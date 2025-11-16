30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие за один день подарит вам два красивейших места острова Тенерифе. В первой части поездки в гости ждут экзотические звери и птицы зоопарка Лоро: львы и касатки, гориллы и пингвины, фламинго и многочисленные попугаи. А после нескольких часов в парке вы отправитесь к вулкану Тейде: всю дорогу будут сопровождать пейзажи с Марса и мои рассказы о заповедной природе острова вечной весны

Описание экскурсии

Мир животных в одном из самых крупных зоопарков мира

Первая цель путешествия — Лоро парк, настоящее царство фауны и флоры недалеко от города Пуэрто-де-ла-Крус. Зоопарк занимает 13,5 гектаров, но за 4-5 часов вы успеете изучить наиболее интересные места, а я расскажу об истории Лоро парка и помогу сориентироваться. Вы увидите экзотических зверей и птиц: горилл, капибар, ленивцев, львов, бенгальского тигра, рыжую панду, ягуара, фламинго, разнообразных попугаев и многих других. Посетите первый в мире пингвинариум и объемный аквариум. По желанию можно попасть на шоу касаток, дельфинов, морских львов или попугаев.

Дорога сквозь облака и вулкан-символ Тенерифе

Во второй половине дня отправимся к высочайшей точке острова: путь лежит через долину Оротава по горным дорогам буквально сквозь море облаков. Здесь, на высоте 2000 метров, вас ждет национальный парк Тейде. Проезжая по парку, остановимся на смотровых площадках, где полюбуемся знаменитыми марсианскими пейзажами и комплексом причудливых скал Роке де Гарсия. Впечатления от удивительной природы дополнят мои рассказы о возникновении острова Тенерифе, вулканологии и местных растениях. Спускаясь вниз по южным склонам, остановимся у Pino Gordo, самой высокой и старой сосны Канарского архипелага.

В финале путешествия заедем на кофе по-канарски, традиционный баракито!

Организационные детали