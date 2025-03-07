Отправьтесь в морское путешествие на современной яхте вдоль южного побережья Тенерифе.
Вас ждут панорамные виды, наблюдение за китами и дельфинами, а также остановка для снорклинга в уединённой бухте. На борту — закуски, пиво и вино.
Вас ждут панорамные виды, наблюдение за китами и дельфинами, а также остановка для снорклинга в уединённой бухте. На борту — закуски, пиво и вино.
Описание экскурсииМорское путешествие на роскошной яхте Поднимитесь на современную яхту с просторными зонами отдыха и отправьтесь в путешествие по живописным местам Тенерифе. Профессиональная команда угостит вас закусками, пивом и вином, создавая атмосферу полного комфорта. Киты, дельфины и панорамные виды Во время круиза вы увидите южное побережье острова с его утёсами, гаванями и пещерами. Благодаря высокоскоростным двигателям у вас будет больше шансов понаблюдать за китами и дельфинами, а команда поделится знаниями об океане и морской фауне. Перед завершением прогулки яхта сделает остановку в тихой бухте, где вы сможете поплавать с маской и трубкой среди разноцветных рыб и насладиться моментом. Важная информация:
- Что взять с собой: полотенце и солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, курение.
- Все туры проводятся при благоприятных погодных условиях и могут быть отменены из-за состояния моря или плохой погоды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на яхте
- Закуски и напитки
- Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
Пасео-Эспигон-лас-Гальетас, 1, 38631 Арона, Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: полотенце и солнцезащитный крем
- Не допускается: домашние животные, курение
- Все туры проводятся при благоприятных погодных условиях и могут быть отменены из-за состояния моря или плохой погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Всё было отлично организовано, команда — дружелюбная и внимательная. Яхта очень красивая, мы увидели семью китов, а ещё было время для купания и сапбординга. Напитков было в достатке.
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в
Мы провели потрясающее время. Майкл оказался очень дружелюбным, знающим и гостеприимным. На борту максимум 10 человек, поэтому много пространства и ощущение настоящей роскоши.
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С
Невероятный опыт и отличная атмосфера! Михайл был замечательным хозяином — однозначно рекомендуем.
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