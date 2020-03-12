21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Природные контрасты парка Тено

Наше путешествие к природному парку, который с новой стороны откроет для вас природу Тенерифе: вы убедитесь, насколько ярко пышная и густая растительность Тено контрастирует с ландшафтами южных склонов острова. По диагонали мы пересечем весь природный парк Тено, рассматривая глубокие горные овраги, сказочные базальтовые скалы, крошечные деревушки и террасные огороды. А заодно услышите от меня любопытные факты о вечнозелёных лиственных лесах Монтеверде и уникальную флору Канарских островов.

Легенды пиратской деревни

По захватывающему серпантину мы доберёмся до самобытной деревни Маска с традиционными канарскими домиками. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, насладитесь вдохновляющими горными пейзажами и услышите пиратскую легенду о спрятанных недалеко от деревушки сокровищах. А узнаете о знаменитой тропе, ведущей от Маски к океану.

Магические панорамы скал Лос-Гигантес

По пути к самой западной точке острова, Пунта-де-Тено, вы издалека рассмотрите сохранившийся старый маяк, а затем, оказавшись на смотровой площадке, насладитесь потрясающим видом на скалы Лос-Гигантес. Только представьте: исполинские скалы высотой до 600 метров почти отвесно вырастают из океана! Мы осмотрим головокружительные пейзажи и отыщем растущие здесь исчезающие виды растений и эндемики.