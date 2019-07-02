4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Реликтовый лес в парке Анага

Основной целью нашего путешествия станет природный парк Анага, возраст которого оценивается в 9 миллионов лет! Вас ждут удивительные панорамные виды, а также прогулка по магическому реликтовому лесу, который сохранился до наших дней со времен динозавров. Вы увидите лавровые леса, рассмотрите деревья причудливой формы с переплетающимися ветками, пройдете по толстому ковру мха и погрузитесь в таинственную атмосферу этого сказочного места.

Райский пляж Бенихо

Следующая остановка на нашем маршруте – удивительный пляж Бенихо. В этом месте время останавливается: здесь забываешь о суете и проблемах, наслаждаясь первозданной и гармоничной природой. По пути к пляжу мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, где вы сделаете чудесные фотографии с вершины хребта. Отсюда открывается великолепный вид на океан, и даже истуканов острова Пасха мы не упустим из вида.

Местная кухня в аутентичном ресторанчике

Затем мы заглянем в настоящую рыбацкую деревушку Таганана, где отдадим должное местной кухне в атмосферном ресторанчике. Вы отведаете вкуснейшую свежую рыбу и потрясающих тушеных осьминогов, а в качестве напитка можно выбрать белое вино, которым так славится Тенерифе. Панорамный вид на океан и шум прибоя станут идеальным дополнением к обеду.

После обеда у вас будет выбор – отправиться в столицу Санта Круз, чтобы прогуляться по городу и устроить шоппинг в самом крупном торговом центре Эль Корте Инглес, или же отдохнуть и искупаться на роскошном пляже Ла Тереситас, который внесен в книгу рекордов Гиннесса.