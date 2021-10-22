Экскурсии Санта-Крус-де-Тенерифе

Все экскурсии в Санта-Крус-де-Тенерифе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Санта-Крус-де-Тенерифе – доступно 55 экскурсий на 2021 год, 478 ⭐ отзывов, цены от €26. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Санта-Крус-де-Тенерифе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пикник в кратере
85
за 1 чел.
Пикник в кратере
Виноделие на Тенерифе имеет богатую историю
Panem et circenses
139
за 1 чел.
Panem et circenses
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Индивидуальная экскурсия
5
137
175
за 1-8 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
37
за 1 чел.
Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
Встречу вас в аэропортах острова или порту Санта-Крус на автомобиле
Вулкан Тейде
Индивидуальная экскурсия
4.8
58
150
за 1-4 чел.
Вулкан Тейде
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
В гости к Весёлому Роджеру
85
за 1 чел.
В гости к Весёлому Роджеру
Если в детстве вы любили и до сих интересуетесь историями про пиратов - эта экскурсия точно для вас
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Индивидуальная экскурсия
5
97
200
180
за 1-4 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Индивидуальная экскурсия
124
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Прошлое острова представлено его бывшей столицей - Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна
Ежедневно
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Индивидуальная экскурсия
5
36
199
180
за 1-6 чел.
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Обзорная экскурсия по острову
10ч
105
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по острову
Остров Тенерифе - это не только исхоженный вдоль и поперек Национальный парк Тейде, две столицы острова...
Неизведанный Тенерифе
Индивидуальная экскурсия
5
31
180
162
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Неизведанный Тенерифе
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Индивидуальная экскурсия
70
за 1 чел.
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Один из самых посещаемых парков планеты и первый по посещаемости в Европе
Ежедневно
Канарский ужин на традиционной финке
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
4ч 30м
30
за 1 чел.
Канарский ужин на традиционной финке
Погрузиться в сельский колорит Тенерифе, оценить местную кухню и продегустировать вина
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
80
за 1 чел.
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Итак, в вашем круизе по Атлантике еще одна остановка - остров Тенерифе
Морское сафари на Тенерифе!
Индивидуальная экскурсия
5
4
156
за 1-10 чел.
Морское сафари на Тенерифе!
Покорить воды Атлантики на гидроцикле и понаблюдать за дельфинами и китами
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Индивидуальная экскурсия
270
за 1-4 чел.
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Лоро-Парк на острове Тенерифе - уникальное во всех отношениях место
Ежедневно
Все уголки райского острова
Индивидуальная экскурсия
5
16
200
180
за 1-8 чел.
Все уголки райского острова
Городки и лучшие смотровые площадки Тенерифе, местная кухня и купание в вулканических бассейнах
Остров Гран-Канария. Обзорная экскурсия по одному континенту
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
370
за 1-3 чел.
Остров Гран-Канария. Обзорная экскурсия по одному континенту
Континент в миниатюре - таково распространенное название острова Гран-Канария
Аутентичный Тенерифе
Индивидуальная экскурсия
5
4
200
180
за 1-2 чел.
Аутентичный Тенерифе
Реликтовые леса парка Анага и путешествие в рыбацкую деревушку
Круиз на остров Ла-Гомера
Индивидуальная экскурсия
318
за 1 чел.
Круиз на остров Ла-Гомера
Приглашаем вас посетить остров, сплошь пронизанный историями любви
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Индивидуальная фото-прогулка
5
4
140
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Увидеть самые интересные места исторического центра и получить на память душевные снимки
Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м
Индивидуальная экскурсия
20ч
160
за 1 чел.
Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м
Встреча восхода на Тейде - событие, которое навсегда останется с вами
Ежедневно
Фантастический вулкан Тейде
Индивидуальная экскурсия
5
2
180
за 1-8 чел.
Фантастический вулкан Тейде
Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Экскурсия на Тенерифе: Обзорная Тейде, Икод, Гарачико, Маска
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Экскурсия на Тенерифе: Обзорная Тейде, Икод, Гарачико, Маска
Тенерифе - один из самых крупных островов из семи Канарских в Атлантическом океане
Каждый день 9, 00-18, 00

Последние отзывы «Экскурсии Санта-Крус-де-Тенерифе»

  • Отзыв на: Вокруг острова за один день
    С
    Стас,
    22 октября 2021
    5
    Всё супер! Очень понравилось и остались неописуемо довольны!
  • Отзыв на: Канарский ужин на традиционной финке
    П
    Павел
    22 октября 2021
    5
    Очень хорошая экскурсия и чудесный ужин. Всем рекомендуую!
  • Отзыв на: Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
    А
    Александр
    18 октября 2021
    5
    Хотим сказать огромное спасибо Константину. очень познавательно провел экскурсию. спасибо ещё раз его отзывчивость. по ходу экскурсии и по нашему желанию он менял маршрут, за что мы ему очень признательны. ещё раз спасибо!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
    Е
    Евгения
    17 октября 2021
    5
    Спасибо Александру за отличный день! Супер экскурсия! Комфорт экскурсантов - превыше всего. Идеально чистая и подготовленная машина! (Вода, салфетки, антисептик и даже конфетки) Грамотно выстроенный маршрут. Александр- прекрасный рассказчик и собеседник! Спасибо, Саша! Обязательно встретимся ещё и не раз!
  • Отзыв на: Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
    З
    Зоя
    16 октября 2021
    5
    Очень рекомендую экскурсию, мы в полнейшем восторге, хотя на острове отдыхаем давно, но Наташа нам его показала с нового, удивительного и неожиданного для нас ракурса.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
    И
    Игорь
    12 октября 2021
    5
    Все дуже сподобалося. Чудовий острів. Екскурсія організована найкраще. Було цікаво, весело, безпечно. Дякуємо.
  • Отзыв на: Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
    Е
    Елена
    11 октября 2021
    5
    Дуже переймалася, що 9 годин екскурсії будуть виснажливими та нудними, але завдяки чудовому професіоналу Олександрові, цей час промайнув непомітно. Знання історії, географії, поєднанні з легкою подачею та гумором, зробили цю поїздку невимушеною та цікавою. Окреме "дякую" за можливість скуштувати традиційну канарську кухню. Дуже смачно.
  • Отзыв на: Неизведанный Тенерифе
    А
    Анна
    9 октября 2021
    5
    Потрясающе интересная экскурсия! Гид Константин - выше всех похвал! Приятный, эрудированный, грамотный и интересный рассказчик. Огромный багаж знаний. А какая природа и виды заповедника Анага. Рекомендую от души!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
    Г
    Геннадий
    7 октября 2021
    5
    Спасибо большое Александру за отлично проведённый день! Человек, хорошо знающий и любящий остров, с которым чувствуешь себя комфортно и безопасно на не простых дорогах тенерифе. Просто профессионал. Благодаря ему мы тоже полюбили этот остров и надеемся ещё раз приехать сюда.
  • Отзыв на: Фотопрогулка по столице Тенерифе
    Л
    Лариса
    3 октября 2021
    5
    Прекрасная идея-совместить экскурсию с возможностью сделать фотозарисовки! Это так важно, особенно когда фото делает профессионал! Анастасия нас очень порадовала, хороший русский язык, искренняя любовь к острову, столице, истории)) неформальный рассказ в формате дружеского беседы. Остались самые приятные впечатления! Спасибо за всё! Обязательно буду рекомендовать))
🇪🇸