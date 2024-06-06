8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Север Тенерифе — это сокровищница аутентичной канарской жизни. Здесь предлагаю исследовать Икод-де-лос-Винос — город, где находятся знаменитое драконово дерево, огромные банановые поля и старейшие постройки острова. Мои рассказы о привычках и быте местных и прогулка по городу откроют настоящий Тенерифе.

Описание экскурсии

Увлекательное о значимых постройках

Вы рассмотрите церковь Сан-Маркос — самую старую на острове. Услышите историю о серебряном кресте, который хранился здесь, и полюбуетесь интерьерами средневековой христианской обители. После отправитесь в публичную библиотеку: я расскажу, что было в её здании раньше и объясню, как статуя Нептуна в дворике библиотеки связана с итальянскими моряками. Мы отыщем и затерянную пирамиду города — вы узнаете, чем примечательны эти каменные сооружения и как они появились.

Удивительное о природе Тенерифе

Наше знакомство с севером острова не обойдётся без знаменитого драконова дерева. Вы увидите 1000-летнее растение и побываете на банановых полях. Разберётесь в тонкостях выращивания фрукта и удивитесь тому, как выглядят бананы на первоначальной стадии созревания. После — я приведу вас на самый безопасный пляж севера. Здесь вы позагораете и искупаетесь в Атлантическом океане, а я посоветую пляжный ресторан, где подают лучшие блюда канарской кухни.

Интересное об островитянах

Конечно, мы обсудим и самих жителей Канар. Я открою вам традиции и привычки обитателей севера острова и отвечу на вопросы о них — об отношении к образованию и религии и особенностях характера. Поделюсь секретами канарских блюд и расскажу местные байки и легенды. Мы поговорим о культуре и различиях между жителями севера и юга острова.

Кроме того, во время экскурсии вы узнаете историю канарской мальвазии, по желанию сможете попробовать ее, чтобы понять, почему именно этим напитком в свое время восторгались Шекспир и Стивенсон, Скотт и Байрон. А еще обязательно попробуем необычный кофе по-канарски — баракито.

Организационные детали