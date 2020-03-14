126 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов

Александр
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Александр – ваш гид
Это путешествие позволит вам насладиться самыми красивыми пейзажами Тенерифе, познакомиться с историей острова, его культурой, традициями и бытом местных жителей.

Вы поднимитесь на лучшие смотровые площадки острова, попробуете местные вина в Икод-де-лос-Винос, прогуляетесь по колоритному городку Ла-Оротава и узнаете легенду о Чёрной Мадонне, главной святыне острова.

Моя цель — показать вам главные уголки Тенерифе, с которых стоит начать знакомство с этим удивительным местом!
От 170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча От вашего местоположения Юг острова Тенерифе. с юга острова.Las Americas,Costa Adeje,Los Cristianos
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У этой экскурсии126 отзывов
4.94
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи острова
Мы проедем по всему периметру Тенерифе, останавливаясь, чтобы полюбоваться самыми впечатляющими пейзажами острова. Вы встретите величественные отвесные скалы Лос-Гигантес, выступающие над океаном. Проедете через долину Сантьяго-дель-Тейде и насладитесь видом на вулкан Тейде с горного перевала Ерхос. Посетите лучшие панорамные площадки Тенерифе, увидите знаменитый черный пляж и рассмотрите остров с его лучших ракурсов.

Гарачико, разрушенный вулканом
С высоты птичьего полёта вам откроется панорамный вид на Гарачико, первый портовый город Тенерифе, который в начале 18 века был частично разрушен извержением вулкана Тревехо. Вы узнаете историю этого место и посетите в Гарачико знаменитый сувенирный магазин с изделиями из оливкового дерева.

Драконовое дерево и местные вина
На севере острова вы посетите город Икод-де-лос-Винос и увидите знаменитое тысячелетнее Драконовое дерево — один из природных символов Тенерифе. Кроме этого, городок славится своими уникальными винами: если захотите, мы посетим один из дегустационных залов, где вы попробуете уникальные сорта вин, которые производят только здесь.

Канарская архитектура в Ла-Оротава
Вы прогуляетесь по колоритным улицам и достопримечательностям города Ла-Оротава, рассматривая сохранившуюся архитектуру 16-17 веков. Здесь же мы посетим Дом с балконами — знаменитый центр рукоделия, где можно познакомиться с бытом Тенерифе, купить местную вышивку и сувениры. После этого мы отправимся на смотровую площадку, откуда вам откроется прекрасный панорамный вид на город Пуэрто-де-ла-Круз.

Духовный центр Тенерифе
Последним пунктом нашего путешествия станет город Канделярия, где вы узнаете о религии Тенерифе и её влиянии на местную культуру. Здесь находится самая посещаемая церковь острова, где хранится покровительница всех местных жителей, черноликая Дева Мария, к которой стремятся паломники со всей Испании. В базилике вы узнаете легенду о Чёрной Мадонне, а на главной площади города рассмотрите 9 бронзовых статуй канарских королей-аборигенов и услышите истории о коренном народе Тенерифе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии, отдельно оплачиваются обед, дегустация (по желанию) и сувениры.
  • Экскурсия начинается с юга острова Тенерифе: Los Cristianos, Las Americas, Costa Adeje.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От вашего местоположения Юг острова Тенерифе. с юга острова.Las Americas,Costa Adeje,Los Cristianos.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Дорожу статусом гражданина Испании! Есть местное водительское удостоверение с правом перевозки до 8 пассажиров. На данный момент для индивидуальных экскурсий до 4-х гостей предлагаю автомобили TOYOTA LAND CRUISER 2019г.в., до 8 путешественников — SITROEN ESPACE TOURER 2018 года. Занимаюсь индивидуальными экскурсиями по острову Тенерифе с 2001 года, представитель лицензионной туристической компании, обеспечивающей экскурсионные туры и транспортные перевозки по Канарским островам. Постоянно живу на Тенерифе и дорожу своей репутацией!
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126 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Отличная экскурсия! Александр - прекрасный гид! Рассказал нам очень много про остров, отвечал на все вопросы, подстраивался под наши пожелания (остановить перекусить, заехать на дегустацию вина и тд). Здорово, бодро прошел весь день, по сути! Посмотрели весь остров, впечатлились) Здорово! Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию!
6 марта 2020
Наша команда из 8 путешественников разных возрастов осталась ОЧЕНЬ довольна! Огромное спасибо Александру за такой лёгкий, приятный, познавательный и неутомительный день. Эта экскурсия-идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть весь остров, но без лишних затрат энергии, времени и сил. Экскурсовод отличный рассказчик, на любые вопросы знал ответы. Этот день останется в наших сердцах на всю жизнь. Спасибо, что дарите людям такие моменты.
5 марта 2020
Удачная, комфортная и познавательно обзорная экскурсия. Брали из отеля в Адехе в день вылета Аэрофлот из аэропорта Южный с 9:00 до 16:00. Гид - Александр забрали отеля точно по времени на комфортабельном автомобилеи завершили экскурсию в аэропорту к времени начала регистрации на рейс. За небольшое время Александр интересно и грамотно показал основные смотровые площадки и ряд ключевых достопримечательностей острова. Интересный, неторопливый и познавательный рассказ обзором потрясающих видов на остров дополнилиотдых яркими впечатлениями и желанием вернутьсяи посмотреть Канары более подробно. Рекомендую Александра как гида по Канарам, интелегентно, познавательно, комфортно и профессионально. Спасибо Александру за памятные впечатления об острове.
29 февраля 2020
Вчера у нас была обзорная экскурсия с Александром. Очень довольны! Объехали вокруг остров, побывали на нескольких смотровых площадках, посетили интересные города острова, пообедали в великолепном ресторане! Получили массу информации о Тенерифе. Александр- великолепный рассказчик, ездили на отличной машине. Всем остались очень довольны! При следующем посещении острова обязательно обратимся к Александру. Рекомендуем однозначно!
22 февраля 2020
Очень хорошая поездка для первого знакомства с островом в компании знающего и очень приятного гида Александра на нереально чистой и комфортной Тайоте Ленд Крузер. Мы остались довольны всем!
18 февраля 2020
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию! Очень понравилось, обязательно будем обращаться ещё!!!
13 февраля 2020
Были с мужем на обзорной экскурсии по острову. Александр оставил самые приятные впечатления и как профессиональный гид, и как приятный собеседник с чувством юмора, и как аккуратный водитель. Если вы хотите получить максимальное представление об острове за минимальное время-то вам однозначно к Александру!!!
10 февраля 2020
Отличная экскурсия! Были 5 взрослых с тремя детьми (3 года, 6 лет и 10), гид был виртуозен, сумел найти интересное для всех возрастов, к каждому подобрал свой ключик. Очень красивые виды, комфортный транспорт, как пролетели 8 часов почти не заметили! Большое спасибо!
6 февраля 2020
Спасибо Александру за знакомство с островом. Обзорная экскурсия понравилась. Рекомендуем!
26 января 2020
Отличная обзорная экскурсия для тех, кто не хочет брать машину, но в тоже время хочет в целом посмотреть остров. Отправлял родителей, им очень понравилось. Объехали весь остров, осмотрели основные виды Тенерифе с обзорных площадок, вкусно поели. И это все за день, в приятной компании и на отличном автомобиле! Рекомендую!
Ещё 116 отзывов

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