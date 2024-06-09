Вулкан Тейде на авто

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Вулкан Тейде — самый посещаемый национальный парк Испании.

Вы прокатитесь по нему на комфортабельном авто бизнес-класса, останавливаясь на самых живописных смотровых площадках.

Оцените причудливую застывшую лаву, полюбуетесь марсианскими пейзажами, погуляете у подножия вулкана и по лесу с эвкалиптовыми деревьями. А я поделюсь интересными фактами об этих волшебных местах!
Вулкан Тейде на авто
Вулкан Тейде на авто
Вулкан Тейде на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По пути к вулкану вам откроются виды на острова Ла Гомера и Ла Пальма. Попав в национальный парк, вы ощутите себя на другой планете. Погуляете у подножия и посетите самые интересные смотровые площадки. Полюбуетесь застывшей лавой, принявшей затейливые формы. Оцените Долину Безмолвия с марсианскими пейзажами и проедете по живописной дороге через густые леса Ла Эсперанса, изрезанные причудливыми скальными образованиями. Я расскажу:

  • Какие масштабные извержения вулканов случались за последние 500 лет
  • Как образуется кальдера
  • Как используется добываемый вулканический материал
  • Какие эпизоды фильма «Битва титанов» снимались в национальном парке
  • Как с вулканом Тейде связана легенда о злом демоне Гуайота

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Insignia
  • Место начала и окончания экскурсии: у вашего отеля в Лас-Америкасе, Лос-Кристианосе или Коста Адехе. Другие курорты по договорённости.
  • По желанию вы можете заранее купить онлайн-билеты на канатную дорогу, ведущую на высоту 3555 метров. Я подожду вас внизу.
  • Можно с детьми старше 4 лет
  • В середине пути мы остановимся на обед в канарском ресторане. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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