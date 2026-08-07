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детей), и найти формат, который будет одинаково интересен и познавателен для всех участников, задача не из легких. Но экскурсия превзошла все наши ожидания. Анастасия невероятно приятная, воспитанная и интеллигентная девушка, с которой было очень легко и комфортно общаться с первых минут. Она прекрасно чувствовала нашу семью, гибко подстроилась под наши интересы и темп, уделив внимание тому, что действительно увлекает и взрослых, и детей. Чувствовалось глубокое знание материала, нам рассказали множество интересных фактов, исторических деталей и историй, которые не найдешь в обычных путеводителях. Кроме того, Анастасия дала ценнейшие рекомендации по дальнейшему маршруту, поделилась полезной информацией и посоветовала потрясающий ресторан с местной кухней - аутентичный, очень вкусный и атмосферный.

Огромное спасибо за профессионализм, душевность и любовь к своему делу! Экскурсия оставила самые светлые и теплые воспоминания у всей нашей семьи.