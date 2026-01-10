28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы отдохнете от курортной суеты и посетите самые живописные и умиротворенные места острова: просторный пляж с желтым песком из Сахары, уютную деревню с домами в пещерах и парк Анага, знаменитый ущельями, горами и лесами. Я расскажу о местных традициях и помогу понять самобытный характер островитян.

Описание экскурсии

Отдых на чудесном пляже

Вы посетите один из самых красивых пляжей на Канарских островах — Лас Тереситас. Полюбуетесь прекрасным видом на пальмы и горы, погуляете по желтому песку, привезенному из пустыни Сахара, и поплаваете в спокойной голубой воде. Благодаря волнорезу Лас Тереситас идеально подходит для детей и взрослых, испытывающих страх перед океаном. Далее вы проедете в поселок Таганана и погуляете по крохотному селению Роке-де-лас-Бодегас, где впечатлитесь видом на высокие волны, набегающие белой пеной на скалы, рифы и пляжи.

Погружение в природу

Во второй части экскурсии вы исследуете биосферный заповедник Анага, который заслуженно считается самой красивой частью Тенерифе. Погуляете по извилистым дорожкам сказочного реликтового леса, мимо отвесных скал и глубоких ущелий, и посетите самые интересные смотровые площадки. Я расскажу, кто населял эти места до завоевания острова испанцами, чем занимаются местные жители и почему Анагу называют «лесом для фильмов про хоббитов».

Знакомство с островной деревней

В деревне Чинамада вы увидите необычные дома в пещерах, где до сих пор живут люди. В них есть гостиная, спальни, кухня, столовая и ванные комнаты — все, как в самых настоящих домах. Я расскажу легенду о происхождении этой деревни и покажу красивые виды на высокие скалы и живописные ущелья.

Организационные детали

В середине пути мы остановимся на обед в канарском ресторане. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Экскурсия возможна для компаний больше 4 человек

Можно с детьми

Как проходит экскурсия