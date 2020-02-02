53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе

Денис
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Денис – ваш гид
Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде.

Вулкан высотой 3718 м.

является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании.

Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии53 отзыва
4.89
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде

Программа

Начав подъём с побережья в районе Лос Кристианос, по пути в Национальный парк Тейде мы проследуем через все высотно-климатические зоны, наблюдая,как с высотой меняется растительная и климатическая картина.

Канарские вина При желании можем посетить бесплатную дегустацию канарских вин, производимых в регионе Вилафлор. Своим клиентам я также предлагаю заехать в исторический центр этого маленького городка, куда на большом автобусе просто не попасть, полюбоваться двумя храмами и окунуться в атмосферу испанской провинции.

Хвойные леса Оказавшись в зеленом поясе из хвойных лесов, опоясывающих вулкан (Корона Форесталь), обязательно посмотрим на самую большую сосну Канарского архипелага. Кстати, советую заранее запастись “заветным желанием”, чтобы оставить записку в дупле этого исполина. Туристы пробовали — говорят, работает!

Кальдера и обсидиановая долина Далее, останавливаясь на самых красивых смотровых площадках, добираемся до территории старого кратера вулкана, так называемой Кальдеры. Для желающих подняться почти на вершину Тейде работает фуникулёр. А еще нас ждут обсидиановая долина, небольшой музей лавы, лунные и марсианские пейзажи. Пейзажи выглядят настолько загадочно, что порождают разные шутки и домыслы. Например, что американцы не высаживались на Луну, а, облачившись в скафандры, разместили в наших долинах на Тейде луноход и звёздно-полосатый флаг, сделали фотографии и отчитались о покорении Луны. Это просто версия, но то, что многие фильмы на космическую тематику снимались здесь — это уже факт. И вы сможете сами оценить эти фантастические виды.

Леса Ла Эсперанса Обратная дорога проходит через красивейшие леса Ла Эсперанса, где сосны соседствуют с можжевельниками, эвкалиптами, одуванчиками гигантских размеров.

Обед Если вы решите пообедать, я покажу массу мест с разнообразными вариантами питания — от банальных гамбургеров, пельменей до канарского кролика и мяса козы с домашним вином. При желании организуем барбекю на площадках для пикника, расположенных в Лесной короне. Это один из любимых видов досуга испанцев.

Проверено годами, что большинство туристов, побывавших на Тенерифе, обязательно возвращаются на остров снова и снова. И одна из причин этого — незабываемые впечатления от путешествия на Тейде.

Организационные детали

  • В стоимость входят транспортные расходы
  • Отдельно оплачивается: фуникулер на вершину Тейде (25 евро); обед (стоимость полноценного обеда с вином и десертом — 20-30 евро на человека); барбекю (ориентировочная стоимость — 20 евро на человека)
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 февраля 2020
Это был лучший день на Тенерифе. Денис отличный гид - пунктуальный, опытный водитель, интересный рассказчик, отвечает на все вопросы и, по ощущению, очень грамотно подстраивается под конкретных туристов. По нашей просьбе Денис скорректировал маршрут, потому что мы мечтали увидеть леса севернее Тейде, и свозил нас в Канделарию посмотреть статуи вождей гуанчей и темноликую Мадонну. Нигде не спешили, все посмотрели, с комфортом и без усталости. Хотели бы съездить еще куда-нибудь - но уже в следующий раз:)
22 января 2020
Отличная экскурсия! Комфортно, увлекательно. Денис - прекрасный рассказчик, много интересных фактов, информации. Приятный и содержательный человек. Очень удобный маршрут, потрясающий пейзаж, природа. Спасибо!
9 января 2020
Нам понравилась экскурсия, гид Денис много интересного рассказывал про остров Тенерифе, построил замечательный маршрут, мы сначала посмотрели северную часть острова,когда поднимались на вулкан, затем осуществляли спуск по южной стороне, увидели разнообразные пейзажи острова. Советуем взять индивидуальную экскурсию!
31 октября 2019
Экскурсия потрясающая. Гид -великолепный рассказчик с
потрясающим чувством юмора. Море положительных эмоций.
Впечатлены очень.
Настоятельно рекомендую всем.
30 октября 2019
Интересная экскурсия, дорога хорошая и виды открываются необычные и увлекательне. Однако всем выбравших этот маршрут надо не забыть про теплую одежду. Хотя день был жаркий и в итоге шея обгорела, был сильный ветер и температура на вершине плюс 6. В итоге мы с дочкой сделали судорожно пару фотографий и срочно побежали на фуникулер в обратней путь.
26 октября 2019
Отличная экскурсия! Прекрасное знание острова и исторических фактов! Спасибо большое!!!
24 октября 2019
Замечательную экскурсию нам провел Денис. Встретил нас вовремя, прислушивался ко всем нашим пожеланиям. Понравился индивидуальный формат экскурсии, который несомненно выигрывает у группового автобусного. Во время экскурсии посетили не только основные достопримечательности, но и узнали много нового об истории острова, флоре, фауне, людях, населявших его ранее и населяющих сейчас, а также о разнообразных аспектах жизни испанцев. В целом рекомендую данную экскурсию и Дениса как гида, и в будущем, если еще посчастливится побывать на острове, - с удовольствием обратимся к Денису за помощью.
10 октября 2019
Живу в Германии много лет, может у меня другое отношение к сервису (6 часов - 150евро), но...
Первое, что бросилось в глаза - грязная машина, в которой нам предстояло провести 6 часов. Фразы во время поездки - посмотрите туда, посмотрите сюда - через грязное стекло, были, по крайней мере, встречены с улыбкой.
Второе: гид даже не представился. Жена с ребёнком сели в машину, и мне пришлось самому, через несколько минут, всех знакомить.
Третье: содержание экскурсии хорошее, но гид быстро отвлекается на другие темы - политика, спорт и тд - наш ребёнок местами явно скучал.
В общем и целом - жаль! Но людям, привыкших к пятизвездочному сервису, я не рекомендую!
6 октября 2019
Были с Денисом на экскурсии. Все отлично, никуда не торопились, все увидели, узнали много интересного не только о вулкане.
3 октября 2019
2 октября у нас была экскурсия на Тейде с Денисом. Гид рассказал много интересного о жизни на Тенерифе, ждал пока мы любуемся видом на всех основных площадках. В целом, нам понравилось, но не было некой изюминки, которой всегда ожидаешь, когда заказываешь индивидуальный тур, либо экскурсию. Откровенно не понравилась непонятная лавка в Вилафлор, куда нас привезли. Испортила вообще все впечатление. Неприятное, тёмное, прокуреное место. Вино, которое стоит в маркете 7 евро, тебе продают за 15, ну такое себе удовольствие. Возможно, стоит пересмотреть этот пункт остановки.
Ещё 43 отзыва

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