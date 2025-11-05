Вы подниметесь к смотровой площадке с видом на деревушку и ущелье Маска, пройдёте через облака и ощутите терпкий аромат реликтовых деревьев.
Описание экскурсии
Мы с вами встретимся в городке Сантьяго-дель-Тейде и начнём треккинг на высоте 1100 м. Эта часть пути проходит через сосновый лес с видами на национальный парк Тейде и место извержения вулкана в 1909 году, где всё ещё видна застывшая лава.
Примерно за час мы достигнем смотровой площадки на высоте 1300 м. Нам потребуется небольшое физическое усилие, чтобы подняться на самую вершину горы, откуда откроется панорама на 360°. Самый впечатляющий вид — на деревушку и ущелье Маска. Отсюда становится понятно, почему это место часто сравнивают с Мачу-Пикчу.
Дальше направимся по горному хребту по комфортной пешеходной тропинке в реликтовый лавровый лес. И окажемся в уникальной экосистеме, где растительность действуют как огромная губка, впитывая влагу и облака. Здесь часто образуется густой туман — он придаёт лесу особую атмосферу. Особое наслаждение — аромат лавровых деревьев.
Наш маршрут круговой: мы вернёмся к началу примерно через 4,5 часа. Протяжённость маршрута — 8 км, общий набор высоты — 370 м.
Организационные детали
- Маршрут официальный, то есть полностью безопасный. Потребует небольших физических усилий — важно не иметь проблем с коленками и спиной
- Доступен с детьми от 6 лет
- За дополнительную плату возможен трансфер до точки старта — детали в переписке
- Берите с собой запас воды, перекус, солнцезащитные средства. Обувь должна быть треккинговая
Отзывы и рейтинг
Как опытная любительница походов, впервые исследующая непростую местность Тенерифе, я бронировала этот тур, прежде всего, ради безопасности. Четырехчасовая прогулка оказалась чем-то гораздо большим!!! Евгений был
Евгением! Он превосходный гид, обладает обширными знаниями о природе Тенерифе, которыми очень интересно делится. Маршрут, по которому он нас повёл, был разнообразным и захватывающим.
Несмотря на жаркую