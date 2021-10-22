Отзыв на: Вокруг острова за один день С Стас, 5 Всё супер! Очень понравилось и остались неописуемо довольны!

Отзыв на: Канарский ужин на традиционной финке П Павел 5 Очень хорошая экскурсия и чудесный ужин. Всем рекомендуую!

Отзыв на: Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день! А Александр 5 Хотим сказать огромное спасибо Константину. очень познавательно провел экскурсию. спасибо ещё раз его отзывчивость. по ходу экскурсии и по нашему желанию он менял маршрут, за что мы ему очень признательны. ещё раз спасибо!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по острову Тенерифе Е Евгения 5 Спасибо Александру за отличный день! Супер экскурсия! Комфорт экскурсантов - превыше всего. Идеально чистая и подготовленная машина! (Вода, салфетки, антисептик и даже конфетки) Грамотно выстроенный маршрут. Александр- прекрасный рассказчик и собеседник! Спасибо, Саша! Обязательно встретимся ещё и не раз!

Отзыв на: Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный З Зоя 5 Очень рекомендую экскурсию, мы в полнейшем восторге, хотя на острове отдыхаем давно, но Наташа нам его показала с нового, удивительного и неожиданного для нас ракурса.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по острову Тенерифе И Игорь 5 Все дуже сподобалося. Чудовий острів. Екскурсія організована найкраще. Було цікаво, весело, безпечно. Дякуємо.

Отзыв на: Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе Е Елена 5 Дуже переймалася, що 9 годин екскурсії будуть виснажливими та нудними, але завдяки чудовому професіоналу Олександрові, цей час промайнув непомітно. Знання історії, географії, поєднанні з легкою подачею та гумором, зробили цю поїздку невимушеною та цікавою. Окреме "дякую" за можливість скуштувати традиційну канарську кухню. Дуже смачно.

Отзыв на: Неизведанный Тенерифе А Анна 5 Потрясающе интересная экскурсия! Гид Константин - выше всех похвал! Приятный, эрудированный, грамотный и интересный рассказчик. Огромный багаж знаний. А какая природа и виды заповедника Анага. Рекомендую от души!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по острову Тенерифе Г Геннадий 5 Спасибо большое Александру за отлично проведённый день! Человек, хорошо знающий и любящий остров, с которым чувствуешь себя комфортно и безопасно на не простых дорогах тенерифе. Просто профессионал. Благодаря ему мы тоже полюбили этот остров и надеемся ещё раз приехать сюда.