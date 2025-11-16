30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Лоро парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе

Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Это путешествие за один день подарит вам два красивейших места острова Тенерифе.

В первой части поездки в гости ждут экзотические звери и птицы зоопарка Лоро: львы и касатки, гориллы и пингвины, фламинго и многочисленные попугаи.

А после нескольких часов в парке вы отправитесь к вулкану Тейде: всю дорогу будут сопровождать пейзажи с Марса и мои рассказы о заповедной природе острова вечной весны
5
89 отзывов
Лоро парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
Лоро парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе

Описание экскурсии

Мир животных в одном из самых крупных зоопарков мира

Первая цель путешествия — Лоро парк, настоящее царство фауны и флоры недалеко от города Пуэрто-де-ла-Крус. Зоопарк занимает 13,5 гектаров, но за 4-5 часов вы успеете изучить наиболее интересные места, а я расскажу об истории Лоро парка и помогу сориентироваться. Вы увидите экзотических зверей и птиц: горилл, капибар, ленивцев, львов, бенгальского тигра, рыжую панду, ягуара, фламинго, разнообразных попугаев и многих других. Посетите первый в мире пингвинариум и объемный аквариум. По желанию можно попасть на шоу касаток, дельфинов, морских львов или попугаев.

Дорога сквозь облака и вулкан-символ Тенерифе

Во второй половине дня отправимся к высочайшей точке острова: путь лежит через долину Оротава по горным дорогам буквально сквозь море облаков. Здесь, на высоте 2000 метров, вас ждет национальный парк Тейде. Проезжая по парку, остановимся на смотровых площадках, где полюбуемся знаменитыми марсианскими пейзажами и комплексом причудливых скал Роке де Гарсия. Впечатления от удивительной природы дополнят мои рассказы о возникновении острова Тенерифе, вулканологии и местных растениях. Спускаясь вниз по южным склонам, остановимся у Pino Gordo, самой высокой и старой сосны Канарского архипелага.
В финале путешествия заедем на кофе по-канарски, традиционный баракито!

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле на юге Тенерифе и привезу обратно
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Лоро парк (€44 за взрослого, €32 за ребенка от 3 до 11 лет). Билеты оплачиваются гиду на месте — так мы избежим очередей.
  • В парке есть несколько ресторанчиков, где можно пообедать (оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Юг острова Тенерифе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1710 туристов
Гражданин Испании! Водительское удостоверение категории B, BTP до 8 пас. Провожу экскурсии по Тенерифе с 2002 г. Представляю лицензионную туристическую компанию, которая организовывает туры и транспортные перевозки по Канарским островам. Для проведения экскурсий предлагаю новый Nissan Primastar 8 pax 2025 г. в., Toyota Yaris 3 pax. Постоянно живу на Тенерифе, провожу экскурсии по соседним островам Канарского архипелага.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
1
3
2
1
A
Большое спасибо за экскурсию! Маршрут был продуман, виды невероятно красивые. Особенно признательна, что согласились провести её в такие короткие сроки и по приемлимым ценам.
Большое спасибо за экскурсию! Маршрут был продуман, виды невероятно красивые. Особенно признательна, что согласились провести её
Большое спасибо за экскурсию! Маршрут был продуман, виды невероятно красивые. Особенно признательна, что согласились провести её
Большое спасибо за экскурсию! Маршрут был продуман, виды невероятно красивые. Особенно признательна, что согласились провести её
Большое спасибо за экскурсию! Маршрут был продуман, виды невероятно красивые. Особенно признательна, что согласились провести её
Большое спасибо за экскурсию! Маршрут был продуман, виды невероятно красивые. Особенно признательна, что согласились провести её
Большое спасибо за экскурсию! Маршрут был продуман, виды невероятно красивые. Особенно признательна, что согласились провести её
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Ю
Отличная экскурсия с Александром!
Нам очень понравилось всё: организация — на высшем уровне, всё чётко по времени, продумано и добросовестно. Александр — очень профессиональный и внимательный гид, прекрасно ведёт машину, с
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ним чувствуешь себя комфортно и спокойно.

Рассказывает интересно, подробно, гораздо больше, чем предусмотрено программой. За один день мы увидели по максимуму — и знаменитый Лоро Парк, и главную достопримечательность острова — вулкан Тейде.

Экскурсию однозначно рекомендуем!
Спасибо большое, Александр, за прекрасный день и отличные впечатления! 🌋🌴🚗

Отличная экскурсия с Александром!
Отличная экскурсия с Александром!
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Е
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько интересно и увлекательно он рассказывал. Нас с мужем забрали прямо из отеля, а после
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экскурсии также удобно доставили обратно.

Маршрут был продуман идеально: сначала невероятные пейзажи Тейде – просто дух захватывает от такой красоты! А затем Лоро Парк, где мы с восторгом посмотрели шоу дельфинов, морских львов и касаток. Всё прошло на высшем уровне, и мы получили массу ярких впечатлений!

Александр – настоящий профессионал, который делает экскурсию не только познавательной, но и очень комфортной. Спасибо огромное, обязательно порекомендуем его друзьям и сами с удовольствием приедем ещё раз и обратимся именно к Александру!

Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за потрясающую экскурсию! 9 часов пролетели совершенно незаметно, настолько
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Елена
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится с жизнью канарцев. Выбрали экскурсию с Александром и попали в точку! Он спланировал поездку
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с учетом всех наших пожеланий. Приятное общение, безопасное вождение. Заехали в семейный ресторан: отменное мясо козленка и канарский сыр, изумительный хлеб, приятное вино. Наелись досыта, очень вкусно и бюджетно!
В винном бутике Александр помог выбрать хорошее вино. Заметно, что Александр любит этот остров, он опытный путешественник и просто хороший человек!
Приедем еще раз покататься с ним по изумительному, неповторимому Тенерифе и другим островам архипелага! Он заразил нас желанием путешествовать много и с комфортом!
С благодарностью, Елена и Алексей Май 2024 года!

Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
Мы уже не первый раз на Тенерифе, нам важно было узнать что - то новое, ознакомится
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Настасья
Наша обзорная экскурсия на Тенерифе началась из города PUERTO DE LA CRUZ, в котором мы остановились на недельный отдых, с последующим посещением:
Icod de los Vinos, Mirador Garachico, Mirador Lomo Molino,
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Santiago del Teide, Chio, Национальный парк Тейде, Aguamansa.

Сразу хочу выразить огромную благодарность нашему гиду АЛЕКСАНДРУ, который согласился с южной части острова на комфортабельном авто приехать в PUERTO DE LA CRUZ и забрать нас, а после экскурсии снова привезти обратно, потому как оказывается в самом городе PUERTO DE LA CRUZ нет русскоязычных гидов (очень жаль!!!), а соответственно нет возможности посетить достопримечательности и открыть для себя этот остров так, как хотелось бы (нужно сделать акцент, что не все владеют английским).
Мы услышали очень много интересного о Тенерифе, его истории, о вулкане Тейде и Национальном парке, о славной деревушке ICOD, изведали и прикупили канарского вина с потрясающим вкусом.
Нужно сказать, что наш гид живёт историей Канар и на протяжении 7-ми часов не умолкая предоставлял нам информацию о жизни на Канарских островах за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО 🤗

От души РЕКОМЕНДУЕМ АЛЕКСАНДРА гидом👍

Анастасия и Андрей. 30.10.2023

Наша обзорная экскурсия на Тенерифе началась из города PUERTO DE LA CRUZ, в котором мы остановились на недельный отдых, с последующим посещением:
Наша обзорная экскурсия на Тенерифе началась из города PUERTO DE LA CRUZ, в котором мы остановились на недельный отдых, с последующим посещением:
Наша обзорная экскурсия на Тенерифе началась из города PUERTO DE LA CRUZ, в котором мы остановились на недельный отдых, с последующим посещением:
Наша обзорная экскурсия на Тенерифе началась из города PUERTO DE LA CRUZ, в котором мы остановились на недельный отдых, с последующим посещением:
Наша обзорная экскурсия на Тенерифе началась из города PUERTO DE LA CRUZ, в котором мы остановились на недельный отдых, с последующим посещением:
Наша обзорная экскурсия на Тенерифе началась из города PUERTO DE LA CRUZ, в котором мы остановились на недельный отдых, с последующим посещением:
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А
Огромная благодарность Александру за прекрасно проведенный день на чудесном острове Тенерифе! Александр настоящий профессионал своего дела, очень приятен в общении, глубоко эрудирован и интеллигентен. Александр нас забрал прямо в нашем
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отеле на очень комфортабельном автомобиле и вечером после экскурсии доставил обратно в отель, что является большим плюсом. Маршрут был построен максимально удобно, за один день мы посетили сразу 2 основные достопримечательности Тенерифе- вулкан Тейде и Лоро парк, от которых мы остались в восторге! По дороге Александр угостил нас кофе и национальным кофейным напитком Барракито в честь моего дня рождения, что было крайне приятно! Захватывающие впечатления и невероятные эмоции останутся в нашей памяти надолго. Непременно будем рекомендовать Александра всем нашим родственникам и знакомым.

Огромная благодарность Александру за прекрасно проведенный день на чудесном острове Тенерифе! Александр настоящий профессионал своего дела,
Огромная благодарность Александру за прекрасно проведенный день на чудесном острове Тенерифе! Александр настоящий профессионал своего дела,
Огромная благодарность Александру за прекрасно проведенный день на чудесном острове Тенерифе! Александр настоящий профессионал своего дела,
Огромная благодарность Александру за прекрасно проведенный день на чудесном острове Тенерифе! Александр настоящий профессионал своего дела,
Огромная благодарность Александру за прекрасно проведенный день на чудесном острове Тенерифе! Александр настоящий профессионал своего дела,
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