являюсь резидентом и живу на Тенерифе. С первого дня влюбился в эти райские места, мне импонируют местная природа, культура, уклад жизни и кухня, а климат — просто фантастика. Помог в организации отдыха более чем 1000 семьям и индивидуальным путешественникам. Ваши эмоции и комфорт — лучшая награда и оценка моей работы, поэтому к каждому отдыхающему я стараюсь найти индивидуальный подход. И какими бы ни были ваши пожелания — экскурсии или подбор жилья на время отдыха, трансфер или фотосессии, организация свадьбы или романтического ужина, полет на параплане или катание на гидроцикле — всё будет на высшем уровне, все нюансы будут учтены. Всё будет Тенерифе! До встречи.