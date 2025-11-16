21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы встретитесь с вулканическими рельефами и густыми лесами парка Тено, подниметесь по горным дорогам с превосходными ракурсами для фотографий,
Описание экскурсии
Природные контрасты парка Тено
Наше путешествие к природному парку, который с новой стороны откроет для вас природу Тенерифе: вы убедитесь, насколько ярко пышная и густая растительность Тено контрастирует с ландшафтами южных склонов острова. По диагонали мы пересечем весь природный парк Тено, рассматривая глубокие горные овраги, сказочные базальтовые скалы, крошечные деревушки и террасные огороды. А заодно услышите от меня любопытные факты о вечнозелёных лиственных лесах Монтеверде и уникальную флору Канарских островов.
Легенды пиратской деревни
По захватывающему серпантину мы доберёмся до самобытной деревни Маска с традиционными канарскими домиками. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, насладитесь вдохновляющими горными пейзажами и услышите пиратскую легенду о спрятанных недалеко от деревушки сокровищах. А узнаете о знаменитой тропе, ведущей от Маски к океану.
Магические панорамы скал Лос-Гигантес
По пути к самой западной точке острова, Пунта-де-Тено, вы издалека рассмотрите сохранившийся старый маяк, а затем, оказавшись на смотровой площадке, насладитесь потрясающим видом на скалы Лос-Гигантес. Только представьте: исполинские скалы высотой до 600 метров почти отвесно вырастают из океана! Мы осмотрим головокружительные пейзажи и отыщем растущие здесь исчезающие виды растений и эндемики.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас Америкасе, Лос Кристианосе, Коста Адехе. Другие варианты начала и окончания возможны с доплатой за удалённость: например, Пуэрто-де-ла-Крус (доплата 30€); Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (доплата 20€).
- Экскурсия возможна для компаний больше 4 человек
- Можно с детьми старше 4 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы включены в стоимость
- В середине пути мы сделаем остановку на обед в канарском ресторане (оплачивается дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид Константин оказался настоящим знатоком Тенерифе и
Константин — замечательный гид и водитель. Даже на сложных