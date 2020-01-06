Познакомиться с одним из самых колоритных городов Тенерифе, воссозданным после извержения вулкана
Рассматривая с панорамной площадки следы лавы, вы узнаете, как один из богатейших портов Тенерифе был стерт с лица земли. Я расскажу об уцелевших памятниках — крепости Сан Мигель и монастыре Санто-Доминго.
А также познакомлю с природой лавовых бассейнов, историей канарских сигар и особенностями местной культуры.
Достопримечательности города, восставшего из пепла
Гарачико был почти уничтожен в результате извержения вулкана в начале 18 века. Прогулка начнется со смотровой площадки, с которой вы увидите следы спускавшейся лавы. Я расскажу о нелегкой судьбе города, некогда одного из богатейших портов Тенерифе, и мероприятии «Фуэгос дель Риско», которое проходит в память о катастрофе каждые пять лет. Далее вы посетите уцелевшую крепость Сан Мигель, где речь пойдет о важном оборонительном сооружении от набегов пиратов и корсаров. И один из древнейших монастырей Тенерифе — Санто-Доминго, также не пострадавший от схода лавины. А также услышите о природе лавовых купален Эль Калетон и узнаете, какие еще природные бассейны стоит посетить на Тенерифе.
Канарские сигары и заметки о местной жизни
В знаменитой сигарной лавке вы познакомитесь с историей одного успешного канарского торседора. А чуть раньше встретите памятник Эмигранта, возле которого поговорим об эмиграции канарцев в Латинскую Америку. Я проведу вас по колоритным улочкам и скрытым дворикам Гарачико, по пути рассказывая об особенностях местной кухни, отношении к образованию, праздникам и семье, а также привычках канарцев. И кроме того, дам ценные советы: где попробовать лучшие фирменные блюда, куда сходить в свободное время и в каких магазинах выгоднее купить сувениры из Тенерифе.
По желанию, мы также поднимемся по длинной лестнице с сотней ступенек к красивой белоснежной колокольне Святой Анны.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и не забудьте фотоаппарат!
Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Венесуэлы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Привет, меня зовут Ольга, и я веду собственный блог о жизни на севере Тенерифе. Моя любовь к острову безгранична, и он отвечает мне взаимностью. Я обходила и объездила свой регион читать дальшеуменьшить
вдоль и поперек, познакомилась с интересными местами и людьми, изучила местную кухню и научилась готовить традиционные блюда, нашла небольшие частные винодельни, где дают подержать в руках виноградную лозу и попробовать настоящее канарское вино. Собрала коллекцию невероятных пейзажей и видов. Никаких исторических фактов и сухих сведений со мной вы не узнаете, я покажу вам город глазами местных жителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Людмила
Большое спасибо за экскурсию. Ольга отличный гид. Прекрасно владеет материалом, знает много занимательныех мелочей, без которых экскурсия не была бы так запоминаема. влюбила меня в Тенерифе. Большое ей спасибо и много творческих успехов и много туристов.
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Е
Елизавета
Удивилась, что так мало отзывов на эту экскурсию. Нам всё понравилось. Содержательно, внятно, доступно:)
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Е
Елизавета
Спасибо за замечательно проведенную экскурсию. Информация была подана увлеченно, грамотно и "вкусно"
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