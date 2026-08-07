Мои заказы

Экскурсии на Тенерифе

Найдено 80 экскурсий на Тенерифе на русском языке, цены от €20, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Фантастический вулкан Тейде
На машине
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Фантастический вулкан Тейде
Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Начало: Playa de las Américas
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €210 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
На машине
7 часов
240 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Начало: Юг острова Тенерифе. с юга острова. Las Americas, ...
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от €153 за человека
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Пешая
3 часа
16 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Увидеть самые интересные места исторического центра и получить на память душевные снимки
Начало: У входа в отель Iberostar Gran Hotel Mencey
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Вокруг Тенерифе за один день
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вокруг Тенерифе за один день
Увидеть все главные места и святыни острова на автомобильной прогулке
Начало: Отель клиента
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €250 за всё до 3 чел.
Тенерифе - любовь с первого взгляда
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тенерифе - любовь с первого взгляда
Cкалы Лос Гигантес, живописные деревни и лучшие смотровые площадки на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €240 за всё до 3 чел.
Все уголки райского острова
На машине
7 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Все уголки райского острова
Городки и лучшие смотровые площадки Тенерифе, местная кухня и купание в вулканических бассейнах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €370 за всё до 3 чел.
Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос
Увидеть самые интересные места нетуристической части острова и почувствовать себя канарцем
Начало: На смотровой площадке у драконова дерева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за человека
Из Тенерифе на яхте - к дельфинам и китам (в группе)
На яхте
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Из Тенерифе на яхте - к дельфинам и китам (в группе)
Отправиться на морскую прогулку по Атлантике и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: В порту Puerto Colon (Costa Adeje)
Расписание: ежедневно в 13:00
12 авг в 13:00
13 авг в 13:00
€84 за человека
Аутентичный Тенерифе
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аутентичный Тенерифе
Реликтовые леса парка «Анага», пейзажи пляжа Бенихо, рыбацкая деревушка и столица Санта Круз
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €370 за всё до 3 чел.
Вулкан Тейде
На машине
7 часов
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вулкан Тейде
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи - путешествие к жемчужине Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
Морское сафари на Тенерифе
На гидроцикле
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Морское сафари на Тенерифе
Покорить воды Атлантики на гидроцикле и понаблюдать за дельфинами и китами
Начало: От места проживания
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €199 за всё до 10 чел.
Горная прогулка над ущельем Маска и реликтовый лес Тенерифе
Пешая
4.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная прогулка над ущельем Маска и реликтовый лес Тенерифе
Добраться до самой высокой западной точки острова и по пути насладиться вечной красотой
Начало: На автобусной остановке Сантьяго-дель-Тейде
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €188 за всё до 3 чел.
Вокруг острова за один день
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг острова за один день
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 3 чел.
Пиратскими тропами в деревню Маска
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиратскими тропами в деревню Маска
Увидеть таинственные поселения Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €190 за всё до 2 чел.
Несложный треккинг по горам Анага
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Несложный треккинг по горам Анага
Тропой Таборно - к изумрудным вершинам Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €228 за всё до 3 чел.
Тенерифе - остановка круизного лайнера
На машине
Круизы
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тенерифе - остановка круизного лайнера
Прочувствовать очарование старинных городков Тенерифе и услышать легенды острова вечной весны
Начало: Порт Санта-Крус де Тенерифе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €270 за всё до 3 чел.
Сквозь джунгли Тенерифе к секретным водопадам
Пешая
6.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сквозь джунгли Тенерифе к секретным водопадам
За один день посетить живописные плантации, тропический лес и скалистое ущелье
Начало: Около Restaurante Santiago del Teide
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €248 за всё до 3 чел.
Лоро парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
На машине
9 часов
89 отзывов
Индивидуальная
Лоро парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Начало: Юг острова Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €162 за человека
Лоро парк, царство зверей на Тенерифе
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лоро парк, царство зверей на Тенерифе
История о том, как домашние попугайчики дали начало одному из крупнейших зоопарков Европы
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от €160 за всё до 2 чел.
Великолепие вулкана Тейде
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Великолепие вулкана Тейде
Познакомиться с визитной карточкой Тенерифе в комфортном формате
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
На машине
9 часов
224 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Загадочный природный парк Тено
На машине
8 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочный природный парк Тено
Исследовать красоты северо-западного побережья Тенерифе и побывать в пиратской деревушке Маска
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Неизведанный Тенерифе
На машине
8 часов
81 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанный Тенерифе
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Гарачико - канарская птица Феникс
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Гарачико - канарская птица Феникс
Познакомиться с одним из самых колоритных городов Тенерифе, воссозданным после извержения вулкана
Начало: На проспекте Венесуэлы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €100 за всё до 2 чел.
К сердцу вулкана Тейде - на Тенерифе
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
К сердцу вулкана Тейде - на Тенерифе
Открыть остров с неожиданных ракурсов, подняться к кратеру и увидеть поля застывшей лавы
Начало: В юго-западной части острова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер на Тенерифе
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Тенерифе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:30
12 авг в 00:00
от €75 за всё до 3 чел.
Над ковром из облаков: пламя заката и мириады звёзд со склона вулкана Тейде
На машине
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Над ковром из облаков: пламя заката и мириады звёзд со склона вулкана Тейде
Полюбоваться угасающим солнцем и ночным небом на высоте 2300 метров (из Плая-де-лас-Америкас)
Завтра в 17:00
12 авг в 17:00
от €250 за всё до 3 чел.
Эко-хайкинг по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Эко-хайкинг по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Познакомиться с историей и экологическими тенденциями Тенерифе в легкой натуралистической экспедиции
Начало: В Пальм-Маре
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Кто проживает на дне океана, или Пробное погружение с аквалангами
Пешая
3 часа
1 отзыв
Групповая
Кто проживает на дне океана, или Пробное погружение с аквалангами
Отправиться на групповой дайвинг в идеальное место, где можно увидеть скатов, черепах, мурен, крабов
Начало: В Лос-Кристианос
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
К вулкану Тейде - на квадроциклах
На квадроциклах
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
К вулкану Тейде - на квадроциклах
Сафари в мини-группе по красивым местам национального парка
Начало: На юго-западе острова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
€160 за человека

Что посмотреть на Тенерифе на экскурсиях?

Тенерифе изобилует красивыми и уникальными местами и достопримечательностями, это горные тропические леса Анаги и очаровательные пляжи Эль-Медано, головокружительные скалы Лос-Гигантес и спящий вулкан Тейде, а также бесконечные виноградники и пирамиды Гуимар

Местные экскурсоводы

Тенерифе прекрасное туристическое направление, так как остров самый большой из Канарских островов мы рекомендуем воспользоваться экскурсиями, многие из которых обзорные и охватывают одновременно множество популярных мест. Найти подходящие можно в нашем каталоге, где мы собрали самые популярные и лучшие по острову, вам останется только забронировать понравившиеся

Последние отзывы на экскурсии

A
Фантастический вулкан Тейде
Руслан оказался очень позитивным, харизматичным и активным человеком. Большой плюс - огромный опыт жизни на острове и выдающиеся факты, которое
читать дальшеуменьшить

он сообщил: от любимого вина Екатерины II до фильмов, которые снимали у подножия вулкана.
Руслан добрался к нам до самого аэропорта и отвез обратно в отель. По пути мы останавливались в живописных местах и узнавали по крупицам, откуда местные черпают воду, и какой цвет у молодой и старой застывшей лавы.
Спасибо Руслану за путешествие в другой мир!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Фантастический вулкан Тейде
Руслан провел замечательную экскурсию на вулкан Тейде. Нам все очень понравилось: интересный рассказ, обширные знания и многолетнее погружение в предмет,
читать дальшеуменьшить

доброжелательность и открытость, готовность помочь и услышать пожелания. Однозначно рекомендуем Руслана в качестве вашего проводника в историю, культуру и традиции острова Тенерифе и вулкана Тейде в частности.

Вам был полезен этот отзыв?
Илья
Вокруг Тенерифе за один день
Хочу оставить отзыв о гиде Олеге, брали у него тур вокруг Тенерифе с женой, остались в полном восторге.

Олег оставил прекрасные
читать дальшеуменьшить

впечатления: свободно рассказывал и об истории острова, и о его географии, флоре и фауне, даже об окаменелостях, и самое важное что с искренним увлечением и лёгкостью, без сухих фактов. Слушать было интересно, время в туре пролетело незаметно.

Спасибо за прекрасный день!

Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Хотели бы выразить искреннюю благодарность нашему гиду Анастасии за великолепную экскурсию по Санта-Крус!
Мы путешествуем всей семьей (двое взрослых и двое
читать дальшеуменьшить

детей), и найти формат, который будет одинаково интересен и познавателен для всех участников, задача не из легких. Но экскурсия превзошла все наши ожидания. Анастасия невероятно приятная, воспитанная и интеллигентная девушка, с которой было очень легко и комфортно общаться с первых минут. Она прекрасно чувствовала нашу семью, гибко подстроилась под наши интересы и темп, уделив внимание тому, что действительно увлекает и взрослых, и детей. Чувствовалось глубокое знание материала, нам рассказали множество интересных фактов, исторических деталей и историй, которые не найдешь в обычных путеводителях. Кроме того, Анастасия дала ценнейшие рекомендации по дальнейшему маршруту, поделилась полезной информацией и посоветовала потрясающий ресторан с местной кухней - аутентичный, очень вкусный и атмосферный.
Огромное спасибо за профессионализм, душевность и любовь к своему делу! Экскурсия оставила самые светлые и теплые воспоминания у всей нашей семьи.

Вам был полезен этот отзыв?
O
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Экскурсия по северной части Тенерифе и Ла-Оротаве оказалась очень интересной и совершенно нестандартной. Наш гид Александр показал настоящие жемчужины севера
читать дальшеуменьшить

острова, раскрыл Ла-Оротаву с неожиданной стороны и рассказал множество увлекательных историй, легенд и тайн, которые невозможно узнать во время обычной самостоятельной прогулки.
Особенно понравилось, что экскурсия была не перегружена сухими датами: Александр рассказывал живо, увлекательно и с любовью к острову. Благодаря ему мы увидели скрытые детали города, почувствовали его атмосферу и лучше поняли историю и характер Тенерифе.
Остались прекрасные впечатления и ощущение, что мы познакомились не только с красивыми местами, но и с душой северной части острова. Большое спасибо Александру за содержательную, необычную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем.

Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
Фантастический вулкан Тейде
С Русланом по острову Тенерифе мы путешествовали дважды, и оба раза остались просто в восторге! Он увлекательно рассказал нам об
читать дальшеуменьшить

истории, традициях и культуре острова, вовлекая нас шутками и историями из жизни. Сами маршруты были просто восхитительными - мы посетили все инстаграмные и не инстаграмные места 😁 кушали в аутентичных местных ресторанах. Сам по себе Руслан очень отзывчивый и веселый. Авиакомпания потеряла два наших чемодана и Руслан помог нам найти их, сам предложив заехать в аэропорт (дважды!!) Мы путешествовали с 1,5 годовалой дочкой и Руслан грамотно подобрал машину, в которой нам было комфортно ездить. Мы обязательно хотим посетить Тенерифе снова в компании Руслана. 100% рекомендуем - Руслан отличный гид и замечательный человек! Спасибо за прекрасные экскурсии! 🌟

Вам был полезен этот отзыв?
О
Над ковром из облаков: пламя заката и мириады звёзд со склона вулкана Тейде
Прекрасно провели время в национальном парке с остановками на всех смотровых площадках. Основной поток туристов уже схлынул и это главный
читать дальшеуменьшить

плюс вечерней экскурсии. Было комфортно и спокойно. Олег отлично владеет материалом и смог заинтересовать даже подростка)) Закат над облаками это одно из самых ярких впечатлений в жизни. Непередаваемая красота! ну и вишенкой на торте стало наблюдение звездого неба и Млечный Путь) Вернулись с незабываемыми эмоциями и отличными фото!)

Прекрасно провели время в национальном парке с остановками на всех смотровых площадках. Основной поток туристов уже
Прекрасно провели время в национальном парке с остановками на всех смотровых площадках. Основной поток туристов уже
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Над ковром из облаков: пламя заката и мириады звёзд со склона вулкана Тейде
Шикарная, увлекательная экскурсия на другую планету с именем Тейде. Огромная благодарность Олегу за его время, его икреннюю любовь к Тенерифе и всему Карибскому архипелагу. Однозначно еще приедем и однозначно обратимся к Олегу за новыми турами. Крайне рекомедую!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Фантастический вулкан Тейде
Супер экскурсию, спасибо Руслану за столь интересный рассказ и такую прекрасную экскурсию. Вулкан Тейде на закате это то, что останется в памяти на всю жизнь.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Фотопрогулка по столице Тенерифе
На мой день рождения мы выбрали тематическую экскурсию с фотосессией по Санта-Кпузу на Тенерифе с Анастасией. Фотопрогулка нам очень понравилась.
читать дальшеуменьшить

Анастасия подробно рассказала о значимых локациях города, каждая из которых имела интересную историю. Вдобавок мы получили 10 прекрасных снимков, выполненных на этих локациях. Фотографии отличает прекраная композиция кадра. Экскурсия продлилась 3 часа, которые пролетели незаметно. За это время мы познакомились с памятиками исторического наследия, парками, работой местного общественного транспорта, посетили городской рынок и много узнали о продуктах, винах, которыми знаменит остров. Также Анастасия дала рекомендации по тому, какие рестораны и пляжи стоит посетить на острове. Выражаем большую благодарность Анастасии.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 1146 отзывов на Тенерифе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Тенерифе

Самые популярные экскурсии на Тенерифе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Фантастический вулкан Тейде;
  2. Обзорная экскурсия по острову Тенерифе;
  3. Фотопрогулка по столице Тенерифе;
  4. Вокруг Тенерифе за один день;
  5. Тенерифе - любовь с первого взгляда.
Что посмотреть на Тенерифе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Тенерифе в августе 2026
Сейчас на Тенерифе можно забронировать 80 экскурсий и билетов от 20 до 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке на Тенерифе (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 80 экскурсий на 2026 год, 1146 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь