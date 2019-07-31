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Увидеть все главные места и святыни острова на автомобильной прогулке

Олег
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Олег – ваш гид
Чтобы проникнуться атмосферой самого крупного из семи Канарских островов, нужно объехать его вокруг.

На неспешной автопрогулке мы проедем по горному серпантину и пересечем разные климатические зоны.

Вы увидите городок, сохранившийся после извержения вулкана, символ острова — тысячелетнее дерево, побываете в центре паломничества.

И, конечно, познакомитесь с кухней Тенерифе — пообедаете в некогда действующем монастыре.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча отель клиента
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вокруг Тенерифе за один день
Вокруг Тенерифе за один день

Что вас ожидает

Посмотреть на Тенерифе с высоты
Начнем с небольшого поселения острова — Сантьяго-дель-Тейде. Именно этот городок стал свидетелем последнего извержения вулкана на Тенерифе и чудом сохранился. Я проведу вас на самую популярную смотровую площадку острова, где вы полюбуетесь видом на уникальное ущелье Маска. Дальше отправимся в Икод-де-лос-Винос, где вы встретите символ Тенерифе — тысячелетнюю драцену. Ее история откроет вам еще одну таинственную грань острова. А чтобы познакомиться с местной кухней, заглянем в ресторанчик, расположенный в некогда действующем монастыре.

Путешествие к святыням острова
После обеда продолжим путь и вскоре окажемся в Ла-Оротаве, где я расскажу о временах конкистадоров и феодалов. А на Канделярии объясню, почему именно сюда каждый год приезжают тысячи паломников. В центре поселка вы увидите площадь со статуями девяти королей Гуанчей, будто бы охраняющих кафедральный собор, а оказавшись внутри, прикоснетесь к главной святыне архипелага — статуе темноликой Богородицы Канделярской.

Организационные детали

  • Обед не включен в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата за четвертого участника — 60 евро.
Вокруг Тенерифе за один день
Вокруг Тенерифе за один день
Вокруг Тенерифе за один день
Вокруг Тенерифе за один день
Вокруг Тенерифе за один день
Вокруг Тенерифе за один день
Вокруг Тенерифе за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура отель клиента.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Больше 12 лет я провожу индивидуальные экскурсии и организую досуг на Тенерифе для туристов со всего мира! Воплотив свою мечту в профессиональную работу высокого уровня, раскрываю остров с совершенно другой стороны, скрытой от глаз обычных туристов! Каждая экскурсия проводится на новом автомобиле бизнес-класса Форд Мондео Титаниум.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 июля 2019
Гид Олег показал нам достопримечательности острова Тенерифе в том объеме, который нас полностью устроил. Ответил на все интересующие нас вопросы, рассказал об особенностях жизни на острове. Спасибо!

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