2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить «визитную карточку» Тенерифе и впечатлиться сюрреалистическими пейзажами

Руслан
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Руслан – ваш гид
Тейде — символ Тенерифе и самая высокая точка Испании, притягивающая путешественников со всего мира.

Вы не только насладитесь его невероятными ландшафтами, но и услышите увлекательные истории о происхождении вулкана, фильмах, которые здесь снимались, и повседневной жизни канарцев.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Playa de las Américas
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде

Что вас ожидает

Мощь и красота вулканических просторов
Путешествие начнется у южного склона Тейде. Вы остановитесь в самом высокогорном поселении Испании — Вилафлор — рассмотрите канарскую сосну Пино Гордо и узнаете, почему она является настоящей гордостью архипелага. Продолжаем ехать вверх — и вот мы уже у самого большого в Европе кратера вулкана Лас Каньядас дель Тейде, откуда в ясную погоду открывается вид на соседние острова Гран Канария, Эль Иерро, Ла Гомера, Ла Пальма и море из облаков!

Лучшие панорамные площадки и умопомрачительные виды
Вы посетите самые знаменитые смотровые площадки Тейде: «Туфельку королевы», «Скалу красоты», изображенную на испанской купюре 1979 года, и «Лунные пейзажи». Местные шутят, что именно на ней снимали высадку американцев на Луну. Я раскрою секрет, съемки каких знаменитых фильмов здесь действительно проходили. «Лунные пейзажи» станут нашей последней остановкой в национальном парке Тейде, после чего мы спустимся к западному побережью через вулкан Чиньеро.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.

Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде
Фантастический вулкан Тейде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Playa de las Américas.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан. Я работаю индивидуальным гидом 11 лет, и за это время накопил огромный багаж удивительных историй об острове вечной весны. Я стану для вас настоящим проводником по Тенерифе, который поможет влюбиться в это место, раскрыть его со всех сторон и испытать чувство восторга от его природной красоты. Мой девиз — никакого занудства, профессиональная подача и исполнение всех обязательств перед гостями. Для меня важно, чтобы ваш отпуск прошел гладко и интересно, стал запоминающимся и ярким!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 декабря 2019
Все понравилось. Руслан очень приятный и много знающий об острове гид. Показал нам интересные места. Хороший, удобный автомобиль.
20 декабря 2019
Огромное спасибо Руслану за экскурсию!
Очень интересная подача информации, прямо хотелось слушать и запоминать! Такие необычные факты о Вулкане, в которые даже тяжело поверить!
Вулкан невероятный. Это стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Такого я не видела нигде!
Безумно красивая местность вокруг Вулкана. Вроде и пусто, но в тоже время так необычно "по-марсиански".
Очень хотелось бы вернуться снова!
Всем советую!

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