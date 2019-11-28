4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Покорить волны и рассмотреть пейзажи Тенерифе!

Из порта в Лас-Гайетасе вы отправитесь рассекать воды Атлантического океана на мощном гидроцикле Yamaha Sport. С воды открывается совершенно новая грань Тенерифе и восхитительные виды на национальный парк Тейде, высочайшие отвесные скалы, таинственные и труднодоступные пещеры, рыбные фермы и тихие живописные бухточки. Всю эту красоту вы рассмотрите, проносясь по волнам на скорости, от которой захватывает дух! А если повезет, на пути вам встретятся веселые дельфины, дружелюбные киты и даже летающие рыбы.

Снорклинг в водах Атлантики

Во время нашего приключения вы не только исследуете прибрежные пейзажи Тенерифе, но и познакомитесь с подводным миром острова. На пути мы сделаем несколько остановок, чтобы, вооружившись маской с трубкой, погрузиться в глубины Атлантики, искупаться и понырять в чистейшей воде, наблюдая за морскими обитателями.