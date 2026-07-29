3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете, как рыбацкий порт Санта-Крус-де-Тенерифе стал столицей острова, рассмотрите его главные достопримечательности, заглянете в тайные уголки и ощутите местный дружелюбный характер. Я расскажу историю этого чудесного компактного городка на берегу Атлантики и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с ним!

Описание фото-прогулки

Санта-Крус-де-Тенерифе — любовь с первого взгляда

Вы пройдёте по главному бульвару Ла-Рамбла и центральным кварталам в стиле рационализм, построенным в период стремительного роста города в 60-е годы 20 века. Познакомитесь с проектом «Скульптура на улице» от художников со всей Европы и посетите вечнозеленый парк, где даже часы сделаны из цветов! Вы увидите уникальный масонский храм начала 20 века, и мы прочитаем главные символы экстерьера и интерьера здания. Заглянете в скрытые от туристических глаз урбанистические пространства и на уютные площади с традиционной испанской керамикой. А ещё зайдёте на исторический центральный рынок, где я проведу экскурс по необычным местным деликатесам, например, банановому вину и канарскому сыру, ежегодно получающему премии как лучший козий сыр в мире! Завершится прогулка у нового символа города, созданного по проекту культового испанского архитектора Сантьяго Калатравы.

Все тайны столицы

Санта-Крус-де-Тенерифе находится «на пересечении» трёх континентов: Европы, Америки и Африки. Я расскажу, как расположение повлияло на историю и характер местных жителей. А также вы узнаете, как островитяне одержали победу над британской армией адмирала Нельсона, что значат три львиные головы на гербе города и действительно ли здесь до сих пор проводятся балы женихов и невест местной аристократии. Кроме того, я раскрою секрет, какой признанный всем миром сюрреалист родился в Тенерифе и в какой галерее современного искусства выставлены его работы.

Шопинг по самым оригинальным бутикам в центре столице

По желанию я проведу вас по необычным магазинчикам, в частности, монобрендам канарских дизайнеров, и удивлю тем, что бутики некоторых из них есть не только на о. Тенерифе, но и в центре Москвы!

Остановись, мгновение!

Мы проведём небольшую фотосессию на профессиональную камеру в самых инстаграмных локациях эклектичного города, который я знаю как свои пять пальцев.

Организационные детали