3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдёте по главному бульвару Ла-Рамбла и центральным кварталам в стиле рационализм, построенным в период стремительного роста города в 60-е годы 20 века. Познакомитесь с проектом «Скульптура на улице» от художников со всей Европы и посетите вечнозеленый парк, где даже часы сделаны из цветов! Вы увидите уникальный масонский храм начала 20 века, и мы прочитаем главные символы экстерьера и интерьера здания. Заглянете в скрытые от туристических глаз урбанистические пространства и на уютные площади с традиционной испанской керамикой. А ещё зайдёте на исторический центральный рынок, где я проведу экскурс по необычным местным деликатесам, например, банановому вину и канарскому сыру, ежегодно получающему премии как лучший козий сыр в мире! Завершится прогулка у нового символа города, созданного по проекту культового испанского архитектора Сантьяго Калатравы.
Все тайны столицы
Санта-Крус-де-Тенерифе находится «на пересечении» трёх континентов: Европы, Америки и Африки. Я расскажу, как расположение повлияло на историю и характер местных жителей. А также вы узнаете, как островитяне одержали победу над британской армией адмирала Нельсона, что значат три львиные головы на гербе города и действительно ли здесь до сих пор проводятся балы женихов и невест местной аристократии. Кроме того, я раскрою секрет, какой признанный всем миром сюрреалист родился в Тенерифе и в какой галерее современного искусства выставлены его работы.
Шопинг по самым оригинальным бутикам в центре столице
По желанию я проведу вас по необычным магазинчикам, в частности, монобрендам канарских дизайнеров, и удивлю тем, что бутики некоторых из них есть не только на о. Тенерифе, но и в центре Москвы!
Остановись, мгновение!
Мы проведём небольшую фотосессию на профессиональную камеру в самых инстаграмных локациях эклектичного города, который я знаю как свои пять пальцев.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D5100
В течение пяти дней после экскурсии я пришлю вам 10 обработанных фото
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель Iberostar Gran Hotel Mencey
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Анастасия. Я профессиональный журналист, преподаватель испанского языка для иностранцев и житель Тенерифе с многолетним стажем. В разное время была главным редактором русскоязычного туристического журнала на острове и работала читать дальшеуменьшить
переводчиком в российско-испанском проекте.
Сегодня я преподаю испанский язык через погружение в местную культуру и повседневную жизнь. По работе и благодаря собственной любознательности исследовала самые нетуристические уголки острова. Ценю эксклюзивность и аутентичность и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями, открытиями и любовью к Тенерифе. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Хотели бы выразить искреннюю благодарность нашему гиду Анастасии за великолепную экскурсию по Санта-Крус! Мы путешествуем всей семьей (двое взрослых и двое детей), и найти формат, который будет одинаково интересен и познавателен читать дальшеуменьшить
для всех участников, задача не из легких. Но экскурсия превзошла все наши ожидания. Анастасия невероятно приятная, воспитанная и интеллигентная девушка, с которой было очень легко и комфортно общаться с первых минут. Она прекрасно чувствовала нашу семью, гибко подстроилась под наши интересы и темп, уделив внимание тому, что действительно увлекает и взрослых, и детей. Чувствовалось глубокое знание материала, нам рассказали множество интересных фактов, исторических деталей и историй, которые не найдешь в обычных путеводителях. Кроме того, Анастасия дала ценнейшие рекомендации по дальнейшему маршруту, поделилась полезной информацией и посоветовала потрясающий ресторан с местной кухней - аутентичный, очень вкусный и атмосферный. Огромное спасибо за профессионализм, душевность и любовь к своему делу! Экскурсия оставила самые светлые и теплые воспоминания у всей нашей семьи.
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М
Маргарита
На мой день рождения мы выбрали тематическую экскурсию с фотосессией по Санта-Кпузу на Тенерифе с Анастасией. Фотопрогулка нам очень понравилась. Анастасия подробно рассказала о значимых локациях города, каждая из которых читать дальшеуменьшить
имела интересную историю. Вдобавок мы получили 10 прекрасных снимков, выполненных на этих локациях. Фотографии отличает прекраная композиция кадра. Экскурсия продлилась 3 часа, которые пролетели незаметно. За это время мы познакомились с памятиками исторического наследия, парками, работой местного общественного транспорта, посетили городской рынок и много узнали о продуктах, винах, которыми знаменит остров. Также Анастасия дала рекомендации по тому, какие рестораны и пляжи стоит посетить на острове. Выражаем большую благодарность Анастасии.
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Оксана
Мы совершили увлекательную и интересную прогулку по столице острова в компании Анастасии! Начиная с этапа оформления заказа экскурсии на сайте до завершения прогулки, Настя очень внимательно относилась к нашим пожеланиям читать дальшеуменьшить
и интересам. Нам с дочерью был подробно рассчитан самый удобный способ, как добраться к месту экскурсии, даны рекомендации, как одеться и что взять с собой. Настя провела нас по самым колоритным и живописным местам Санта Круз, рассказывая историю этих мест, сопровождая свой рассказ не только интересными фактами, но и креативной с’емкой! Во время прогулки Мы отведали вкуснейшие смузи, блинчики с лососем, насладились местными десертами, купили сувениры и спасительный гель алоэ! А через несколько дней, мы получили шикарные фото на память о нашей прогулке!!! С Настей было очень интересно и мне, и моей 13-летней дочери, поэтому очень рекомендуем всем, кто собирается на Тенерифе данную прогулку. Останетесь довольны и счастливы!!!
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Алексей
Очень приятная прогулка с Анастасией. Ещё бы гуляли и гуляли. Концепт, совместить экскурсию по городу с фотошутингом, для нас как семья с двумя детьми (5 и 12) идеален. Не всегда получается с фотографироваться как семья или пара на прогулке. Анастасия была добра, внимательна, рассказала и показала много интересного. Спасибо большое 🙏.
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Е
Елизавета
Отличная экскурсия с замечательной Анастасией. Грамотно спланированный маршрут. Время пролетело быстро и интересно. Потрясающая опция - фотографии. В день экскурсии переводили время на зимнее. Анастасия предупредила нас вечером и еще раз напомнила утром. Спасибо за экскурсию и внимание
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M
Maria
Анастасия, спасибо большое за экскурсию!!! Были приятно удивлены красотами города и разнообразием! С вами очень интересно поговорить, можно было слушать и слушать без остановки, вы очень наполненная и светлая! От читать дальшеуменьшить
вас прям канарским теплом веет!!! Очень познавательная и увлекательная экскурсия! Спасибо за советы, наводки и приятно проведенное время!! Ps: И да, пляж потрясающий и спасибо за помощь с автобусами, обратно добрались с ветерком!!!) 👍🏼👌☀️🌺 С ув. Мария ☀️
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