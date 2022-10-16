4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Аутентичный Тенерифе

Реликтовые леса парка «Анага», пейзажи пляжа Бенихо, рыбацкая деревушка и столица Санта Круз
Во время нашего путешествия я покажу вам секретные уголки Тенерифе, проведу через лес, который помнит динозавров, и познакомлю вас с восхитительной местной кухней! Вам предстоит исследовать северо-восточную сторону острова – увидеть городок с пещерными жителями, сказочные пляжи и реликтовые деревья, а затем попробовать вкуснейшие морепродукты в рыбацкой деревушке Таганана.
5
12 отзывов
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе

Описание экскурсии

Реликтовый лес в парке «Анага»

Его возраст — 9 миллионов лет! Вас ждут удивительные панорамные виды на самую зелёную часть острова, а также прогулка по лавровой роще и толстому ковру мха. Вы увидите исполинских размеров вереск и насладитесь необычайной атмосферой.

Райский пляж Бенихо

Здесь, среди первозданной и гармоничной природы, забываешь о суете и проблемах. По пути к пляжу мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках на вершине хребта. Отсюда открываются фантастические виды на океан, ущелья и горы.

Местная кухня в аутентичном ресторанчике

В рыбацкой деревушке Таганана вы отведаете свежую рыбу и тушёных осьминогов. В качестве напитка можно выбрать белое вино, которым так славится Тенерифе. Панорамный вид на океан и шум прибоя станут идеальным дополнением к обеду.

Столица и лучший пляж

После обеда направимся в Санта Круз, чтобы увидеть главные достопримечательности столицы. И конечно, посетим Ла Тереситас — самый фотогеничный пляж с белым песком, который внесён в книгу рекордов Гиннесса.

Возвращение к отелю пройдёт по комфортной автостраде через всё восточное побережье острова.

Организационные детали

  • По вашему желанию маршрут может меняться до или во время нашего путешествия
  • Экскурсию провожу лично я или в редких случаях один из членов моей команды с должным опытом, квалификацией и прекрасным знанием острова

Дополнительные расходы

  • Итоговая стоимость экскурсии зависит от выбранного или доступного на день поездки автомобиля (от класса «Стандарт», который доступен всегда, до «Комфорт+») и обсуждается до бронирования экскурсии. Доплата за повышение класса — €50–80
  • Обед в деревушке Таганана оплачивается отдельно по меню: примерно €25–30 за чел.
  • В стоимость входит трансфер из отелей на юго-западном побережье, организация встречи в других районах возможна при доплате от €20–50 (в зависимости от места проживания)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников, доплата обсуждается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет культуры и искусств по направлению туризм. С 2010 года
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являюсь резидентом и живу на Тенерифе. С первого дня влюбился в эти райские места, мне импонируют местная природа, культура, уклад жизни и кухня, а климат — просто фантастика. Помог в организации отдыха более чем 2300 семьям и индивидуальным путешественникам. Ваши эмоции и комфорт — лучшая награда и оценка моей работы, поэтому к каждому отдыхающему я стараюсь найти индивидуальный подход. И какими бы ни были ваши пожелания — экскурсии или подбор жилья на время отдыха, трансфер или фотосессии, организация свадьбы или романтического ужина, полет на параплане или катание на гидроцикле — всё будет на высшем уровне, все нюансы будут учтены. Всё будет Тенерифе! До встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
Приятно, когда экскурсовод обожает то, что показывет. Дмитрий был пунктуален, отвез нас в места с прекрасными видами, по дороге отвечал на наши вопросы.
Хотелось бы чуть больше узнать. Возможно Дмитрий не
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хотел утомлять детей, а может дорога слишком длинная и невозможно все паузы заполнить информацией. Зато остались красивые фотографии.
Дмитрий также очень любезно помог нам с заказом билетов в парки и места в ресторане Спасибо!

Приятно, когда экскурсовод обожает то, что показывет. Дмитрий был пунктуален, отвез нас в места с прекрасными
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Г
Прекрасная экскурсия, очень легкая и комфортная. Гид интересно и познавательно рассказывал. Мне понравилось, что можно было скорректировать маршрут под свои пожелания. Очень рекомендую!
Прекрасная экскурсия, очень легкая и комфортная. Гид интересно и познавательно рассказывал. Мне понравилось, что можно было
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А
Все понравилось, спасибо большое
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К
Прекрасная экскурсия! Мой гид Раиль, очень вежливый и обходительный молодой человек, не только очень щедро делился информацией и интересными фактами о Тенерифе, но и делал мне великолепные фото на протяжении
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всего маршрута (за что отдельное спасибо!).
Наверное, так как я турист искушенный, обе столицы, посещение которых входит в маршрут, не вызвали у меня особого интереса, но впечатление от северо-западного побережья навсегда останется в моей памяти. Это место обладает какой-то потрясающей энергетикой!!! Оттуда просто не хотелось уезжать!
Наш обед в аутентичной рыбной таверне с видом на бьющиеся о скалистый берег океанские волны был хоть вроде и абсолютно простым, но в то же время каким-то восхитительным! Он тоже будет приятным воспоминанием об этой поездке!

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V
Очень хочу поблагодарить нашего гида Дмитрия, приятного молодого человека и потрясающего рассказчика, за отличную экскурсию, без которой мы не увидели бы и десятой доли чудесного острова! От идеи взять машину
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напрокат пришлось отказаться, так как небольшой отпуск совсем не хотелось тратить на поиск парковки и вождение по незнакомым серпантинам, поэтому было решено запланировать эту экскурсию. Хочу отметить ту внимательность, с которой Дмитрий уточнял вопросы о наших предпочтениях и желаниях увидеть те или иные места Тенерифе, а с ними не так просто было определиться, учитывая наличие среди путешествующих дочери 12 лет, которая, казалось, хотела посетить все райский уголки острова одновременно! Поездка была составлена очень грамотно, с интересными остановками и массой замечательных рассказов о жизни острова, его людях, событиях, ну и, конечно, о природе Тенерифе и ее особенностях. Дмитрий аккуратно вел машину по горным дорогам, а мы спокойно созерцали насыщенное голубое небо и красоту вокруг. На протяжении 8 часов, пролетевших на одном дыхании, мы ощущали искреннюю любовь нашего гида к острову и желание показать нам все его удивительные места. Спасибо, Дмитрий, за созданную атмосферу и впечатления!!!

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В
Это лучшая экскурсия за все мое время поездок по разным городам и странам!
Дмитрия отличает индивидуальный поход, компетентность, нетипичное планирование маршрутов… во время поездки с ним чувствуешь себя комфортно и расслабленно, одновременно получая качественную и интересную информацию об острове.
Дмитрий показал несколько нетуристических мест острова, в которых особенные эмоциональные ощущения!
В общем - рекомендую максимально)
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