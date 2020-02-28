28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день

Константин
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Константин – ваш гид
Вы отдохнете от курортной суеты и посетите самые живописные и умиротворенные места острова: просторный пляж с желтым песком из Сахары, уютную деревню с домами в пещерах и парк Анага, знаменитый ущельями, горами и лесами.

Я расскажу о местных традициях и помогу понять самобытный характер островитян.
€180
162 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
5
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе

Что вас ожидает

Отдых на чудесном пляже
Вы посетите один из самых красивых пляжей на Канарских островах — Лас Тереситас. Полюбуетесь прекрасным видом на пальмы и горы, погуляете по желтому песку, привезенному из пустыни Сахара, и поплаваете в спокойной голубой воде. Благодаря волнорезу Лас Тереситас идеально подходит для детей и взрослых, испытывающих страх перед океаном. Далее вы проедете в поселок Таганана и погуляете по крохотному селению Роке-де-лас-Бодегас, где впечатлитесь видом на высокие волны, набегающие белой пеной на скалы, рифы и пляжи.

Погружение в природу
Во второй части экскурсии вы исследуете биосферный заповедник Анага, который заслуженно считается самой красивой частью Тенерифе. Погуляете по извилистым дорожкам сказочного реликтового леса, мимо отвесных скал и глубоких ущелий, и посетите самые интересные смотровые площадки. Я расскажу, кто населял эти места до завоевания острова испанцами, чем занимаются местные жители и почему Анагу называют «лесом для фильмов про хоббитов».

Знакомство с островной деревней
В деревне Чинамада вы увидите необычные дома в пещерах, где до сих пор живут люди. В них есть гостиная, спальни, кухня, столовая и ванные комнаты — все, как в самых настоящих домах. Я расскажу легенду о происхождении этой деревни и покажу красивые виды на высокие скалы и живописные ущелья.

Организационные детали

  • В середине пути мы остановимся на обед в канарском ресторане. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • При количестве участников больше 4 человек стоимость экскурсии по договоренности
  • Можно с детьми старше 4 лет

Как проходит экскурсия

  • Начало и окончание экскурсии: из отелей в Лас Америкасе, Лос Кристианосе, Коста Адехе. Начало и окончание экскурсии в других районах оговариваются отдельно.
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать по вашим предпочтениям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе
Неизведанный Тенерифе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Приветствую, друзья! Я — индивидуальный гид на Тенерифе. Родился в Калининграде, гражданин Германии, уже очень давно живу на Тенерифе. В интернете вы найдёте более 1000 отзывов от туристов, с которыми я провёл экскурсии за эти годы. Два высших образования, более 20 своих авторских маршрутов, новая комфортная машина бизнес-класса Opel Insignia. Специализируюсь на истории, культуре, архитектуре и природе Канарских островов. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с Канарскими островами, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в эти прекрасные острова гида.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Очень хорошая экскурсия, позитивного настроения нам с мужем будет на целый год! Природа уникальная, маршрут разработан как будто специально для нас, то что мы любим: прогулку через дремучий лес, загадочные малоизвестные места, бушующий океан,​ причудливой формы рифы и скалы.
Гида выбрали по отзывам на сайте Трипстер и не ошиблись с выбором.
Мы люди любознательные узнали, много интересного, а также задавали самые необычные вопросы и всегда получали подробные ответы. Константин очень эрудированный человек, отличный гид и водитель. Дороги в природном парке Анага отличные, но узкие и много крутых поворотов. Во время движения мы не ощутили дискомфорта, машина удобная, поездка была удачная. Рекомендуем Константина всем туристам!
26 февраля 2020

Мы волновались, что будет "калима" (песчаная пыль с пустыни Сахара), но всё было замечательно и с погодой повезло. Экскурсия в природный парк Анага очень интересная, маршрут хорошо разработан, а подача информации в форме диалога лёгкая и нестандартная, у нас была возможность подумать и высказать своё мнение. Константин великолепный рассказчик и очень позитивный человек, ответил на все наши вопросы. Природа уникальная, у нас масса ярких впечатлений и отличных фотографий. Машина удобная, стиль вождения спокойный, смело рекомендуем всем путешественникам. Спасибо, Константин за отлично проведённую экскурсию!
22 февраля 2020
Отличное место, красивые горы, прекрасное настроение. Произвела впечатление скала Роке да лас Бодегас, гора Таборно вообще нечто. Прогулялись по реликтовому лесу, как в сказке по тропинке. Отличная местная кафешка в скале. Экскурсией очень довольны, море красивых фоток. Дороги хорошие, но узкие, спасибо мастерству гида. Без машины по тропам нужно несколько дней, чтобы посетить все эти обзорные площадки, так что довольны выбором.
18 февраля 2020
Благодарим нашего гида Константина за сегодняшнюю экскурсию. Особенно запомнились таинственный реликтовый лес, фантастические панорамные виды, дома-пещеры, скала Лев, рифы, бушующий океан и прекраснейший пляж. Мы останавливались в самых интересных местах и вместе выбирали очень удачные для фотографий ракурсы. Время пролетело незаметно, а так хотелось, чтобы эта по настоящему авторская экскурсия никогда не заканчивалась. Константин очень эрудированный гид, прекрасный рассказчик, опытный водитель и приятный в общении человек. Рекомендуем Константина, не пожалеете!
16 февраля 2020
Не смотря на то, что мы не первый раз на Тенерифе, мы получили новые незабываемые впечатления.
Константин много интересного о Канарских островах и о Тенерифе. Целый день прошёл в тёплой, дружеский атмосфере. Смогли пообщаться на темы, которые интересны для нас.
Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, чудесный день и до новых встреч в следующем году!
6 февраля 2020
Мы с дочкой уже четвёртый раз на Тенерифе, влюбились в этот прекрасный остров и даже приобщили в нашу дружную компанию мою маму. В предыдущие отпуска мы были на всех популярных экскурсиях, но сегодняшняя эскурсия превзошла все наши ожидания. Маршрут очень интересный и необычный, рекомендуем всем туристам, кто не успел побывать в этой части острова Тенерифе. Константин отличный рассказчик, хорошо знает историю, культуру и традиции Канарских островов, профессиональный водитель, нам было спокойно и комфортно. Спасибо большое Константин за сегодняшнюю экскурсию!
23 января 2020
Благодарим гида Константина за прекрасную индивидуальную экскурсию. Природа на северо-восточной части острова Тенерифе уникальная, много красивых и запоминающимся мест, нашей семье всё очень понравилось.
Константин отличный рассказчик, даже нашей пятилетней дочке было всё понятно и интересно. Вдоволь насладиться купанием на пляже с жёлтым песком Лас Тереситас, погуляли в заколдованном лесу, дочка среди причудливых деревьев искала троллей, пообедали в прекрасном рыбном ресторане на берегу океана, время экскурсии пролетело незаметно.
Будем рекомендовать Константина нашим друзьям и знакомым!
23 января 2020
Мы очень благодарны Константину за проведенную экскурсию. Константин пунктуален, приветлив, предупредителен, прекрасно знает историю острова. Как человек, проживший на Тенерифе 13 лет, знает остров "вдоль и поперек". Надо отметить, что Константин аккуратный водитель, а машина очень комфортабельная. Для питания выбраны заведения с хорошей кухней. Мы остались очень довольны экскурсией! Спасибо!
17 января 2020
Эта экскурсия была нашим первым знакомством с Тенерифе (мы прилетели на остров накануне поздно вечером), поэтому мы, конечно, хотели не только посмотреть всё интересное по маршруту экскурсии, но и получить информацию в целом об острове, о его жителях, о его кухне. С этой задачей гид справился. В целом экскурсия неутомительная, несмотря на ее продолжительность (8 часов). Национальный парк Агава - хорош, приехать сюда, безусловно, стоит. Пляж Лас Тереситас - симпатичный (мы только смотрели, не купались). Прибрежный ресторанчик, рекомендованный гидом для обеда, оказался одним из самых вкусных среди всех, в которых мы побывали на острове. Жаль только, что гид Константин так и не прислал нам информацию о хороших ресторанах местной кухни, хотя на экскурсии обещал это сделать. Впрочем, мы в итоге справились сами:)
14 января 2020
Константин отличный рассказчик и коммуникабельный человек, нам с мамой экскурсия в природный парк Анага очень понравилась.
Всё хорошо было организовано, мы погуляли по столице острова – Санта-Крус-де-Тенерифе, посетили красивый пляж с жёлтым песком Лас Тереситас, по дороге нас ждал сюрприз от гида – скала Лев или скала похожая на Александра Сергеевича Пушкина, наши мнения с мамой разделились. Сказочное место – скала и пляж Роке-де-лас-Бодегас, не хотелось даже уезжать.
Пешая прогулка по реликтовому лесу, дома-пещеры в деревне Чинамада, туннель Счастья – одно место интереснее другого.
Огромное спасибо Константину за сегодняшнюю экскурсию!
Ещё 18 отзывов

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