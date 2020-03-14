126 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи острова

Мы проедем по всему периметру Тенерифе, останавливаясь, чтобы полюбоваться самыми впечатляющими пейзажами острова. Вы встретите величественные отвесные скалы Лос-Гигантес, выступающие над океаном. Проедете через долину Сантьяго-дель-Тейде и насладитесь видом на вулкан Тейде с горного перевала Ерхос. Посетите лучшие панорамные площадки Тенерифе, увидите знаменитый черный пляж и рассмотрите остров с его лучших ракурсов.

Гарачико, разрушенный вулканом

С высоты птичьего полёта вам откроется панорамный вид на Гарачико, первый портовый город Тенерифе, который в начале 18 века был частично разрушен извержением вулкана Тревехо. Вы узнаете историю этого место и посетите в Гарачико знаменитый сувенирный магазин с изделиями из оливкового дерева.

Драконовое дерево и местные вина

На севере острова вы посетите город Икод-де-лос-Винос и увидите знаменитое тысячелетнее Драконовое дерево — один из природных символов Тенерифе. Кроме этого, городок славится своими уникальными винами: если захотите, мы посетим один из дегустационных залов, где вы попробуете уникальные сорта вин, которые производят только здесь.

Канарская архитектура в Ла-Оротава

Вы прогуляетесь по колоритным улицам и достопримечательностям города Ла-Оротава, рассматривая сохранившуюся архитектуру 16-17 веков. Здесь же мы посетим Дом с балконами — знаменитый центр рукоделия, где можно познакомиться с бытом Тенерифе, купить местную вышивку и сувениры. После этого мы отправимся на смотровую площадку, откуда вам откроется прекрасный панорамный вид на город Пуэрто-де-ла-Круз.

Духовный центр Тенерифе

Последним пунктом нашего путешествия станет город Канделярия, где вы узнаете о религии Тенерифе и её влиянии на местную культуру. Здесь находится самая посещаемая церковь острова, где хранится покровительница всех местных жителей, черноликая Дева Мария, к которой стремятся паломники со всей Испании. В базилике вы узнаете легенду о Чёрной Мадонне, а на главной площади города рассмотрите 9 бронзовых статуй канарских королей-аборигенов и услышите истории о коренном народе Тенерифе.