11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
В этом автомобильном путешествии по острову мы замкнем полное кольцо по дорогам Тенерифе – вы увидите старинные церкви, лучшие смотровые площадки, попробуете местные вина, полюбуетесь красивой природой и услышите интересные истории об острове и его жителях.
Маршрут обзорной прогулки продуман так, чтобы вы могли увидеть все самые интересные и красивые места. Я постарался построить его так, чтобы он был ярким и запоминающимся, но не слишком утомительным. Наш путь начнется по направлению на запад. Мы посетим маленький аутентичный городок Сантьяго дель Тейде, где вы узнаете необычные факты его истории. Затем, преодолев Западный перевал, наблюдая смену погоды в различных климатических зонах, мы попадем на Север Острова, где в старинном городе Икод-де-лос-Винос увидим одну из главных достопримечательностей — Драконовое дерево. Вы услышите легенды, связанные с ним, прогуляетесь по пешеходным улочкам и продегустируете знаменитые канарские вина.
Must-see места
Я познакомлю вас с историей острова и расскажу предания о его происхождении. Вы узнаете интересные факты об аборигенах и пиратах, культуре и нравах местных жителей, увидите территорию старого монастыря, где при желании можно пообедать. И наконец, знакомство с Островом было бы неполным без посещения религиозной столицы Острова города Канделарии и главной канарской святыни Темноликой Мадонны. Нас ждут старинные церкви, прогулка по древнему монастырю и потрясающие панорамы местности со смотровых площадок.
Организационные детали
В зависимости от места вашего отдыха и ваших пожеланий, мы откорректируем программу экскурсии под вас
В стоимость включены транспортные услуги
Дополнительно оплачивается обед. Ориентировочная стоимость — 20-25 евро на человека.
Желательно иметь с собой легкую куртку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1536 туристов
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с читать дальшеуменьшить
первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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Ольга
Денис эрудированный гид, который может интересно рассказать. Но, увы, он не был ориентирован на нас полностью. Проезжая новые места хотелось услышать об этих местах, а не о чем-то постороннем (о семье гида, например). Да, выполнял свою работу, но я бы сказала без души. К тому же, к отелю Денис подъехал с небольшим, но опозданием и даже не извинился.
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Alexandr
Спасибо большое Денис, за экскурсию, день прошёл очень интересно и познавательно, много впечатлении и исторических фактов о острове.
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Igor
Экскурсия была организована очень хорошо. И это при том что мы внесли в стандартный план много изменений. Мы хотели увидеть только то что нам было интересно. Денис учёл все наши пожелания. Он давно читать дальшеуменьшить
живет с семьей на Тенерифе и обладает достаточными знаниями как в сфере туристических достопримечательностей, так и в бытовой жизни острова. Ни один наш вопрос не остался без исчерпывающего ответа. Это было приятно. Вся экскурсия прошла в непринужденной дружеской обстановке. Спасибо Денис и удачи в бизнесе.
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Л
Лариса
Всё очень понравилось! Денис интересный и разносторонне образованный гид, приятный собеседник! Рекомендуем!!!!
+2
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П
Павел
Успели за один день побывать во всех уголках этого красивейшего острова - с севера на юг. Увлекательно, познавательно, немного утомительно из за попытки успеть увидеть максимум в короткий срок. Великолепно читать дальшеуменьшить
спланированный маршрут. Денис интереснейший человек и прекрасный гид - кладезь знаний. На наш взгляд лучший выбор для тех кто ограничен по времени, но при этом хочет успеть максимально много с максимальным удовольствием.
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Юлия
Маршрут:
📍 Mesón El Monasterio — бывший монастырь XVIII века, ныне превращённый в большой ресторанный комплекс в Montaña-Zamora (Los Realejos). На территории — пять ресторанных зон, сады, ферма, прогулочные зоны и читать дальшеуменьшить
магазины с местными продуктами.
📍 Parque del Drago — знаменитый ботанический парк в Икод-де-лос-Винос с главным сокровищем — древним драконовым деревом (Drago Milenario), возраст которого оценивается в 800–1000 лет.
📍 San Pedro Daute в Гарчичо (Garachico) — небольшой населённый пункт или микрорайон, расположенный в пределах муниципалитета Garachico на Тенерифе. Мы посмотрели на природные бассейны (вулканические языки).
📍 Туристический бинокль, установленный на смотровой площадке с видом на горы в районе Сантьяго-дель-Тейде. Из-за погоды вулкан мы так и не увидели ни с одной точки 😢
📍 Центральная площадь — Plaza Pública (или Plaza Mayor) — в Сантьяго-дель-Тейде.
Мы попросили завезти нас покушать — спустя 5 часов мы очень проголодались. 📍 Арико — San Miguel Taja
И финальной точкой была Канделария. 📍 Канделария — уютный прибрежный городок на юго-востоке Тенерифе: Просторная прибрежная площадь перед базиликой — главная сцена религиозных событий. • Здесь выставлены бронзовые статуи девяти гуанчей — древних королей Тенерифе. • Много кафе, сувенирных лавок, приятная атмосфера у океана.
Мы всё же попросили с какой-нибудь точки показать нам Тейде, но ни в одной из локаций, куда нас привозили, вулкан видно не было. Также по пути мы очень просили увидеть пляж с золотым песком — его нам тоже не показали.
Цена экскурсии — 200 евро, плюс 30 евро мы доплатили, чтобы нас забрали из Пуэрто-де-ла-Крус.
Денис отвечал на все наши вопросы. К каждой достопримечательности мы подъезжали, высаживались из машины, Денис рассказывал, куда идти, и мы шли 😆
Много ли впечатлений? Скорее нет. Второй раз мы бы не обратились.
+2
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