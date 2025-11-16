Скалы Пальм-Мар — одно из лучших мест на юге Тенерифе для снорклинга. Именно туда мы и отправимся. Там спокойное море и красивые виды — идеальное комбо для активной морской прогулки. Сделаем остановку для снорклинга и поплаваем у скал. Маршрут короткий, но само приключение запомнится надолго.
Описание водной прогулки
- Инструктаж на берегу — всё покажу и расскажу перед прогулкой, даже если вы не впервые в каяке.
- Маршрут от Лос-Кристианос вдоль побережья — спокойный темп, живописные виды, 30–40 минут на каяках.
- Снорклинг в океане у скал Пальм-Мар — 30 минут среди подводного мира.
- Сопровождение инструктора — безопасность и поддержка на всём маршруте.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида-инструктора и необходимое снаряжение.
- Могу организовать трансфер от вашего места проживания (юг острова) за отдельную плату — от €10 до €20.
- Физических ограничений нет.
- Минимальный возраст участников — 6 лет.
- Есть отдельная опция — снорклинг без каякинга при заходе как с берега, так и с лодки. Детали обсудим в переписке.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€62
|Дети до 10 лет
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лос-Кристианос
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 306 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет культуры и искусств по направлению туризм.
Входит в следующие категории Тенерифе
