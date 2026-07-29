Увидеть все главные места и святыни острова на автомобильной прогулке
Чтобы проникнуться атмосферой самого крупного из семи Канарских островов, нужно объехать его вокруг. На неспешной автопрогулке мы проедем по горному серпантину и пересечем разные климатические зоны.
Вы увидите городок, сохранившийся после извержения вулкана, символ острова — тысячелетнее дерево, побываете в центре паломничества. И, конечно, познакомитесь с кухней Тенерифе — пообедаете в некогда действующем монастыре.
Начнем с небольшого поселения острова — Сантьяго-дель-Тейде. Именно этот городок стал свидетелем последнего извержения вулкана на Тенерифе и чудом сохранился. Я проведу вас на самую популярную смотровую площадку острова, где вы полюбуетесь видом на уникальное ущелье Маска. Дальше отправимся в Икод-де-лос-Винос, где вы встретите символ Тенерифе — тысячелетнюю драцену. Ее история откроет вам еще одну таинственную грань острова. А чтобы познакомиться с местной кухней, заглянем в ресторанчик, расположенный в некогда действующем монастыре.
Путешествие к святыням острова
После обеда продолжим путь и вскоре окажемся в Ла-Оротаве, где я расскажу о временах конкистадоров и феодалов. А на Канделярии объясню, почему именно сюда каждый год приезжают тысячи паломников. В центре поселка вы увидите площадь со статуями девяти королей Гуанчей, будто бы охраняющих кафедральный собор, а оказавшись внутри, прикоснетесь к главной святыне архипелага — статуе темноликой Богородицы Канделярской.
Организационные детали
Обед не включён в стоимость экскурсии
Экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата за четвертого участника — €50
Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас Америкас, Лос Кристианос, Коста Адехе. Другие варианты начала и окончания экскурсии возможны с доплатой за удаленность: Пуэрто-де-ла-Крус (доплата €70); Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата €40)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 51 туриста
С 2009 года организую индивидуальный отдых для тех, кто хочет увидеть остров без суеты, толп туристов и шаблонных маршрутов. Моя задача — не просто провести экскурсию, а создать для вас читать дальшеуменьшить
день, который станет одним из самых ярких воспоминаний о Тенерифе.
Подбираю маршруты под интересы гостей, их темп и стиль отдыха, чтобы каждая поездка ощущалась персональной и продуманной до деталей.
Гости часто говорят, что это не стандартная экскурсия с гидом, а путешествие с хорошим другом, который искренне любит остров и знает его изнутри.
Со мной Тенерифе раскрывается глубже: через историю, природу и локации, куда редко попадают обычные туристы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Илья
Хочу оставить отзыв о гиде Олеге, брали у него тур вокруг Тенерифе с женой, остались в полном восторге.
Олег оставил прекрасные впечатления: свободно рассказывал и об истории острова, и о его географии, флоре и фауне, даже об окаменелостях, и самое важное что с искренним увлечением и лёгкостью, без сухих фактов. Слушать было интересно, время в туре пролетело незаметно.
Спасибо за прекрасный день!
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С
Светлана
Остались довольны экскурсией. Олег прекрасный рассказчик. При следующем визите обязательно воспользуемся услугами Олега. Рекомендуем!
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A
Aleksandr
Очень интересно и познавательно! экскурсия всем понравилась! мы ездили вчетвером и остались все довольны!
Наши впечатления и воспоминания об этом прекрасном, многогранном острове связаны непременно с экскурсией Олега, спасибо огромное!!! Очень опытно и интересно раскрывает всю самобытность Тенерифе, проходясь не по людным местам, а читать дальшеуменьшить
по мелким его деталям, что даёт больше понять и прочувствовать традиции и склад жителей этого богатого контрастами острова. Олег учёл наши желания, скорректировал маршрут, отчего он не стал менее интересным. С первых минут чувствовали себя комфортно так, как будто уже были знакомы. Таким и должен быть настоящий ГИД, с богатыми познаниями, а главное желанием их развивать. Олег, спасибо огромное и до новой встречи!!! Алёна и Олег)))
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Natalija
Отличные виды, хорошие дороги, много красивых достопримечательностей. Это полупрозрачный туман и расположенные внизу облака нереальное ощущение. Маленькие уютные деревушки, черные пляжи,потрясающая Маска, ущелья, уходящие океан… Ни одна фотография не передает читать дальшеуменьшить
впечатление - там нужно просто быть! Необыкновенно корректная подача информации Олегом, с большой любовью к этому острову, прекрасно владеющим мастерством рассказчика, с огромным богажем знаний по истории, культуре и архитектуре, позволяет прикоснуться и окунуться в атмосферу этого фантастического места. Рекомендуем!
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