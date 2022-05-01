4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Покорить воды Атлантики на гидроцикле и понаблюдать за дельфинами и китами
В этом путешествии вам предстоит встретиться с мощью водной стихии и рассечь волны Атлантического океана! Чтобы разбавить пляжный отдых на Тенерифе настоящим приключением, мы устроим морское сафари у живописных берегов острова.
Вы проведете два часа, наслаждаясь скоростью и попутным ветром, рассматривая с воды пейзажи национального парка Тейде и уютные бухты, рыбные фермы и изумрудные оттенки океана.
Из порта в Лас-Гайетасе вы отправитесь рассекать воды Атлантического океана на новейших гидроциклах 2023-2024 годов выпуска. С воды открывается совершенно новая грань Тенерифе и восхитительные виды на национальный парк Тейде, высочайшие отвесные скалы, таинственные и труднодоступные пещеры, рыбные фермы и тихие живописные бухточки. Всю эту красоту вы рассмотрите, проносясь по волнам на скорости, от которой захватывает дух! А если повезет, на пути вам встретятся веселые дельфины, дружелюбные киты и даже летающие рыбы. Свобода, эмоции, природные красоты, стихия, удовольствие – вот что такое «Морское Сафари»!
Купание в водах Атлантики
Во время нашего приключения вы не только исследуете прибрежные пейзажи Тенерифе, но и сможете поплавать в чистейшей воде открытого океана во время небольшого тайм-аута.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: питьевая вода, спасательные жилеты и гидрокостюмы, а также трансфер от вашего отеля и обратно (в зависимости от вашего местонахождения — пожалуйста, согласуйте с гидом в переписке перед бронированием)
Вашим транспортом будет новый гидроцикл, на котором вы сможете рассекать волны как парой, так и самостоятельно
Стоимость указана за 1 гидроцикл для 1 человека. Каждый гидроцикл оплачивается отдельно — уточняйте подробности в переписке с гидом
Начало нашего приключения — в порту в Лас-Гайетасе
Прогулки проходят в мини-группах, чтобы сохранять комфорт, безопасность и приватность
Экскурсия возможна в индивидуальном формате по запросу, где вам будет предложен особый маршрут и VIP-сервис.
Для управления гидроциклом водительское удостоверение не требуется. До управления допускаются путешественники старше 18 лет (с 16 до 18 лет — только с распиской от родителей или опекуна, дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых).
Экскурсия проводится в сопровождении профессионального гида-инструктора
Перед выходом в океан будет проведен инструктаж о правилах безопасности на воде
Возможно провести прогулку на 1 час — уточняйте предварительно в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет культуры и искусств по направлению туризм. С 2010 года читать дальшеуменьшить
являюсь резидентом и живу на Тенерифе. С первого дня влюбился в эти райские места, мне импонируют местная природа, культура, уклад жизни и кухня, а климат — просто фантастика. Помог в организации отдыха более чем 2300 семьям и индивидуальным путешественникам. Ваши эмоции и комфорт — лучшая награда и оценка моей работы, поэтому к каждому отдыхающему я стараюсь найти индивидуальный подход. И какими бы ни были ваши пожелания — экскурсии или подбор жилья на время отдыха, трансфер или фотосессии, организация свадьбы или романтического ужина, полет на параплане или катание на гидроцикле — всё будет на высшем уровне, все нюансы будут учтены. Всё будет Тенерифе! До встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дмитрий очень открытый и коммуникабельный человек. У нас было несколько очень содержательных экскурсий на русском языке. Индивидуальный подход, трансфер с удобного для нас места. Помимо этого мы задавали много других читать дальшеуменьшить
вопросов и Дмитрий был на связи все две недели пока мы были в отпуске и отвечал на все наши вопросы, не приукрашивая. Мы доверились Дмитрию и не прогадали! Огромное спасибо Вам и Вашей команде!
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Sergey
Это отличная экскурсия. Киты, дельфины, черепахи, поймали тунца. Не всем так везёт! Ребята профессионалы! 👍💥
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Кирилл
Сегодня у нас с девушкой было морское сафари на джетски. Мы оба в полном восторге.
Взяли два гидроцикла и помчались покорять океанские волны.
Удалось увидеть летучих рыб. Наш сопровождающий (водитель лодки) сделал отличные кадры (стоимость фотографий 20€). Плюс он очень хорошо следил за участниками сафари. Подсказывал, когда у нас возникали какие-то вопросы.
Спасибо большое)
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Екатерина
Классные ребята, русскоговорящие. Очень терпеливые и заботливые, отличная команда! Трансфер из отеля и обратно был организован, все вовремя, веселый водитель))) СПАСИБО за организацию и такие яркие впечатления. Дмитрия мы так и не увидели, а очень хотелось познакомиться и поговорить про морские развлечения. Очень
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Н
Наталья
Это было незабываемое приключение! Все организовано на высоком уровне: новые мощные гидроциклы, веселые гиды- инструкторы, и конечно океан…. океан- это не море….)) Во время катания видели 2 стаи дельфинов, одна проплыла близко к нам. Рекомендую для всех кто любит экстрим и не боится промокнуть до ниточки.
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Д
Дарья
Ездили на индивидуальную экскурсию - всё очень понравилось! Было весело и интересно, очень красиво, познавательно, также были учтены наши пожелания по тем местам, которые хотелось посетить. С точки зрения организации тоже всё понятно и удобно - рекомендую!