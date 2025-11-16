Национальный парк «Тейде» — вулканическое сердце Тенерифе и одно из самых необычных мест Европы. Вы увидите древние скалы и лавовые поля, выясните, как возник остров и почему гуанчи считали гору священной, кто живёт и работает в кратере вулкана. Вы услышите местные легенды, увидите инопланетные пейзажи и поймёте, в чём уникальность Тейде.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Тенерифе

Раиль Ваш гид на Тенерифе

Описание экскурсии

Самая старая канарская сосна — мы остановимся у природного символа острова. Вы узнаете, как такие деревья выживают в экстремальных условиях и за что их называют душой Тенерифе. А ещё — увидите работы местных мастеров на фоне горных пейзажей.

Национальный парк «Тейде» — самая высокогорная и живописная часть острова, где мы прогуляемся среди вулканических ландшафтов.

Скала Туфелька королевы — природная скульптура, созданная ветром и временем, которая стала символом загадочной красоты этих мест.

Скалы Красоты — главная визитная карточка парка. Вы увидите фантастические скальные образования, сформированные миллионами лет вулканической активности. Их силуэты — результат борьбы огня, ветра и времени.

Отель Parador de Las Cañadas del Teide — единственный отель в кратере древнего вулкана. Здесь работает современный интерактивный музей, где можно узнать о природе и геологии Тейде.

Остановка у фуникулёра (по желанию, если вы заранее купите билеты) — вы сможете подняться на на высоту 3550 метров и заново открыть для себя красоту острова с высоты.

Лунные пейзажи — на обратном пути остановимся в месте, где поля из пепла и лавы напоминают инопланетный пейзаж.

Вы узнаете:

как формировался остров и чем уникален вулкан Тейде

какие редкие растения встречаются только здесь

почему аборигены считали Тейде священным

какие тайны хранят скалы и застывшая лава

и многое другое!

Организационные детали