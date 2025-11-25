Сначала встретим закат на краю кальдеры, а затем — полное погружение в бескрайнее ночное небо. В телескоп вы увидите кольца Сатурна, Полярную звезду, спутники Юпитера, туманности и метеоры. А я научу вас ориентироваться по звёздам, расскажу о галактиках и созвездиях. Тенерифе откроется вам с самой космической стороны;)
Описание экскурсии
Выезжаем засветло! Со смотровой площадки на краю кальдеры вулкана Тейде полюбуемся закатом, пока темнеет — поставим телескоп, устроим небольшой пикник, поболтаем.
А затем — будем наблюдать за звездами, туманностями, скоплениями и планетами.
- Мы найдём на небосклоне Полярную звезду
- Рассмотрим спутники Юпитера, кольца Сатурна или горы на Луне
- Возможно, посмотрим на галактику Андромеды или Большую туманность Ориона
- Иногда можно увидеть, как пролетает МКС. И всегда видны небольшие искусственные спутники
- Частенько бывает звездопад — можно загадать желание, когда по небу пролетит сгорающий в атмосфере метеор
И конечно, я расскажу о навигации по звездам, как ученые узнали, что вселенная расширяется. О созвездиях и ближайших к нам галактиках — и о многом другом.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне, есть детские кресла
- Мы будем наблюдать ночное небо в зеркальный телескоп Ньютона (диаметр зеркала — 200 мм, фокусное расстояние — 1000 мм, максимальное увеличение — 400х), также с собой у меня будет бинокль
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Берите с собой перекус для пикника, пледы я предоставлю
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид на Тенерифе
Делюсь тем, чем увлекаюсь сам: индивидуальными экскурсии по необычным и нетуристическим местам, пешими маршрутами и походами различного уровня сложности. А ещё — провожу уроки кайтсёрфинга, виндсёрфинга, сёрфинга. И однодневные прогулки на парусной яхте вдоль побережья Тенерифе и недельные круизы по всем Канарским островам.
Входит в следующие категории Тенерифе
Похожие экскурсии из Тенерифе
Индивидуальная
до 4 чел.
Аутентичный Тенерифе
Реликтовые леса парка Анага и путешествие в рыбацкую деревушку
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Начало: Юг острова Тенерифе. с юга острова. Las Americas, ...
30 ноя в 10:00
1 дек в 08:00
€330 за всё до 8 чел.
Круиз
Тенерифе - остановка круизного лайнера
Прочувствовать очарование старинных городков Тенерифе и услышать легенды острова вечной весны
Начало: Порт Санта-Крус де Тенерифе
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от €270 за всё до 8 чел.