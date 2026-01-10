28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неизведанный Тенерифе

Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Вы отдохнете от курортной суеты и посетите самые живописные и умиротворенные места острова: просторный пляж с желтым песком из Сахары, уютную деревню с домами в пещерах и парк Анага, знаменитый ущельями, горами и лесами. Я расскажу о местных традициях и помогу понять самобытный характер островитян.
5
81 отзыв
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе

Описание экскурсии

Отдых на чудесном пляже

Вы посетите один из самых красивых пляжей на Канарских островах — Лас Тереситас. Полюбуетесь прекрасным видом на пальмы и горы, погуляете по желтому песку, привезенному из пустыни Сахара, и поплаваете в спокойной голубой воде. Благодаря волнорезу Лас Тереситас идеально подходит для детей и взрослых, испытывающих страх перед океаном. Далее вы проедете в поселок Таганана и погуляете по крохотному селению Роке-де-лас-Бодегас, где впечатлитесь видом на высокие волны, набегающие белой пеной на скалы, рифы и пляжи.

Погружение в природу

Во второй части экскурсии вы исследуете биосферный заповедник Анага, который заслуженно считается самой красивой частью Тенерифе. Погуляете по извилистым дорожкам сказочного реликтового леса, мимо отвесных скал и глубоких ущелий, и посетите самые интересные смотровые площадки. Я расскажу, кто населял эти места до завоевания острова испанцами, чем занимаются местные жители и почему Анагу называют «лесом для фильмов про хоббитов».

Знакомство с островной деревней

В деревне Чинамада вы увидите необычные дома в пещерах, где до сих пор живут люди. В них есть гостиная, спальни, кухня, столовая и ванные комнаты — все, как в самых настоящих домах. Я расскажу легенду о происхождении этой деревни и покажу красивые виды на высокие скалы и живописные ущелья.

Организационные детали

  • В середине пути мы остановимся на обед в канарском ресторане. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсия возможна для компаний больше 4 человек
  • Можно с детьми

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас Америкасе, Лос Кристианосе, Коста Адехе. Другие варианты начала и окончания возможны с доплатой за удалённость: например, Пуэрто-де-ла-Крус (доплата €30); Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата €20).
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать по вашим предпочтениям
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — Организатор на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1349 туристов
Я лицензированный гид с большим стажем работы на Тенерифе и на Ла-Гомере. В 2007 году сдал гос. экзамен и получил удостоверение от министерства туризма Канар. Влюблён в эти острова и
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стараюсь показывать их так, чтобы каждая экскурсия превращалась в настоящее приключение — полное открытий, красоты и ярких впечатлений. Провожу индивидуальные экскурсии и групповые автобусные поездки. Для небольших групп использую современные автомобили: Lexus IS300 Hybrid, Toyota RAV4 или просторную Toyota Proace Verso. Для больших групп заказываю автобус. Моя цель — показать Тенерифе и Ла-Гомеру во всей их красе, которая завораживает и восхищает миллионы путешественников. Хочу, чтобы для вас, дорогие друзья, посещение этих мест стало воспоминанием о счастливых и прекрасных мгновениях жизни. Моя любовь к профессии, опыт в организации и проведении экскурсий, а также большой объём знаний и эрудиция делают выбор в пользу меня лучшим вариантом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
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3
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2
1
Ю
Сегодня были на экскурсии в природном парке Анага с Константином, всё прошло спокойно и организованно. Маршрут получился насыщенным, но не утомительным, удалось увидеть разные пейзажи и красивые обзорные точки. Константин
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рассказывает понятно, без перегрузки, охотно отвечает на вопросы.

Остановки были выбраны удачно, с хорошими видами для фотографий. Поездка проходила без спешки, с учётом погоды и темпа группы. В целом экскурсия помогла лучше понять Тенерифе не только как курорт, но и как остров с историей.

Сегодня были на экскурсии в природном парке Анага с Константином, всё прошло спокойно и организованно. Маршрут
Сегодня были на экскурсии в природном парке Анага с Константином, всё прошло спокойно и организованно. Маршрут
Сегодня были на экскурсии в природном парке Анага с Константином, всё прошло спокойно и организованно. Маршрут
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А
Если хотите увидеть природный парк Анага не по шаблону — только с Константином! Мы заранее знали, куда мечтаем попасть, но большинство гидов упорно предлагали свои маршруты. Константин же с первого
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сообщения понял, что нам нужно, и сделал день именно под нас.

Комфортная Opel Insignia, уверенное вождение по серпантинам (ни грамма страха!), остановки в самых красивых местах и море интересных историй — от мифов до забавных фактов о жизни на Тенерифе.

Было легко, весело и с душой. А главное — ощущение, что рядом человек, который любит свой остров и свою работу. Константин, спасибо за незабываемый день в Анага!

Если хотите увидеть природный парк Анага не по шаблону — только с Константином! Мы заранее знали,
Если хотите увидеть природный парк Анага не по шаблону — только с Константином! Мы заранее знали,
Если хотите увидеть природный парк Анага не по шаблону — только с Константином! Мы заранее знали,
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О
Отличный гид! Интересно рассказывал! Много дополнительных знаний! Цитировал Шекспира! Экскурсия была на новом чистом автомобиле!
Всем рекомендую этого гида!
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Алимжан
Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек

За день мы посетили много интересных мест, узнали кучу всего об
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истории острова и его жителях, и услышали множество интересных фактов о Канарских островах. Больше всего нам понравилось в парке Анага - виды там невероятные, как картинки в интернете. Мы останавливались на всех лучших смотровых площадках, где у нас было время пофоткаться и насладиться видом. Пейзажи были настолько необычные и зеленые, что в моменте забываешь, где находишься.

Отдельно хотим отметить комфорт поездки. Дорога была извилистой, так как мы ехали по серпантинам в горы, но с Константином мы чувствовали себя безопасно, было видно, что он опытный и внимательный водитель.

Хотим также выразить отдельную благодарность за интересную подачу информации и за такое знание острова. Помимо информации, включенной в программу экскурсии, Константин с удовольствием ответил на все интересующие нас вопросы и дал советы насчет нашего дальнейшего отдыха на острове. Беседа с ним была легкой и приятной, так что время пролетело быстро

Мы рекомендуем посетить эту экскурсию всем, кто хочет посмотреть на остров с новой стороны и познакомиться с его необычной природой. Можете смело выбирать Константина и быть уверены в комфорте, внимании и качестве!

Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек
Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек
Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек
Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек
Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек
Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек
Мы очень ждали эту экскурсию и она превзошла все наши ожидания! Константин - профессионал своего дела и очень приятный человек
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I
Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых деревьев заставила нас почувствовать, что мы находимся в настоящем лесу "где живут тролли". Каждый
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шаг по этому удивительному месту был наполнен ощущением таинственности и величия природы.

Лес Анага – это не просто совокупность растений, а живая история планеты. Огромные деревья, покрытые мхом, создавали атмосферу настоящих джунглей, а реликтовые растения напоминали о временах, когда динозавры бродили по Земле. Благодаря глубоким знаниям Константина, мы не просто увидели уникальные растения, но и почувствовали их энергетику.

Константин – настоящий профессионал своего дела! Его любовь к природе и умение увлечь слушателей просто поразительны. Он сделал наше путешествие не просто поездкой, а настоящим приключением для души. Если вы хотите узнать о Тенерифе все самое интересное и увидеть его с необычной стороны, то эта экскурсия – для вас!

Обязательно воспользуйтесь этой возможностью окунуться в первозданную красоту Тенерифе! Спасибо, Константин, за этот незабываемый опыт!

Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых
Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых
Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых
Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых
Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых
Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых
Сегодня мы были на экскурсия с Константином в природном парке Анага. Прогулка по лесу-ветерану среди реликтовых
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A
В связи с техническими причинами Константин не смог провести экскурсию и его заменила Нина. Она хороший экскурсовод и приятный человек. Мы посетили множество мест с прекрасными видами, узнали о истории
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острова, о коренных жителях, о происхождении названия Канарии, Пообедали в хорошем, традиционном рыбном заведении. Посещали как южную, так и северную часть острова. Были на пляжах с жёлтым и чёрным песком. Нам понравилось, правда жену немного укачало в машине. Машина у Нины свежая, в хорошем состоянии. Нужно понимать хоть расстояния по острову и небольшие, но узкие дороги не позволят в горной местности быстро передвигаться. В общем благодарим Нину за экскурсию и дельные советы по дальнейшему планированию мероприятий на оставшиеся дни отпуска. Рекомендую брать обзорную экскурсию в начале вашего отпуска, что бы лучше спланировать последующие дни.

В связи с техническими причинами Константин не смог провести экскурсию и его заменила Нина. Она хороший
В связи с техническими причинами Константин не смог провести экскурсию и его заменила Нина. Она хороший
В связи с техническими причинами Константин не смог провести экскурсию и его заменила Нина. Она хороший
В связи с техническими причинами Константин не смог провести экскурсию и его заменила Нина. Она хороший
В связи с техническими причинами Константин не смог провести экскурсию и его заменила Нина. Она хороший
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