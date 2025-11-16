21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Извилистая горная дорога приведет вас к неизведанным природным сокровищам северо-западной части Тенерифе.Вы встретитесь с вулканическими рельефами и густыми лесами парка Тено, подниметесь по горным дорогам с превосходными ракурсами для фотографий,

услышите легенду пиратской деревни Маска и вдохновитесь величественными скалами Лос-Гигантес. На каждом шагу вам будут открываться удивительные детали ландшафтов, будь то старинный маяк Тено, огромный скелет кита в Лос-Силосе, природные бассейны или редчайшие виды растений.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природные контрасты парка Тено

Наше путешествие к природному парку, который с новой стороны откроет для вас природу Тенерифе: вы убедитесь, насколько ярко пышная и густая растительность Тено контрастирует с ландшафтами южных склонов острова. По диагонали мы пересечем весь природный парк Тено, рассматривая глубокие горные овраги, сказочные базальтовые скалы, крошечные деревушки и террасные огороды. А заодно услышите от меня любопытные факты о вечнозелёных лиственных лесах Монтеверде и уникальную флору Канарских островов.

Легенды пиратской деревни

По захватывающему серпантину мы доберёмся до самобытной деревни Маска с традиционными канарскими домиками. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, насладитесь вдохновляющими горными пейзажами и услышите пиратскую легенду о спрятанных недалеко от деревушки сокровищах. А узнаете о знаменитой тропе, ведущей от Маски к океану.

Магические панорамы скал Лос-Гигантес

По пути к самой западной точке острова, Пунта-де-Тено, вы издалека рассмотрите сохранившийся старый маяк, а затем, оказавшись на смотровой площадке, насладитесь потрясающим видом на скалы Лос-Гигантес. Только представьте: исполинские скалы высотой до 600 метров почти отвесно вырастают из океана! Мы осмотрим головокружительные пейзажи и отыщем растущие здесь исчезающие виды растений и эндемики.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас Америкасе, Лос Кристианосе, Коста Адехе. Другие варианты начала и окончания возможны с доплатой за удалённость: например, Пуэрто-де-ла-Крус (доплата 30€); Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата 20€).

Экскурсия возможна для компаний больше 4 человек

Можно с детьми старше 4 лет

С вами будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет