82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!

Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах

Константин
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Константин – ваш гид
За считанные часы в путешествии со мной вы по-настоящему поймёте характер Тенерифе.

Истории прошлого и легенды, нетронутая человеком природа в парке Анага и видовые точки, в которых захватит дух — всё это сделает ваш приезд на остров ярче и насыщеннее.

Вы узнаете о завоеваниях конкистадоров и жизни аборигенов гуанчи, посетите вулканический бассейн, взглянете на 1000-летнее Драконово дерево и оцените гостеприимство канарцев.

А ещё попробуете необычное вино Тенерифе!
€200
180 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии82 отзыва
4.96
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!

Что вас ожидает

Тенерифе на 360°
Путешествие начнётся с небольшого городка Тенерифе — Сантьяго-дель-Тейде, где вы увидите оригинальную церковь Сан Фернандо. А потом перед вами пронесётся калейдоскоп лучших смотровых площадок с потрясающими пейзажами: панорама Пуэрто-де-ла-Крус, красивый вид на скалистое побережье Асентехо и пляж Гараньона, а также точки обзора Хардина, Ла-Крус-дель-Кармен и Пико-дель-Инглес.

Драконово дерево и винная дегустация
Драконово дерево — один из символов Канарских островов. Вы узнаете, почему гуанчи считали его священным и как использовали «драконову кровь» в быту и ритуальных практиках. А в городе Икод-де-лос-Винос заглянете на винную дегустацию. Там вы не только познакомитесь с самыми популярными сортами канарских вин в теории и на практике, но и сравните местную технологию приготовления с европейскими.

Диковинки Тенерифе
Вы побываете в туннеле Счастья и старой рыбацкой деревне Таганана, услышите о том, чем живут жители Тенерифе — как устраивают свой быт на острове. Окажетесь на пляже Святого Марка и увидите натуральный вулканический бассейн на северном побережье. А в хорошую погоду я проведу вас по величественной скале Роке-де-лас-Бодегас.

По следам конкистадоров
В самой старой части города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна вы осмотрите исторические здания, связанные с конкистадором Алонсо Фернандеса де Луго. Я расскажу, за что андалузского военачальника так почитают на Тенерифе, какие города обязаны ему своим рождением и как происходило завоевание острова.

Красивейшие уголки парка Анага
В парке Анага вы насладитесь фантастическими видами на город Ла-Лагуна, а в хорошую погоду — и на вулкан Тейде. Прогуляетесь по нетронутым человеком джунглям из реликтовых лавровых деревьев и древовидного вереска. Полюбуетесь многообразием флоры, крошечными деревушками и террасными полями, метровым прибоем и скалистыми склонами северного побережья Тенерифе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать с учетом ваших пожеланий
  • Начало и окончание экскурсии: из отелей в Лас Америкасе, Лос Кристианосе, Коста Адехе. Начало и окончание экскурсии в других районах оговариваются отдельно.
  • Обед в канарском ресторане и винная дегустация оплачиваются дополнительно
  • Можно с детьми старше 4 лет
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Приветствую, друзья! Я — индивидуальный гид на Тенерифе. Родился в Калининграде, гражданин Германии, уже очень давно живу на Тенерифе. В интернете вы найдёте более 1000 отзывов от туристов, с которыми я провёл экскурсии за эти годы. Два высших образования, более 20 своих авторских маршрутов, новая комфортная машина бизнес-класса Opel Insignia. Специализируюсь на истории, культуре, архитектуре и природе Канарских островов. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с Канарскими островами, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в эти прекрасные острова гида.
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82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Очень познавательная экскурсия, отлично спланированный маршрут с самыми разнообразными достопримечательностями. За один день успели посмотреть много интересного, в том числе, знаменитый ботанический сад в городе Пуэрто-де-ла-Крус.
Константин эрудированный гид и приятный в общении человек, на все вопросы мы получили обстоятельные ответы. В аэропорту, после прилёта, взяли в аренду машину, Константин помог разработать маршруты для наших самостоятельных путешествий.
В природный парк Анага завтра или послезавтра обязательно приедем ещё раз, очень понравилась прогулка по реликтовому лесу. Красивые панорамные виды, чистейший воздух, масса положительных эмоций. Рекомендуем Константина всем туристам, не пожалеете!
2 февраля 2020
Сегодня провели очень интересный день, получили массу положительных эмоций. Маршрут насыщенный, хорошо продуманный, как будто, разработан специально для нас. С завтрашнего дня берём в аренду кабриолет, Константин помог нам разработать на каждый день свой индивидуальный маршрут, а также прислал на вацап координаты всех малоизвестных мест, которые мы планируем посетить самостоятельно.
Очень понравился рыбный ресторан, рыба свежая и вкусная. Рекомендуем Константина всем туристам!
28 января 2020
Мы сегодня дополнительно побывали на красивом пляже с чёрным песком Ла Арена и полюбовались скалами Лос Гигантес. Маршрут отлично спланирован, за девять часов экскурсии посмотрели самые популярные и самые малоизвестные места на Тенерифе и в природном парке Анага. Реликтовый лес советуем посмотреть всем туристам, кто будет на Тенерифе. Константин настоящий профессионал, много интересного рассказал и показал во время экскурсии. Очень спокойный стиль вождения автомобиля, мы даже не заметили крутых поворотов и узких участков дороги. В рыбном ресторане недорого и вкусно пообедали, порции большие, нам даже кое-что упаковали с собой, будет рыбный ужин.
Рекомендуем Константина как отличного гида!
27 января 2020
Сегодня у нас был очень удачный экскурсионный день, увидели и услышали много интересного. Маршрут насыщенный, гид эрудированный, отлично знает остров,​ умеет своим рассказом увлечь слушателей. Сейчас мы имеем более полную информацию не только о самом острове Тенерифе, но и о других островах Канарского архипелага, на одном из которых мы обязательно проведём следующий наш отпуск.
Константин, огромное Вам спасибо за экскурсию, желаем Вам побольше благодарных туристов!
20 января 2020
Очень хороший маршрут, за 9 часов экскурсии посмотрели уникальные места, куда на автобусных экскурсиях доехать невозможно или красивые панорамные виды, где остановиться на обочине дороги можно только на легковом автомобиле. До отпуска мы просмотрели несколько путеводителей и несколько информационных сайтов в интернете, однако, во время экскурсии узнали много интересного.
С большим удовольствием погуляли в реликтовом лесу, воздух чистый, древовидный вереск и лавровые деревья, как в сказке про Бабу-Ягу.
Обед в рыбном ресторане на пять с плюсом. Заказали местную рыбу Сама, свежайшая и отлично приготовленная, шеф-повару отдельное спасибо.
Константин, благодарим Вас за интересную экскурсию!
9 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия с Константином. Эрудированный гид, много знает, любит свою профессию, интересно рассказывает, обстоятельно ответил на все наши вопросы. Маршрут отлично организован, природа и пейзажи фантастические, а фотографии можно будет выслать на конкурс. Будем рекомендовать Константина нашим друзьям и родственникам!
9 января 2020
Константин хорошо знает историю,​ культуру, традиции и природу Канарских островов, рассказывает захватывающе, было очень интересно как нам взрослым, так и нашему 9-летнему сыну. Авторский маршрут на самом деле авторский, девушка- гид принимающей стороны даже не слышала о некоторых местах, которые мы сегодня посетили.
Стиль вождения автомобиля спокойный, машина просторная и комфортная. Обедали в рыбном ресторане, куда приезжают только местные жители острова: рыба и морепродукты свежие, приготовлены вкусно, стоимость приятная.
Оценка за экскурсию - пять с плюсом!
Елена
6 января 2020
Сегодняшняя эскурсия прошла успешно, нам с мужем и нашим детям очень понравилась. Константин отличный гид и приятный в общении человек.
Маршрут интересный, много красивых мест, куда не заезжают групповые экскурсии. "Вишенка на торте" – пешая прогулка по реликтовому лесу в природном парке Анага. Воздух чистый, древовидный вереск и лавровые деревья создают атмосферу таинственности.
Пообедали в рыбном ресторане, куда местные жители острова приезжают за 30-40 километров от своего дома. Многие виды рыбы, которую нам предложили попробовать, мы даже не слышали. Выбрали по рекомендации повара, оказалась на редкость вкусная и приготовлена по рецепту шеф-повара.
Время пролетело незаметно, в следующий наш приезд на Тенерифе будем заказывать экскурсии у Константина.
31 декабря 2019
Очень интересная экскурсия, много мест, куда добраться самостоятельно просто было бы не реально. Константин учёл все наши пожелания и предложил оптимальный маршрут. Были сложные участки дороги, но мы не ощутили дискомфорта.
Мы — спортивная семья, с большим удовольствием погуляли в реликтовом лесу, чистый воздух, удобные тропы для треккига и живописные пейзажи. Рекомендуем Константина всем туристам!
30 декабря 2019
Мы решили приехать на Новогодние каникулы на Тенерифе по рекомендации наших друзей, которые отдыхали здесь 3 года назад и заказывали несколько экскурсий у Константина. Мы тоже заказали экскурсию у Константина и были в восторге. Предложенный маршрут продуман до мелочей, мы успели за один день посетить самые значимые места. Гид - очень эрудированный и рассказал нам много интересных исторических фактов, которые понятны даже детям.
За один день мы влюбились в Тенерифе и обязательно посетим этот чудесный остров ещё раз. Рыбный ресторан выше всяких похвал, шеф-повару отдельное спасибо. Впервые попробовали мурену и кабрилью, прекрасно приготовлена, свежая и очень вкусная.
Машина комфортная для пассажиров. Фотографий много,​ будем дома вспоминать Тенерифе и советовать друзьям, где отлично провести свой отпуск или школьные каникулы.
Ещё 72 отзыва

Константин проводит ещё 2 экскурсии

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