Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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Прочувствовать очарование старинных городков Тенерифе и услышать легенды острова вечной весны

Руслан
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Руслан – ваш гид
Если вы путешествуете на круизном лайнере и у вас не так много времени для знакомства с городом, эта экскурсия — лучшее решение! Мы покажем колоритные и необычные места острова — средневековые городки с удивительной судьбой и чудесными преданиями, исторические памятники и живописные панорамные площадки.

А также познакомим с местными традициями и кухней!
От 230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Порт Санта-Крус де Тенерифе
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Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера

Что вас ожидает

Местные деликатесы
Икод де Лос Винос — винная столица острова. Здесь вы продегустируете местные сорта канарских вин и сыров и откроете заново вкус привычных продуктов. Мы исследуем город и отыщем Драконовое дерево, возраст которого насчитывает тысячелетие, шагающие фикусы и другие экзотические растения. Гуляя по ярким улицам и любуясь застройкой XVI века вы будто перенесетесь в прошлое и насладитесь размеренным течением времени.

Старинные легенды
Наша следующая остановка — смотровая площадка рыбацкого городка Гарачико — бывших морских ворот Тенерифе. Глядя на живописную панораму, вы узнаете о катастрофе, разрушившей порт, и о том, как восстанавливали некогда самый богатый и преуспевающий город острова. А в Сантьяго Дель Тейде увидите необычную церковь и услышите старинное поверье о том, как жители защитили город от участи соседа.

Символы Тенерифе
Напоследок мы заглянем в сувенирную лавку Гия де Изора, где продаются украшения из оливина и обсидиана, добытых из лавы, посуда из оливкового дерева ручной работы, а также разнообразные сладости вроде кактусового варенья и пальмового меда или сигареллы. Вулкан Тейде, который вы увидите на магнитах и открытках, станет последней точкой маршрута. Мы вспомним голливудские картины, действие которых снимали у огромных кратеров Тейде, и прогуляемся по древним лесам, растущим чуть ниже вершины.

После вдохновляющего путешествия мы отправимся пробовать фирменные блюда канарских поваров в ресторан с местной кухней . А после — вернемся в порт.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Из порта я заберу вас на своей комфортабельном автомобиле
  • Еда и напитки не включены в стоимость
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера
Тенерифе — остановка круизного лайнера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Порт Санта-Крус де Тенерифе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан. Я работаю индивидуальным гидом 11 лет, и за это время накопил огромный багаж удивительных историй об острове вечной весны. Я стану для вас настоящим проводником по Тенерифе, который поможет влюбиться в это место, раскрыть его со всех сторон и испытать чувство восторга от его природной красоты. Мой девиз — никакого занудства, профессиональная подача и исполнение всех обязательств перед гостями. Для меня важно, чтобы ваш отпуск прошел гладко и интересно, стал запоминающимся и ярким!
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