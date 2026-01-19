82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день

Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
За считанные часы в путешествии со мной вы по-настоящему поймёте характер Тенерифе.

Истории прошлого и легенды, нетронутая человеком природа в парке Анага и видовые точки, в которых захватит дух — всё
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это сделает ваш приезд на остров ярче и насыщеннее.

Вы узнаете о завоеваниях конкистадоров и жизни аборигенов гуанчи, посетите вулканический бассейн, взглянете на 1000-летнее Драконово дерево и оцените гостеприимство канарцев. А ещё попробуете необычное вино Тенерифе!

5
224 отзыва
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день

Описание экскурсии

Тенерифе на 360°

Путешествие начнётся с небольшого городка Тенерифе — Сантьяго-дель-Тейде, где вы увидите оригинальную церковь Сан Фернандо. А потом перед вами пронесётся калейдоскоп лучших смотровых площадок с потрясающими пейзажами: панорама Пуэрто-де-ла-Крус, красивый вид на скалистое побережье Асентехо и пляж Гараньона, а также точки обзора Хардина, Ла-Крус-дель-Кармен и Пико-дель-Инглес.

Драконово дерево и винная дегустация

Драконово дерево — один из символов Канарских островов. Вы узнаете, почему гуанчи считали его священным и как использовали «драконову кровь» в быту и ритуальных практиках. А в городе Икод-де-лос-Винос заглянете на винную дегустацию. Там вы не только познакомитесь с самыми популярными сортами канарских вин в теории и на практике, но и сравните местную технологию приготовления с европейскими.

Диковинки Тенерифе

Вы побываете в туннеле Счастья и старой рыбацкой деревне Таганана, услышите о том, чем живут жители Тенерифе — как устраивают свой быт на острове. Окажетесь на пляже Святого Марка и увидите натуральный вулканический бассейн на северном побережье. А в хорошую погоду я проведу вас по величественной скале Роке-де-лас-Бодегас.

По следам конкистадоров

В самой старой части города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна вы осмотрите исторические здания, связанные с конкистадором Алонсо Фернандеса де Луго. Я расскажу, за что андалузского военачальника так почитают на Тенерифе, какие города обязаны ему своим рождением и как происходило завоевание острова.

Красивейшие уголки парка Анага

В парке Анага вы насладитесь фантастическими видами на город Ла-Лагуна, а в хорошую погоду — и на вулкан Тейде. Прогуляетесь по нетронутым человеком джунглям из реликтовых лавровых деревьев и древовидного вереска. Полюбуетесь многообразием флоры, крошечными деревушками и террасными полями, метровым прибоем и скалистыми склонами северного побережья Тенерифе.

Организационные детали

  • Обед в канарском ресторане и винная дегустация оплачиваются дополнительно
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать с учётом ваших пожеланий
  • Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас-Америкасе, Лос-Кристианосе, Коста Адехе. Другие варианты начала и окончания возможны с доплатой: например, Пуэрто-де-ла-Крус (30€); Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (20€)
  • Можно с детьми любого возраста
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — Организатор на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1349 туристов
Я лицензированный гид с большим стажем работы на Тенерифе и на Ла-Гомере. В 2007 году сдал гос. экзамен и получил удостоверение от министерства туризма Канар. Влюблён в эти острова и
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стараюсь показывать их так, чтобы каждая экскурсия превращалась в настоящее приключение — полное открытий, красоты и ярких впечатлений. Провожу индивидуальные экскурсии и групповые автобусные поездки. Для небольших групп использую современные автомобили: Lexus IS300 Hybrid, Toyota RAV4 или просторную Toyota Proace Verso. Для больших групп заказываю автобус. Моя цель — показать Тенерифе и Ла-Гомеру во всей их красе, которая завораживает и восхищает миллионы путешественников. Хочу, чтобы для вас, дорогие друзья, посещение этих мест стало воспоминанием о счастливых и прекрасных мгновениях жизни. Моя любовь к профессии, опыт в организации и проведении экскурсий, а также большой объём знаний и эрудиция делают выбор в пользу меня лучшим вариантом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 224 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
220
4
4
3
2
1
Наталья
Сегодня мы были на обзорной экскурсии по Тенерифе с Константином. Поездка прошла спокойно и комфортно, маршрут оказался удачным: за один день удалось посмотреть и природный парк Анага, и северное побережье
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со скалами, и небольшие городки. Остановки делали в удобных местах, времени на прогулки и фотографии хватало, без ощущения спешки.

Константин произвёл впечатление внимательного и приятного в общении гида. Он рассказывает доступно и по делу, отвечает на вопросы, хорошо ориентируется на острове. По ходу поездки маршрут немного корректировали с учётом пожеланий группы, что было удобно.

Ехали на чистом и комфортном автомобиле Opel Insignia, стиль вождения аккуратный. Экскурсия оставила хорошее впечатление и подойдёт тем, кто хочет познакомиться с островом без лишней суеты.

Сегодня мы были на обзорной экскурсии по Тенерифе с Константином. Поездка прошла спокойно и комфортно, маршрут
Сегодня мы были на обзорной экскурсии по Тенерифе с Константином. Поездка прошла спокойно и комфортно, маршрут
Сегодня мы были на обзорной экскурсии по Тенерифе с Константином. Поездка прошла спокойно и комфортно, маршрут
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J
Экскурсия с Константином оставила положительное впечатление. Маршрут был хорошо продуман, рассказ — информативный и интересный. Экскурсия прошла в комфортной атмосфере. Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Экскурсия с Константином оставила положительное впечатление. Маршрут был хорошо продуман, рассказ — информативный и интересный. Экскурсия
Экскурсия с Константином оставила положительное впечатление. Маршрут был хорошо продуман, рассказ — информативный и интересный. Экскурсия
Экскурсия с Константином оставила положительное впечатление. Маршрут был хорошо продуман, рассказ — информативный и интересный. Экскурсия
Экскурсия с Константином оставила положительное впечатление. Маршрут был хорошо продуман, рассказ — информативный и интересный. Экскурсия
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Н
Экскурсия «Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!» с Константином — это был день, когда всё складывалось идеально. Утро началось с мягкого солнца и улыбки гида, и дальше
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всё пошло как по нотам. Мы проехали весь остров по периметру, заглянули в его северо-западную и северо-восточную части. Каждый поворот открывал новый пейзаж — то океан с ослепительными волнами, то зелёные холмы, то крошечные городки с домами, будто нарисованными акварелью.

Константин сразу создал ту самую лёгкую атмосферу, когда чувствуешь себя не туристом, а гостем, которому показывают любимые места. Он рассказывает не по бумажке, а как человек, который по-настоящему живёт этим островом. В его историях — и мифы, и забавные бытовые детали, и какие-то личные воспоминания. Иногда он замолкал, просто чтобы мы могли посмотреть вокруг — эти паузы тоже были частью экскурсии.

Обедали мы в прибрежном ресторане «для местных», где подавали рыбу и морепродукты, пойманные утром рыбаками. Никаких изысков — только свежесть, соль на губах и счастье быть здесь.

А потом — Анага. Лес в тумане, воздух густой и влажный, всё вокруг зелёное, словно покрыто мягким мхом. Константин показал нам тропы, по которым редко кто ходит. Мы стояли на смотровой площадке, а под нами клубились облака. Казалось, мир растворился, и остались только мы и ветер.

Этот день мы будем вспоминать долго. Константин, спасибо вам — за знания, внимание, чувство ритма и ту особую душевность, с которой вы показываете Тенерифе. После этой поездки остров стал нам почти родным.

Экскурсия «Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!» с Константином — это был день,
Экскурсия «Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!» с Константином — это был день,
Экскурсия «Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!» с Константином — это был день,
Экскурсия «Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!» с Константином — это был день,
Экскурсия «Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!» с Константином — это был день,
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Е
Провели день с Константином на экскурсии по Тенерифе — и это было именно то, чего хотелось от острова: природа, эмоции и ни капли суеты. Маршрут оказался насыщенным, но не утомительным
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— всё в меру, с перерывами на фото, кофе и «ой, давайте просто пару минут помолчим, тут красиво».

Парк Анага — отдельная сказка. Те самые туманные леса, где, по легендам, живут тролли, — теперь точно верю, что живут! А в Туннеле желаний даже скептики начинают шептать свои мечты (проверено лично).

Константин — гид с отличным чувством юмора и невероятным вниманием к деталям. Рассказывает интересно, водит спокойно, подстраивается под настроение группы — будто едешь с давним знакомым, который знает все тайные тропинки острова.

Итог: день пролетел незаметно, впечатлений — океан, фото — куча, настроение — на уровне «хочу повторить». Константин, спасибо за душевность и за то, что показали Тенерифе с другой, более живой стороны.

Провели день с Константином на экскурсии по Тенерифе — и это было именно то, чего хотелось
Провели день с Константином на экскурсии по Тенерифе — и это было именно то, чего хотелось
Провели день с Константином на экскурсии по Тенерифе — и это было именно то, чего хотелось
Провели день с Константином на экскурсии по Тенерифе — и это было именно то, чего хотелось
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А
Сегодня были на экскурсии по Тенерифе с гидом Константином — впечатления просто супер! 🌋 Честно, не ожидали, что день пролетит так быстро и с таким удовольствием. Константин — отличный рассказчик,
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с чувством юмора и огромной любовью к острову. Рассказывает не просто факты, а живые истории, которые хочется слушать.

Маршрут он подстроил под нас — ничего лишнего, всё по делу и очень комфортно. Заехали в несколько невероятных мест, где почти нет туристов, увидели Тейде, старинные деревушки и потрясающие виды.

Отдельное спасибо за атмосферу! Было ощущение, что едем не с гидом, а со старым другом, который показывает свой дом. Узнали кучу полезных мелочей — где поесть, что попробовать, куда сходить самим.

Очень рекомендуем Константина всем, кто хочет увидеть Тенерифе по-настоящему, а не просто «для галочки». 👍 Константин, спасибо огромное за день, эмоции и душевную компанию! 🌞

Сегодня были на экскурсии по Тенерифе с гидом Константином — впечатления просто супер! 🌋 Честно, не
Сегодня были на экскурсии по Тенерифе с гидом Константином — впечатления просто супер! 🌋 Честно, не
Сегодня были на экскурсии по Тенерифе с гидом Константином — впечатления просто супер! 🌋 Честно, не
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Наталья
Это был день, после которого понимаешь: вот он — настоящий отпуск. За девять часов мы увидели почти весь Тенерифе — панораму Гарачико с высоты птичьего полёта, легендарное драконово дерево и
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дегустацию канарского вина в Икод-де-лос-Винос, северное побережье с вулканическими бассейнами, укромную бухту «Джакузи великана», ботанический сад в Пуэрто-де-ла-Крус и реликтовый лес Анага, где, кажется, кто-то действительно шуршит за спиной — тролли, не иначе.

Константин — тот самый гид, с которым чувствуешь себя спокойно и весело одновременно. Не спешит, не командует, просто уверенно ведёт машину и рассказывает так, что не замечаешь, как летит время. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что слушаешь не экскурсию, а тёплый разговор — про жизнь, историю острова и его легенды.

Истории про гуанчей, пиратов и природу Тенерифе втягивают, как хороший сериал. Даже деревья здесь кажутся персонажами — у каждого свой характер. А виды на смотровых площадках такие, что фотоаппарат бессилен. После этого возвращаться в отель совсем не хотелось — хотелось катиться дальше.

Константин, спасибо за день, который пролетел слишком быстро. Если снова окажемся на Тенерифе — обязательно повторим. И всем, кто ищет живую, душевную экскурсию по острову, — искренне советуем поехать с Константином.

Это был день, после которого понимаешь: вот он — настоящий отпуск. За девять часов мы увидели
Это был день, после которого понимаешь: вот он — настоящий отпуск. За девять часов мы увидели
Это был день, после которого понимаешь: вот он — настоящий отпуск. За девять часов мы увидели
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Входит в следующие категории Тенерифе

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