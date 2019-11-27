30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе

Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами

Александр
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Александр – ваш гид
Это путешествие за один день подарит вам два красивейших места острова Тенерифе.

В первой части поездки в гости ждут экзотические звери и птицы зоопарка Лоро: львы и касатки, гориллы и пингвины, фламинго и многочисленные попугаи.

А после нескольких часов в парке вы отправитесь к вулкану Тейде: всю дорогу будут сопровождать пейзажи с Марса и мои рассказы о заповедной природе острова вечной весны
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Юг острова Тенерифе
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У этой экскурсии30 отзывов
4.97
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе

Что вас ожидает

Мир животных в одном из самых крупных зоопарков мира
Первая цель путешествия — Лоро-парк, настоящее царство фауны и флоры недалеко от города Пуэрто-де-ла-Крус. Зоопарк занимает 13,5 гектаров, но за 4-5 часов вы успеете изучить наиболее интересные места, а я расскажу об истории Лоро-парка и помогу сориентироваться. Вы увидите экзотических зверей и птиц: горилл, капибар, ленивцев, львов, бенгальского тигра, рыжую панду, ягуара, фламинго, разнообразных попугаев и многих других. Посетите первый в мире пингвинариум и объемный аквариум. По желанию можно попасть на шоу касаток, дельфинов, морских львов или попугаев.

Дорога сквозь облака и вулкан-символ Тенерифе
Во второй половине дня отправимся к высочайшей точке острова: путь лежит через долину Оротава по горным дорогам буквально сквозь море облаков. Здесь, на высоте 2000 метров, вас ждет Национальный парк Тейде. Проезжая по парку, остановимся на смотровых площадках, где полюбуемся знаменитыми марсианскими пейзажами и комплексом причудливых скал Роке де Гарсия. Впечатления от удивительной природы дополнят мои рассказы о возникновении острова Тенерифе, вулканологии и местных растениях. Спускаясь вниз по южным склонам, остановимся у Pino Gordo, самой высокой и старой сосны Канарского архипелага.
В финале путешествия заедем на кофе по-канарски, традиционный баракито!

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле на юге Тенерифе и привезу обратно
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Лоро-парк (38€ за взрослого, 26€ за ребенка от 6 до 12 лет). Билеты оплачиваются гиду на месте — так мы избежим очередей.
  • В парке есть несколько ресторанчиков, где можно пообедать (оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Юг острова Тенерифе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Дорожу статусом гражданина Испании! Есть местное водительское удостоверение с правом перевозки до 8 пассажиров. На данный момент для индивидуальных экскурсий до 4-х гостей предлагаю автомобили TOYOTA LAND CRUISER 2019г.в., до 8 путешественников — SITROEN ESPACE TOURER 2018 года. Занимаюсь индивидуальными экскурсиями по острову Тенерифе с 2001 года, представитель лицензионной туристической компании, обеспечивающей экскурсионные туры и транспортные перевозки по Канарским островам. Постоянно живу на Тенерифе и дорожу своей репутацией!
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 ноября 2019
Александр - очень обязательный и надежный гид. Рекомендую всем интересующимся! У нас была супер экскурсия (вулкан плюс Лоро парк), все было очень комфортно и на высшем уровне, притом что присутствовал маленький ребёнок, все пожелания учтены и все прошло максимально деликатно и продуманно. Очень хороший автомобиль, маршрут построен с учетом всех пожеланий заказчика. Спасибо!!!
26 ноября 2019
Получили массу удовольствия. Тенериф поразил нас своей красотой. Экскурсия очень интересная. Александр очень внимательный и приятный экскурсовод. Учитывает все пожелания и помогает решит все возникающие вопросы. Очень аккуратный водитель и приятный человек. Подсказал нам , чтобы выехать по раньше и мы насладились видами Тейды пока еще наплыв туристов был не так высок. В Лоро парке тоже помог спланировать наш маршрут и мы смогли посетить все представления. Рекомендуем.
24 ноября 2019
Потрясающая экскурсия
Александр эрудированный рассказчик, слушать его интересно. 8 часов экскурсии пролетели очень быстро. Все было на высоком профессиональном уровне. Всем рекомендую. Тенерифе это сказка, куда хочется возвращаться!
Екатерина
5 октября 2019
Очень насыщенная и красивая программа, идеально спланированная по времени. В Лоро-парке успели посетить все шоу, пройти весь парк. На Тейде сделали невероятное количество великолепных снимков. От экскурсии одни позитивные воспоминания. Александр - прекрасный гид, его рассказы увлекают тебя и ты не можешь оторваться. Множество интереснейших фактов и все это в формате лёгкой беседы. Отличный, комфортный автомобиль. В экскурсии не было никаких недостатков. Всем рекомендую! Вы получите невероятные эмоции!
3 октября 2019
Рекомендую всем! Очень содержательная, информационно доступная и интересная поездка.
Александр отличный водитель и гид, рассказывает как исторические факты, так и может поддержать беседу на любую тему. Реальность превзошла все ожидания!
Спасибо большое!
25 сентября 2019
Экскурсия очень содержательная!Прекрасный лоро-парк и вулкан Тейде.На экскурсии были весь день,конечно очень устали,но были довольны,что увидели столько всего за 1 день!Александр отличный гид и водитель!Нам всё понравилось!
18 сентября 2019
Все было отлично!
12 сентября 2019
Александр знающий толковый гид. Очень вежливый и культурный. Понравилась аккуратная манера вождения. Готов поддержать любую тему. Делает любые фотостопы по желанию клиента, что немаловажно. Отличный маршрут для качественного индивидуального путешествия.
4 сентября 2019
Уникальные места, нереальные красоты.
Комфортная машина и отличный гид.
Лучшего и не пожелать..
27 августа 2019
Все прошло прекрасно. Хочу отметить пунктуальность и профессионализм Александра. Организовано все четко, продумано до деталей. Лоро парк очень понравился детям (13 и 15 лет). Благодаря рекомендациям Александра мы в спокойном режиме успели увидеть все шоу и после пройтись по парку. Получили широкую палитру впечатлений от умилительных на шоу котиков до визгов радости на шоу касаток (дети специально выбрали места, где касатки огромными хвостами окатывают зрителей морем брызг, могу сказать, что ощущения яркие и стоят того, только возьмите на входе накидки по 3 евро и будьте с ними бережны, рвутся при любом резком движении). После парка мы направились к подножию вулкана Тейде. Александр профессионально и бережно, безопасно довёз нас. Сложность дороги мы не почувствовали совсем и это благодаря безупречному стилю вождения Александра. Хоть мы и выбивались из запланированных 9-ти часов экскурсии (на 2 и в итоге на 3 часа), Александр завозил нас на все яркие и интересные места, смотровые площадки. И в процессе поездки Александр рассказывал много интересных фактов и историй о Тенерифе, Канарских островах, культуре, народе, гастрономии и тп. Захотелось ещё больше узнать и почитать литературу об этом.
Спасибо Александру!
Всем рекомендую!
Ещё 20 отзывов

Александр проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная экскурсия по острову ТенерифеОбзорная экскурсия по острову ТенерифеОбзорная экскурсия по острову Тенерифе
От 170 за экскурсию
7 часов
126 отзывов
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Это путешествие позволит вам насладиться самыми красивыми пейзажами Тенерифе, познакомиться с историей острова, его культурой, традициями и бытом местных жителей. Вы поднимитесь на лучшие смотровые площадки острова, попробуете местные вина в Икод-де-лос-Винос, прогуляетесь по колоритному городку Ла-Оротава и узнаете легенду о Чёрной Мадонне, главной святыне острова. Моя цель — показать вам главные уголки Тенерифе, с которых стоит начать знакомство с этим удивительным местом!

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