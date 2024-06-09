Константин — ваш гид на Тенерифе

Провёл экскурсии для 1001 туриста

читать дальше за эти годы. Два высших образования, более 20 своих авторских маршрутов, новая комфортная машина бизнес-класса Opel Insignia. Специализируюсь на истории, культуре, архитектуре и природе Канарских островов. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с Канарскими островами, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в эти прекрасные острова гида.

Приветствую, друзья! Я — индивидуальный гид на Тенерифе. Гражданин Германии, уже очень давно живу на Тенерифе. В интернете вы найдёте более 1000 отзывов от туристов, с которыми я провёл экскурсии