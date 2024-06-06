8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос

Увидеть самые интересные места нетуристической части острова и почувствовать себя канарцем
Север Тенерифе — это сокровищница аутентичной канарской жизни.

Здесь предлагаю исследовать Икод-де-лос-Винос — город, где находятся знаменитое драконово дерево, огромные банановые поля и старейшие постройки острова. Мои рассказы о привычках и быте местных и прогулка по городу откроют настоящий Тенерифе.
5
12 отзывов
Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос
Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос

Описание экскурсии

Увлекательное о значимых постройках

Вы рассмотрите церковь Сан-Маркос — самую старую на острове. Услышите историю о серебряном кресте, который хранился здесь, и полюбуетесь интерьерами средневековой христианской обители. После отправитесь в публичную библиотеку: я расскажу, что было в её здании раньше и объясню, как статуя Нептуна в дворике библиотеки связана с итальянскими моряками. Мы отыщем и затерянную пирамиду города — вы узнаете, чем примечательны эти каменные сооружения и как они появились.

Удивительное о природе Тенерифе

Наше знакомство с севером острова не обойдётся без знаменитого драконова дерева. Вы увидите 1000-летнее растение и побываете на банановых полях. Разберётесь в тонкостях выращивания фрукта и удивитесь тому, как выглядят бананы на первоначальной стадии созревания. После — я приведу вас на самый безопасный пляж севера. Здесь вы позагораете и искупаетесь в Атлантическом океане, а я посоветую пляжный ресторан, где подают лучшие блюда канарской кухни.

Интересное об островитянах

Конечно, мы обсудим и самих жителей Канар. Я открою вам традиции и привычки обитателей севера острова и отвечу на вопросы о них — об отношении к образованию и религии и особенностях характера. Поделюсь секретами канарских блюд и расскажу местные байки и легенды. Мы поговорим о культуре и различиях между жителями севера и юга острова.

Кроме того, во время экскурсии вы узнаете историю канарской мальвазии, по желанию сможете попробовать ее, чтобы понять, почему именно этим напитком в свое время восторгались Шекспир и Стивенсон, Скотт и Байрон. А еще обязательно попробуем необычный кофе по-канарски — баракито.

Организационные детали

  • По желанию кофе и дегустация канарских вин оплачивается отдельно
  • Если вы приезжаете в Икод-де-лос-Винос из другого города, то я встречу вас у автовокзала или на городской парковке, где можно бесплатно оставить машину.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Рекомендую посещать экскурсию с детьми не младше 8 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На смотровой площадке у драконова дерева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Привет, меня зовут Ольга, и я веду собственный блог о жизни на севере Тенерифе. Моя любовь к острову безгранична, и он отвечает мне взаимностью. Я обходила и объездила свой регион
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вдоль и поперек, познакомилась с интересными местами и людьми, изучила местную кухню и научилась готовить традиционные блюда, нашла небольшие частные винодельни, где дают подержать в руках виноградную лозу и попробовать настоящее канарское вино. Собрала коллекцию невероятных пейзажей и видов. Никаких исторических фактов и сухих сведений со мной вы не узнаете, я покажу вам город глазами местных жителей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Ирина
Отлично провели 3 часа на прогулке с Ольгой по чудесному Икоду - познавательно, вкусно, красиво.
Отлично спланированный неутомительный маршрут по городку.
Интересные канарские факты и истории.
Очень много полезной информации - где поесть, что посмотреть, что и где купить, как лучше проехать - вне экскурсионной программы, Ольга на связи и всегда открыта к помощи.
Спасибо!
И с удовольствием бы прогулялись еще по другим местам!
Отлично провели 3 часа на прогулке с Ольгой по чудесному Икоду - познавательно, вкусно, красиво.
Отлично провели 3 часа на прогулке с Ольгой по чудесному Икоду - познавательно, вкусно, красиво.
Отлично провели 3 часа на прогулке с Ольгой по чудесному Икоду - познавательно, вкусно, красиво.
Отлично провели 3 часа на прогулке с Ольгой по чудесному Икоду - познавательно, вкусно, красиво.
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А
Экскурсия была просто замечательная! Ольга - невероятный гид. Она обладает знаниями истории и географии места, а также всевозможные легенды.
Я бы с радостью сходила бы снова на экскурсию с Ольгой!
Экскурсия была просто замечательная! Ольга - невероятный гид. Она обладает знаниями истории и географии места, а также всевозможные легенды.
Экскурсия была просто замечательная! Ольга - невероятный гид. Она обладает знаниями истории и географии места, а также всевозможные легенды.
Экскурсия была просто замечательная! Ольга - невероятный гид. Она обладает знаниями истории и географии места, а также всевозможные легенды.
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Елена
У меня были самые поверхностные знания о Канарских островах, еще меньше о Тенерифе. И если на культовые места зазывают все, то такие экскурсии интересны тем, кто интересуется бытом и культурой
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простых жителей. На данной экскурсии вы узнаете, сколько климатических зон на острове, где есть пирамиды, почему надо заказывать особенный картофель в ресторане, что пила натощак Екатерина II и многое другое… увидите массу открыточных мест и насладитесь звуками океана. Ольга, спасибо за эмоции! Мы получили очень много!

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Ю
Если вы остановились в Пуерто-де-ла-Круз, как это сделал я, и хотите посмотреть соседние тенерифские города, то вам точно стоит посетить Икод-де-лос-Винос. Экскурсовод Ольга, спасибо ей огромное, покажет множество интересных мест
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сонного города. Как говорится, не только Чудо-деревом славен Икод-де-лос-Винос. Экскурсия пешеходная, но, благодаря Ольге, проходит в щадящем режиме. Точно рекомендую к посещению, хотя я в следующий раз попрошу больше времени провести в Музее мальвазии)), но это на мой вкус.

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Oleksii
Я не политик и красиво писать не умею….
поэтому просто скажу огромное СПАСИБО! Ольге за чудесную прогулку по Icod de Los Vinos. Мы фактически влюбились в этот городок с банановыми плантациями
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и музеем бананов, драконовым деревом и баракито)), церквушками и выставкой бабочек, пирамидой и библиотекой Франциско. Какой кайф прогуляться по улочкам, попить кофе и/или вино, полюбоваться волшебной панорамой гор, бухты и океана, посидеть на пляже и искупаться.

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А
Экскурсия организована безукоризненно: удобно, логично по маршруту. Исключительно комфортно в человеческом плане. Информативно. Без перегрузу информации, хотя при желании, вопросах имели полные ответы и интересную, глубокую информацию. Всем советуем гида Ольгу- чудесно! Проведённое время - супер уровня:: информация, виды, заповедные, не самые открытые туристам уголки плюс человеческое общение. Большое спасибо и успехов!
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