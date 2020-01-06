Рассматривая с панорамной площадки следы лавы, вы узнаете, как один из богатейших портов Тенерифе был стерт с лица земли. Я расскажу об уцелевших памятниках — крепости Сан Мигель и монастыре Санто-Доминго. А также познакомлю с природой лавовых бассейнов, историей канарских сигар и особенностями местной культуры.

Описание экскурсии

Достопримечательности города, восставшего из пепла

Гарачико был почти уничтожен в результате извержения вулкана в начале 18 века. Прогулка начнется со смотровой площадки, с которой вы увидите следы спускавшейся лавы. Я расскажу о нелегкой судьбе города, некогда одного из богатейших портов Тенерифе, и мероприятии «Фуэгос дель Риско», которое проходит в память о катастрофе каждые пять лет. Далее вы посетите уцелевшую крепость Сан Мигель, где речь пойдет о важном оборонительном сооружении от набегов пиратов и корсаров. И один из древнейших монастырей Тенерифе — Санто-Доминго, также не пострадавший от схода лавины. А также услышите о природе лавовых купален Эль Калетон и узнаете, какие еще природные бассейны стоит посетить на Тенерифе.

Канарские сигары и заметки о местной жизни

В знаменитой сигарной лавке вы познакомитесь с историей одного успешного канарского торседора. А чуть раньше встретите памятник Эмигранта, возле которого поговорим об эмиграции канарцев в Латинскую Америку. Я проведу вас по колоритным улочкам и скрытым дворикам Гарачико, по пути рассказывая об особенностях местной кухни, отношении к образованию, праздникам и семье, а также привычках канарцев. И кроме того, дам ценные советы: где попробовать лучшие фирменные блюда, куда сходить в свободное время и в каких магазинах выгоднее купить сувениры из Тенерифе.

По желанию, мы также поднимемся по длинной лестнице с сотней ступенек к красивой белоснежной колокольне Святой Анны.

Организационные детали