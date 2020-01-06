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  3. Гарачико — канарская птица Феникс

Познакомиться с одним из самых колоритных городов Тенерифе, воссозданным после извержения вулкана

Ольга
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Ольга – ваш гид
Рассматривая с панорамной площадки следы лавы, вы узнаете, как один из богатейших портов Тенерифе был стерт с лица земли.

Я расскажу об уцелевших памятниках — крепости Сан Мигель и монастыре Санто-Доминго.

А также познакомлю с природой лавовых бассейнов, историей канарских сигар и особенностями местной культуры.
От
€40
36 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на проспекте Венесуэлы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс

Что вас ожидает

Достопримечательности города, восставшего из пепла
Гарачико был почти уничтожен в результате извержения вулкана в начале 18 века. Прогулка начнется со смотровой площадки, с которой вы увидите следы спускавшейся лавы. Я расскажу о нелегкой судьбе города, некогда одного из богатейших портов Тенерифе, и мероприятии «Фуэгос дель Риско», которое проходит в память о катастрофе каждые пять лет. Далее вы посетите уцелевшую крепость Сан Мигель, где речь пойдет о важном оборонительном сооружении от набегов пиратов и корсаров. И один из древнейших монастырей Тенерифе — Санто-Доминго, также не пострадавший от схода лавины. А также услышите о природе лавовых купален Эль Калетон и узнаете, какие еще природные бассейны стоит посетить на Тенерифе.

Канарские сигары и заметки о местной жизни
В знаменитой сигарной лавке вы познакомитесь с историей одного успешного канарского торседора. А чуть раньше встретите памятник Эмигранта, возле которого поговорим об эмиграции канарцев в Латинскую Америку. Я проведу вас по колоритным улочкам и скрытым дворикам Гарачико, по пути рассказывая об особенностях местной кухни, отношении к образованию, праздникам и семье, а также привычках канарцев. И кроме того, дам ценные советы: где попробовать лучшие фирменные блюда, куда сходить в свободное время и в каких магазинах выгоднее купить сувениры из Тенерифе.

По желанию, мы также поднимемся по длинной лестнице с сотней ступенек к красивой белоснежной колокольне Святой Анны.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви и не забудьте фотоаппарат!
  • Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат в кафе.
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс
Гарачико — канарская птица Феникс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на проспекте Венесуэлы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Привет, меня зовут Ольга, и я веду собственный блог о жизни на севере Тенерифе. Моя любовь к острову безгранична, и он отвечает мне взаимностью. Я обходила и объездила свой регион вдоль и поперек, познакомилась с интересными местами и людьми, изучила местную кухню и научилась готовить традиционные блюда, нашла небольшие частные винодельни, где дают подержать в руках виноградную лозу и попробовать настоящее канарское вино. Собрала коллекцию невероятных пейзажей и видов. Никаких исторических фактов и сухих сведений со мной вы не узнаете, я покажу вам город глазами местных жителей.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 января 2020
Большое спасибо за экскурсию. Ольга отличный гид. Прекрасно владеет материалом, знает много занимательныех мелочей, без которых экскурсия не была бы так запоминаема.влюбила меня в Тенерифе. Большое ей спасибо и много творческих успехов и много туристов .

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