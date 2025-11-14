53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вулкан Тейде

Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи - путешествие к жемчужине Тенерифе
Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.
4.8
105 отзывов
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде

Описание экскурсии

Программа

Начав подъём с побережья в районе Лос Кристианос, по пути в национальный парк Тейде мы проследуем через все высотно-климатические зоны, наблюдая,как с высотой меняется растительная и климатическая картина.

Вилафлор. История и легенды. Своим клиентам я также предлагаю заехать в исторический центр этого маленького городка, куда на большом автобусе просто не попасть, полюбоваться двумя храмами и окунуться в атмосферу испанской провинции.

Хвойные леса Оказавшись в зеленом поясе из хвойных лесов, опоясывающих вулкан (Корона Форесталь), обязательно посмотрим на самую большую сосну Канарского архипелага. Кстати, советую заранее запастись “заветным желанием”, чтобы оставить записку в дупле этого исполина. Туристы пробовали — говорят, работает!

Кальдера и обсидиановая долина Далее, останавливаясь на самых красивых смотровых площадках, добираемся до территории старого кратера вулкана, так называемой Кальдеры. Для желающих подняться почти на вершину Тейде работает фуникулёр. А еще нас ждут обсидиановая долина, небольшой музей лавы, лунные и марсианские пейзажи. Пейзажи выглядят настолько загадочно, что порождают разные шутки и домыслы. Например, что американцы не высаживались на Луну, а, облачившись в скафандры, разместили в наших долинах на Тейде луноход и звёздно-полосатый флаг, сделали фотографии и отчитались о покорении Луны. Это просто версия, но то, что многие фильмы на космическую тематику снимались здесь — это уже факт. И вы сможете сами оценить эти фантастические виды.

Обед Если вы решите пообедать, я покажу массу мест с разнообразными вариантами питания — от банальных гамбургеров, пельменей до канарского кролика и мяса козы с домашним вином.

Проверено годами, что большинство туристов, побывавших на Тенерифе, обязательно возвращаются на остров снова и снова. И одна из причин этого — незабываемые впечатления от путешествия на Тейде.

Организационные детали

  • В стоимость входят транспортные расходы
  • Отдельно оплачивается: фуникулер на вершину Тейде (€42); обед (стоимость полноценного обеда с вином и десертом — €20-30 на человека)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1536 туристов
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с
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первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
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T
Большое спасибо Денису за интересную экскурсию. Великолепное знание мест и истории. Доброжелательное отношение, терпение и такт. С вами было комфортно и интересно. Спасибо за ваш опыт и заботливое сопровождение.
Большое спасибо Денису за интересную экскурсию. Великолепное знание мест и истории. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
Большое спасибо Денису за интересную экскурсию. Великолепное знание мест и истории. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
Большое спасибо Денису за интересную экскурсию. Великолепное знание мест и истории. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
Большое спасибо Денису за интересную экскурсию. Великолепное знание мест и истории. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
Большое спасибо Денису за интересную экскурсию. Великолепное знание мест и истории. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
Большое спасибо Денису за интересную экскурсию. Великолепное знание мест и истории. Доброжелательное отношение, терпение и такт.
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A
Всё было отлично. Нам понравилось.
Всё было отлично. Нам понравилось.
Всё было отлично. Нам понравилось.
Всё было отлично. Нам понравилось.
Всё было отлично. Нам понравилось.
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Ольга
Хочу выразить огромную благодарность Денису за организацию экскурсии на вулкан Тейде. Мы приехали на Тенерифе впервые и конечно хотелось увидеть самые красивые места острова. Мы любим индивидуальные туры и были
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рады,что остановили свой выбор именно на экскурсии у Дениса. Он очень интересный рассказчик, видно,что сам много изучает и интересуется историей острова, быстро и спокойно находит решение в любой ситуации. Во время нашей экскурсии неожиданно закрыли проезд к самой горе из-за снегопада накануне и Денис предложил изменить немного наш маршрут. И мы не пожалели: нам все же удалось посмотреть заснеженный вулкан и походить по лавовым долинам в снегу, но мы ещё смогли посетить и пиратскую деревню Маска! Виды просто потрясающие и завораживающие! А уж какой Денис профессиональный водитель мы смогли это сами оценить во время спусков и подъемов по серпантину! Можно сказать,что наше первое знакомство с Тенерифе прошло на "ура"! Спасибо за это Денису:)

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А
Экскурсия на вулкан Тейде оставила незабываемые впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат, и это было идеальное решение – комфортный автомобиль, увлекательные рассказы гида и полная свобода в выборе маршрута. За день
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мы увидели самые живописные места национального парка, полюбовались невероятными пейзажами и узнали много интересного о острове, вулкане и его истории. А финалом стал, пожалуй, самый красивый закат в нашей жизни – зрелище, которое невозможно передать словами. Если хотите увидеть Тенерифе во всей его красе, однозначно рекомендую такую экскурсию!

Экскурсия на вулкан Тейде оставила незабываемые впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат, и это было идеальное решение
Экскурсия на вулкан Тейде оставила незабываемые впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат, и это было идеальное решение
Экскурсия на вулкан Тейде оставила незабываемые впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат, и это было идеальное решение
Экскурсия на вулкан Тейде оставила незабываемые впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат, и это было идеальное решение
Экскурсия на вулкан Тейде оставила незабываемые впечатления! Мы выбрали индивидуальный формат, и это было идеальное решение
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В
Денис провел очень интересную экскурсию. Рассказывал так, как будто просто беседовал, не нагружая какими-то датами и именами, но при этом было настолько интересно, что хотелось слушать и слушать. Множество интересных
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и видовых мест по дороге, около которых можно было остановиться и опять-таки услышать интересную историю об этом месте, например,"лунные пейзажи" и самое крупное дерево на острове или городок Виллафлор и т. п. Денис предупредил, что билеты на подъёмник на конкретное время лучше приобрести заранее, что мы и сделали и не пожалели. Огромное спасибо!

Денис провел очень интересную экскурсию. Рассказывал так, как будто просто беседовал, не нагружая какими-то датами и
Денис провел очень интересную экскурсию. Рассказывал так, как будто просто беседовал, не нагружая какими-то датами и
Денис провел очень интересную экскурсию. Рассказывал так, как будто просто беседовал, не нагружая какими-то датами и
Денис провел очень интересную экскурсию. Рассказывал так, как будто просто беседовал, не нагружая какими-то датами и
Денис провел очень интересную экскурсию. Рассказывал так, как будто просто беседовал, не нагружая какими-то датами и
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М
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Денис очень много всего знает и всю дорогу рассказывал нам различные интересные истории и показывал захватывающие виды. От него мы узнали много нового. И в общем-то замечательно провели время. Был такой неспешный отдых без беготни. Всем рекомендую Дениса.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
Ездила вдвоем с мамой на экскурсию с Денисом -это наше первое путешествие на Канарские острова.
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