Все экскурсии в Санта-Крус-де-Тенерифе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Санта-Крус-де-Тенерифе – доступно 55 экскурсий на 2021 год, 478 ⭐ отзывов, цены от €26. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Санта-Крус-де-Тенерифе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
8ч
€85
за 1 чел.
Пикник в кратере
Виноделие на Тенерифе имеет богатую историю
3ч
€139
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
7ч
€175
за 1-8 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
3ч
€37
за 1 чел.
Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
Встречу вас в аэропортах острова или порту Санта-Крус на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
7ч
€150
за 1-4 чел.
Вулкан Тейде
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
6ч
€85
за 1 чел.
В гости к Весёлому Роджеру
Если в детстве вы любили и до сих интересуетесь историями про пиратов - эта экскурсия точно для вас
Индивидуальная экскурсия
9ч
200€180
за 1-4 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Индивидуальная экскурсия
6ч
€124
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Прошлое острова представлено его бывшей столицей - Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
199€180
за 1-6 чел.
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
10ч
€105
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по острову
Остров Тенерифе - это не только исхоженный вдоль и поперек Национальный парк Тейде, две столицы острова...
Индивидуальная экскурсия
8ч
180€162
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Неизведанный Тенерифе
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Индивидуальная экскурсия
6ч
€70
за 1 чел.
Экскурсия по Национальному парку Лас-Каньядас и вулкану Эль-Тейде
Один из самых посещаемых парков планеты и первый по посещаемости в Европе
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€30
за 1 чел.
Канарский ужин на традиционной финке
Погрузиться в сельский колорит Тенерифе, оценить местную кухню и продегустировать вина
7ч
€80
за 1 чел.
Один незабываемый день в Вашем круизе по Атлантике
Итак, в вашем круизе по Атлантике еще одна остановка - остров Тенерифе
Индивидуальная экскурсия
2ч
€156
за 1-10 чел.
Морское сафари на Тенерифе!
Покорить воды Атлантики на гидроцикле и понаблюдать за дельфинами и китами
Индивидуальная экскурсия
€270
за 1-4 чел.
Индивидуальное посещение Лоро-парка с экскурсией по его "закулисью"
Лоро-Парк на острове Тенерифе - уникальное во всех отношениях место
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
7ч
200€180
за 1-8 чел.
Все уголки райского острова
Городки и лучшие смотровые площадки Тенерифе, местная кухня и купание в вулканических бассейнах
Индивидуальная экскурсия
10ч
€370
за 1-3 чел.
Остров Гран-Канария. Обзорная экскурсия по одному континенту
Континент в миниатюре - таково распространенное название острова Гран-Канария
Индивидуальная экскурсия
8ч
200€180
за 1-2 чел.
Аутентичный Тенерифе
Реликтовые леса парка Анага и путешествие в рыбацкую деревушку
Индивидуальная экскурсия
9ч
€318
за 1 чел.
Круиз на остров Ла-Гомера
Приглашаем вас посетить остров, сплошь пронизанный историями любви
Индивидуальная фото-прогулка
3ч
€140
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Увидеть самые интересные места исторического центра и получить на память душевные снимки
Индивидуальная экскурсия
20ч
€160
за 1 чел.
Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м
Встреча восхода на Тейде - событие, которое навсегда останется с вами
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
€180
за 1-8 чел.
Фантастический вулкан Тейде
Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Экскурсия на Тенерифе: Обзорная Тейде, Икод, Гарачико, Маска
Тенерифе - один из самых крупных островов из семи Канарских в Атлантическом океане
Каждый день 9, 00-18, 00
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Последние отзывы «Экскурсии Санта-Крус-де-Тенерифе»
- Отзыв на: Вокруг острова за один деньССтас,22 октября 2021Всё супер! Очень понравилось и остались неописуемо довольны!
- Отзыв на: Канарский ужин на традиционной финкеППавел22 октября 2021Очень хорошая экскурсия и чудесный ужин. Всем рекомендуую!
- ААлександр18 октября 2021Хотим сказать огромное спасибо Константину. очень познавательно провел экскурсию. спасибо ещё раз его отзывчивость. по ходу экскурсии и по нашему желанию он менял маршрут, за что мы ему очень признательны. ещё раз спасибо!
- ЕЕвгения17 октября 2021Спасибо Александру за отличный день! Супер экскурсия! Комфорт экскурсантов - превыше всего. Идеально чистая и подготовленная машина! (Вода, салфетки, антисептик и даже конфетки) Грамотно выстроенный маршрут. Александр- прекрасный рассказчик и собеседник! Спасибо, Саша! Обязательно встретимся ещё и не раз!
- ЗЗоя16 октября 2021Очень рекомендую экскурсию, мы в полнейшем восторге, хотя на острове отдыхаем давно, но Наташа нам его показала с нового, удивительного и неожиданного для нас ракурса.
- ИИгорь12 октября 2021Все дуже сподобалося. Чудовий острів. Екскурсія організована найкраще. Було цікаво, весело, безпечно. Дякуємо.
- ЕЕлена11 октября 2021Дуже переймалася, що 9 годин екскурсії будуть виснажливими та нудними, але завдяки чудовому професіоналу Олександрові, цей час промайнув непомітно. Знання історії, географії, поєднанні з легкою подачею та гумором, зробили цю поїздку невимушеною та цікавою. Окреме "дякую" за можливість скуштувати традиційну канарську кухню. Дуже смачно.
- Отзыв на: Неизведанный ТенерифеААнна9 октября 2021Потрясающе интересная экскурсия! Гид Константин - выше всех похвал! Приятный, эрудированный, грамотный и интересный рассказчик. Огромный багаж знаний. А какая природа и виды заповедника Анага. Рекомендую от души!
- ГГеннадий7 октября 2021Спасибо большое Александру за отлично проведённый день! Человек, хорошо знающий и любящий остров, с которым чувствуешь себя комфортно и безопасно на не простых дорогах тенерифе. Просто профессионал. Благодаря ему мы тоже полюбили этот остров и надеемся ещё раз приехать сюда.
- Отзыв на: Фотопрогулка по столице ТенерифеЛЛариса3 октября 2021Прекрасная идея-совместить экскурсию с возможностью сделать фотозарисовки! Это так важно, особенно когда фото делает профессионал! Анастасия нас очень порадовала, хороший русский язык, искренняя любовь к острову, столице, истории)) неформальный рассказ в формате дружеского беседы. Остались самые приятные впечатления! Спасибо за всё! Обязательно буду рекомендовать))