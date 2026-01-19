82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Истории прошлого и легенды, нетронутая человеком природа в парке Анага и видовые точки, в которых захватит дух — всё
Описание экскурсии
Тенерифе на 360°
Путешествие начнётся с небольшого городка Тенерифе — Сантьяго-дель-Тейде, где вы увидите оригинальную церковь Сан Фернандо. А потом перед вами пронесётся калейдоскоп лучших смотровых площадок с потрясающими пейзажами: панорама Пуэрто-де-ла-Крус, красивый вид на скалистое побережье Асентехо и пляж Гараньона, а также точки обзора Хардина, Ла-Крус-дель-Кармен и Пико-дель-Инглес.
Драконово дерево и винная дегустация
Драконово дерево — один из символов Канарских островов. Вы узнаете, почему гуанчи считали его священным и как использовали «драконову кровь» в быту и ритуальных практиках. А в городе Икод-де-лос-Винос заглянете на винную дегустацию. Там вы не только познакомитесь с самыми популярными сортами канарских вин в теории и на практике, но и сравните местную технологию приготовления с европейскими.
Диковинки Тенерифе
Вы побываете в туннеле Счастья и старой рыбацкой деревне Таганана, услышите о том, чем живут жители Тенерифе — как устраивают свой быт на острове. Окажетесь на пляже Святого Марка и увидите натуральный вулканический бассейн на северном побережье. А в хорошую погоду я проведу вас по величественной скале Роке-де-лас-Бодегас.
По следам конкистадоров
В самой старой части города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна вы осмотрите исторические здания, связанные с конкистадором Алонсо Фернандеса де Луго. Я расскажу, за что андалузского военачальника так почитают на Тенерифе, какие города обязаны ему своим рождением и как происходило завоевание острова.
Красивейшие уголки парка Анага
В парке Анага вы насладитесь фантастическими видами на город Ла-Лагуна, а в хорошую погоду — и на вулкан Тейде. Прогуляетесь по нетронутым человеком джунглям из реликтовых лавровых деревьев и древовидного вереска. Полюбуетесь многообразием флоры, крошечными деревушками и террасными полями, метровым прибоем и скалистыми склонами северного побережья Тенерифе.
Организационные детали
- Обед в канарском ресторане и винная дегустация оплачиваются дополнительно
- Маршрут экскурсии можно скорректировать с учётом ваших пожеланий
- Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас-Америкасе, Лос-Кристианосе, Коста Адехе. Другие варианты начала и окончания возможны с доплатой: например, Пуэрто-де-ла-Крус (30€); Санта-Крус-де-Тенерифе, Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго (20€)
- Можно с детьми любого возраста
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды