Мои заказы

Горная прогулка над ущельем Маска и реликтовый лес Тенерифе

Добраться до самой высокой западной точки острова и по пути насладиться вечной красотой
Вас ждут 4,5 часа живого контакта с природой Тенерифе: треккинг по горному хребту с невероятными панорамами нацпарка Тейде, сосновыми и лавровыми лесами.

Вы подниметесь к смотровой площадке с видом на деревушку и ущелье Маска, пройдёте через облака и ощутите терпкий аромат реликтовых деревьев.
5
9 отзывов
Горная прогулка над ущельем Маска и реликтовый лес Тенерифе© Евгений
Горная прогулка над ущельем Маска и реликтовый лес Тенерифе© Евгений
Горная прогулка над ущельем Маска и реликтовый лес Тенерифе© Евгений

Описание экскурсии

Мы с вами встретимся в городке Сантьяго-дель-Тейде и начнём треккинг на высоте 1100 м. Эта часть пути проходит через сосновый лес с видами на национальный парк Тейде и место извержения вулкана в 1909 году, где всё ещё видна застывшая лава.

Примерно за час мы достигнем смотровой площадки на высоте 1300 м. Нам потребуется небольшое физическое усилие, чтобы подняться на самую вершину горы, откуда откроется панорама на 360°. Самый впечатляющий вид — на деревушку и ущелье Маска. Отсюда становится понятно, почему это место часто сравнивают с Мачу-Пикчу.

Дальше направимся по горному хребту по комфортной пешеходной тропинке в реликтовый лавровый лес. И окажемся в уникальной экосистеме, где растительность действуют как огромная губка, впитывая влагу и облака. Здесь часто образуется густой туман — он придаёт лесу особую атмосферу. Особое наслаждение — аромат лавровых деревьев.

Наш маршрут круговой: мы вернёмся к началу примерно через 4,5 часа. Протяжённость маршрута — 8 км, общий набор высоты — 370 м.

Организационные детали

  • Маршрут официальный, то есть полностью безопасный. Потребует небольших физических усилий — важно не иметь проблем с коленками и спиной
  • Доступен с детьми от 6 лет
  • За дополнительную плату возможен трансфер до точки старта — детали в переписке
  • Берите с собой запас воды, перекус, солнцезащитные средства. Обувь должна быть треккинговая

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На автобусной остановке Сантьяго-дель-Тейде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 20 туристов
Живу на острове мечты, и уже многие годы моё призвание — быть проводником для вас. Работая с крупнейшими международными платформами для путешественников, провёл тысячи экскурсий, открывая гостям самые сокровенные тайны
читать дальше

острова. Создаю уникальные маршруты, включающие незабываемые пешеходные прогулки. Ведь только пешком можно добраться до самых фантастических мест, скрытых от большинств. Глубокое знание каждого уголка острова — от вершин до потаённых троп и самых вкусных местных ресторанчиков — позволяет предлагать подлинные путешествия. Вместе с гостями погружаемся в атмосферу острова и создаём незабываемые воспоминания. Экскурсии провожу на русском, английском и испанском языках — удобно для смешанных групп. Можно отправиться в сложный поход в горы или расслабиться, наслаждаясь видами из машины. Как фотограф, также помогу запечатлеть приключения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Сергей
Сергей
5 ноя 2025
Только положительные эмоции и хорошие воспоминания. Евгений профессионал и эрудит. Знает все о Тенерифе, чем охотно делится. Обязательно ещё встретимся на новых маршрутах! Всем рекомендую!
А
Александр
3 ноя 2025
Мы в полном восторге от экскурсии! 🌋 Хайкинг оказался невероятным — потрясающие виды, интересные маршруты и отличная организация. Отдельное спасибо нашему гиду Евгению — он настоящий профессионал! Очень подробно и увлекательно рассказывал о вулкане, истории острова и местной природе. С ним было легко, весело и безопасно на всём протяжении маршрута. Однозначно рекомендуем всем!
Мы в полном восторге от экскурсии! 🌋 Хайкинг оказался невероятным — потрясающие виды, интересные маршруты иМы в полном восторге от экскурсии! 🌋 Хайкинг оказался невероятным — потрясающие виды, интересные маршруты иМы в полном восторге от экскурсии! 🌋 Хайкинг оказался невероятным — потрясающие виды, интересные маршруты иМы в полном восторге от экскурсии! 🌋 Хайкинг оказался невероятным — потрясающие виды, интересные маршруты и
E
Ekaterina
18 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Маршрут оказался живописным и доступным даже для ребенка 9 лет. Евгений — замечательный гид, который с любовью рассказывает о Тенерифе и его природе, делясь тем, что ему самому близко. Атмосфера получилась очень душевной, и впечатления останутся надолго. Когда снова будем на Тенерифе, с радостью отправимся на другие маршруты с Евгением! Спасибо!
Очень понравилась экскурсия! Маршрут оказался живописным и доступным даже для ребенка 9 лет. Евгений — замечательный
Елена
Елена
24 июл 2025
Этот тур превзошел все мои ожидания!
Как опытная любительница походов, впервые исследующая непростую местность Тенерифе, я бронировала этот тур, прежде всего, ради безопасности. Четырехчасовая прогулка оказалась чем-то гораздо большим!!! Евгений был
читать дальше

идеальным спутником: его чувство юмора и познавательные викторины сделали поход невероятно увлекательным. Это был прекрасный способ узнать интересные факты о маршруте и геологической истории острова.
Евгений превратил обычную экскурсию в чудесное знакомство с удивительной, загадочной и контрастной природой!!!
Мы шли то по засушливой, почти бесплодной земле, под палящим солнцем, то оказывались под густыми кронами деревьев, окутанными облачной дымкой. Евгений сделал множество фото впечатляющих моментов нашего путешествия, и эти фотографии останутся со мной надолго.
Настоятельно рекомендую!
Спасибо!

Этот тур превзошел все мои ожидания!Этот тур превзошел все мои ожидания!Этот тур превзошел все мои ожидания!
K
Katarina
22 июл 2025
Это было необыкновенно! Завораживающие, неземные пейзажи в сочетании с чистой, воодушевляющей энергией этого древнего места перенесли нас на совершенно новый уровень, как только мы туда прибыли. К тому же, здесь
читать дальше

поразительное разнообразие растений, дикой природы и невероятных скальных образований.
Воздух, конечно, невероятный, как и ожидалось в горах, но легкий аромат сладких цветов, согретых солнцем, добавлял новые нотки.
Евгений- потрясающий гид: знающий, увлеченный своим делом и островом, заботливый и гибкий. Он мгновенно откликался на мои просьбы о дополнительных остановках, которые, к сожалению, были необходимы из-за моей обуви (хорошего качества, но не на 100% подходящей для такой поверхности) и жары, к которой я уже не привыкла. День был очень жарким, но, к счастью, незадолго до нашего приезда облака немного прикрыли и охладили местность. А затем, когда мы направлялись к главной смотровой площадке, они постепенно рассеялись, открывая самые захватывающие виды, от которых я просто не могла оторвать глаз!
Также Евгений любезно организовал трансфер в последнюю минуту. Я собиралась взять машину, но за день до похода почувствовала себя не совсем готовой к вождению по сложным горным серпантинам в чужой стране.

Это было необыкновенно! Завораживающие, неземные пейзажи в сочетании с чистой, воодушевляющей энергией этого древнего места перенеслиЭто было необыкновенно! Завораживающие, неземные пейзажи в сочетании с чистой, воодушевляющей энергией этого древнего места перенеслиЭто было необыкновенно! Завораживающие, неземные пейзажи в сочетании с чистой, воодушевляющей энергией этого древнего места перенеслиЭто было необыкновенно! Завораживающие, неземные пейзажи в сочетании с чистой, воодушевляющей энергией этого древнего места перенесли
К
Куприянов
20 июл 2025
Мы настоятельно рекомендуем треккинг с
Евгением! Он превосходный гид, обладает обширными знаниями о природе Тенерифе, которыми очень интересно делится. Маршрут, по которому он нас повёл, был разнообразным и захватывающим.
Несмотря на жаркую
читать дальше

погоду, поход не показался утомительным, поскольку вторая часть проходила по волшебному реликтовому лесу, где мы увидели растения и деревья, которых никогда прежде не встречали. Очень кстати пришлись походные палки, которые Евгений предоставил.
Кульминацией похода стала вершина, с которой открывался невероятный обзор одновременно на вулканы, бескрайний океан, соседние острова и потрясающее ущелье Маска.

Мы настоятельно рекомендуем треккинг сМы настоятельно рекомендуем треккинг сМы настоятельно рекомендуем треккинг сМы настоятельно рекомендуем треккинг с
Л
Любовь
18 июл 2025
Только что вернулась из похода над Маской с Женей, и, честно говоря, это было что-то нереальное! С самого начала вас было так круто организовано, никаких заморочек. Виды -просто другая планета!
читать дальше

Эти скалы, глубоченные долины и пейзажи, куда ни глянь- просто дух захватывает. Но самый кайф -это какалдованный лес. Он реально как будто из сказки. Свет такой мягкий сквозь деревья пробивается, вас в зелени,во мху, и такая тишина… Ну прямо волшебство!
И Женя сделал этот поход просто незабываемым. Он такой спокойный, супер -приветлтвый и знает об этих мееста просто всё-про растения всякие, про историю, и главное, про такие тропинки, которые сам ни за что не найдëшь. Мне казалось, что я просто гуляю с хорошим другом, а не с гидом. Если вы любите природу, класные эмоции и хотите почувствовать себя, будто открыли какой-то секретный мир, то этот поход просто маст-хэв! Для меня это точно один из самых ярких момент ов всей поездки.

Только что вернулась из похода над Маской с Женей, и, честно говоря, это было что-то нереальное!Только что вернулась из похода над Маской с Женей, и, честно говоря, это было что-то нереальное!
Ш
Шушаника
18 июл 2025
Потрясающий тур! Евгений, как гид, обладает обширными знаниями об истории Тенерифе и знает остров детально, много уникальных мест, которые не предлагаются другими гидами. Наш маршрут был захватывающим, прекрасная природа на
читать дальше

нашем пути и чудесные виды!!! Все отлично спланировано и Евгений супер позитивный человек с энтузиазмом проводил наш трекинг. Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть действительно уникальные красивые пейзажи с «незаезженных туристами» мест! Огромное спасибо)))

Д
Дмитрий
17 июл 2025
What an excellent experience! While it might seem like a challenge at first glance, I can confidently say that Eugenio is an incredibly well-prepared guide who perfectly adapts to your
читать дальше

pace. The views were absolutely stunning! The village of Masca and the famous road leading to it were right beneath us. I highly recommend having hiking boots, and by the way, trekking poles are also provided by the organizer.

Какой замечательный опыт! Хотя на первый взгляд это может показаться сложным, могу с уверенностью сказать, что Эухенио — невероятно хорошо подготовленный гид, который идеально подстраивается под ваш темп. Виды были просто потрясающими! Деревня Маска и знаменитая дорога, ведущая к ней, были прямо под нами. Настоятельно рекомендую взять с собой треккинговые ботинки, и, кстати, организатор также предоставляет треккинговые палки.

Входит в следующие категории Тенерифе

Похожие экскурсии из Тенерифе

Вокруг острова за один день
На машине
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг острова за один день
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
На машине
9 часов
219 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
На машине
7 часов
233 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Начало: Юг острова Тенерифе. с юга острова. Las Americas, ...
Сегодня в 14:00
22 ноя в 10:00
€330 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий на Тенерифе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Тенерифе