драцену. Ее история откроет вам еще одну таинственную грань острова. А чтобы познакомиться с местной кухней, заглянем в ресторанчик, расположенный в некогда действующем монастыре.

Путешествие к святыням острова

После обеда продолжим путь и вскоре окажемся в Ла-Оротаве, где я расскажу о временах конкистадоров и феодалов. А на Канделярии объясню, почему именно сюда каждый год приезжают тысячи паломников. В центре поселка вы увидите площадь со статуями девяти королей Гуанчей, будто бы охраняющих кафедральный собор, а оказавшись внутри, прикоснетесь к главной святыне архипелага — статуе темноликой Богородицы Канделярской.

Организационные детали