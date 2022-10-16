4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время нашего путешествия я покажу вам секретные уголки Тенерифе, проведу через лес, который помнит динозавров, и познакомлю вас с восхитительной местной кухней! Вам предстоит исследовать северо-восточную сторону острова – увидеть городок с пещерными жителями, сказочные пляжи и реликтовые деревья, а затем попробовать вкуснейшие морепродукты в рыбацкой деревушке Таганана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Реликтовый лес в парке «Анага»

Его возраст — 9 миллионов лет! Вас ждут удивительные панорамные виды на самую зелёную часть острова, а также прогулка по лавровой роще и толстому ковру мха. Вы увидите исполинских размеров вереск и насладитесь необычайной атмосферой.

Райский пляж Бенихо

Здесь, среди первозданной и гармоничной природы, забываешь о суете и проблемах. По пути к пляжу мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках на вершине хребта. Отсюда открываются фантастические виды на океан, ущелья и горы.

Местная кухня в аутентичном ресторанчике

В рыбацкой деревушке Таганана вы отведаете свежую рыбу и тушёных осьминогов. В качестве напитка можно выбрать белое вино, которым так славится Тенерифе. Панорамный вид на океан и шум прибоя станут идеальным дополнением к обеду.

Столица и лучший пляж

После обеда направимся в Санта Круз, чтобы увидеть главные достопримечательности столицы. И конечно, посетим Ла Тереситас — самый фотогеничный пляж с белым песком, который внесён в книгу рекордов Гиннесса.

Возвращение к отелю пройдёт по комфортной автостраде через всё восточное побережье острова.

Организационные детали

По вашему желанию маршрут может меняться до или во время нашего путешествия

Экскурсию провожу лично я или в редких случаях один из членов моей команды с должным опытом, квалификацией и прекрасным знанием острова

Дополнительные расходы