4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Реликтовые леса парка Анага и путешествие в рыбацкую деревушку

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Во время нашего путешествия я покажу вам секретные уголки Тенерифе, проведу через лес, который помнит динозавров, и познакомлю вас с восхитительной местной кухней! Вам предстоит исследовать северо-восточную сторону острова – увидеть городок с пещерными жителями, сказочные пляжи и реликтовые деревья, а затем попробовать вкуснейшие морепродукты в рыбацкой деревушке Таганана.
€223
201 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе

Что вас ожидает

Реликтовый лес в парке Анага
Основной целью нашего путешествия станет природный парк Анага, возраст которого оценивается в 9 миллионов лет! Вас ждут удивительные панорамные виды, а также прогулка по магическому реликтовому лесу, который сохранился до наших дней со времен динозавров. Вы увидите лавровые леса, рассмотрите деревья причудливой формы с переплетающимися ветками, пройдете по толстому ковру мха и погрузитесь в таинственную атмосферу этого сказочного места.

Райский пляж Бенихо
Следующая остановка на нашем маршруте – удивительный пляж Бенихо. В этом месте время останавливается: здесь забываешь о суете и проблемах, наслаждаясь первозданной и гармоничной природой. По пути к пляжу мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, где вы сделаете чудесные фотографии с вершины хребта. Отсюда открывается великолепный вид на океан, и даже истуканов острова Пасха мы не упустим из вида.

Местная кухня в аутентичном ресторанчике
Затем мы заглянем в настоящую рыбацкую деревушку Таганана, где отдадим должное местной кухне в атмосферном ресторанчике. Вы отведаете вкуснейшую свежую рыбу и потрясающих тушеных осьминогов, а в качестве напитка можно выбрать белое вино, которым так славится Тенерифе. Панорамный вид на океан и шум прибоя станут идеальным дополнением к обеду.

После обеда у вас будет выбор – отправиться в столицу Санта Круз, чтобы прогуляться по городу и устроить шоппинг в самом крупном торговом центре Эль Корте Инглес, или же отдохнуть и искупаться на роскошном пляже Ла Тереситас, который внесен в книгу рекордов Гиннесса.

Организационные детали

  • Провожу экскурсии и для большего количества участников: при группе 3-4 человека — 240 евро за экскурсию; 5-6 человек — 320 евро; 7-8 человек — 370 евро; и при 9 и более — 50 евро с человека.
  • Обед в деревушке Таганана оплачивается отдельно по меню: примерно 25-30 евро на человека.
  • По вашему желанию маршрут может меняться до или во время нашего путешествия!
  • Экскурсию провожу лично я или в редких случаях один из членов моей команды с должным опытом, квалификацией и прекрасным знанием острова!
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе
Аутентичный Тенерифе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, окончил Университет Культуры и Искусств по направлению туризм и гостиничное хозяйство. Больше 8 лет являюсь резидентом и живу на Тенерифе. С первого дня влюбился в эти райские места, мне импонирует их природа, культура, уклад жизни и кухня, а климат просто фантастика. Помог в организации отдыха более чем 800 семьям и индивидуальным путешественникам. Ваши эмоции и комфорт — лучшая награда и оценка моей работы, поэтому к каждому отдыхающему я стараюсь найти индивидуальный подход. Чтобы сервис был на высоте, работаю с командой профессионалов, таких же без памяти влюбленных в Тенерифе людей. И какими бы ни были ваши пожелания: экскурсии или подбор жилья на время отдыха, трансфер или фотосессии, организация свадьбы или романтического ужина, полет на параплане или катание на гидроцикле — все будет на высшем уровне, все нюансы будут учтены. До встречи на Тенерифе!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 июля 2019
Очень хочу поблагодарить нашего гида Дмитрия, приятного молодого человека и потрясающего рассказчика, за отличную экскурсию, без которой мы не увидели бы и десятой доли чудесного острова! От идеи взять машину напрокат пришлось отказаться, так как небольшой отпуск совсем не хотелось тратить на поиск парковки и вождение по незнакомым серпантинам, поэтому было решено запланировать эту экскурсию. Хочу отметить ту внимательность, с которой Дмитрий уточнял вопросы о наших предпочтениях и желаниях увидеть те или иные места Тенерифе, а с ними не так просто было определиться, учитывая наличие среди путешествующих дочери 12 лет, которая, казалось, хотела посетить все райский уголки острова одновременно! Поездка была составлена очень грамотно, с интересными остановками и массой замечательных рассказов о жизни острова, его людях, событиях, ну и, конечно, о природе Тенерифе и ее особенностях. Дмитрий аккуратно вел машину по горным дорогам, а мы спокойно созерцали насыщенное голубое небо и красоту вокруг. На протяжении 8 часов, пролетевших на одном дыхании, мы ощущали искреннюю любовь нашего гида к острову и желание показать нам все его удивительные места. Спасибо, Дмитрий, за созданную атмосферу и впечатления!!!
27 августа 2018
Отличная экскурсия. Дмитрий очень компетентный гид, эрудированный, интересно рассказывает. Все прошло четко, Дмитрий нам помогал со многими туристическими вопросами на острове даже после экскурсии. Я с уверенностью могу сказать, что благодаря Дмитрию, мы увидели и узнали о Тенерифе все, что должны были и к чему были готовы.
Рекомендую!
Сильвия
28 октября 2017
Хотим выразить благодарность гиду Дмитрию за увлекательную и познавательную экскурсию по Тенерифе,чувствуется что он знает и любит своё дело. 8 часов увлекательных рассказов,очень вкусный обед в ресторанчике на берегу океана в и в завершении купание на красивом пляже. Очень рекомендуем выделить один день на это не большое путешествие по острову.
29 августа 2017
Очень удачный маршрут. В хорошую погоду, которая как раз нам сопутствовала, можно увидеть такие виды и места, что захочется вернуться на Тенерифе ещё не один раз.

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