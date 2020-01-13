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Cкалы Лос Гигантес, живописные деревни и лучшие смотровые площадки на авто-пешеходной экскурсии

Руслан
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Руслан – ваш гид
Вы отправитесь в путешествие по западной части острова: заедете в потрясающие городки Икод-де-лос-Винос и Сантьяго-дель-Тейде, искупаетесь в прозрачной бирюзовой воде, загадаете желание у Драконова дерева и услышите самые увлекательные факты о Канарах и канарцах.
От 200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи Тенерифе
В начале путешествия мы заедем в уютный городок Сантьяго-дель-Тейде — вы услышите чудесную легенду, как местным жителям удалось усердными молитвами спасти его от надвигающейся кипящей лавы, и насладитесь местными сочными красками и изысканной архитектурой. Далее мы отправимся в сторону живописной деревни Маска, где раньше жили пираты. Дорога к ней — это что-то потрясающее: гигантские склоны, похожие на задремавшие вулканы, горы, извилистые повороты, ущелья и подъемы, как на американских горках.

Мыс Тено и отвесные скалы Лос Гигантес
После прогулки по идиллической деревне мы направимся к самой западной части острова — на мыс Тено. Настоящий вулканический тоннель, герой одного из эпизодов фильма «Форсаж 6», приведет нас к знаменитым отвесным скалам Лос Гигантес. Они действительно, подобно гигантам, поднимаются из глубин океана и тянутся в небесную высь. Если позволит погода, неподалеку вы сможете искупаться в бухте с чистейшей водой лазурного цвета.

Гастрономические изыски Тенерифе
Винная столица острова Икод-де-лос-Винос раскроет для вас вкус местных деликатесов: вин и сыров, которыми так гордятся канарцы. А еще вы увидите здесь легендарное тысячелетнее Драконово дерево — символ стойкости и непоколебимости. Погуляете по старинным улочкам и насладитесь местным жизнерадостным колоритом. В завершение я привезу вас на смотровую площадку с видом на город Гарачико и расскажу его драматическую историю.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Все транспортные расходы включены в стоимость.
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда
Тенерифе — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан. Я работаю индивидуальным гидом 11 лет, и за это время накопил огромный багаж удивительных историй об острове вечной весны. Я стану для вас настоящим проводником по Тенерифе, который поможет влюбиться в это место, раскрыть его со всех сторон и испытать чувство восторга от его природной красоты. Мой девиз — никакого занудства, профессиональная подача и исполнение всех обязательств перед гостями. Для меня важно, чтобы ваш отпуск прошел гладко и интересно, стал запоминающимся и ярким!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 января 2020
Хорошо провели время. Будьте готовы к тому, что кофе и обед гида - за ваш счёт. В остальном - никаких нареканий .

Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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