11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этом автомобильном путешествии по острову мы замкнем полное кольцо по дорогам Тенерифе – вы увидите старинные церкви, лучшие смотровые площадки, попробуете местные вина, полюбуетесь красивой природой и услышите интересные истории об острове и его жителях.

Описание экскурсии

Оптимальный вариант знакомства с островом

Маршрут обзорной прогулки продуман так, чтобы вы могли увидеть все самые интересные и красивые места. Я постарался построить его так, чтобы он был ярким и запоминающимся, но не слишком утомительным. Наш путь начнется по направлению на запад. Мы посетим маленький аутентичный городок Сантьяго дель Тейде, где вы узнаете необычные факты его истории. Затем, преодолев Западный перевал, наблюдая смену погоды в различных климатических зонах, мы попадем на Север Острова, где в старинном городе Икод-де-лос-Винос увидим одну из главных достопримечательностей — Драконовое дерево. Вы услышите легенды, связанные с ним, прогуляетесь по пешеходным улочкам и продегустируете знаменитые канарские вина.

Must-see места

Я познакомлю вас с историей острова и расскажу предания о его происхождении. Вы узнаете интересные факты об аборигенах и пиратах, культуре и нравах местных жителей, увидите территорию старого монастыря, где при желании можно пообедать. И наконец, знакомство с Островом было бы неполным без посещения религиозной столицы Острова города Канделарии и главной канарской святыни Темноликой Мадонны. Нас ждут старинные церкви, прогулка по древнему монастырю и потрясающие панорамы местности со смотровых площадок.

Организационные детали