2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тейде — символ Тенерифе и самая высокая точка Испании, притягивающая путешественников со всего мира. Вы не только насладитесь его невероятными ландшафтами, но и услышите увлекательные истории о происхождении вулкана, фильмах, которые здесь снимались, и повседневной жизни канарцев.

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Описание экскурсии

Мощь и красота вулканических просторов

Путешествие начнется у южного склона Тейде. Вы остановитесь в самом высокогорном поселении Испании — Вилафлор — рассмотрите канарскую сосну Пино Гордо и узнаете, почему она является настоящей гордостью архипелага. Продолжаем ехать вверх — и вот мы уже у самого большого в Европе кратера вулкана Лас Каньядас дель Тейде, откуда в ясную погоду открывается вид на соседние острова Гран Канария, Эль Иерро, Ла Гомера, Ла Пальма и море из облаков!

Лучшие панорамные площадки и умопомрачительные виды

Вы посетите самые знаменитые смотровые площадки Тейде: «Туфельку королевы», «Скалу красоты», изображенную на испанской купюре 1979 года, и «Лунные пейзажи». Местные шутят, что именно на ней снимали высадку американцев на Луну. Я раскрою секрет, съемки каких знаменитых фильмов здесь действительно проходили. «Лунные пейзажи» станут нашей последней остановкой в национальном парке Тейде, после чего мы спустимся к западному побережью через вулкан Чиньеро.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.