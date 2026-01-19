82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За считанные часы в путешествии со мной вы по-настоящему поймёте характер Тенерифе.Истории прошлого и легенды, нетронутая человеком природа в парке Анага и видовые точки, в которых захватит дух — всё

это сделает ваш приезд на остров ярче и насыщеннее. Вы узнаете о завоеваниях конкистадоров и жизни аборигенов гуанчи, посетите вулканический бассейн, взглянете на 1000-летнее Драконово дерево и оцените гостеприимство канарцев. А ещё попробуете необычное вино Тенерифе!

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Описание экскурсии

Тенерифе на 360°

Путешествие начнётся с небольшого городка Тенерифе — Сантьяго-дель-Тейде, где вы увидите оригинальную церковь Сан Фернандо. А потом перед вами пронесётся калейдоскоп лучших смотровых площадок с потрясающими пейзажами: панорама Пуэрто-де-ла-Крус, красивый вид на скалистое побережье Асентехо и пляж Гараньона, а также точки обзора Хардина, Ла-Крус-дель-Кармен и Пико-дель-Инглес.

Драконово дерево и винная дегустация

Драконово дерево — один из символов Канарских островов. Вы узнаете, почему гуанчи считали его священным и как использовали «драконову кровь» в быту и ритуальных практиках. А в городе Икод-де-лос-Винос заглянете на винную дегустацию. Там вы не только познакомитесь с самыми популярными сортами канарских вин в теории и на практике, но и сравните местную технологию приготовления с европейскими.

Диковинки Тенерифе

Вы побываете в туннеле Счастья и старой рыбацкой деревне Таганана, услышите о том, чем живут жители Тенерифе — как устраивают свой быт на острове. Окажетесь на пляже Святого Марка и увидите натуральный вулканический бассейн на северном побережье. А в хорошую погоду я проведу вас по величественной скале Роке-де-лас-Бодегас.

По следам конкистадоров

В самой старой части города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна вы осмотрите исторические здания, связанные с конкистадором Алонсо Фернандеса де Луго. Я расскажу, за что андалузского военачальника так почитают на Тенерифе, какие города обязаны ему своим рождением и как происходило завоевание острова.

Красивейшие уголки парка Анага

В парке Анага вы насладитесь фантастическими видами на город Ла-Лагуна, а в хорошую погоду — и на вулкан Тейде. Прогуляетесь по нетронутым человеком джунглям из реликтовых лавровых деревьев и древовидного вереска. Полюбуетесь многообразием флоры, крошечными деревушками и террасными полями, метровым прибоем и скалистыми склонами северного побережья Тенерифе.

Организационные детали