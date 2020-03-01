3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть самые интересные места исторического центра и получить на память душевные снимки

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Вы узнаете, как рыбацкий порт Санта-Крус-де-Тенерифе стал столицей острова, рассмотрите его главные достопримечательности, заглянете в тайные уголки и ощутите местный дружелюбный характер.

Я расскажу историю этого чудесного компактного городка на берегу Атлантики и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с ним!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в отель Iberostar Gran Hotel Mencey
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе

Что вас ожидает

Санта-Крус-де-Тенерифе — любовь с первого взгляда
Вы пройдете по главному бульвару Ла-Рамбла и центральным кварталам в стиле рационализм, построенным в период стремительного роста города в 60-е годы ХХ века. Познакомитесь с проектом «Скульптура на улице» от художников со всей Европы и посетите вечнозеленый парк, где даже часы сделаны из цветов! Заглянете в скрытые от туристических глаз урбанистические пространства и на уютные площади с традиционной испанской керамикой. А еще зайдете на исторический центральный рынок, где я проведу экскурс по необычным местным деликатесам, например, банановому вину и канарскому сыру, ежегодно получающему премии как лучший козий сыр в мире! Завершится прогулка у нового символа города, созданного по проекту культового испанского архитектора Сантьяго Калатравы.

Все тайны столицы
Санта-Крус-де-Тенерифе находится «на пересечении» трех континентов: Европы, Америки и Африки. Я расскажу, как расположение повлияло на историю и характер местных жителей. А также вы узнаете, как островитяне одержали победу над британской армией адмирала Нельсона, что значат три львиные головы на гербе города и действительно ли здесь до сих пор проводятся балы женихов и невест местной аристократии. Кроме того, я раскрою секрет, какой признанный всем миром сюрреалист родился в Тенерифе и в какой галерее современного искусства выставлены его работы.

Шопинг по самым оригинальным бутикам в центре столице
По желанию я проведу вас по необычным магазинчикам, в частности, монобрендам канарских дизайнеров, и удивлю тем, что бутики некоторых из них есть не только на о.Тенерифе, но и в центре Москвы!

Остановись, мгновение!
Мы проведем небольшую фотосессию на профессиональную камеру в самых атмосферных локациях эклектичного города, который я знаю как свои пять пальцев. В течение пяти дней после экскурсии я пришлю вам 10 обработанных фото.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе
Фотопрогулка по столице Тенерифе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в отель Iberostar Gran Hotel Mencey.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, я профессиональный журналист, канаровед и житель Тенерифе с 15-летним стажем. Шесть лет была главным редактором русскоязычного туристического журнала на острове, а сейчас пишу про Канары в российские издания о путешествиях. По долгу службы и из личной любознательности исследовала все самые нетуристические тропы на острове. С удовольствием поделюсь своими знаниями и эмоциями с вами. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
29.02.2020. Чудесная фотопрогулка. Анастасия подбирает маршрут согласно ваших предпочтений и интересно рассказывает о городе. В городе много зданий в колониальном стиле. Одним из символом города и всего острова является необычное футуристическое здание-концертный зал – Аудиторио де Тенерифе. Красиво и атмосферно. А ещё мы застали завершающий день карнавала и весь город был наполнен людьми в костюмах, целые группы и семьи. Очень весело, позитивно и интересно.
6 января 2020
Очень интересное решение - микс экскурсии, фотосессии и шопинга. Прогулка по старым улочкам Санта-Крус-де-Тенерифе с рассматриванием красивых домов, поход на исторический рынок и библиотеку в стиле современного искусства подарит приятное послевкусие.
20 декабря 2019
Спасибо за интересную экскурсию! Осталось много впечатлений, в особенности от библиотеки.

Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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