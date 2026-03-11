Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Если вы путешествуете на круизном лайнере и у вас не так много времени для знакомства с городом, эта экскурсия — лучшее решение! Мы покажем колоритные и необычные места острова — средневековые городки с удивительной судьбой и чудесными преданиями, исторические памятники и живописные панорамные площадки. А также познакомим с местными традициями и кухней!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Местные деликатесы

Икод-де-лос-Винос — винная столица острова. Здесь вы продегустируете местные сорта канарских вин и сыров и откроете заново вкус привычных продуктов. Мы исследуем город и отыщем Драконовое дерево, возраст которого насчитывает тысячелетие, шагающие фикусы и другие экзотические растения. Гуляя по ярким улицам и любуясь застройкой XVI века вы будто перенесетесь в прошлое и насладитесь размеренным течением времени.

Старинные легенды

Наша следующая остановка — смотровая площадка рыбацкого городка Гарачико — бывших морских ворот Тенерифе. Глядя на живописную панораму, вы узнаете о катастрофе, разрушившей порт, и о том, как восстанавливали некогда самый богатый и преуспевающий город острова. А в Сантьяго Дель Тейде увидите необычную церковь и услышите старинное поверье о том, как жители защитили город от участи соседа.

Символы Тенерифе

Напоследок мы заглянем в сувенирную лавку Гия де Изора, где продаются украшения из оливина и обсидиана, добытых из лавы, посуда из оливкового дерева ручной работы, а также разнообразные сладости вроде кактусового варенья и пальмового меда или сигареллы. Вулкан Тейде, который вы увидите на магнитах и открытках, станет последней точкой маршрута. Мы вспомним голливудские картины, действие которых снимали у огромных кратеров Тейде, и прогуляемся по древним лесам, растущим чуть ниже вершины.

После вдохновляющего путешествия мы отправимся пробовать фирменные блюда канарских поваров в ресторан с местной кухней. А после — вернемся в порт.

Организационные детали

Как проходит экскурсия