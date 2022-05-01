4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В этом путешествии вам предстоит встретиться с мощью водной стихии и рассечь волны Атлантического океана! Чтобы разбавить пляжный отдых на Тенерифе настоящим приключением, мы устроим морское сафари у живописных берегов острова. Вы проведете два часа, наслаждаясь скоростью и попутным ветром, рассматривая с воды пейзажи национального парка Тейде и уютные бухты, рыбные фермы и изумрудные оттенки океана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Покорить волны и рассмотреть пейзажи Тенерифе!

Из порта в Лас-Гайетасе вы отправитесь рассекать воды Атлантического океана на новейших гидроциклах 2023-2024 годов выпуска. С воды открывается совершенно новая грань Тенерифе и восхитительные виды на национальный парк Тейде, высочайшие отвесные скалы, таинственные и труднодоступные пещеры, рыбные фермы и тихие живописные бухточки. Всю эту красоту вы рассмотрите, проносясь по волнам на скорости, от которой захватывает дух! А если повезет, на пути вам встретятся веселые дельфины, дружелюбные киты и даже летающие рыбы. Свобода, эмоции, природные красоты, стихия, удовольствие – вот что такое «Морское Сафари»!

Купание в водах Атлантики

Во время нашего приключения вы не только исследуете прибрежные пейзажи Тенерифе, но и сможете поплавать в чистейшей воде открытого океана во время небольшого тайм-аута.

Организационные детали