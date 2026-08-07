Индивидуальная
до 8 чел.
Фантастический вулкан Тейде
Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Начало: Playa de las Américas
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Начало: Юг острова Тенерифе. с юга острова. Las Americas, ...
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от €153 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Увидеть самые интересные места исторического центра и получить на память душевные снимки
Начало: У входа в отель Iberostar Gran Hotel Mencey
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вокруг Тенерифе за один день
Увидеть все главные места и святыни острова на автомобильной прогулке
Начало: Отель клиента
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тенерифе - любовь с первого взгляда
Cкалы Лос Гигантес, живописные деревни и лучшие смотровые площадки на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Все уголки райского острова
Городки и лучшие смотровые площадки Тенерифе, местная кухня и купание в вулканических бассейнах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос
Увидеть самые интересные места нетуристической части острова и почувствовать себя канарцем
Начало: На смотровой площадке у драконова дерева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Из Тенерифе на яхте - к дельфинам и китам (в группе)
Отправиться на морскую прогулку по Атлантике и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: В порту Puerto Colon (Costa Adeje)
Расписание: ежедневно в 13:00
12 авг в 13:00
13 авг в 13:00
€84 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Аутентичный Тенерифе
Реликтовые леса парка «Анага», пейзажи пляжа Бенихо, рыбацкая деревушка и столица Санта Круз
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вулкан Тейде
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи - путешествие к жемчужине Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Морское сафари на Тенерифе
Покорить воды Атлантики на гидроцикле и понаблюдать за дельфинами и китами
Начало: От места проживания
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная прогулка над ущельем Маска и реликтовый лес Тенерифе
Добраться до самой высокой западной точки острова и по пути насладиться вечной красотой
Начало: На автобусной остановке Сантьяго-дель-Тейде
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг острова за один день
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиратскими тропами в деревню Маска
Увидеть таинственные поселения Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Несложный треккинг по горам Анага
Тропой Таборно - к изумрудным вершинам Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тенерифе - остановка круизного лайнера
Прочувствовать очарование старинных городков Тенерифе и услышать легенды острова вечной весны
Начало: Порт Санта-Крус де Тенерифе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сквозь джунгли Тенерифе к секретным водопадам
За один день посетить живописные плантации, тропический лес и скалистое ущелье
Начало: Около Restaurante Santiago del Teide
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €248 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Лоро парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Начало: Юг острова Тенерифе
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €162 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лоро парк, царство зверей на Тенерифе
История о том, как домашние попугайчики дали начало одному из крупнейших зоопарков Европы
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от €160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Великолепие вулкана Тейде
Познакомиться с визитной карточкой Тенерифе в комфортном формате
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочный природный парк Тено
Исследовать красоты северо-западного побережья Тенерифе и побывать в пиратской деревушке Маска
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанный Тенерифе
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гарачико - канарская птица Феникс
Познакомиться с одним из самых колоритных городов Тенерифе, воссозданным после извержения вулкана
Начало: На проспекте Венесуэлы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К сердцу вулкана Тейде - на Тенерифе
Открыть остров с неожиданных ракурсов, подняться к кратеру и увидеть поля застывшей лавы
Начало: В юго-западной части острова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Тенерифе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:30
12 авг в 00:00
от €75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Над ковром из облаков: пламя заката и мириады звёзд со склона вулкана Тейде
Полюбоваться угасающим солнцем и ночным небом на высоте 2300 метров (из Плая-де-лас-Америкас)
Завтра в 17:00
12 авг в 17:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эко-хайкинг по заповеднику Мальпаис-де-Раска
Познакомиться с историей и экологическими тенденциями Тенерифе в легкой натуралистической экспедиции
Начало: В Пальм-Маре
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Групповая
Кто проживает на дне океана, или Пробное погружение с аквалангами
Отправиться на групповой дайвинг в идеальное место, где можно увидеть скатов, черепах, мурен, крабов
Начало: В Лос-Кристианос
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
К вулкану Тейде - на квадроциклах
Сафари в мини-группе по красивым местам национального парка
Начало: На юго-западе острова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
€160 за человека
Тенерифе изобилует красивыми и уникальными местами и достопримечательностями, это горные тропические леса Анаги и очаровательные пляжи Эль-Медано, головокружительные скалы Лос-Гигантес и спящий вулкан Тейде, а также бесконечные виноградники и пирамиды Гуимар
Тенерифе прекрасное туристическое направление, так как остров самый большой из Канарских островов мы рекомендуем воспользоваться экскурсиями, многие из которых обзорные и охватывают одновременно множество популярных мест. Найти подходящие можно в нашем каталоге, где мы собрали самые популярные и лучшие по острову, вам останется только забронировать понравившиеся
Последние отзывы на экскурсии
A
Руслан оказался очень позитивным, харизматичным и активным человеком. Большой плюс - огромный опыт жизни на острове и выдающиеся факты, которое
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В
Руслан провел замечательную экскурсию на вулкан Тейде. Нам все очень понравилось: интересный рассказ, обширные знания и многолетнее погружение в предмет,
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Хочу оставить отзыв о гиде Олеге, брали у него тур вокруг Тенерифе с женой, остались в полном восторге.
Олег оставил прекрасные
Олег оставил прекрасные
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Хотели бы выразить искреннюю благодарность нашему гиду Анастасии за великолепную экскурсию по Санта-Крус!
Мы путешествуем всей семьей (двое взрослых и двое
Мы путешествуем всей семьей (двое взрослых и двое
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O
Экскурсия по северной части Тенерифе и Ла-Оротаве оказалась очень интересной и совершенно нестандартной. Наш гид Александр показал настоящие жемчужины севера
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С Русланом по острову Тенерифе мы путешествовали дважды, и оба раза остались просто в восторге! Он увлекательно рассказал нам об
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О
Прекрасно провели время в национальном парке с остановками на всех смотровых площадках. Основной поток туристов уже схлынул и это главный
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Д
Шикарная, увлекательная экскурсия на другую планету с именем Тейде. Огромная благодарность Олегу за его время, его икреннюю любовь к Тенерифе и всему Карибскому архипелагу. Однозначно еще приедем и однозначно обратимся к Олегу за новыми турами. Крайне рекомедую!!
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А
Супер экскурсию, спасибо Руслану за столь интересный рассказ и такую прекрасную экскурсию. Вулкан Тейде на закате это то, что останется в памяти на всю жизнь.
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М
На мой день рождения мы выбрали тематическую экскурсию с фотосессией по Санта-Кпузу на Тенерифе с Анастасией. Фотопрогулка нам очень понравилась.
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Всего 1146 отзывов на Тенерифе
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Ответы на вопросы от путешественников по Тенерифе
Самые популярные экскурсии на Тенерифе
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Что посмотреть на Тенерифе
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