21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Загадочный природный парк Тено

Исследовать красоты северо-западного побережья Тенерифе и побывать в пиратской деревушке Маска
Извилистая горная дорога приведет вас к неизведанным природным сокровищам северо-западной части Тенерифе.

Вы встретитесь с вулканическими рельефами и густыми лесами парка Тено, подниметесь по горным дорогам с превосходными ракурсами для фотографий,
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услышите легенду пиратской деревни Маска и вдохновитесь величественными скалами Лос-Гигантес.

На каждом шагу вам будут открываться удивительные детали ландшафтов, будь то старинный маяк Тено, огромный скелет кита в Лос-Силосе, природные бассейны или редчайшие виды растений.

5
34 отзыва
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено

Описание экскурсии

Природные контрасты парка Тено

Наше путешествие к природному парку, который с новой стороны откроет для вас природу Тенерифе: вы убедитесь, насколько ярко пышная и густая растительность Тено контрастирует с ландшафтами южных склонов острова. По диагонали мы пересечем весь природный парк Тено, рассматривая глубокие горные овраги, сказочные базальтовые скалы, крошечные деревушки и террасные огороды. А заодно услышите от меня любопытные факты о вечнозелёных лиственных лесах Монтеверде и уникальную флору Канарских островов.

Легенды пиратской деревни

По захватывающему серпантину мы доберёмся до самобытной деревни Маска с традиционными канарскими домиками. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, насладитесь вдохновляющими горными пейзажами и услышите пиратскую легенду о спрятанных недалеко от деревушки сокровищах. А узнаете о знаменитой тропе, ведущей от Маски к океану.

Магические панорамы скал Лос-Гигантес

По пути к самой западной точке острова, Пунта-де-Тено, вы издалека рассмотрите сохранившийся старый маяк, а затем, оказавшись на смотровой площадке, насладитесь потрясающим видом на скалы Лос-Гигантес. Только представьте: исполинские скалы высотой до 600 метров почти отвесно вырастают из океана! Мы осмотрим головокружительные пейзажи и отыщем растущие здесь исчезающие виды растений и эндемики.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас Америкасе, Лос Кристианосе, Коста Адехе. Другие варианты начала и окончания возможны с доплатой за удалённость: например, Пуэрто-де-ла-Крус (доплата 30€); Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата 20€).
  • Экскурсия возможна для компаний больше 4 человек
  • Можно с детьми старше 4 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • В середине пути мы сделаем остановку на обед в канарском ресторане (оплачивается дополнительно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — Организатор на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1349 туристов
Я лицензированный гид с большим стажем работы на Тенерифе и на Ла-Гомере. В 2007 году сдал гос. экзамен и получил удостоверение от министерства туризма Канар. Влюблён в эти острова и
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стараюсь показывать их так, чтобы каждая экскурсия превращалась в настоящее приключение — полное открытий, красоты и ярких впечатлений. Провожу индивидуальные экскурсии и групповые автобусные поездки. Для небольших групп использую современные автомобили: Lexus IS300 Hybrid, Toyota RAV4 или просторную Toyota Proace Verso. Для больших групп заказываю автобус. Моя цель — показать Тенерифе и Ла-Гомеру во всей их красе, которая завораживает и восхищает миллионы путешественников. Хочу, чтобы для вас, дорогие друзья, посещение этих мест стало воспоминанием о счастливых и прекрасных мгновениях жизни. Моя любовь к профессии, опыт в организации и проведении экскурсий, а также большой объём знаний и эрудиция делают выбор в пользу меня лучшим вариантом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Сигитас
Мы давно хотели выбраться в Тено и заглянуть в Маску, но идея ехать туда в составе большой группы нас совершенно не вдохновляла. В итоге мы решили взять индивидуальную экскурсию и,
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честно говоря, даже не ожидали, что выбор Константина окажется настолько удачным.

Ещё до поездки мы обсудили маршрут: он сразу предложил несколько мест, о которых мы даже не слышали. В итоге попали в такие уголки, куда, кажется, случайных туристов не заносит. На одной из смотровых площадок мы просто стояли молча — там что-то такое, что на фото не передать. Идти можно было в своём темпе, без ощущения необходимости торопиться, и это было настоящим спасением.

Константин рассказывает живо и по-человечески — не по заученному тексту, а так, будто делится тем, что сам любит. Многое из того, что мы услышали, я потом пыталась найти в путеводителях, но безуспешно. Именно такие детали делают поездку по-настоящему живой.

Отдельно хочется отметить его отношение: он был невероятно внимателен, подсказывал, где лучше остановиться, где удачный ракурс и где можно просто немного отдохнуть. В машине и на треке было спокойно и уютно, будто едешь с человеком, которому действительно важно, чтобы тебе понравилось.

Если вы хотите увидеть Тенерифе не только «для открыток», а живым — со своими историями, неожиданностями и маленькими чудесами по дороге, поездка с Константином точно стоит попробовать.

Мы давно хотели выбраться в Тено и заглянуть в Маску, но идея ехать туда в составе
Мы давно хотели выбраться в Тено и заглянуть в Маску, но идея ехать туда в составе
Мы давно хотели выбраться в Тено и заглянуть в Маску, но идея ехать туда в составе
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Dinara
Очень понравилась экскурсия с Константином. Всё было интересно, познавательно и легко. Чувствуется, что гид прекрасно знает Тенерифе и любит этот остров. Рассказывает просто и увлекательно, с примерами и небольшими историями.
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Маршрут удобный, локации подобраны разнообразные, времени для фото и отдыха достаточно.

Понравилось, что поездка проходит вдали от туристических потоков — спокойно и приятно. Атмосфера дружеская, будто путешествуешь с человеком, который давно здесь живёт. Узнали много нового и получили отличные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Тенерифе глазами местного жителя.

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Т
Мы с супругом не впервые на острове, но на западной стороне никогда не были. Сегодня наконец-то познакомились с природным парком Тено и деревней Маска.
Гид Константин оказался настоящим знатоком Тенерифе и
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увлекательным рассказчиком. Он мастерски сочетает посещение популярных мест с открытием скрытых уголков острова, о которых знают только местные.

Мы были поражены его глубокими знаниями о природе, истории и культуре острова. Каждый рассказ оживлял атмосферу и помогал лучше понять, что делает Тенерифе таким уникальным.

Особенно хочется отметить, как тепло и с душой он делится своими знаниями. Экскурсия была не только познавательной, но и эмоциональной. Мы почувствовали себя частью этого удивительного мира, благодаря его рассказам и вниманию.

Если вы хотите увидеть остров с новой стороны и по-настоящему понять его, это — лучший выбор!

Мы с супругом не впервые на острове, но на западной стороне никогда не были. Сегодня наконец-то
Мы с супругом не впервые на острове, но на западной стороне никогда не были. Сегодня наконец-то
Мы с супругом не впервые на острове, но на западной стороне никогда не были. Сегодня наконец-то
Мы с супругом не впервые на острове, но на западной стороне никогда не были. Сегодня наконец-то
Мы с супругом не впервые на острове, но на западной стороне никогда не были. Сегодня наконец-то
Мы с супругом не впервые на острове, но на западной стороне никогда не были. Сегодня наконец-то
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A
Ну что сказать — завершить день на Тенерифе перед круизом посещением природного парка Анага — это было просто прекрасно. От туманных лесов до скал у океана — как будто за
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один день побывали в нескольких странах. Дома, вырубленные в скалах? Серьёзно, ждал, что вот-вот выйдут хоббиты.

Обед в рыбном ресторане на высоком утёсе оказался настоящим гастрономическим сюрпризом. Очень рекомендуем!

А тропа к маяку… ну, с такими видами даже в гору идти — одно удовольствие. А внизу — океан: мощь, красота, волны, как на картине "Девятый вал". Константин, спасибо! Было и красиво, и вкусно, и весело. Анагу теперь точно не забудем.

Ну что сказать — завершить день на Тенерифе перед круизом посещением природного парка Анага — это
Ну что сказать — завершить день на Тенерифе перед круизом посещением природного парка Анага — это
Ну что сказать — завершить день на Тенерифе перед круизом посещением природного парка Анага — это
Ну что сказать — завершить день на Тенерифе перед круизом посещением природного парка Анага — это
Ну что сказать — завершить день на Тенерифе перед круизом посещением природного парка Анага — это
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Эльвира
Огромное спасибо Константину за прекрасную экскурсию! Маршрут был отлично продуман, за день мы увидели много красивых и интересных мест западной части Тенерифе.

Константин — замечательный гид и водитель. Даже на сложных
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серпантинах мы чувствовали себя спокойно, наслаждаясь окружающими пейзажами.

Особенно запомнился обед в рыбном ресторане — свежие морепродукты стали отличным дополнением этого дня.

Смело рекомендуем экскурсию "Загадочный природный парк Тено" всем, кто хочет открыть для себя Тенерифе в компании такого опытного и эрудированного гида!

Огромное спасибо Константину за прекрасную экскурсию! Маршрут был отлично продуман, за день мы увидели много красивых
Огромное спасибо Константину за прекрасную экскурсию! Маршрут был отлично продуман, за день мы увидели много красивых
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T
Мы давно мечтали увидеть Тенерифе не как на открытках, а настоящий — со своими запахами, тишиной и дорогами, уходящими в облака. Хотелось уехать подальше от туристических автобусов, ехать в своём
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темпе, останавливаться, где нравится. Так мы и попали к Константину — и это оказалось одним из лучших решений нашей поездки.

Перед самым началом экскурсии гид уточнил, что нам интересно, и моментально составил маршрут так, будто знал нас давно. День прошёл легко и насыщенно: кофе с видом на океан, горные серпантины, ветер, от которого смеёшься. Мы побывали в местах, куда редко добираются туристы — бухта «Джакузи великана», природный бассейн Charco Los Chochos, памятник «Скелет кита».

Константин рассказывал с теплом и увлечённостью — о легендах деревни Маска, о жизни местных жителей, о природе острова. С ним чувствуешь Тенерифе по-настоящему, а не просто смотришь на достопримечательности.

Гид внимателен к деталям: знает, где самый красивый панорамный вид для фотографий, где подают лучший рыбный ресторан, а где можно просто остановиться и помолчать.

Если хотите увидеть живой Тенерифе, почувствовать его атмосферу и провести день без спешки — поезжайте с Константином.

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