Открыть остров с неожиданных ракурсов, подняться к кратеру и увидеть поля застывшей лавы
Национальный парк «Тейде» — вулканическое сердце Тенерифе и одно из самых необычных мест Европы.
Вы увидите древние скалы и лавовые поля, выясните, как возник остров и почему гуанчи считали гору священной, кто живёт и работает в кратере вулкана. Вы услышите местные легенды, увидите инопланетные пейзажи и поймёте, в чём уникальность Тейде.
Описание экскурсии
Самая старая канарская сосна — мы остановимся у природного символа острова. Вы узнаете, как такие деревья выживают в экстремальных условиях и за что их называют душой Тенерифе. А ещё — увидите работы местных мастеров на фоне горных пейзажей.
Национальный парк «Тейде» — самая высокогорная и живописная часть острова, где мы прогуляемся среди вулканических ландшафтов.
Скала Туфелька королевы — природная скульптура, созданная ветром и временем, которая стала символом загадочной красоты этих мест.
Скалы Красоты — главная визитная карточка парка. Вы увидите фантастические скальные образования, сформированные миллионами лет вулканической активности. Их силуэты — результат борьбы огня, ветра и времени.
Отель Parador de Las Cañadas del Teide — единственный отель в кратере древнего вулкана. Здесь работает современный интерактивный музей, где можно узнать о природе и геологии Тейде.
Остановка у фуникулёра (по желанию, если вы заранее купите билеты) — вы сможете подняться на на высоту 3550 метров и заново открыть для себя красоту острова с высоты.
Лунные пейзажи — на обратном пути остановимся в месте, где поля из пепла и лавы напоминают инопланетный пейзаж.
Вы узнаете:
как формировался остров и чем уникален вулкан Тейде
какие редкие растения встречаются только здесь
почему аборигены считали Тейде священным
какие тайны хранят скалы и застывшая лава
и многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Nissan Qashqai с панорамной крышей, климат-контролем и плавным ходом по горной местности
Билеты на фуникулёр (по желанию) вам нужно купить заранее на официальном сайте: €42 за взрослого, €21,5 за ребёнка 3–13 лет (напишите мне, если потребуется помощь с покупкой билетов)
Обед не входит в стоимость — €20–30 за чел.
Экскурсия начинается и заканчивается в юго-западной части острова (Коста-Адехе, Лас Америкас, Лос Кристианос и др.). Если вы остановились в другом районе — время и место встречи обсуждаются дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В юго-западной части острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Раиль — ваш гид на Тенерифе
Привет! Меня зовут Раиль, и я уже более 8 лет живу на острове Тенерифе — месте, которое однажды украло моё сердце.
Впервые я приехал сюда более 15 лет назад, и с читать дальше
тех пор любовь к этому острову только крепнет. Я не просто переехал — я стал частью жизни Тенерифе.
Мои экскурсии — это не только красивые виды, но и настоящее путешествие в атмосферу острова. Я рассказываю интересно, легко, без скучных лекций и заученных текстов. Вы узнаете, как живёт Тенерифе на самом деле — не только как туристическое направление, а как тёплый, живой и многогранный остров.
На этом сайте я пока что новый гид, но за плечами у меня уже немало экскурсий и довольных гостей — буду рад поделиться с вами лучшим, что есть на острове! Молодость, энергия и любовь к делу — вот мой стиль.
Все экскурсии проходят на большой комфортабельной машине с панорамной крышей — чтобы вы могли наслаждаться каждым видом, не упуская ни одной детали. До встречи на просторах острова!
Отзывы и рейтинг
Татьяна
16 ноя 2025
Спасибо, Раиль, за незабываемые впечатления и удивительные истории! Благодаря вам Тейде открылся с совершенно новой стороны. Вы подарили нам не просто экскурсию, а настоящее путешествие. Огромное спасибо!