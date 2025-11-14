53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Невозможно побывать на Тенерифе и не посетить его сердце — вулкан Тейде. Вулкан высотой 3718 м. является наивысшей точкой не только острова Тенерифе, но и всего Канарского архипелага, и всей Испании. Тейде по праву считается одной из самых ярких жемчужин Канар и ландшафтным символом Тенерифе.

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Описание экскурсии

Программа

Начав подъём с побережья в районе Лос Кристианос, по пути в национальный парк Тейде мы проследуем через все высотно-климатические зоны, наблюдая,как с высотой меняется растительная и климатическая картина.

Вилафлор. История и легенды. Своим клиентам я также предлагаю заехать в исторический центр этого маленького городка, куда на большом автобусе просто не попасть, полюбоваться двумя храмами и окунуться в атмосферу испанской провинции.

Хвойные леса Оказавшись в зеленом поясе из хвойных лесов, опоясывающих вулкан (Корона Форесталь), обязательно посмотрим на самую большую сосну Канарского архипелага. Кстати, советую заранее запастись “заветным желанием”, чтобы оставить записку в дупле этого исполина. Туристы пробовали — говорят, работает!

Кальдера и обсидиановая долина Далее, останавливаясь на самых красивых смотровых площадках, добираемся до территории старого кратера вулкана, так называемой Кальдеры. Для желающих подняться почти на вершину Тейде работает фуникулёр. А еще нас ждут обсидиановая долина, небольшой музей лавы, лунные и марсианские пейзажи. Пейзажи выглядят настолько загадочно, что порождают разные шутки и домыслы. Например, что американцы не высаживались на Луну, а, облачившись в скафандры, разместили в наших долинах на Тейде луноход и звёздно-полосатый флаг, сделали фотографии и отчитались о покорении Луны. Это просто версия, но то, что многие фильмы на космическую тематику снимались здесь — это уже факт. И вы сможете сами оценить эти фантастические виды.

Обед Если вы решите пообедать, я покажу массу мест с разнообразными вариантами питания — от банальных гамбургеров, пельменей до канарского кролика и мяса козы с домашним вином.

Проверено годами, что большинство туристов, побывавших на Тенерифе, обязательно возвращаются на остров снова и снова. И одна из причин этого — незабываемые впечатления от путешествия на Тейде.

Организационные детали