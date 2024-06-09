Вы когда-нибудь видели вблизи дельфинов и китов? В этом путешествии вы с ними встретитесь! На комфортной яхте мы отправимся туда, где можно полюбоваться величественными животными в естественной среде обитания. А по пути насладимся видами побережья Тенерифе и искупаемся в Атлантике.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы отправимся в уникальную заповедную зону между юго-западом Тенерифе и островом Ла Гомера. Здесь, в водах Атлантического океана, круглый год можно встретить более 20 видов китов и дельфинов. И вы понаблюдаете за ними в естественной среде обитания!
А ещё:
- полюбуетесь островами, насладитесь солнцем и океанским бризом
- искупаетесь в открытой Атлантике неподалеку от живописной бухты
- отдохнёте на борту комфортной яхты и получите массу новых впечатлений
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на яхте Jeanneau Sun Odyssey в сопровождении опытного капитана и гида
- Встречаемся в порту, до которого вам нужно добраться самостоятельно
- Вероятность встречи китов и дельфинов — 95%
- В стоимость включены сэндвичи и напитки (алкогольные и безалкогольные)
- По запросу прогулку можно организовать в индивидуальном формате
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€60
|Дети до 10 лет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 247 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет Культуры и Искусств по направлению туризм и теперь 12Задать вопрос
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