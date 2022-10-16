4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Реликтовый лес в парке «Анага»
Его возраст — 9 миллионов лет! Вас ждут удивительные панорамные виды на самую зелёную часть острова, а также прогулка по лавровой роще и толстому ковру мха. Вы увидите исполинских размеров вереск и насладитесь необычайной атмосферой.
Райский пляж Бенихо
Здесь, среди первозданной и гармоничной природы, забываешь о суете и проблемах. По пути к пляжу мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках на вершине хребта. Отсюда открываются фантастические виды на океан, ущелья и горы.
Местная кухня в аутентичном ресторанчике
В рыбацкой деревушке Таганана вы отведаете свежую рыбу и тушёных осьминогов. В качестве напитка можно выбрать белое вино, которым так славится Тенерифе. Панорамный вид на океан и шум прибоя станут идеальным дополнением к обеду.
Столица и лучший пляж
После обеда направимся в Санта Круз, чтобы увидеть главные достопримечательности столицы. И конечно, посетим Ла Тереситас — самый фотогеничный пляж с белым песком, который внесён в книгу рекордов Гиннесса.
Возвращение к отелю пройдёт по комфортной автостраде через всё восточное побережье острова.
Организационные детали
- По вашему желанию маршрут может меняться до или во время нашего путешествия
- Экскурсию провожу лично я или в редких случаях один из членов моей команды с должным опытом, квалификацией и прекрасным знанием острова
Дополнительные расходы
- Итоговая стоимость экскурсии зависит от выбранного или доступного на день поездки автомобиля (от класса «Стандарт», который доступен всегда, до «Комфорт+») и обсуждается до бронирования экскурсии. Доплата за повышение класса — €50–80
- Обед в деревушке Таганана оплачивается отдельно по меню: примерно €25–30 за чел.
- В стоимость входит трансфер из отелей на юго-западном побережье, организация встречи в других районах возможна при доплате от €20–50 (в зависимости от места проживания)
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников, доплата обсуждается отдельно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотелось бы чуть больше узнать. Возможно Дмитрий не
Дмитрия отличает индивидуальный поход, компетентность, нетипичное планирование маршрутов… во время поездки с ним чувствуешь себя комфортно и расслабленно, одновременно получая качественную и интересную информацию об острове.
Дмитрий показал несколько нетуристических мест острова, в которых особенные эмоциональные ощущения!
В общем - рекомендую максимально)