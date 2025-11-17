Давайте отправимся на частном катере исследовать прозрачные лагуны и скалы вдоль побережья Тенерифе.
Вы полюбуетесь очертаниями Лос Гигантес и вулкана Тейде, искупаетесь на пляжах Лас Вистас и Дэль Дюке. Понаблюдаете за подводной жизнью экзотических рыб. А если повезёт — встретите черепах. Освежающие напитки и лёгкий перекус дополнят солнечную поездку в ареоле солёных брызг.
Описание водной прогулки
- Выйдем в море и отправимся вдоль южного побережья Тенерифе
- Сделаем остановки в лагунах Хиппи и Эль Пуэртито — здесь можно искупаться и понырять
- Проплывём вдоль пляжей Лас Вистас и Дель Дюке
- Увидим скалы Лос Гигантес и вулкан Эль Тейде с воды
Обратите внимание: эта программа — водная прогулка без экскурсионного обслуживания
Организационные детали
- На борту имеются все необходимые и обязательные средства безопасности для этого типа катера: спасательные жилеты, круг, ракеты, радиостанция и другие
- Катер рассчитан на 8 человек. Есть холодильник, туалет, кран с раковиной, а также стереосистема, Wi-Fi, Bluetooth
- В цену включены освежающие напитки (кола, фанта, вода, белое вино и пиво), а также немного фруктов, орешки и чипсы. Также вы можете взять перекус с собой
- При желании мы согласуем вечернюю морскую прогулку
- За штурвалом буду я сам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пуэрто Колон порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид на Тенерифе
Я капитан с уникальным опытом знакомства с морской фауной Атлантики у южного побережья Тенерифе. Начинал с экскурсий по Балтийскому морю и Таллиннскому заливу, но страсть к океану привела меня к Атлантике. С 2017 года провожу морские прогулки на Тенерифе и с радостью поделюсь с вами самыми удивительными открытиями.
