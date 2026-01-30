Cкалы Лос Гигантес, живописные деревни и лучшие смотровые площадки на авто-пешеходной экскурсии
Вы отправитесь в путешествие по западной части острова: заедете в потрясающие городки Икод-де-лос-Винос и Сантьяго-дель-Тейде, искупаетесь в прозрачной бирюзовой воде, загадаете желание у Драконова дерева и услышите самые увлекательные факты о Канарах и канарцах.
В начале путешествия мы заедем в уютный городок Сантьяго-дель-Тейде — вы услышите чудесную легенду, как местным жителям удалось усердными молитвами спасти его от надвигающейся кипящей лавы, и насладитесь местными сочными красками и изысканной архитектурой. Далее мы отправимся в сторону живописной деревни Маска, где раньше жили пираты. Дорога к ней — это что-то потрясающее: гигантские склоны, похожие на задремавшие вулканы, горы, извилистые повороты, ущелья и подъемы, как на американских горках.
Мыс Тено и отвесные скалы Лос Гигантес
После прогулки по идиллической деревне мы направимся к самой западной части острова — на мыс Тено. Настоящий вулканический тоннель, герой одного из эпизодов фильма «Форсаж 6», приведет нас к знаменитым отвесным скалам Лос Гигантес. Они действительно, подобно гигантам, поднимаются из глубин океана и тянутся в небесную высь. Если позволит погода, неподалеку вы сможете искупаться в бухте с чистейшей водой лазурного цвета.
Гастрономические изыски Тенерифе
Винная столица острова Икод-де-лос-Винос раскроет для вас вкус местных деликатесов: вин и сыров, которыми так гордятся канарцы. А еще вы увидите здесь легендарное тысячелетнее Драконово дерево — символ стойкости и непоколебимости. Погуляете по старинным улочкам и насладитесь местным жизнерадостным колоритом. В завершение я привезу вас на смотровую площадку с видом на город Гарачико и расскажу его драматическую историю.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Все транспортные расходы включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 372 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан. Я работаю индивидуальным гидом с 2014 года, и за это время накопил огромный багаж удивительных историй об острове вечной весны. Я стану для читать дальшеуменьшить
вас настоящим проводником по Тенерифе, который поможет влюбиться в это место, раскрыть его со всех сторон и испытать чувство восторга от его природной красоты. Мой девиз — никакого занудства, профессиональная подача и исполнение всех обязательств перед гостями. Для меня важно, чтобы ваш отпуск прошел гладко и интересно, стал запоминающимся и ярким!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
–
2
–
1
–
К
Кира
Замечательная экскурсия, однозначно стоит своих денег. Руслан - отличный знаток острова. Больше снимала видео. Обязательно берите с собой аккумуляторы)
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Отличная экскурсия, красивые виды, вкусный ресторан и прекрасный гид. Очень рекомендую)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Станислав
Как же здорово,что на Тенерифе есть восхитительный экскурсовод Руслан! В феврале нам с мужем повезло оказаться на карнавале в Санта -Круз! Полный восторг! о это были не все чудеса на читать дальшеуменьшить
острове! У нас был целый день с Русланом по окрестностям! Мы увидели и узнали много нового и необычного! Теперь точно для нас самое вкусное вино только там! Спрашивайте афрутадо, не пожалеете. И,конечно, сказочные пейзажи вулкана Тейде! Спасибо огромное,Руслан! С вами было очень интересно и весело!
Руслан
Ответ организатора:
Огромное спасибо за теплые слова! До следующих встреч!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Отличная экскурсия, несмотря на то, что на острове второй раз, узнала и увидела новое и осталось, что еще посмотреть. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Мне очень понравился тур. Руслан отличный собеседник,хорошо знающий историю. Узнала много интиресного. Побывали в разных местах. Приятный в общении, легко и не принуждённо даёт информацию.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лариса
Коммуникабельность и профессиональное вождение порадовали. Владение информацией - на достойном уровне. Внимательность в целом и в мелочах - редкое качество! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тенерифе
Похожие экскурсии на «Тенерифе - любовь с первого взгляда»