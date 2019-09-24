8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос

Увидеть самые интересные места нетуристической части острова и почувствовать себя канарцем

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Север Тенерифе — это сокровищница аутентичной канарской жизни.

Здесь предлагаю исследовать Икод-де-лос-Винос — город, где находятся знаменитое драконово дерево, огромные банановые поля и старейшие постройки острова.

Мои рассказы о привычках и быте местных и прогулка по городу откроют настоящий Тенерифе.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на смотровой площадке у драконова дерева
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
5
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос

Что вас ожидает

Увлекательное о значимых постройках
Вы рассмотрите церковь Сан-Маркос — самую старую на острове. Услышите историю о серебряном кресте, который хранился здесь, и полюбуетесь интерьерами средневековой христианской обители. После отправитесь в публичную библиотеку: я расскажу, что было в её здании раньше и объясню, как статуя Нептуна в дворике библиотеки связана с итальянскими моряками. Мы отыщем и затерянную пирамиду города — вы узнаете, чем примечательны эти каменные сооружения и как они появились.

Удивительное о природе Тенерифе
Наше знакомство с севером острова не обойдётся без знаменитого драконова дерева. Вы увидите 1000-летнее растение и побываете на банановых полях. Разберётесь в тонкостях выращивания фрукта и удивитесь тому, как выглядят бананы на первоначальной стадии созревания. После — я приведу вас на самый безопасный пляж севера. Здесь вы позагораете и искупаетесь в Атлантическом океане, а я посоветую пляжный ресторан, где подают лучшие блюда канарской кухни.

Интересное об островитянах
Конечно, мы обсудим и самих жителей Канар. Я открою вам традиции и привычки обитателей севера острова и отвечу на вопросы о них — об отношении к образованию и религии и особенностях характера. Поделюсь секретами канарских блюд и расскажу местные байки и легенды. Мы поговорим о культуре и различиях между жителями севера и юга острова.

Кроме того, во время экскурсии вы узнаете историю канарской мальвазии, сможете попробовать ее, чтобы понять, почему именно этим напитком в свое время восторгались Шекспир и Стивенсон, Скотт и Байрон. А еще обязательно попробуем необычный кофе по-канарски — баракито.

Организационные детали

  • Кофе и дегустация канарских вин входят в стоимость экскурсии.
  • Если вы приезжаете в Икод-де-лос-Винос из другого города, то я встречу вас у автовокзала или на городской парковке, где можно бесплатно оставить машину.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Рекомендую посещать экскурсию с детьми не младше 8 лет.
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе — Икод-де-лос-Винос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на смотровой площадке у драконова дерева.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Привет, меня зовут Ольга, и я веду собственный блог о жизни на севере Тенерифе. Моя любовь к острову безгранична, и он отвечает мне взаимностью. Я обходила и объездила свой регион вдоль и поперек, познакомилась с интересными местами и людьми, изучила местную кухню и научилась готовить традиционные блюда, нашла небольшие частные винодельни, где дают подержать в руках виноградную лозу и попробовать настоящее канарское вино. Собрала коллекцию невероятных пейзажей и видов. Никаких исторических фактов и сухих сведений со мной вы не узнаете, я покажу вам город глазами местных жителей.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2019
У меня были самые поверхностные знания о Канарских островах, еще меньше о Тенерифе. И если на культовые места зазывают все, то такие экскурсии интересны тем, кто интересуется бытом и культурой простых жителей. На данной экскурсии вы узнаете, сколько климатических зон на острове, где есть пирамиды, почему надо заказывать особенный картофель в ресторане, что пила натощак Екатерина II и многое другое... увидите массу открыточных мест и насладитесь звуками океана. Ольга, спасибо за эмоции! Мы получили очень много!
29 августа 2019
Если вы остановились в Пуерто-де-ла-Круз, как это сделал я , и хотите посмотреть соседние тенерифские города, то вам точно стоит посетить Икод-де-лос-Винос. Экскурсовод Ольга , спасибо ей огромное, покажет множество интересных мест сонного города. Как говорится, не только Чудо-деревом славен Икод-де-лос-Винос. Экскурсия пешеходная, но, благодаря Ольге, проходит в щадящем режиме. Точно рекомендую к посещению, хотя я в следующий раз попрошу больше времени провести в Музее мальвазии)), но это на мой вкус.
27 августа 2019
Экскурсия организована безукоризненно: удобно, логично по маршруту. Исключительно комфортно в человеческом плане. Информативно. Без перегрузу информации, хотя при желании , вопросах имели полные ответы и интересную, глубокую информацию. Всем советуем гида Ольгу- чудесно! Проведённое время - супер уровня: : информация , виды, заповедные, не самые открытые туристам уголки плюс человеческое общение. Большое спасибо и успехов!
14 августа 2019
Экскурсия прошла замечательно, Ольга заслуживает наивысшей бал.
5 мая 2019
Экскурсия прошла на высоком уровне, Ольга отлично разбирается в жизни острова и его истории. Отдельное спасибо за советы и подсказки как местного жителя, они все пригодились. Экскурсия очень рекомендуется к посещению
1 мая 2019
Прекрасная, содержательная экскурсия. Ольга - замечательный рассказчик, внимательна к экскурсантам.
30 апреля 2019
Огромное спасибо Ольге за интересный маршрут, информацию, вкусный кофе, знакомство с секретными красивейшими местами. Рекомендуем!!!
10 апреля 2019
Я не политик и красиво писать не умею....
поэтому просто скажу огромное СПАСИБО! Ольге за чудесную прогулку по Icod de Los Vinos. Мы фактически влюбились в этот городок с банановыми плантациями и музеем бананов, драконовым деревом и баракито)), церквушками и выставкой бабочек, пирамидой и библиотекой Франциско. Какой кайф прогуляться по улочкам, попить кофе и/или вино, полюбоваться волшебной панорамой гор, бухты и океана, посидеть на пляже и искупаться.

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Гарачико — канарская птица ФениксГарачико — канарская птица ФениксГарачико — канарская птица Феникс
От 40 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Познакомиться с одним из самых колоритных городов Тенерифе, воссозданным после извержения вулкана
Рассматривая с панорамной площадки следы лавы, вы узнаете, как один из богатейших портов Тенерифе был стерт с лица земли. Я расскажу об уцелевших памятниках — крепости Сан Мигель и монастыре Санто-Доминго. А также познакомлю с природой лавовых бассейнов, историей канарских сигар и особенностями местной культуры.
Канарский ужин на традиционной финкеКанарский ужин на традиционной финкеКанарский ужин на традиционной финке
От 70 за экскурсию
4.5 часов
3 отзыва
Погрузиться в сельский колорит Тенерифе, оценить местную кухню и продегустировать вина
Канарская финка — место, где вам откроется настоящий, нетуристический Тенерифе, какими его знают коренные жители. Вы познакомитесь с хозяином старинной фермы, продегустируете вино с местной винодельни, оцените за ужином блюда канарской кухни и очаруетесь уютом сельской жизни острова.

Исторические экскурсии на Тенерифе

Все уголки райского островаВсе уголки райского островаВсе уголки райского острова
скидка10%
€200
180 за экскурсию
7 часов
16 отзывов
Городки и лучшие смотровые площадки Тенерифе, местная кухня и купание в вулканических бассейнах
Вам откроются все грани Тенерифе — от живописных побережий до экзотической флоры и статуи темноликой Богородицы Канделярской. Вы поймёте, насколько самобытен этот райский остров, где культура местного населения и паломническая традиция органично сочетаются с разнообразной и яркой природой, нырнёте в воды вулканических бассейнов и выберете для себя любимый местный напиток.

Выбирайте и другие экскурсии на Тенерифе

Для детейСо скидкойИндивидуальныеГастрономическиеФотосессииПешкомИстория и архитектураКрыши и панорамыНа автомобилеЗа городомГрупповыеОбзорныеНеобычные маршрутыВсе