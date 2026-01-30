Вы отправитесь в путешествие по западной части острова: заедете в потрясающие городки Икод-де-лос-Винос и Сантьяго-дель-Тейде, искупаетесь в прозрачной бирюзовой воде, загадаете желание у Драконова дерева и услышите самые увлекательные факты о Канарах и канарцах.

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Описание экскурсии

Фантастические пейзажи Тенерифе

В начале путешествия мы заедем в уютный городок Сантьяго-дель-Тейде — вы услышите чудесную легенду, как местным жителям удалось усердными молитвами спасти его от надвигающейся кипящей лавы, и насладитесь местными сочными красками и изысканной архитектурой. Далее мы отправимся в сторону живописной деревни Маска, где раньше жили пираты. Дорога к ней — это что-то потрясающее: гигантские склоны, похожие на задремавшие вулканы, горы, извилистые повороты, ущелья и подъемы, как на американских горках.

Мыс Тено и отвесные скалы Лос Гигантес

После прогулки по идиллической деревне мы направимся к самой западной части острова — на мыс Тено. Настоящий вулканический тоннель, герой одного из эпизодов фильма «Форсаж 6», приведет нас к знаменитым отвесным скалам Лос Гигантес. Они действительно, подобно гигантам, поднимаются из глубин океана и тянутся в небесную высь. Если позволит погода, неподалеку вы сможете искупаться в бухте с чистейшей водой лазурного цвета.

Гастрономические изыски Тенерифе

Винная столица острова Икод-де-лос-Винос раскроет для вас вкус местных деликатесов: вин и сыров, которыми так гордятся канарцы. А еще вы увидите здесь легендарное тысячелетнее Драконово дерево — символ стойкости и непоколебимости. Погуляете по старинным улочкам и насладитесь местным жизнерадостным колоритом. В завершение я привезу вас на смотровую площадку с видом на город Гарачико и расскажу его драматическую историю.

Организационные детали