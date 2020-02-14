11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Вокруг острова за один день

Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову

Денис
Задать вопрос
Денис – ваш гид
В этом автомобильном туре по острову мы замкнем полное кольцо по дорогам Тенерифе – вы увидите старинные церкви, лучшие смотровые площадки, попробуете местные вина, полюбуетесь красивой природой и услышите интересные истории об острове и его жителях.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Вокруг острова за один день
Вокруг острова за один день

Что вас ожидает

Оптимальный вариант знакомства с островом
Маршрут обзорной прогулки продуман так, чтобы вы могли увидеть все самые интересные и красивые места. Я постарался построить его так, чтобы он был ярким и запоминающимся, но не слишком утомительным. Наш путь начнется по направлению на запад. Мы посетим маленький аутентичный городок Сантьяго дель Тейде, где вы узнаете необычные факты его истории. Затем, преодолев Западный перевал, наблюдая смену погоды в различных климатических зонах, мы попадем на Север Острова, где в старинном городе Икод де Лос Винос увидим одну из главных достопримечательностей — Драконовое дерево. Вы услышите легенды, связанные с ним, прогуляетесь по пешеходным улочкам и продегустируете знаменитые канарские вина.

Must-see места
Я познакомлю вас с историей острова и расскажу предания о его происхождении. Вы узнаете интересные факты об аборигенах и пиратах, культуре и нравах местных жителей, увидите территорию старого монастыря, где при желании можно пообедать. И наконец, знакомство с Островом было бы неполным без посещения религиозной столицы Острова города Канделарии и главной канарской святыни Темноликой Мадонны. Нас ждут старинные церкви, прогулка по древнему монастырю и потрясающие панорамы местности со смотровых площадок.

Организационные детали

  • В зависимости от места вашего отдыха и ваших пожеланий, мы откорректируем программу экскурсии под вас.
  • В стоимость включены транспортные услуги.
  • Дополнительно оплачивается обед. Ориентировочная стоимость — 20-25 евро на человека.
  • При желании возможно посещение сувенирных лавочек.
  • Внимание! Желательно иметь с собой легкую куртку.
Вокруг острова за один день
Вокруг острова за один день
Вокруг острова за один день
Вокруг острова за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Денис
Денис
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
Напишите мне

11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Денис заехал за нами к апартаментам и скорректировал маршрут под наши пожелания. Очень интересно рассказывает обо всем, что запланировано по маршруту и при этом отвечал на все наши вопросы очень подробно и интересно. Очень эрудированный гид, который сможет рассказать и факты, и проанализировать исторические события, и поделится преданиями и местными легендами.
У нас было время и погулять по каждой из локаций, и продегустировать вино, и выбрать сувениры, и посмотреть ландшафты разных частей острова. Очень рекомендую экскурсию и гида!
19 августа 2019
Мы два дня провели в обществе Дениса. В первый день были на вулкане, а во второй день объездили весь остров.
Денис очень приятный собеседник, много знающий о Канарских островах и об Испании в целом. Эти два дня пролетели незаметно. Он показал нам красивейшие места, смотровые площадки, восьмисотлетнюю сосну, Драконовое дерево, шагающий фикус, камень здоровья, лунные пейзажи и много других замечательных вещей. Денис терпеливо ждал нас, когда мы фотографировались. И в завершении нашего путешествия мы поехали в рыбацкую деревушку, где отведали свежайших морепродуктов и рыбы, которые были тут же для нас приготовлены. Денис помог нам выбрать всё самое лучшее. Это было божественно вкусно! Всем, кто любит морепродукты советую эту поездку с Денисом, тем более, что цена приятно удивила.
Ещё раз большое спасибо Денису за увлекательное путешествие!
23 октября 2018
Интересная экскурсия. Рекомендую тем кто первый раз на Тенерифе. Денис-эрудированый человек и отличный гид. Учитывает пожелания туристов.
7 августа 2018
Отличная ознакомительная экскурсия по Тенерифе. Денис отличный рассказчик хорошо знающий остров и его историю. Посетили массу интересных и исторических мест, узнали множество увлекательных историй из жизни острова, получили полезные советы по канарскому быту. Всем рекомендую.
Большое спасибо Денису!
15 мая 2018
Отличная экскурсия.Профессиональный гид. Недорого и качественно. Всем советую выбирать индивидуальные экскурсии. Спасибо Денису!!!
3 марта 2017
Остались довольны экскурсией, . Денис, все рассказал и при этом все очень легко и доступно, все к месту, немногг истории, современной жизни. Даже вопросов не возникало, настолько было достаточно информации.
17 ноября 2016
Было ЗдОрово! Об'ехать весь остров, увидеть основные достопримечательности, получить массу информации, поданной в увлекательной форме,- это всё здесь.
Денис в учитывает ваши пожелания при прокладке маршрута, даёт ценные советы по организации вашего отдыха.
Вкусный обед плюс бесплатная дегустация местного алкоголя( есть неплохие напитки).
Главное - экскурсия информационна, не утомительна, гид умеет построить поездку так, чтобы она была интересна любому.
16 ноября 2016
Мои друзья, которые пользовались услугами экскурсоводов Tripster, очень хорошо отзывались о портале и гидах. Отзывы об экскурсиях Дениса на Тенерифе тоже были хорошими, поэтому мы и поехали. И, к сожалению, разочаровались. Экскурсия длилась 6 часов, из них практически четыре - просто поездка на машине. Причем кондиционер в машине то ли не работал, то ли Денис не хотел его включать, поэтому было очень душно и некомфортно. Мы ожиали, что перед началом поездки гид расскажет о маршруте, куда мы поедем, что увидим, может быть, спросит о наших пожеланиях (мы всегда готовимся к поездкам и об основных лостопримечательностях знаем) - ничего этого сделано не было. А началось все с посещения сувенирного магазина (за купленые нами сувениры гид, самой собой, получает комиссионные). Было несколько остановок в пути, городки живописные, и за них мы, конечно, Денису благодарны. Но рассказывал он о них маловато. Мы не узнали ничего больше того, о чем можно прочитать в интернете. Мы разочарованы. Хотели еще поехать с Денисом на вулкан Тейде, но после этой экскурсии отказались от этой идеи. Как, к сожалению, отказались от идеи поехать на любую другую с Tripster. Вот такие наши впечатления. Ну, и про цену промолчу: она неадекватна абсолютно.
26 октября 2016
Экскурсия была интересной, содержательной и при этом не утомительной. Денис ответил на все вопросы, показал "визитные карточки" острова, корректировал маршрут с учетом наших пожеланий, включая обед в местном ресторанчике. Экскурсия хороша для тех, кто хотел бы познакомится с Тенерифе за ограниченное время.
20 октября 2016
Экскурсия понравилась ! На все вопросы получили обстоятельные ответы. Ликбез за 6 часов по теме Тенерифе
Ещё 1 отзыв

Денис проводит ещё 3 экскурсии

Вулкан ТейдеВулкан ТейдеВулкан Тейде
От 150 за экскурсию
7 часов
53 отзыва
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.
Вкусы ТенерифеВкусы ТенерифеВкусы Тенерифе
От 50 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Незабываемые гастрономические вечера в качественных, нетуристических заведениях острова
Канары всегда находились на перекрестке морских путей, поэтому они вобрали в себя лучшие традиции испанской кухни, сохранив при этом традиции древних гуанчей и разнообразив все это нотками испаноговорящей Южной Америки. Я открою для вас истинную гастрономию Тенерифе, без туристических "конвейеров". В проверенных заведениях, куда обычно ходят только местные жители, вы попробуете все самое вкусное, чем богат этот остров.
Пиратскими тропами в деревню МаскаПиратскими тропами в деревню МаскаПиратскими тропами в деревню Маска
От 144 за экскурсию
7 часов
Увидеть таинственные поселения Тенерифе
В это сложно поверить, но на острове, площадью всего 2000 кв.км, некоторые участки по-прежнему труднодоступны. Один из них – старинная деревня Маска. Вы узнаете легенды острова о коренном народе – племени гуанчи, пиратах и сокровищах. А в Гарачико искупаетесь в лавовых бассейнах и пообедаете в прекрасном местном ресторане.

Обзорные экскурсии на Тенерифе

Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
скидка10%
€200
180 за экскурсию
9 часов
82 отзыва
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
За считанные часы в путешествии со мной вы по-настоящему поймёте характер Тенерифе. Истории прошлого и легенды, нетронутая человеком природа в парке Анага и видовые точки, в которых захватит дух — всё это сделает ваш приезд на остров ярче и насыщеннее. Вы узнаете о завоеваниях конкистадоров и жизни аборигенов гуанчи, посетите вулканический бассейн, взглянете на 1000-летнее Драконово дерево и оцените гостеприимство канарцев. А ещё попробуете необычное вино Тенерифе!
Тенерифе средневековый и современныйТенерифе средневековый и современныйТенерифе средневековый и современный
От 181 за экскурсию
7 часов
Раскрыть все секреты живописного острова на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите старинные городки, леса с канарской сосной и эвкалиптом, пляжи с черным песком и древние святыни. Услышите о прошлом и настоящем острова, особенностях его ландшафта и природы и менталитете местных жителей. Тенерифе раскроется для вас во всем великолепии!
Все уголки райского островаВсе уголки райского островаВсе уголки райского острова
скидка10%
€200
180 за экскурсию
7 часов
16 отзывов
Городки и лучшие смотровые площадки Тенерифе, местная кухня и купание в вулканических бассейнах
Вам откроются все грани Тенерифе — от живописных побережий до экзотической флоры и статуи темноликой Богородицы Канделярской. Вы поймёте, насколько самобытен этот райский остров, где культура местного населения и паломническая традиция органично сочетаются с разнообразной и яркой природой, нырнёте в воды вулканических бассейнов и выберете для себя любимый местный напиток.
Фотопрогулка по столице ТенерифеФотопрогулка по столице ТенерифеФотопрогулка по столице Тенерифе
140 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Увидеть самые интересные места исторического центра и получить на память душевные снимки
Вы узнаете, как рыбацкий порт Санта-Крус-де-Тенерифе стал столицей острова, рассмотрите его главные достопримечательности, заглянете в тайные уголки и ощутите местный дружелюбный характер. Я расскажу историю этого чудесного компактного городка на берегу Атлантики и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с ним!
Тенерифе — остановка круизного лайнераТенерифе — остановка круизного лайнераТенерифе — остановка круизного лайнера
От 230 за экскурсию
8 часов
Прочувствовать очарование старинных городков Тенерифе и услышать легенды острова вечной весны
Если вы путешествуете на круизном лайнере и у вас не так много времени для знакомства с городом, эта экскурсия — лучшее решение! Мы покажем колоритные и необычные места острова — средневековые городки с удивительной судьбой и чудесными преданиями, исторические памятники и живописные панорамные площадки. А также познакомим с местными традициями и кухней!

Выбирайте и другие экскурсии на Тенерифе

Для детейСо скидкойИндивидуальныеГастрономическиеФотосессииПешкомИстория и архитектураКрыши и панорамыНа автомобилеЗа городомГрупповыеОбзорныеНеобычные маршрутыВсе