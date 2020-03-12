21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Исследовать красоты северо-западного побережья Тенерифе и побывать в пиратской деревушке Маска

Константин
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Константин – ваш гид
Извилистая горная дорога приведет вас к неизведанным природным сокровищам северо-западной части Тенерифе.

Вы встретитесь с вулканическими рельефами и густыми лесами парка Тено, подниметесь по горным дорогам с превосходными ракурсами для фотографий, услышите легенду пиратской деревни Маска и вдохновитесь величественными скалами Лос-Гигантес.

На каждом шагу вам будут открываться удивительные детали ландшафтов, будь то старинный маяк Тено, огромный скелет кита в Лос-Силосе, природные бассейны или редчайшие виды растений.
€180
162 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
5
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено

Что вас ожидает

Природные контрасты парка Тено
Наше путешествие к природному парку, который с новой стороны откроет для вас природу Тенерифе: вы убедитесь, насколько ярко пышная и густая растительность Тено контрастирует с ландшафтами южных склонов острова. По диагонали мы пересечем весь природный парк Тено, рассматривая глубокие горные овраги, сказочные базальтовые скалы, крошечные деревушки и террасные огороды. А заодно услышите от меня любопытные факты о вечнозелёных лиственных лесах Монтеверде и уникальную флору Канарских островов.

Легенды пиратской деревни
По захватывающему серпантину мы доберёмся до самобытной деревни Маска с традиционными канарскими домиками. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, насладитесь вдохновляющими горными пейзажами и услышите пиратскую легенду о спрятанных недалеко от деревушки сокровищах. А узнаете о знаменитой тропе, ведущей от Маски к океану.

Магические панорамы скал Лос-Гигантес
По пути к самой западной точке острова, Пунта-де-Тено, вы издалека рассмотрите сохранившийся старый маяк, а затем, оказавшись на смотровой площадке, насладитесь потрясающим видом на скалы Лос-Гигантес. Только представьте: исполинские скалы высотой до 600 метров почти отвесно вырастают из океана! Мы осмотрим головокружительные пейзажи и отыщем растущие здесь исчезающие виды растений и эндемики.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас Америкасе, Лос Кристианосе, Коста Адехе. Другие варианты места встречи оговариваются отдельно при бронировании.
  • Можно с детьми старше 4 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • В середине пути мы сделаем остановку на обед в канарском ресторане (оплачивается дополнительно)
  • При количестве участников больше 4 стоимость оговаривается отдельно с гидом
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено
Загадочный природный парк Тено

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Приветствую, друзья! Я — индивидуальный гид на Тенерифе. Родился в Калининграде, гражданин Германии, уже очень давно живу на Тенерифе. В интернете вы найдёте более 1000 отзывов от туристов, с которыми я провёл экскурсии за эти годы. Два высших образования, более 20 своих авторских маршрутов, новая комфортная машина бизнес-класса Opel Insignia. Специализируюсь на истории, культуре, архитектуре и природе Канарских островов. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с Канарскими островами, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в эти прекрасные острова гида.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия прошла комфортно и познавательно! Константин - приятный собеседник и внимателен к деталям и пожеланиям! Могу рекомендовать его, все наши вопросы были решены оперативно, сам маршрут поразил красотой и разнообразием природных ландшафтов! Отдельно отмечу очень вкусный ресторан морепродуктов, в который заехали по дороге. Очень вкусная еда! Рекомендую!
12 марта 2020
Экскурсия ,прошла замечательно. Прекрасные захватывающие виды, замечательные маленькие городишки и чудесный гид Константин! Все что нужно для кучи впечатлений и эмоций !
29 февраля 2020
Огромное спасибо Константину за сегодняшнюю экскурсию! Было очень интересно как взрослым, так и нашим дочкам. По нашей просьбе, немного измерили маршрут, девочки хотели покататься на верблюдах и посетить музей бабочек. У Константина ко всем туристам свой индивидуальный подход, нам всем понравились остроумные шутки и смешные истории из жизни жителей Канарских островов.
Нас всех очаровали великолепные пейзажи, фантастические панорамные виды на горы Тено, на ущелье Маска, на северное побережье острова и натуральные вулканические бассейны. Детям особенно запомнился скелет кита, рыбный ресторан и катание на верблюдах. Всё было отлично, отдохнули просто замечательно, фотографии суперские!
В следующий отпуск будем заказывать экскурсии только у Константина!
3 февраля 2020
Спасибо гиду Константину за сегодняшнюю экскурсию, нам было очень интересно и познавательно. Красота необыкновенная, виды на скалы Лос Гигантес, на деревню и ущелье Маска, на северное побережье просто фантастические, мы зарядились позитивной энергией на целый год. Константин отличный рассказчик, чувствуется большая практика и профессионализм. Машина Opel Insignia удобная, благодаря спокойнойному стилю вождения, мы чувствовали себя во время движения комфортно. Всё было хорошо. Рекомендуем Константина как отличного гида и опытного водителя!
12 января 2020
Сегодня была у нас очень увлекательная и познавательная экскурсия. Гида выбрали по отзывам на сайте Трипстер, а маршрут согласовали на "семейном совете" – получился оптимальный вариант для детей и для взрослых.
Константин отличный гид и приятный в общении человек, время пролетело незаметно, узнали и увидели много интересного. Дорога сложная, но мы не ощутили дискомфорта. Машина просторная для семьи из четырех человек. Пообедали в рыбном ресторане, очень вкусно и недорого.
Будем рекомендовать Константина нашим друзьям и знакомым!
28 декабря 2019
Мы сегодня посетили северо-западную часть острова Тенерифе. Маршрут очень интересный, много смотровых площадок с захватывающими видами и побережье из застывшей лавы.
Константин прекрасный рассказчик и опытный водитель, мы даже не заметили те​ опасные серпантины, о которых много пишут на форумах.
Машина чистая и удобная, очень комфортная для гористой местности.
Константин, огромное спасибо за экскурсию, будем рады рекомендовать Вас нашими знакомым!
15 декабря 2019
Предыдущая экскурсия с Константином нам очень понравилась и мы заказали ещё одну экскурсию по новому маршруту. Новый маршрут был по природному парку Тено, через пиратскую деревню Маска, через множество красивых смотровых площадок, посетили Лос Гигантес, Сантьяго-дель-Тейде и северное побережье острова Тенерифе. Масса положительных эмоций и впечатлений! Дорога была очень сложная, но Константин мастерски и плавно преодолел все серпантины и узкие места. Ещё раз хотим поблагодарить Константина за прекрасную работу и за приятное общение во время экскурсии. Желаем Вам всего доброго и успехов во всём!
29 ноября 2019
Константина выбрала по отзывам на сайте Трипстер, а сам маршрут понравился своей необычной красотой и уникальностью. Были сомнения, боюсь высоты и крутых серпантинов, но экскурсия прошла​ успешно. Было много смотровых площадок, захватывающие виды и отличные фотографии, прогулка по Сантьяго-дель-Тейде, по пиратской деревне Маска, по застывшей лаве на северном побережье острова. Был ещё приятный сюрприз – я сфотографировалась в кресле мэра муниципалитета Сантьяго-дель-Тейде.
Константин отличный рассказчик и приятный собедник, было так интересно, что я забыла про высоту и про серпантины. Машина бизнес-класса, плавное и безопасное движение по серпантину. Очень рекомендую Константина!
12 ноября 2019
Константин, благодарим Вас за интересную экскурсию. Маршрут хорошо проработан, лёгкая подача информации, спокойной стиль вождения автомобиля. Потрясающие панорамные виды и отличные фотографии. Будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым!
11 ноября 2019
Сегодня мы посетили одну из самых популярных и очень красивую часть острова Тенерифе - западную. Маршрут согласовали с гидом заранее, попросили добавить пешеходную экскурсию по городу Ла Оротава, так как ещё дома запланировали побывать в этом старинном городе и полюбоваться знаменитыми канарскими деревянными балконами.
Нам всё очень понравилось, красота необыкновенная, особенно скалы Лос Гигантес, ущелье и пиратская деревня Маска, северное побережье острова, первый город-порт Гарачико и, конечно же, город нашей мечты - Ла Оротава.
Константин очень внимательный, коммуникабельный человек, прекрасный рассказчик и опытный водитель. Константин, огромное Вам спасибо за экскурсию. Всем рекомендуем!
Ещё 11 отзывов

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