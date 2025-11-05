Вас ждут 4,5 часа живого контакта с природой Тенерифе: треккинг по горному хребту с невероятными панорамами нацпарка Тейде, сосновыми и лавровыми лесами. Вы подниметесь к смотровой площадке с видом на деревушку и ущелье Маска, пройдёте через облака и ощутите терпкий аромат реликтовых деревьев.

Описание экскурсии

Мы с вами встретимся в городке Сантьяго-дель-Тейде и начнём треккинг на высоте 1100 м. Эта часть пути проходит через сосновый лес с видами на национальный парк Тейде и место извержения вулкана в 1909 году, где всё ещё видна застывшая лава.

Примерно за час мы достигнем смотровой площадки на высоте 1300 м. Нам потребуется небольшое физическое усилие, чтобы подняться на самую вершину горы, откуда откроется панорама на 360°. Самый впечатляющий вид — на деревушку и ущелье Маска. Отсюда становится понятно, почему это место часто сравнивают с Мачу-Пикчу.

Дальше направимся по горному хребту по комфортной пешеходной тропинке в реликтовый лавровый лес. И окажемся в уникальной экосистеме, где растительность действуют как огромная губка, впитывая влагу и облака. Здесь часто образуется густой туман — он придаёт лесу особую атмосферу. Особое наслаждение — аромат лавровых деревьев.

Наш маршрут круговой: мы вернёмся к началу примерно через 4,5 часа. Протяжённость маршрута — 8 км, общий набор высоты — 370 м.

Организационные детали