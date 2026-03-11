Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Прочувствовать очарование старинных городков Тенерифе и услышать легенды острова вечной весны
Если вы путешествуете на круизном лайнере и у вас не так много времени для знакомства с городом, эта экскурсия — лучшее решение! Мы покажем колоритные и необычные места острова — средневековые городки с удивительной судьбой и чудесными преданиями, исторические памятники и живописные панорамные площадки. А также познакомим с местными традициями и кухней!
Икод-де-лос-Винос — винная столица острова. Здесь вы продегустируете местные сорта канарских вин и сыров и откроете заново вкус привычных продуктов. Мы исследуем город и отыщем Драконовое дерево, возраст которого насчитывает тысячелетие, шагающие фикусы и другие экзотические растения. Гуляя по ярким улицам и любуясь застройкой XVI века вы будто перенесетесь в прошлое и насладитесь размеренным течением времени.
Старинные легенды
Наша следующая остановка — смотровая площадка рыбацкого городка Гарачико — бывших морских ворот Тенерифе. Глядя на живописную панораму, вы узнаете о катастрофе, разрушившей порт, и о том, как восстанавливали некогда самый богатый и преуспевающий город острова. А в Сантьяго Дель Тейде увидите необычную церковь и услышите старинное поверье о том, как жители защитили город от участи соседа.
Символы Тенерифе
Напоследок мы заглянем в сувенирную лавку Гия де Изора, где продаются украшения из оливина и обсидиана, добытых из лавы, посуда из оливкового дерева ручной работы, а также разнообразные сладости вроде кактусового варенья и пальмового меда или сигареллы. Вулкан Тейде, который вы увидите на магнитах и открытках, станет последней точкой маршрута. Мы вспомним голливудские картины, действие которых снимали у огромных кратеров Тейде, и прогуляемся по древним лесам, растущим чуть ниже вершины.
После вдохновляющего путешествия мы отправимся пробовать фирменные блюда канарских поваров в ресторан с местной кухней. А после — вернемся в порт.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Из порта я заберу вас на своей комфортабельном автомобиле
Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Порт Санта-Крус де Тенерифе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 372 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан. Я работаю индивидуальным гидом с 2014 года, и за это время накопил огромный багаж удивительных историй об острове вечной весны. Я стану для читать дальшеуменьшить
вас настоящим проводником по Тенерифе, который поможет влюбиться в это место, раскрыть его со всех сторон и испытать чувство восторга от его природной красоты. Мой девиз — никакого занудства, профессиональная подача и исполнение всех обязательств перед гостями. Для меня важно, чтобы ваш отпуск прошел гладко и интересно, стал запоминающимся и ярким!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сарниц
Это было замечательное однодневное путешествие по острову! Мы посмотрели максимально возможное количество достопримечательностей и природных объектов - нам однозначно повезло с гидом! Руслан прекрасно составил маршрут - Тенерифе открылся нам во всей красе! Захотелось сюда вернуться, надеемся, что получится. Ещё раз огромное спасибо Руслану за чудесный день!
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Н
Николай
Отличная экскурсия по старой столице Тенерифе Ла Лагуне, лучшим смотровым площадкам и природным местам северо-востока острова. К сожалению, дорога на Тейде была закрыта, поэтому не было возможности проехать весь маршрут, но это не помешало Руслану сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Особенно хочется отметить комфортное вождение Руслана и его помощь в выборе хорошего местного рыбного ресторана.
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Д
Диана
Мы в таком восторге! Еще такого экскурсовода, своего в доску, не встречали! Столько впечатлений нам подарил, везде отвез и все рассказал, экскурсия была очень интересной, рекомендую всем с круиза и без!
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S
Svetlana
Это была очень интересная экскурсия Руслан ао настоящему любит свое дело и очень любит остров на котором живёт. И всех заряжает этой любовью.
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В
Владимир
Руслан заболел и вместо себя прислал Александра - мой отзыв относится к нему. Блестящее владение материалом и чувством времени, любовь к предмету - острову Тенерифе и отличный такт - это качества гида. В результате мы отчетливо поняли что нам необходимо сюда вернуться и досмотреть!
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Александр
Экскурсия, проведенная Русланом - прекрасный способ увидеть главное на Тенерифе так, чтобы влюбиться в этот остров. Самая впечатляющая часть поездки, конечно же - национальный парк Тейде, вершина вулкана - удивительное и завораживающее место. Спасибо Руслану, всё прошло прекрасно!
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