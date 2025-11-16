Никогда не погружались с аквалангом? Это предложение подходит как для опытных дайверов, так и для новичков. Мы проведём инструктаж и сделаем всё, чтобы вам было комфортно под водой. Продолжительность погружения — 20 или 40 минут, в зависимости от ваших пожеланий.
Описание водной прогулки
На скоростной лодке мы отправимся в место с живописным подводным пейзажем. Скалистые выступы, затонувшее судно, встречи со скатами, черепахами и другими морскими обитателями — в программе!
Организационные детали
- В тайминг заложены, помимо погружения, путь на лодке туда-обратно, переодевание, инструктаж
- Доплата за 40-минутное погружение — €30
- Можно участвовать детям старше 8 лет
- Противопоказания — значительные проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой, психологические отклонения
- Я могу организовать трансфер с юга острова — €15–30 в зависимости от расположения
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€92
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Costa Adeje
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 306 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет культуры и искусств по направлению туризм. С 2013 года
