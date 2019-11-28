4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Покорить воды Атлантики на гидроцикле и понаблюдать за дельфинами и китами

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
В этом путешествии вам предстоит встретиться с мощью водной стихии и рассечь волны Атлантического океана! Чтобы разбавить пляжный отдых на Тенерифе настоящим приключением, мы устроим морское сафари у живописных берегов острова.

Вы проведете два часа, наслаждаясь скоростью и попутным ветром, рассматривая с воды пейзажи национального парка Тейде и уютные бухты, наблюдая за дельфинами и ныряя с маской в глубины Атлантики.
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча От места проживания
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Морское сафари на Тенерифе!
Морское сафари на Тенерифе!

Что вас ожидает

Покорить волны и рассмотреть пейзажи Тенерифе!
Из порта в Лас-Гайетасе вы отправитесь рассекать воды Атлантического океана на мощном гидроцикле Yamaha Sport. С воды открывается совершенно новая грань Тенерифе и восхитительные виды на национальный парк Тейде, высочайшие отвесные скалы, таинственные и труднодоступные пещеры, рыбные фермы и тихие живописные бухточки. Всю эту красоту вы рассмотрите, проносясь по волнам на скорости, от которой захватывает дух! А если повезет, на пути вам встретятся веселые дельфины, дружелюбные киты и даже летающие рыбы.

Снорклинг в водах Атлантики
Во время нашего приключения вы не только исследуете прибрежные пейзажи Тенерифе, но и познакомитесь с подводным миром острова. На пути мы сделаем несколько остановок, чтобы, вооружившись маской с трубкой, погрузиться в глубины Атлантики, искупаться и понырять в чистейшей воде, наблюдая за морскими обитателями.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: питьевая вода, спасательные жилеты и гидрокостюмы, а также трансфер от вашего отеля и обратно.
  • Начало нашего приключения — в порту в Лас-Гайетасе.
  • Вашим транспортом будет легендарный гидроцикл Yamaha Sport, на котором вы сможете рассекать волны как парой, так и самостоятельно.
  • Стоимость за 2 человек указана с учетом одного гидроцикла на пару. Стоимость для 1 участника составит 130 евро.
  • Для управления гидроциклом водительское удостоверение не требуется. До управления допускаются путешественники старше 18 лет (с 16 до 18 лет — только с распиской от родителей или опекуна, дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых).
  • Экскурсия проводится в сопровождении профессионального гида-инструктора.
  • Перед выходом в океан будет проведен инструктаж о правилах безопасности на воде.
Морское сафари на Тенерифе!
Морское сафари на Тенерифе!
Морское сафари на Тенерифе!
Морское сафари на Тенерифе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От места проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, окончил Университет Культуры и Искусств по направлению туризм и гостиничное хозяйство. Больше 8 лет являюсь резидентом и живу на Тенерифе. С первого дня влюбился в эти райские места, мне импонирует их природа, культура, уклад жизни и кухня, а климат просто фантастика. Помог в организации отдыха более чем 800 семьям и индивидуальным путешественникам. Ваши эмоции и комфорт — лучшая награда и оценка моей работы, поэтому к каждому отдыхающему я стараюсь найти индивидуальный подход. Чтобы сервис был на высоте, работаю с командой профессионалов, таких же без памяти влюбленных в Тенерифе людей. И какими бы ни были ваши пожелания: экскурсии или подбор жилья на время отдыха, трансфер или фотосессии, организация свадьбы или романтического ужина, полет на параплане или катание на гидроцикле — все будет на высшем уровне, все нюансы будут учтены. До встречи на Тенерифе!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Вме было хорошо организовано. Очень дружелюбно и гостеприимно прошли 2 часа. Масса приятных впечатлений и адреналина. В следующий раз снова приедем кататься к вам на водных мотоциклах.
18 августа 2019
👍
Екатерина
9 августа 2019
Классные ребята, русскоговорящие. Очень терпеливые и заботливые, отличная команда! Трансфер из отеля и обратно был организован, все вовремя, веселый водитель))) СПАСИБО за организацию и такие яркие впечатления.
Дмитрия мы так и не увидели, а очень хотелось познакомиться и поговорить про морские развлечения.
Очень
16 июня 2019
Это было незабываемое приключение! Все организовано на высоком уровне: новые мощные гидроциклы, веселые гиды- инструкторы, и конечно океан.... океан- это не море....))
Во время катания видели 2 стаи дельфинов, одна проплыла близко к нам. Рекомендую для всех кто любит экстрим и не боится промокнуть до ниточки.

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