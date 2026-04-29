2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Фантастический вулкан Тейде

Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами
Тейде — символ Тенерифе и самая высокая точка Испании, притягивающая путешественников со всего мира.

Вы не только насладитесь его невероятными ландшафтами, но и услышите увлекательные истории о происхождении вулкана, фильмах, которые здесь снимались, и повседневной жизни канарцев.
5
31 отзыв
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде

Описание экскурсии

Мощь и красота вулканических просторов

Путешествие начнется у южного склона Тейде. Вы остановитесь в самом высокогорном поселении Испании — Вилафлор — рассмотрите канарскую сосну Пино Гордо и узнаете, почему она является настоящей гордостью архипелага. Продолжаем ехать вверх — и вот мы уже у самого большого в Европе кратера вулкана Лас Каньядас дель Тейде, откуда в ясную погоду открывается вид на соседние острова Гран Канария, Эль Иерро, Ла Гомера, Ла Пальма и море из облаков!

Лучшие панорамные площадки и умопомрачительные виды

Вы посетите самые знаменитые смотровые площадки Тейде: «Туфельку королевы», «Скалу красоты», изображенную на испанской купюре 1979 года, и «Лунные пейзажи». Местные шутят, что именно на ней снимали высадку американцев на Луну. Я раскрою секрет, съемки каких знаменитых фильмов здесь действительно проходили. «Лунные пейзажи» станут нашей последней остановкой в национальном парке Тейде, после чего мы спустимся к западному побережью через вулкан Чиньеро.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Playa de las Américas
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 372 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан. Я работаю индивидуальным гидом с 2014 года, и за это время накопил огромный багаж удивительных историй об острове вечной весны. Я стану для
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вас настоящим проводником по Тенерифе, который поможет влюбиться в это место, раскрыть его со всех сторон и испытать чувство восторга от его природной красоты. Мой девиз — никакого занудства, профессиональная подача и исполнение всех обязательств перед гостями. Для меня важно, чтобы ваш отпуск прошел гладко и интересно, стал запоминающимся и ярким!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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E
Экскурсия к вулкану Тейде получилась насыщенной и очень хорошо организованной. Наши ожидания совпали с реальностью и даже немного превзошли их.
Маршрут продуман логично: нас забрали прямо от отеля, и с первых
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минут началось постепенное «погружение» в вулканический мир Национальный парк Тейде. Первой остановкой была Пино Гордо, впечатляющая канарская сосна, которая действительно выглядит как природный символ острова. Затем дорога ведёт всё выше, к кратеру Лас Каньядас дель Тейде, где открываются захватывающие панорамы и ощущение, будто находишься на другой планете.
Мы посетили знаковые точки: «Туфелька королевы», «Лунные пейзажи» и смотровые площадки вроде La Ruleta Vista Point и Mirador Azulejos II с видом на Roques de García.
Подъём на канатной дороге Тейде - один из самых ярких моментов. Если билеты куплены заранее, всё проходит без стресса: гид ждёт внизу, пока вы поднимаетесь, наслаждаетесь видами и делаете фотографии. Есть особенности самой локации — ограничение по времени (около часа) и возможные закрытые маршруты наверху из-за погодных условий.
Интересным дополнением стали рассказы о съёмках фильмов. Например, Битва титанов и Гнев титанов действительно использовали эти «лунные» пейзажи как декорации, а дороги острова появлялись в Форсаж 6. Это добавляет экскурсии немного «киношной магии».
Особенно запомнилась остановка на уровне облаков, так как это редкий опыт, когда можно буквально почувствовать их влажность и прохладу на себе.
Гид Руслан оставил очень хорошее впечатление: он не перегружает фактами, подаёт информацию легко и понятно, создаёт комфортную атмосферу. Плюс уверенное и аккуратное вождение, что является важным моментом на серпантинах национального парка, который делает поездку спокойной и безопасной.
Это отличная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Тейде во всей его мощи без перегруза сложной информацией, но с максимумом впечатлений и красивых видов.

Экскурсия к вулкану Тейде получилась насыщенной и очень хорошо организованной. Наши ожидания совпали с реальностью и даже немного превзошли их.
Экскурсия к вулкану Тейде получилась насыщенной и очень хорошо организованной. Наши ожидания совпали с реальностью и даже немного превзошли их.
Экскурсия к вулкану Тейде получилась насыщенной и очень хорошо организованной. Наши ожидания совпали с реальностью и даже немного превзошли их.
Экскурсия к вулкану Тейде получилась насыщенной и очень хорошо организованной. Наши ожидания совпали с реальностью и даже немного превзошли их.
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Огромное вам спасибо за такие слова! Понимаю что я не зря занимаюсь таким делом. Дарю людям приятные моменты которые сподвигнут
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вас снова посетить остров весны! Рад буду снова вас увидеть! Тут еще много интересного! До встречи и еще раз огромное спасибо!!!

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A
Руслан оказался очень позитивным, харизматичным и активным человеком. Большой плюс - огромный опыт жизни на острове и выдающиеся факты, которое он сообщил: от любимого вина Екатерины II до фильмов, которые
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снимали у подножия вулкана.
Руслан добрался к нам до самого аэропорта и отвез обратно в отель. По пути мы останавливались в живописных местах и узнавали по крупицам, откуда местные черпают воду, и какой цвет у молодой и старой застывшей лавы.
Спасибо Руслану за путешествие в другой мир!

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N
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Руслану!!! Обязательно вернёмся на Тенерифе! Влюбились.
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Руслану!!! Обязательно вернёмся на Тенерифе! Влюбились.
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В
Руслан провел замечательную экскурсию на вулкан Тейде. Нам все очень понравилось: интересный рассказ, обширные знания и многолетнее погружение в предмет, доброжелательность и открытость, готовность помочь и услышать пожелания. Однозначно рекомендуем Руслана в качестве вашего проводника в историю, культуру и традиции острова Тенерифе и вулкана Тейде в частности.
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Эльвира
С Русланом по острову Тенерифе мы путешествовали дважды, и оба раза остались просто в восторге! Он увлекательно рассказал нам об истории, традициях и культуре острова, вовлекая нас шутками и историями
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из жизни. Сами маршруты были просто восхитительными - мы посетили все инстаграмные и не инстаграмные места 😁 кушали в аутентичных местных ресторанах. Сам по себе Руслан очень отзывчивый и веселый. Авиакомпания потеряла два наших чемодана и Руслан помог нам найти их, сам предложив заехать в аэропорт (дважды!!) Мы путешествовали с 1,5 годовалой дочкой и Руслан грамотно подобрал машину, в которой нам было комфортно ездить. Мы обязательно хотим посетить Тенерифе снова в компании Руслана. 100% рекомендуем - Руслан отличный гид и замечательный человек! Спасибо за прекрасные экскурсии! 🌟

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Tanya
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍! Удивительно, но под руководством Руслана я увидела такие интересные уголки вулкана, которые сама бы
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не заметила. Погружение в атмосферу вулкана Тейде и рассказы о нем запомнятся надолго. Здесь можно наблюдать, как выжженная земля сменяется соснами и лесами, а затем превращается в марсианские пейзажи 🌋.
Благодаря чуткости и индивидуальному подходу Руслана, я почувствовала себя не просто туристом, а важным гостем. Внимательность, забота, способность видеть и чувствовать мои потребности создало атмосферу комфорта и безопасности.
Хочу отметить четкую организацию, комфортабельный автомобиль, профессионализм водителя - все это оставило приятное впечатление. Время пролетело незаметно, потому что все было продумано до мелочей.
С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию всем своим друзьям.

Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
Хочу сказать огромное спасибо Руслану за эту невероятную экскурсию! Спасибо за массу впечатлений и эмоций 😍!
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